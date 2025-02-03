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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2598259926002601
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:38

  fox767676 написав:2587715

Вы что забыли на украинском форуме ?
Это у вас в лаптестане одно безкальтернативное направление - глобальный йух

Короткий точний хук. Це медаль через тиждень!!
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:07

Faceless
Чего так
Пудель очень неплохо описывает своё отечество(раньше описывал,при нефти 140 и долларе 30)
Расея и тогда за МКАДом была адски трешмогильно прекрасна
Не забуду очерк его в ЖЖ об Омске, где трамвай идёт весной по центровой улице города по грязелуже длиной метров 500 и глубиной по колено среди сгнивших изб с вкраплениями элитных ЖК типа пресловутого эйровского Г13 с красного кирпича.
Забайкалье вообще выглядело местом испытания хим-бактер-оружия с нейтронными бомбами
барабашов
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