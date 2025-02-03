Додано: Пон 03 лют, 2025 13:45

ПропалаЕх...наступна.Здавна так повелося:Поляки ще й дивні.Щецин 2000Лодзь 18ххТо якось несерйозно. Вони ніби не знають що наступні... 😂Отже, куди валити, якщо щось...? 🤔От перелік міст за вартістю життя:Львів на 337 місці. 24,2Був. У листопаді. Зара міст чомусь дуже поменшало...В IF трохи дешевше, але його приховують. 😁Дешевші (і навіть дорожчі) міста -- у якихось надто мутних країнах.Європейські, більш-менш зрозумілі ментально, і гори десь там є:276 Skopje, North Macedonia 32.267 Sibiu, Romania 33.260 Plovdiv, Bulgaria 34.235 Szczecin, Poland 37.І вже й вони дорожчі мало не в півтора рази... 😒 Хоч і надто близькі до московії...І мова чужа...Може без винайму житла зростання не буде таке суттєве, але тут питання, які ціни на житло, хоч би у малих містечках? Чи є там щось “не за всі гроші світу”. От якщо тут продати сирець по 500$/м2, то чи там буде хоч за тисячу? 🤔 І бажано аби була змога здавати, коли влітку піти в гори. І чи можна спокійно йти в гори, хай і без вогнищ, аби за це не вимагали грошей чи штрафів? 🤔І як там з англ.мовою?142 Belfast,, 56Англ.мова? Але там і досі заворушення, ніби. 😬Отцікава...ВВП на особу більше аніж у Штатів.Ірланд.мови вже ніби й нема...Але ні.Велике ввп -- дорога нерухомість. От проклацав навіть малі міста подалі від центрів -- 2500€/м2. Скажені.Для Х`юстону писали укр.мовні сайти щось типу 1600, хоча то для будинків, майже як опт.ціна, квартири дорожчі показує ніби, по 2тис:Цинцинаті дивна. У переліку як дешевша, а м2 аж 2900.І то з. Там не приймають, а таки випихають...А якщо спочатку в? Її окупують і будем у Штатах? 😁 Хоча... Є підозри, що все-одно випхають. 😒Львів з 1000/м2 вже не має такий нахабний виглядХоча в ІФ рази у 1.5 таки дешевше.А може таки врвонути? 🤔Всього 500/м2.Молоко за 2/3$І ходити там як білі сахіби. 😂Вав.Александрія.364$/м2... 😳🙀😱От цей липень в Александрії:Цікаво би порівняти з Україною. 😂Отже план такий.Купити там по 364$На літо здавати любителям хлюпатись в калюжах-морях.І рвонути в гори, в холод.От лишеАле особливо цікаве у порівнянні цін -- щоЖити ніби й норм, якщо розумно, і якщо знайти житло за помірковану ціну.