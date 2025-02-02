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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2603260426052606
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 23:18

Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема.
Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру ))
В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 23:25

  fox767676 написав:
  yama написав:fox767676 ВІДКРИВАЙТЕ КУРСИ УСПІШНОГО УСПІХУ

щось заздрісне пролунало з ями
Не будьте як Іван, 22 роки.
Тимчасово нема змоги дистанціюватись географічно від українських реалій - дистанцюйтесь духовно, читайте книжки, вивчайте історію та культуру інших народів, вивчайте їх географію та ринок нерухомості, щоб не сидіти потім в аренді чи пожиттєвій іпотеці.


С разбаном вас.Вместе срок тянули за правду-матушку.
Вы аж на мову перешли,так прониклись? :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 23:39

Господар Вельзевула
Я білінгв, но праймарі русский как не крути
Перехожу на украинский не из вежливости, просто переключается контекст автоматом.
хотя если что-то сложно-сочиненное надо выдать, то скорее всего на русском будет
Сутки бана это тот срок который только на пользу.
Да и в той ветке смысла уже не вижу.
И лучше действительно повременить с вольнодумством, лес рубят в бессильном отчаянии
РПВ до лета.
Оформленное перемирие с 2026 - запуск аеропртов и открытие границ, там и куплю дачку в Южной Европе.
К 2030 будет окончательно ясно будущее Украины и надо ли уезжать с концами
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 23:39

Бухают парни не по-децки…
Эх. Время какое…
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 23:45

  akurt написав:Бухают парни не по-децки…
Эх. Время какое…


зависть вам не к лицу
я не подделывал документы как ваш 29 летний турбпатриотичный племянник (прям как геронтоИван, 22 года :mrgreen: ) из Львова чтобы уехать в Варшаву
Я остался в Киеве, за 3 года заплатил 500 тыс налогов и 600 тыс донатов, вместо аренды польским бандерофобам ))
И честно уеду через год покупать жилье для диджитал номадизма и рекреации
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2025 23:55

Мне НЕЧЕМУ завидовать. Вообще от слова «вообще».
Племянник имеет от рождения зрение минус 10. Выезжал вовремя и законно.
Не ошибайтесь так в жизни. Делайте выводы.
Советуете жить южнее Праги - так напишите, почему мечта не стала былью.
Что было якорем: бабло, падающее с неба, как и весь бизнес в Украине, женщины и шампанское, просто недальновидность.
Вот это реально интересно.
И для других поучительно.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 00:07

akurt

Обилие женщин в доковидную эпоху и родители чей средний возраст перевалил за 75
Арендофобия
Маргинальность удаленной работы в доковидную эпоху - сейчас с этим гораздо легче. И уже не обязательно присутствовать в столичных офисах. Если закрывают глаза на работу из уничтожаемой Украины - то евронатовские балканы вообще ноу проблем. Да и офисы-представителства сейчас открываются везде - и Колумбиях, и в Босниях-Герцееговинах
Через Прагу прошло много коллег, с разных компаний. Не вернулась малая часть, и не уверен получилось ли оставшимся купить что-то, несмотря на громкие титулы именитых инвестбанков.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 00:34

  fox767676 написав:Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема.
Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру ))
В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))

Да в Албании хороший кефир, кос называется.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 00:46

Bolt

Если хочешь жить красиво - пей побольше пива
Если хочешь жить легко - пей кефир и молоко )
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 01:34

  fox767676 написав:Bolt

Если хочешь жить красиво - пей побольше пива
Если хочешь жить легко - пей кефир и молоко )

Да как то не денёк заехали на пляж в БорШ. Попали на промоцию. Прямо по пляжу ходили девочки в красных купальниках с сумками холодильниками и раздавали косовское пиво Peja, учитывая, что на шару вполне себе. 😎
Bolt
 
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