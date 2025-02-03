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В Испании кефир тоже рандомный - в некоторых магазинах как в Украине впринципе, только жирнее, а в других вообще почти как сметана - можно ложкой есть ) Простого обычного кефира с жирностью 1-2.5% как мы в Украине все время покупали тут нет. Да и творог так себе - настоящего чтобы кусками был тут нет. Тут он как паста какая-то, можно на хлеб намазывать ) В общем с молочкой в Испании не срослось. Ну или по крайней мере для нас она кажется странной после Украины.
Це просто особливості харчування різних країн: в Туреччині кефір в продажу і був, і є. А ось Творог ви не купите. Якщо і купите - то він зовсім не такий. Так само в Туреччині не купите Сметану - наші жінки купували щось таке, яке можна назвати «відцежений йогурт». І тільки в останній рік - врахували попит іноземців - почали виробляти та продавати Сметану. Справжню, як у нас. І то можна купити тільки в одній мережі супермаркетів Migros. Все, як писав Сковорода: «Всякому городу нрав і права, Всяка імієт свой ум голова,» Це приблизно як французи скаржилися б на те, що в Україні в супермаркеті не продають качину грудку, або вже готові відварені качині ратиці (ціна за одну 5€). Або не купиш устриці номер 1, а є тільки устриці номер 3 - і то не у всіх супермаркетах…
akurt написав:Це приблизно як французи скаржилися б на те, що в Україні в супермаркеті не продають качину грудку, або вже готові відварені качині ратиці (ціна за одну 5€). Або не купиш устриці номер 1, а є тільки устриці номер 3 - і то не у всіх супермаркетах
Або як друг сказав, що основний недолік Казахстану - відсутність вибору нормального сала.
fox767676 написав:Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема. Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру )) В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))
Есть тут навалом разного кефира. Американского производства. И даже с надписью kefir, но обычно он продается под названием buttermilk. Мы сам кефир не пьем, но покупаем 2 галлона молока, сливаем в огромную кастрюлю, добавляем пакет баттермилка и через несколько дней имеем несколько кг обалденного творога. Вот творог нормальный тут не продается.
А молоко яке використовуєте? Я в плані суперпастеризація, чи фермерське. Мій досвід маніпуляцій з молоком і бактеріями (закваскою) не завжди позитивний. Інколи в молоці тривалого зберігання (як правило рік термін зберігання при будь якій Т) є антибіотик і закваска не здатна його перемогти. А так то да, в країнах де нема наших традиційних звичних молочних продуктів закваски рішають.
Є таке. Днями польське uht молоко перемогло українську закваску vivo) Щодо саморобного: я харчовий технолог за фахом. Хоч сам і не молочник, але молочний відділ в моїй фірмі був, і за якими ознаками відрізняти якісний, багатий бактеріями продукт від низькосортного масмаркету навчили. Саморобне завжди краще. Як правило, третє покоління (закваска)вже не те, перші два супер.
Дешевші (і навіть дорожчі) міста -- у якихось надто мутних країнах.
Європейські, більш-менш зрозумілі ментально, і гори десь там є: 276 Skopje, North Macedonia 32. 267 Sibiu, Romania 33. 260 Plovdiv, Bulgaria 34. 235 Szczecin, Poland 37.
І вже й вони дорожчі мало не в півтора рази... 😒 Хоч і надто близькі до московії... І мова чужа... Може без винайму житла зростання не буде таке суттєве, але тут питання, які ціни на житло, хоч би у малих містечках? Чи є там щось “не за всі гроші світу”. От якщо тут продати сирець по 500$/м2, то чи там буде хоч за тисячу? 🤔 І бажано аби була змога здавати, коли влітку піти в гори. І чи можна спокійно йти в гори, хай і без вогнищ, аби за це не вимагали грошей чи штрафів? 🤔 І як там з англ.мовою?
142 Belfast, United Kingdom, 56 Англ.мова? Але там і досі заворушення, ніби. 😬
От Ірландія цікава... ВВП на особу більше аніж у Штатів. Ірланд.мови вже ніби й нема... Але ні. Велике ввп -- дорога нерухомість. От проклацав навіть малі міста подалі від центрів -- 2500€/м2. Скажені.
Для Х`юстону писали укр.мовні сайти щось типу 1600, хоча то для будинків, майже як опт.ціна, квартири дорожчі показує ніби, по 2тис: https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Houston Цинцинаті дивна. У переліку як дешевша, а м2 аж 2900. І то з Штати. Там не приймають, а таки випихають... А якщо спочатку в Канаду? Її окупують і будем у Штатах? 😁 Хоча... Є підозри, що все-одно випхають. 😒