Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2604260526062607 Додано: Пон 03 лют, 2025 01:44 Bolt

Да, БорШ чудесное место

Вспомнил , кос, потому что Косово(?).

Там много продуктов оттуда

Возможно кефир сербы-русофилы делают.

В Черногории сербский

И по поводу Праг , южней- северней.

По идее молодежи надо в мегаполисы , топовые города типа Варшавы,Праги,Берлина,Лондона вджобывать карьеру, лезть в ипотеку и зацепляться за первый мир. А 40+ больше к югу и рекреации тянуться fox767676 Повідомлень: 2748 З нами з: 13.06.20 Подякував: 352 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 03:19 fox767676 написав: Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема.

Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру ))

В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))

Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема.Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру ))В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))



Есть тут навалом разного кефира.

Американского производства.

И даже с надписью kefir, но обычно он продается под названием buttermilk.

Мы сам кефир не пьем, но покупаем 2 галлона молока, сливаем в огромную кастрюлю, добавляем пакет баттермилка и через несколько дней имеем несколько кг обалденного творога. Вот творог нормальный тут не продается. Есть тут навалом разного кефира.Американского производства.И даже с надписью kefir, но обычно он продается под названием buttermilk.Мы сам кефир не пьем, но покупаем 2 галлона молока, сливаем в огромную кастрюлю, добавляем пакет баттермилка и через несколько дней имеем несколько кг обалденного творога. Вот творог нормальный тут не продается. rjkz

Повідомлень: 17057 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8469 раз. Подякували: 5334 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 07:15 rjkz написав: fox767676 написав: Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема.

Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру ))

В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))

Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема.Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру ))В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))



Есть тут навалом разного кефира.

Американского производства.

И даже с надписью kefir, но обычно он продается под названием buttermilk.

Мы сам кефир не пьем, но покупаем 2 галлона молока, сливаем в огромную кастрюлю, добавляем пакет баттермилка и через несколько дней имеем несколько кг обалденного творога. Вот творог нормальный тут не продается. Есть тут навалом разного кефира.Американского производства.И даже с надписью kefir, но обычно он продается под названием buttermilk.Мы сам кефир не пьем, но покупаем 2 галлона молока, сливаем в огромную кастрюлю, добавляем пакет баттермилка и через несколько дней имеем несколько кг обалденного творога. Вот творог нормальный тут не продается.





А молоко яке використовуєте?

Я в плані суперпастеризація, чи фермерське. Мій досвід маніпуляцій з молоком і бактеріями (закваскою) не завжди позитивний. Інколи в молоці тривалого зберігання (як правило рік термін зберігання при будь якій Т) є антибіотик і закваска не здатна його перемогти.

А так то да, в країнах де нема наших традиційних звичних молочних продуктів закваски рішають. А молоко яке використовуєте?Я в плані суперпастеризація, чи фермерське. Мій досвід маніпуляцій з молоком і бактеріями (закваскою) не завжди позитивний. Інколи в молоці тривалого зберігання (як правило рік термін зберігання при будь якій Т) є антибіотик і закваска не здатна його перемогти.А так то да, в країнах де нема наших традиційних звичних молочних продуктів закваски рішають. Hotab Повідомлень: 14282 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2311 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 08:29 akurt написав: fox767676 написав: В Україні мабуть коефіціент зносу організмів один з найвищих у світі. В Україні мабуть коефіціент зносу організмів один з найвищих у світі.

Це абсолютна правда.

Ось спостереження на цю тему: десь в перший місяць пандемії мені потрібно було вилетіти з Анталії на Харків. Прямий рейс. Я зайшов в літак і був просто в шоці: жирні страшні туші / вибачайте - «свинячих» тіл, де скелет обмазаний жиром так, що ліворуч від мене один пан не міг влізти в крісло літака. Контраст з турецькими громадянами був страшенний.

В мене було враження, що всі жеруть з корита розпарену дерть та запивають смальцем. Закусюють без міри салом.

Реально я нікого не хочу образити, але враження було жахливе саме від наших людей. Жирні товсті, сало перемагає все.

Звідки там здоровʼя? Це абсолютна правда.Ось спостереження на цю тему: десь в перший місяць пандемії мені потрібно було вилетіти з Анталії на Харків. Прямий рейс. Я зайшов в літак і був просто в шоці: жирні страшні туші / вибачайте - «свинячих» тіл, де скелет обмазаний жиром так, що ліворуч від мене один пан не міг влізти в крісло літака. Контраст з турецькими громадянами був страшенний.В мене було враження, що всі жеруть з корита розпарену дерть та запивають смальцем. Закусюють без міри салом.Реально я нікого не хочу образити, але враження було жахливе саме від наших людей. Жирні товсті, сало перемагає все.Звідки там здоровʼя?



Що? Це у нас товсті? В мене виникають сумніви що ви колись були у США Що? Це у нас товсті? В мене виникають сумніви що ви колись були у США katso

Повідомлень: 1330 З нами з: 16.05.12 Подякував: 117 раз. Подякували: 245 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2604260526062607 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Faceless