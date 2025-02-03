Никто не едет в эмиграцию абы куда. Едут или туда где есть работа/знакомые, или на Бали/Тайланд если все равно где жить и главное климат и доступные цены
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 лют, 2025 13:11
Re: Еміграція, заробітчанство
Никто не едет в эмиграцию абы куда. Едут или туда где есть работа/знакомые, или на Бали/Тайланд если все равно где жить и главное климат и доступные цены
Додано: Пон 03 лют, 2025 13:27
2587715
Вы что забыли на украинском форуме ?
Это у вас в лаптестане одно безкальтернативное направление - глобальный йух
Додано: Пон 03 лют, 2025 13:45
Пропала Канада.
Ех...
Польща наступна.
Здавна так повелося:
Поляки ще й дивні.
Щецин 2000
Лодзь 18хх
То якось несерйозно. Вони ніби не знають що наступні... 😂
Отже, куди валити, якщо щось...? 🤔
От перелік міст за вартістю життя:
Львів на 337 місці. 24,2
Був. У листопаді. Зара міст чомусь дуже поменшало...
В IF трохи дешевше, але його приховують. 😁
Дешевші (і навіть дорожчі) міста -- у якихось надто мутних країнах.
Європейські, більш-менш зрозумілі ментально, і гори десь там є:
276 Skopje, North Macedonia 32.
267 Sibiu, Romania 33.
260 Plovdiv, Bulgaria 34.
235 Szczecin, Poland 37.
І вже й вони дорожчі мало не в півтора рази... 😒 Хоч і надто близькі до московії...
І мова чужа...
Може без винайму житла зростання не буде таке суттєве, але тут питання, які ціни на житло, хоч би у малих містечках? Чи є там щось “не за всі гроші світу”. От якщо тут продати сирець по 500$/м2, то чи там буде хоч за тисячу? 🤔 І бажано аби була змога здавати, коли влітку піти в гори. І чи можна спокійно йти в гори, хай і без вогнищ, аби за це не вимагали грошей чи штрафів? 🤔
І як там з англ.мовою?
142 Belfast, United Kingdom, 56
Англ.мова? Але там і досі заворушення, ніби. 😬
От Ірландія цікава...
ВВП на особу більше аніж у Штатів.
Ірланд.мови вже ніби й нема...
Але ні.
Велике ввп -- дорога нерухомість. От проклацав навіть малі міста подалі від центрів -- 2500€/м2. Скажені.
Для Х`юстону писали укр.мовні сайти щось типу 1600, хоча то для будинків, майже як опт.ціна, квартири дорожчі показує ніби, по 2тис:
Цинцинаті дивна. У переліку як дешевша, а м2 аж 2900.
І то з Штати. Там не приймають, а таки випихають...
А якщо спочатку в Канаду? Її окупують і будем у Штатах? 😁 Хоча... Є підозри, що все-одно випхають. 😒
Львів з 1000/м2 вже не має такий нахабний вигляд
Хоча в ІФ рази у 1.5 таки дешевше.
А може таки в Індії рвонути? 🤔
Всього 500/м2.
Молоко за 2/3$
І ходити там як білі сахіби. 😂
Вав.
Александрія. Єгипет.
364$/м2... 😳🙀😱
От цей липень в Александрії:
Цікаво би порівняти з Україною. 😂
Отже план такий.
Купити там по 364$
На літо здавати любителям хлюпатись в калюжах-морях.
І рвонути в гори, в холод.
От лише точать мене невиразні сумніви, що там гір нема... 😒
Але особливо цікаве у порівнянні цін -- що молоко-сир там у них закордонами у ту ж ціну, чи не надто дорожче.
Жити ніби й норм, якщо розумно, і якщо знайти житло за помірковану ціну.
Востаннє редагувалось Bobua в Пон 03 лют, 2025 14:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 03 лют, 2025 14:22
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