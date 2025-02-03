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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2604260526062607
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 01:44

Bolt
Да, БорШ чудесное место
Вспомнил , кос, потому что Косово(?).
Там много продуктов оттуда
Возможно кефир сербы-русофилы делают.
В Черногории сербский
И по поводу Праг , южней- северней.
По идее молодежи надо в мегаполисы , топовые города типа Варшавы,Праги,Берлина,Лондона вджобывать карьеру, лезть в ипотеку и зацепляться за первый мир. А 40+ больше к югу и рекреации тянуться
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 03:19

  fox767676 написав:Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема.
Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру ))
В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))


Есть тут навалом разного кефира.
Американского производства.
И даже с надписью kefir, но обычно он продается под названием buttermilk.
Мы сам кефир не пьем, но покупаем 2 галлона молока, сливаем в огромную кастрюлю, добавляем пакет баттермилка и через несколько дней имеем несколько кг обалденного творога. Вот творог нормальный тут не продается.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 07:15

  rjkz написав:
  fox767676 написав:Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема.
Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру ))
В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))


Есть тут навалом разного кефира.
Американского производства.
И даже с надписью kefir, но обычно он продается под названием buttermilk.
Мы сам кефир не пьем, но покупаем 2 галлона молока, сливаем в огромную кастрюлю, добавляем пакет баттермилка и через несколько дней имеем несколько кг обалденного творога. Вот творог нормальный тут не продается.



А молоко яке використовуєте?
Я в плані суперпастеризація, чи фермерське. Мій досвід маніпуляцій з молоком і бактеріями (закваскою) не завжди позитивний. Інколи в молоці тривалого зберігання (як правило рік термін зберігання при будь якій Т) є антибіотик і закваска не здатна його перемогти.
А так то да, в країнах де нема наших традиційних звичних молочних продуктів закваски рішають.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 08:29

  akurt написав:
  fox767676 написав:В Україні мабуть коефіціент зносу організмів один з найвищих у світі.

Це абсолютна правда.
Ось спостереження на цю тему: десь в перший місяць пандемії мені потрібно було вилетіти з Анталії на Харків. Прямий рейс. Я зайшов в літак і був просто в шоці: жирні страшні туші / вибачайте - «свинячих» тіл, де скелет обмазаний жиром так, що ліворуч від мене один пан не міг влізти в крісло літака. Контраст з турецькими громадянами був страшенний.
В мене було враження, що всі жеруть з корита розпарену дерть та запивають смальцем. Закусюють без міри салом.
Реально я нікого не хочу образити, але враження було жахливе саме від наших людей. Жирні товсті, сало перемагає все.
Звідки там здоровʼя?


Що? Це у нас товсті? В мене виникають сумніви що ви колись були у США
katso
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  #<1 ... 2604260526062607
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