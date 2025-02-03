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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 лют, 2025 01:44
Bolt
Да, БорШ чудесное место
Вспомнил , кос, потому что Косово(?).
Там много продуктов оттуда
Возможно кефир сербы-русофилы делают.
В Черногории сербский
И по поводу Праг , южней- северней.
По идее молодежи надо в мегаполисы , топовые города типа Варшавы,Праги,Берлина,Лондона вджобывать карьеру, лезть в ипотеку и зацепляться за первый мир. А 40+ больше к югу и рекреации тянуться
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Додано: Пон 03 лют, 2025 03:19
fox767676 написав:
Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема.
Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру ))
В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))
Есть тут навалом разного кефира.
Американского производства.
И даже с надписью kefir, но обычно он продается под названием buttermilk.
Мы сам кефир не пьем, но покупаем 2 галлона молока, сливаем в огромную кастрюлю, добавляем пакет баттермилка и через несколько дней имеем несколько кг обалденного творога. Вот творог нормальный тут не продается.
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rjkz
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Додано: Пон 03 лют, 2025 07:15
rjkz написав: fox767676 написав:
Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема.
Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру ))
В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))
Есть тут навалом разного кефира.
Американского производства.
И даже с надписью kefir, но обычно он продается под названием buttermilk.
Мы сам кефир не пьем, но покупаем 2 галлона молока, сливаем в огромную кастрюлю, добавляем пакет баттермилка и через несколько дней имеем несколько кг обалденного творога. Вот творог нормальный тут не продается.
А молоко яке використовуєте?
Я в плані суперпастеризація, чи фермерське. Мій досвід маніпуляцій з молоком і бактеріями (закваскою) не завжди позитивний. Інколи в молоці тривалого зберігання (як правило рік термін зберігання при будь якій Т) є антибіотик і закваска не здатна його перемогти.
А так то да, в країнах де нема наших традиційних звичних молочних продуктів закваски рішають.
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Hotab
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Додано: Пон 03 лют, 2025 08:29
akurt написав: fox767676 написав:
В Україні мабуть коефіціент зносу організмів один з найвищих у світі.
Це абсолютна правда.
Ось спостереження на цю тему: десь в перший місяць пандемії мені потрібно було вилетіти з Анталії на Харків. Прямий рейс. Я зайшов в літак і був просто в шоці: жирні страшні туші / вибачайте - «свинячих» тіл, де скелет обмазаний жиром так, що ліворуч від мене один пан не міг влізти в крісло літака. Контраст з турецькими громадянами був страшенний.
В мене було враження, що всі жеруть з корита розпарену дерть та запивають смальцем. Закусюють без міри салом.
Реально я нікого не хочу образити, але враження було жахливе саме від наших людей. Жирні товсті, сало перемагає все.
Звідки там здоровʼя?
Що? Це у нас товсті? В мене виникають сумніви що ви колись були у США
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katso
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Додано: Пон 03 лют, 2025 08:55
fox767676 написав:Bolt
Да, БорШ чудесное место
Вспомнил , кос, потому что Косово(?).
Там много продуктов оттуда
Возможно кефир сербы-русофилы делают.
В Черногории сербский
И по поводу Праг , южней- северней.
По идее молодежи надо в мегаполисы , топовые города типа Варшавы,Праги,Берлина,Лондона вджобывать карьеру, лезть в ипотеку и зацепляться за первый мир. А 40+ больше к югу и рекреации тянуться
Kos на бутылке написано. .
Dalje-местный Айран. Вкусный, а не то говно, что у нас продают.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 11:58
katso написав:
Що? Це у нас товсті? В мене виникають сумніви що ви колись були у США
Нехай не виникають.
В США є товсті та дуже товсті люди - можливо правильніше сказати - «великі за розмірами» лбди - але то просто інша генетика іншої раси. Вони такі створені природою.
Один раз отримував авто в прокат в Лос Анджелесі - в аеропорту - зайшов в офіс - там сидів у кріслі дядько років 40 з масою тіла мабуть 140 кг. Він не підводився з крісла, просто повертався на ньому то ліворуч, то праворуч, а подивився моє замовлення, щось там почав бурчати - як виявилося не було авто того класу, що я замовляв. Не встаючи з того поворотного крісла дістав ключі від авто Преміум-класу - як виявилося зовсім нового Buick Lacrosse - та видав ключі. Все це він робив, не встаючи з крісла. І знову бурчав…
Але то зовсім інше, там є люди такі - особливі - дівчата з сідницями розміром з повітряну кулю,
Але повторю: то зовсім інше.
А ось коли дивишся на українців, наче зроблених із сала - то стає зрозумілим, чого живуть не 90 років, а в кращому випадку 60…. Вони ж генетично не створені з попами розміром з виварку та бочку…
Їдять сало з свинок, яких вигодовували спеціальним кормом, який дозволяє свинці стати «дорослою» не за рік, як природою передбачено, а за 6 місяців.
Приятелі - двоє - торгують саме таким на ринку.
Самі вони ту отруту НІКОЛИ не їдять.
Так що ми просто про різні речі говоримо.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 03 лют, 2025 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 11:59
В Испании кефир тоже рандомный - в некоторых магазинах как в Украине впринципе, только жирнее, а в других вообще почти как сметана - можно ложкой есть ) Простого обычного кефира с жирностью 1-2.5% как мы в Украине все время покупали тут нет.
Да и творог так себе - настоящего чтобы кусками был тут нет. Тут он как паста какая-то, можно на хлеб намазывать )
В общем с молочкой в Испании не срослось. Ну или по крайней мере для нас она кажется странной после Украины.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 12:07
Це просто особливості харчування різних країн: в Туреччині кефір в продажу і був, і є. А ось Творог ви не купите. Якщо і купите - то він зовсім не такий.
Так само в Туреччині не купите Сметану - наші жінки купували щось таке, яке можна назвати «відцежений йогурт».
І тільки в останній рік - врахували попит іноземців - почали виробляти та продавати Сметану. Справжню, як у нас. І то можна купити тільки в одній мережі супермаркетів Migros.
Все, як писав Сковорода: «Всякому городу нрав і права, Всяка імієт свой ум голова,»
Це приблизно як французи скаржилися б на те, що в Україні в супермаркеті не продають качину грудку, або вже готові відварені качині ратиці (ціна за одну 5€).
Або не купиш устриці номер 1, а є тільки устриці номер 3 - і то не у всіх супермаркетах…
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Додано: Пон 03 лют, 2025 12:10
akurt написав:
Це приблизно як французи скаржилися б на те, що в Україні в супермаркеті не продають качину грудку, або вже готові відварені качині ратиці (ціна за одну 5€).
Або не купиш устриці номер 1, а є тільки устриці номер 3 - і то не у всіх супермаркетах
Або як друг сказав, що основний недолік Казахстану - відсутність вибору нормального сала.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 12:14
Hotab написав: rjkz написав: fox767676 написав:
Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема.
Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру ))
В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))
Есть тут навалом разного кефира.
Американского производства.
И даже с надписью kefir, но обычно он продается под названием buttermilk.
Мы сам кефир не пьем, но покупаем 2 галлона молока, сливаем в огромную кастрюлю, добавляем пакет баттермилка и через несколько дней имеем несколько кг обалденного творога. Вот творог нормальный тут не продается.
А молоко яке використовуєте?
Я в плані суперпастеризація, чи фермерське. Мій досвід маніпуляцій з молоком і бактеріями (закваскою) не завжди позитивний. Інколи в молоці тривалого зберігання (як правило рік термін зберігання при будь якій Т) є антибіотик і закваска не здатна його перемогти.
А так то да, в країнах де нема наших традиційних звичних молочних продуктів закваски рішають.
Є таке. Днями польське uht молоко перемогло українську закваску vivo) Щодо саморобного: я харчовий технолог за фахом. Хоч сам і не молочник, але молочний відділ в моїй фірмі був, і за якими ознаками відрізняти якісний, багатий бактеріями продукт від низькосортного масмаркету навчили. Саморобне завжди краще. Як правило, третє покоління (закваска)вже не те, перші два супер.
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