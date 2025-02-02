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#<1 ... 2603260426052606 Додано: Нед 02 лют, 2025 23:18 Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема.

Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру ))

В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))

fox767676 Повідомлень: 2746 З нами з: 13.06.20 Подякував: 352 раз. Подякували: 141 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 23:25 fox767676 написав: yama написав: fox767676 ВІДКРИВАЙТЕ КУРСИ УСПІШНОГО УСПІХУ ВІДКРИВАЙТЕ КУРСИ УСПІШНОГО УСПІХУ

щось заздрісне пролунало з ями

Не будьте як Іван, 22 роки.

Тимчасово нема змоги дистанціюватись географічно від українських реалій - дистанцюйтесь духовно, читайте книжки, вивчайте історію та культуру інших народів, вивчайте їх географію та ринок нерухомості, щоб не сидіти потім в аренді чи пожиттєвій іпотеці. щось заздрісне пролунало з ямиНе будьте як Іван, 22 роки.Тимчасово нема змоги дистанціюватись географічно від українських реалій - дистанцюйтесь духовно, читайте книжки, вивчайте історію та культуру інших народів, вивчайте їх географію та ринок нерухомості, щоб не сидіти потім в аренді чи пожиттєвій іпотеці.



С разбаном вас.Вместе срок тянули за правду-матушку.

Вы аж на мову перешли,так прониклись? С разбаном вас.Вместе срок тянули за правду-матушку.Вы аж на мову перешли,так прониклись? Господар Вельзевула

Повідомлень: 436 З нами з: 11.09.24 Подякував: 6 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 23:39 Господар Вельзевула

Я білінгв, но праймарі русский как не крути

Перехожу на украинский не из вежливости, просто переключается контекст автоматом.

хотя если что-то сложно-сочиненное надо выдать, то скорее всего на русском будет

Сутки бана это тот срок который только на пользу.

Да и в той ветке смысла уже не вижу.

И лучше действительно повременить с вольнодумством, лес рубят в бессильном отчаянии

РПВ до лета.

Оформленное перемирие с 2026 - запуск аеропртов и открытие границ, там и куплю дачку в Южной Европе.

К 2030 будет окончательно ясно будущее Украины и надо ли уезжать с концами fox767676 Повідомлень: 2746 З нами з: 13.06.20 Подякував: 352 раз. Подякували: 141 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 23:39 Бухают парни не по-децки…

Эх. Время какое… akurt

Повідомлень: 10520 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3905 раз. Подякували: 1371 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 23:45 akurt написав: Бухают парни не по-децки…

Эх. Время какое… Бухают парни не по-децки…Эх. Время какое…



зависть вам не к лицу

я не подделывал документы как ваш 29 летний турбпатриотичный племянник (прям как геронтоИван, 22 года ) из Львова чтобы уехать в Варшаву

Я остался в Киеве, за 3 года заплатил 500 тыс налогов и 600 тыс донатов, вместо аренды польским бандерофобам ))

И честно уеду через год покупать жилье для диджитал номадизма и рекреации зависть вам не к лицуя не подделывал документы как ваш 29 летний турбпатриотичный племянник (прям как геронтоИван, 22 года) из Львова чтобы уехать в ВаршавуЯ остался в Киеве, за 3 года заплатил 500 тыс налогов и 600 тыс донатов, вместо аренды польским бандерофобам ))И честно уеду через год покупать жилье для диджитал номадизма и рекреации fox767676 Повідомлень: 2746 З нами з: 13.06.20 Подякував: 352 раз. Подякували: 141 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 лют, 2025 23:55 Мне НЕЧЕМУ завидовать. Вообще от слова «вообще».

Племянник имеет от рождения зрение минус 10. Выезжал вовремя и законно.

Не ошибайтесь так в жизни. Делайте выводы.

Советуете жить южнее Праги - так напишите, почему мечта не стала былью.

Что было якорем: бабло, падающее с неба, как и весь бизнес в Украине, женщины и шампанское, просто недальновидность.

Вот это реально интересно.

И для других поучительно. akurt

Повідомлень: 10520 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3905 раз. Подякували: 1371 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 00:07 akurt



Обилие женщин в доковидную эпоху и родители чей средний возраст перевалил за 75

Арендофобия

Маргинальность удаленной работы в доковидную эпоху - сейчас с этим гораздо легче. И уже не обязательно присутствовать в столичных офисах. Если закрывают глаза на работу из уничтожаемой Украины - то евронатовские балканы вообще ноу проблем. Да и офисы-представителства сейчас открываются везде - и Колумбиях, и в Босниях-Герцееговинах

Через Прагу прошло много коллег, с разных компаний. Не вернулась малая часть, и не уверен получилось ли оставшимся купить что-то, несмотря на громкие титулы именитых инвестбанков. fox767676 Повідомлень: 2746 З нами з: 13.06.20 Подякував: 352 раз. Подякували: 141 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2603260426052606 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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