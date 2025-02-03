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#<1 ... 2604260526062607 Додано: Пон 03 лют, 2025 01:44 Bolt

Да, БорШ чудесное место

Вспомнил , кос, потому что Косово(?).

Там много продуктов оттуда

Возможно кефир сербы-русофилы делают.

В Черногории сербский

И по поводу Праг , южней- северней.

По идее молодежи надо в мегаполисы , топовые города типа Варшавы,Праги,Берлина,Лондона вджобывать карьеру, лезть в ипотеку и зацепляться за первый мир. А 40+ больше к югу и рекреации тянуться fox767676 Повідомлень: 2750 З нами з: 13.06.20 Подякував: 355 раз. Подякували: 143 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 03:19 fox767676 написав: Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема.

Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру ))

В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))

Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема.Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру ))В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))



Есть тут навалом разного кефира.

Американского производства.

И даже с надписью kefir, но обычно он продается под названием buttermilk.

Мы сам кефир не пьем, но покупаем 2 галлона молока, сливаем в огромную кастрюлю, добавляем пакет баттермилка и через несколько дней имеем несколько кг обалденного творога. Вот творог нормальный тут не продается. Есть тут навалом разного кефира.Американского производства.И даже с надписью kefir, но обычно он продается под названием buttermilk.Мы сам кефир не пьем, но покупаем 2 галлона молока, сливаем в огромную кастрюлю, добавляем пакет баттермилка и через несколько дней имеем несколько кг обалденного творога. Вот творог нормальный тут не продается. rjkz

Повідомлень: 17057 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8469 раз. Подякували: 5335 раз. Профіль 8 4 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 07:15 rjkz написав: fox767676 написав: Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема.

Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру ))

В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))

Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема.Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру ))В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))



Есть тут навалом разного кефира.

Американского производства.

И даже с надписью kefir, но обычно он продается под названием buttermilk.

Мы сам кефир не пьем, но покупаем 2 галлона молока, сливаем в огромную кастрюлю, добавляем пакет баттермилка и через несколько дней имеем несколько кг обалденного творога. Вот творог нормальный тут не продается. Есть тут навалом разного кефира.Американского производства.И даже с надписью kefir, но обычно он продается под названием buttermilk.Мы сам кефир не пьем, но покупаем 2 галлона молока, сливаем в огромную кастрюлю, добавляем пакет баттермилка и через несколько дней имеем несколько кг обалденного творога. Вот творог нормальный тут не продается.





А молоко яке використовуєте?

Я в плані суперпастеризація, чи фермерське. Мій досвід маніпуляцій з молоком і бактеріями (закваскою) не завжди позитивний. Інколи в молоці тривалого зберігання (як правило рік термін зберігання при будь якій Т) є антибіотик і закваска не здатна його перемогти.

А так то да, в країнах де нема наших традиційних звичних молочних продуктів закваски рішають. А молоко яке використовуєте?Я в плані суперпастеризація, чи фермерське. Мій досвід маніпуляцій з молоком і бактеріями (закваскою) не завжди позитивний. Інколи в молоці тривалого зберігання (як правило рік термін зберігання при будь якій Т) є антибіотик і закваска не здатна його перемогти.А так то да, в країнах де нема наших традиційних звичних молочних продуктів закваски рішають. Hotab Повідомлень: 14281 З нами з: 15.02.09 Подякував: 374 раз. Подякували: 2311 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 08:29 akurt написав: fox767676 написав: В Україні мабуть коефіціент зносу організмів один з найвищих у світі. В Україні мабуть коефіціент зносу організмів один з найвищих у світі.

Це абсолютна правда.

Ось спостереження на цю тему: десь в перший місяць пандемії мені потрібно було вилетіти з Анталії на Харків. Прямий рейс. Я зайшов в літак і був просто в шоці: жирні страшні туші / вибачайте - «свинячих» тіл, де скелет обмазаний жиром так, що ліворуч від мене один пан не міг влізти в крісло літака. Контраст з турецькими громадянами був страшенний.

В мене було враження, що всі жеруть з корита розпарену дерть та запивають смальцем. Закусюють без міри салом.

Реально я нікого не хочу образити, але враження було жахливе саме від наших людей. Жирні товсті, сало перемагає все.

Звідки там здоровʼя? Це абсолютна правда.Ось спостереження на цю тему: десь в перший місяць пандемії мені потрібно було вилетіти з Анталії на Харків. Прямий рейс. Я зайшов в літак і був просто в шоці: жирні страшні туші / вибачайте - «свинячих» тіл, де скелет обмазаний жиром так, що ліворуч від мене один пан не міг влізти в крісло літака. Контраст з турецькими громадянами був страшенний.В мене було враження, що всі жеруть з корита розпарену дерть та запивають смальцем. Закусюють без міри салом.Реально я нікого не хочу образити, але враження було жахливе саме від наших людей. Жирні товсті, сало перемагає все.Звідки там здоровʼя?



Що? Це у нас товсті? В мене виникають сумніви що ви колись були у США Що? Це у нас товсті? В мене виникають сумніви що ви колись були у США katso

Повідомлень: 1330 З нами з: 16.05.12 Подякував: 117 раз. Подякували: 245 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 08:55 fox767676 написав: Bolt

Да, БорШ чудесное место

Вспомнил , кос, потому что Косово(?).

Там много продуктов оттуда

Возможно кефир сербы-русофилы делают.

В Черногории сербский

И по поводу Праг , южней- северней.

По идее молодежи надо в мегаполисы , топовые города типа Варшавы,Праги,Берлина,Лондона вджобывать карьеру, лезть в ипотеку и зацепляться за первый мир. А 40+ больше к югу и рекреации тянуться Да, БорШ чудесное местоВспомнил , кос, потому что Косово(?).Там много продуктов оттудаВозможно кефир сербы-русофилы делают.В Черногории сербскийИ по поводу Праг , южней- северней.По идее молодежи надо в мегаполисы , топовые города типа Варшавы,Праги,Берлина,Лондона вджобывать карьеру, лезть в ипотеку и зацепляться за первый мир. А 40+ больше к югу и рекреации тянуться

Kos на бутылке написано. .

Dalje-местный Айран. Вкусный, а не то говно, что у нас продают. Kos на бутылке написано. .Dalje-местный Айран. Вкусный, а не то говно, что у нас продают. Bolt Повідомлень: 3337 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 253 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 11:58 katso написав: Що? Це у нас товсті? В мене виникають сумніви що ви колись були у США Що? Це у нас товсті? В мене виникають сумніви що ви колись були у США

Нехай не виникають.

В США є товсті та дуже товсті люди - можливо правильніше сказати - «великі за розмірами» лбди - але то просто інша генетика іншої раси. Вони такі створені природою.

Один раз отримував авто в прокат в Лос Анджелесі - в аеропорту - зайшов в офіс - там сидів у кріслі дядько років 40 з масою тіла мабуть 140 кг. Він не підводився з крісла, просто повертався на ньому то ліворуч, то праворуч, а подивився моє замовлення, щось там почав бурчати - як виявилося не було авто того класу, що я замовляв. Не встаючи з того поворотного крісла дістав ключі від авто Преміум-класу - як виявилося зовсім нового Buick Lacrosse - та видав ключі. Все це він робив, не встаючи з крісла. І знову бурчав…

Але то зовсім інше, там є люди такі - особливі - дівчата з сідницями розміром з повітряну кулю,

Але повторю: то зовсім інше.



А ось коли дивишся на українців, наче зроблених із сала - то стає зрозумілим, чого живуть не 90 років, а в кращому випадку 60…. Вони ж генетично не створені з попами розміром з виварку та бочку…

Їдять сало з свинок, яких вигодовували спеціальним кормом, який дозволяє свинці стати «дорослою» не за рік, як природою передбачено, а за 6 місяців.

Приятелі - двоє - торгують саме таким на ринку.

Самі вони ту отруту НІКОЛИ не їдять.

Так що ми просто про різні речі говоримо. Нехай не виникають.В США є товсті та дуже товсті люди - можливо правильніше сказати - «великі за розмірами» лбди - але то просто інша генетика іншої раси. Вони такі створені природою.Один раз отримував авто в прокат в Лос Анджелесі - в аеропорту - зайшов в офіс - там сидів у кріслі дядько років 40 з масою тіла мабуть 140 кг. Він не підводився з крісла, просто повертався на ньому то ліворуч, то праворуч, а подивився моє замовлення, щось там почав бурчати - як виявилося не було авто того класу, що я замовляв. Не встаючи з того поворотного крісла дістав ключі від авто Преміум-класу - як виявилося зовсім нового Buick Lacrosse - та видав ключі. Все це він робив, не встаючи з крісла. І знову бурчав…Але то зовсім інше, там є люди такі - особливі - дівчата з сідницями розміром з повітряну кулю,Але повторю: то зовсім інше.А ось коли дивишся на українців, наче зроблених із сала - то стає зрозумілим, чого живуть не 90 років, а в кращому випадку 60…. Вони ж генетично не створені з попами розміром з виварку та бочку…Їдять сало з свинок, яких вигодовували спеціальним кормом, який дозволяє свинці стати «дорослою» не за рік, як природою передбачено, а за 6 місяців.Приятелі - двоє - торгують саме таким на ринку.Самі вони ту отруту НІКОЛИ не їдять.Так що ми просто про різні речі говоримо. Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 лют, 2025 12:01, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10522 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3905 раз. Подякували: 1371 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 11:59 Re: Еміграція, заробітчанство В Испании кефир тоже рандомный - в некоторых магазинах как в Украине впринципе, только жирнее, а в других вообще почти как сметана - можно ложкой есть ) Простого обычного кефира с жирностью 1-2.5% как мы в Украине все время покупали тут нет.

Да и творог так себе - настоящего чтобы кусками был тут нет. Тут он как паста какая-то, можно на хлеб намазывать )

В общем с молочкой в Испании не срослось. Ну или по крайней мере для нас она кажется странной после Украины. slonomag Повідомлень: 607 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 147 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 12:07 Це просто особливості харчування різних країн: в Туреччині кефір в продажу і був, і є. А ось Творог ви не купите. Якщо і купите - то він зовсім не такий.

Так само в Туреччині не купите Сметану - наші жінки купували щось таке, яке можна назвати «відцежений йогурт».

І тільки в останній рік - врахували попит іноземців - почали виробляти та продавати Сметану. Справжню, як у нас. І то можна купити тільки в одній мережі супермаркетів Migros.

Все, як писав Сковорода: «Всякому городу нрав і права, Всяка імієт свой ум голова,»

Це приблизно як французи скаржилися б на те, що в Україні в супермаркеті не продають качину грудку, або вже готові відварені качині ратиці (ціна за одну 5€).

Або не купиш устриці номер 1, а є тільки устриці номер 3 - і то не у всіх супермаркетах… akurt

Повідомлень: 10522 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3905 раз. Подякували: 1371 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 12:10 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Це приблизно як французи скаржилися б на те, що в Україні в супермаркеті не продають качину грудку, або вже готові відварені качині ратиці (ціна за одну 5€).

Або не купиш устриці номер 1, а є тільки устриці номер 3 - і то не у всіх супермаркетах Це приблизно як французи скаржилися б на те, що в Україні в супермаркеті не продають качину грудку, або вже готові відварені качині ратиці (ціна за одну 5€).Або не купиш устриці номер 1, а є тільки устриці номер 3 - і то не у всіх супермаркетах

Або як друг сказав, що основний недолік Казахстану - відсутність вибору нормального сала. Або як друг сказав, що основний недолік Казахстану - відсутність вибору нормального сала. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4887 З нами з: 29.07.22 Подякував: 794 раз. Подякували: 586 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 12:14 Hotab написав: rjkz написав: fox767676 написав: Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема.

Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру ))

В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))

Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема.Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру ))В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))



Есть тут навалом разного кефира.

Американского производства.

И даже с надписью kefir, но обычно он продается под названием buttermilk.

Мы сам кефир не пьем, но покупаем 2 галлона молока, сливаем в огромную кастрюлю, добавляем пакет баттермилка и через несколько дней имеем несколько кг обалденного творога. Вот творог нормальный тут не продается. Есть тут навалом разного кефира.Американского производства.И даже с надписью kefir, но обычно он продается под названием buttermilk.Мы сам кефир не пьем, но покупаем 2 галлона молока, сливаем в огромную кастрюлю, добавляем пакет баттермилка и через несколько дней имеем несколько кг обалденного творога. Вот творог нормальный тут не продается.





А молоко яке використовуєте?

Я в плані суперпастеризація, чи фермерське. Мій досвід маніпуляцій з молоком і бактеріями (закваскою) не завжди позитивний. Інколи в молоці тривалого зберігання (як правило рік термін зберігання при будь якій Т) є антибіотик і закваска не здатна його перемогти.

А так то да, в країнах де нема наших традиційних звичних молочних продуктів закваски рішають. А молоко яке використовуєте?Я в плані суперпастеризація, чи фермерське. Мій досвід маніпуляцій з молоком і бактеріями (закваскою) не завжди позитивний. Інколи в молоці тривалого зберігання (як правило рік термін зберігання при будь якій Т) є антибіотик і закваска не здатна його перемогти.А так то да, в країнах де нема наших традиційних звичних молочних продуктів закваски рішають.

Є таке. Днями польське uht молоко перемогло українську закваску vivo) Щодо саморобного: я харчовий технолог за фахом. Хоч сам і не молочник, але молочний відділ в моїй фірмі був, і за якими ознаками відрізняти якісний, багатий бактеріями продукт від низькосортного масмаркету навчили. Саморобне завжди краще. Як правило, третє покоління (закваска)вже не те, перші два супер. Є таке. Днями польське uht молоко перемогло українську закваску vivo) Щодо саморобного: я харчовий технолог за фахом. Хоч сам і не молочник, але молочний відділ в моїй фірмі був, і за якими ознаками відрізняти якісний, багатий бактеріями продукт від низькосортного масмаркету навчили. Саморобне завжди краще. Як правило, третє покоління (закваска)вже не те, перші два супер. gonchik74

Повідомлень: 939 З нами з: 28.01.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 150 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2604260526062607 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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