Короткий точний хук. Це медаль через тиждень!!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 лют, 2025 16:38
Додано: Пон 03 лют, 2025 17:07
Faceless
Чего так
Пудель очень неплохо описывает своё отечество(раньше описывал,при нефти 140 и долларе 30)
Расея и тогда за МКАДом была адски трешмогильно прекрасна
Не забуду очерк его в ЖЖ об Омске, где трамвай идёт весной по центровой улице города по грязелуже длиной метров 500 и глубиной по колено среди сгнивших изб с вкраплениями элитных ЖК типа пресловутого эйровского Г13 с красного кирпича.
Забайкалье вообще выглядело местом испытания хим-бактер-оружия с нейтронными бомбами
Додано: Пон 03 лют, 2025 20:02
Ви ж підсвітили, теж кацапню рекламуєте. Ну ладно, де наші щирі блогери в вишиванках які щирою українською мовою розповідають що там коїться і як живуть люди в Олександрії?
Додано: Пон 03 лют, 2025 20:32
Re: Еміграція, заробітчанство
Як не українські, так англійські огляди точно мають бути, а перегляди кацапам робити, з яких вони потім в бюджет рашки платять - не варто
Додано: Пон 03 лют, 2025 21:31
12 августа 2024 г. Новости о монетизации в России. Из-за последних событий в России мы деактивируем все аккаунты AdSense и AdSense для YouTube в этой стране. Это означет, что авторы, у которых в аккаунтах AdSense для YouTube в качестве страны проживания указана Россия, не смогут монетизировать контент на своих каналах.
10 марта 2022 г. Недавно мы приостановили работу рекламных сервисов Google в России, поэтому сейчас пользователи из этой страны не могут создавать новые аккаунты AdSense, AdMob и Google Менеджера рекламы. Кроме того, объявления рекламодателей из России теперь не показываются в сервисах и сетях Google по всему миру, а авторы из России не могут вступить в Партнерскую программу YouTube©https://support.google.com/youtube/
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