Короткий точний хук. Це медаль через тиждень!!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 лют, 2025 16:38
Додано: Пон 03 лют, 2025 17:07
Faceless
Чего так
Пудель очень неплохо описывает своё отечество(раньше описывал,при нефти 140 и долларе 30)
Расея и тогда за МКАДом была адски трешмогильно прекрасна
Не забуду очерк его в ЖЖ об Омске, где трамвай идёт весной по центровой улице города по грязелуже длиной метров 500 и глубиной по колено среди сгнивших изб с вкраплениями элитных ЖК типа пресловутого эйровского Г13 с красного кирпича.
Забайкалье вообще выглядело местом испытания хим-бактер-оружия с нейтронными бомбами
|