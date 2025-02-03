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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2597259825992600
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 11:59

Re: Еміграція, заробітчанство

В Испании кефир тоже рандомный - в некоторых магазинах как в Украине впринципе, только жирнее, а в других вообще почти как сметана - можно ложкой есть ) Простого обычного кефира с жирностью 1-2.5% как мы в Украине все время покупали тут нет.
Да и творог так себе - настоящего чтобы кусками был тут нет. Тут он как паста какая-то, можно на хлеб намазывать )
В общем с молочкой в Испании не срослось. Ну или по крайней мере для нас она кажется странной после Украины.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 12:07

Це просто особливості харчування різних країн: в Туреччині кефір в продажу і був, і є. А ось Творог ви не купите. Якщо і купите - то він зовсім не такий.
Так само в Туреччині не купите Сметану - наші жінки купували щось таке, яке можна назвати «відцежений йогурт».
І тільки в останній рік - врахували попит іноземців - почали виробляти та продавати Сметану. Справжню, як у нас. І то можна купити тільки в одній мережі супермаркетів Migros.
Все, як писав Сковорода: «Всякому городу нрав і права, Всяка імієт свой ум голова,»
Це приблизно як французи скаржилися б на те, що в Україні в супермаркеті не продають качину грудку, або вже готові відварені качині ратиці (ціна за одну 5€).
Або не купиш устриці номер 1, а є тільки устриці номер 3 - і то не у всіх супермаркетах…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 12:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Це приблизно як французи скаржилися б на те, що в Україні в супермаркеті не продають качину грудку, або вже готові відварені качині ратиці (ціна за одну 5€).
Або не купиш устриці номер 1, а є тільки устриці номер 3 - і то не у всіх супермаркетах

Або як друг сказав, що основний недолік Казахстану - відсутність вибору нормального сала.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 12:14

  Hotab написав:
  rjkz написав:
  fox767676 написав:Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема.
Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру ))
В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))


Есть тут навалом разного кефира.
Американского производства.
И даже с надписью kefir, но обычно он продается под названием buttermilk.
Мы сам кефир не пьем, но покупаем 2 галлона молока, сливаем в огромную кастрюлю, добавляем пакет баттермилка и через несколько дней имеем несколько кг обалденного творога. Вот творог нормальный тут не продается.



А молоко яке використовуєте?
Я в плані суперпастеризація, чи фермерське. Мій досвід маніпуляцій з молоком і бактеріями (закваскою) не завжди позитивний. Інколи в молоці тривалого зберігання (як правило рік термін зберігання при будь якій Т) є антибіотик і закваска не здатна його перемогти.
А так то да, в країнах де нема наших традиційних звичних молочних продуктів закваски рішають.

Є таке. Днями польське uht молоко перемогло українську закваску vivo) Щодо саморобного: я харчовий технолог за фахом. Хоч сам і не молочник, але молочний відділ в моїй фірмі був, і за якими ознаками відрізняти якісний, багатий бактеріями продукт від низькосортного масмаркету навчили. Саморобне завжди краще. Як правило, третє покоління (закваска)вже не те, перші два супер.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 13:11

Re: Еміграція, заробітчанство

  fox767676 написав:Да, БорШ чудесное место
Вспомнил , кос, потому что Косово(?).
Там много продуктов оттуда
Возможно кефир сербы-русофилы делают.
В Черногории сербский
Никто не едет в эмиграцию абы куда. Едут или туда где есть работа/знакомые, или на Бали/Тайланд если все равно где жить и главное климат и доступные цены
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 13:27

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Вы что забыли на украинском форуме ?
Это у вас в лаптестане одно безкальтернативное направление - глобальный йух
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 13:45

Зображення
Пропала Канада.
Ех...


Польща наступна.
Здавна так повелося:
https://www.facebook.com/story.php?stor ... 5379758653
Поляки ще й дивні.
Щецин 2000 https://www.numbeo.com/cost-of-living/i ... rrency=USD
Лодзь 18хх https://www.numbeo.com/cost-of-living/i ... rrency=USD
То якось несерйозно. Вони ніби не знають що наступні... 😂


Отже, куди валити, якщо щось...? 🤔


От перелік міст за вартістю життя: https://www.numbeo.com/cost-of-living/r ... urrent.jsp
Львів на 337 місці. 24,2
Був. У листопаді. Зара міст чомусь дуже поменшало...
В IF трохи дешевше, але його приховують. 😁

Дешевші (і навіть дорожчі) міста -- у якихось надто мутних країнах.

Європейські, більш-менш зрозумілі ментально, і гори десь там є:
276 Skopje, North Macedonia 32.
267 Sibiu, Romania 33.
260 Plovdiv, Bulgaria 34.
235 Szczecin, Poland 37.

І вже й вони дорожчі мало не в півтора рази... 😒 Хоч і надто близькі до московії...
І мова чужа...
Може без винайму житла зростання не буде таке суттєве, але тут питання, які ціни на житло, хоч би у малих містечках? Чи є там щось “не за всі гроші світу”. От якщо тут продати сирець по 500$/м2, то чи там буде хоч за тисячу? 🤔 І бажано аби була змога здавати, коли влітку піти в гори. І чи можна спокійно йти в гори, хай і без вогнищ, аби за це не вимагали грошей чи штрафів? 🤔
І як там з англ.мовою?

142 Belfast, United Kingdom, 56
Англ.мова? Але там і досі заворушення, ніби. 😬

От Ірландія цікава...
ВВП на особу більше аніж у Штатів.
Ірланд.мови вже ніби й нема...
Але ні.
Велике ввп -- дорога нерухомість. От проклацав навіть малі міста подалі від центрів -- 2500€/м2. Скажені.

Для Х`юстону писали укр.мовні сайти щось типу 1600, хоча то для будинків, майже як опт.ціна, квартири дорожчі показує ніби, по 2тис: https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Houston
Цинцинаті дивна. У переліку як дешевша, а м2 аж 2900.
І то з Штати. Там не приймають, а таки випихають...
А якщо спочатку в Канаду? Її окупують і будем у Штатах? 😁 Хоча... Є підозри, що все-одно випхають. 😒


Львів з 1000/м2 вже не має такий нахабний вигляд https://www.numbeo.com/cost-of-living/i ... rrency=USD 😁
Хоча в ІФ рази у 1.5 таки дешевше.


А може таки в Індії рвонути? 🤔
Всього 500/м2.
Молоко за 2/3$
І ходити там як білі сахіби. 😂
https://www.numbeo.com/cost-of-living/i ... rrency=USD


Вав.
Александрія. Єгипет.
364$/м2... 😳🙀😱
https://www.numbeo.com/cost-of-living/i ... rrency=USD

От цей липень в Александрії: https://www.accuweather.com/uk/eg/alexa ... ?year=2024
Цікаво би порівняти з Україною. 😂

Отже план такий.
Купити там по 364$
На літо здавати любителям хлюпатись в калюжах-морях.
І рвонути в гори, в холод.
От лише точать мене невиразні сумніви, що там гір нема... 😒


Але особливо цікаве у порівнянні цін -- що молоко-сир там у них закордонами у ту ж ціну, чи не надто дорожче.
Жити ніби й норм, якщо розумно, і якщо знайти житло за помірковану ціну.
Востаннє редагувалось Bobua в Пон 03 лют, 2025 14:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:15

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bobua написав:Вав.
Александрія. Єгипет.
364$/м2... 😳🙀😱
https://www.numbeo.com/cost-of-living/i ... rrency=USD

От цей липень в Александрії: https://www.accuweather.com/uk/eg/alexa ... ?year=2024
Цікаво би порівняти з Україною. 😂

Oлександрія дуже переоцінена, приємного перегляду
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:26

  BIGor написав:
  Bobua написав:Вав.
Александрія. Єгипет.
364$/м2... 😳🙀😱
https://www.numbeo.com/cost-of-living/i ... rrency=USD

От цей липень в Александрії: https://www.accuweather.com/uk/eg/alexa ... ?year=2024
Цікаво би порівняти з Україною. 😂

Oлександрія дуже переоцінена, приємного перегляду

аби ото кацапню рекламувати
Faceless
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