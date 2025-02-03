Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2598259926002601 Додано: Пон 03 лют, 2025 16:38 fox767676 написав: 2587715



Вы что забыли на украинском форуме ?

Это у вас в лаптестане одно безкальтернативное направление - глобальный йух Вы что забыли на украинском форуме ?Это у вас в лаптестане одно безкальтернативное направление - глобальный йух

Короткий точний хук. Це медаль через тиждень!! Короткий точний хук. Це медаль через тиждень!! Hotab Повідомлень: 14270 З нами з: 15.02.09 Подякував: 375 раз. Подякували: 2311 раз. Профіль 1 3 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 17:07 Faceless

Чего так

Пудель очень неплохо описывает своё отечество(раньше описывал,при нефти 140 и долларе 30)

Расея и тогда за МКАДом была адски трешмогильно прекрасна

Не забуду очерк его в ЖЖ об Омске, где трамвай идёт весной по центровой улице города по грязелуже длиной метров 500 и глубиной по колено среди сгнивших изб с вкраплениями элитных ЖК типа пресловутого эйровского Г13 с красного кирпича.

Забайкалье вообще выглядело местом испытания хим-бактер-оружия с нейтронными бомбами барабашов

Повідомлень: 4821 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 352 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 20:02 Faceless написав: BIGor написав: Bobua написав: Вав.

Александрія. Єгипет.

364$/м2... 😳🙀😱

https://www.numbeo.com/cost-of-living/i ... rrency=USD



От цей липень в Александрії: https://www.accuweather.com/uk/eg/alexa ... ?year=2024

Цікаво би порівняти з Україною. 😂 Вав.Александрія. Єгипет.364$/м2... 😳🙀😱... rrency=USDОт цей липень в Александрії:... ?year=2024Цікаво би порівняти з Україною. 😂

Oлександрія дуже переоцінена, приємного перегляду

Oлександрія дуже переоцінена, приємного перегляду

аби ото кацапню рекламувати аби ото кацапню рекламувати

Ви ж підсвітили, теж кацапню рекламуєте. Ну ладно, де наші щирі блогери в вишиванках які щирою українською мовою розповідають що там коїться і як живуть люди в Олександрії? Ви ж підсвітили, теж кацапню рекламуєте. Ну ладно, де наші щирі блогери в вишиванках які щирою українською мовою розповідають що там коїться і як живуть люди в Олександрії? BIGor

Повідомлень: 9815 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1407 раз. Подякували: 1827 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 20:32 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Ну ладно, де наші щирі блогери в вишиванках які щирою українською мовою розповідають що там коїться і як живуть люди в Олександрії?



Як не українські, так англійські огляди точно мають бути, а перегляди кацапам робити, з яких вони потім в бюджет рашки платять - не варто Як не українські, так англійські огляди точно мають бути, а перегляди кацапам робити, з яких вони потім в бюджет рашки платять - не варто Faceless

Модератор Повідомлень: 35760 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1465 раз. Подякували: 8130 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 21:31 Faceless написав: BIGor написав: Ну ладно, де наші щирі блогери в вишиванках які щирою українською мовою розповідають що там коїться і як живуть люди в Олександрії?



Як не українські, так англійські огляди точно мають бути, а перегляди кацапам робити, з яких вони потім в бюджет рашки платять - не варто Як не українські, так англійські огляди точно мають бути, а перегляди кацапам робити, з яких вони потім в бюджет рашки платять - не варто

12 августа 2024 г. Новости о монетизации в России. Из-за последних событий в России мы деактивируем все аккаунты AdSense и AdSense для YouTube в этой стране. Это означет, что авторы, у которых в аккаунтах AdSense для YouTube в качестве страны проживания указана Россия, не смогут монетизировать контент на своих каналах.

10 марта 2022 г. Недавно мы приостановили работу рекламных сервисов Google в России, поэтому сейчас пользователи из этой страны не могут создавать новые аккаунты AdSense, AdMob и Google Менеджера рекламы. Кроме того, объявления рекламодателей из России теперь не показываются в сервисах и сетях Google по всему миру, а авторы из России не могут вступить в Партнерскую программу YouTube©https://support.google.com/youtube/ 12 августа 2024 г. Новости о монетизации в России. Из-за последних событий в России мы деактивируем все аккаунты AdSense и AdSense для YouTube в этой стране. Это означет, что авторы, у которых в аккаунтах AdSense для YouTube в качестве страны проживания указана Россия, не смогут монетизировать контент на своих каналах.10 марта 2022 г. Недавно мы приостановили работу рекламных сервисов Google в России, поэтому сейчас пользователи из этой страны не могут создавать новые аккаунты AdSense, AdMob и Google Менеджера рекламы. Кроме того, объявления рекламодателей из России теперь не показываются в сервисах и сетях Google по всему миру, а авторы из России не могут вступить в Партнерскую программу YouTube©https://support.google.com/youtube/ Мизантрóп

Повідомлень: 7454 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1586 раз. Подякували: 1431 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 21:34 Re: Еміграція, заробітчанство Мизантрóп написав: Faceless написав:

Як не українські, так англійські огляди точно мають бути, а перегляди кацапам робити, з яких вони потім в бюджет рашки платять - не варто Як не українські, так англійські огляди точно мають бути, а перегляди кацапам робити, з яких вони потім в бюджет рашки платять - не варто

12 августа 2024 г. Новости о монетизации в России. Из-за последних событий в России мы деактивируем все аккаунты AdSense и AdSense для YouTube в этой стране. Это означет, что авторы, у которых в аккаунтах AdSense для YouTube в качестве страны проживания указана Россия, не смогут монетизировать контент на своих каналах.

10 марта 2022 г. Недавно мы приостановили работу рекламных сервисов Google в России, поэтому сейчас пользователи из этой страны не могут создавать новые аккаунты AdSense, AdMob и Google Менеджера рекламы. Кроме того, объявления рекламодателей из России теперь не показываются в сервисах и сетях Google по всему миру, а авторы из России не могут вступить в Партнерскую программу YouTube https://support.google.com/youtube/ 12 августа 2024 г. Новости о монетизации в России. Из-за последних событий в России мы деактивируем все аккаунты AdSense и AdSense для YouTube в этой стране. Это означет, что авторы, у которых в аккаунтах AdSense для YouTube в качестве страны проживания указана Россия, не смогут монетизировать контент на своих каналах.10 марта 2022 г. Недавно мы приостановили работу рекламных сервисов Google в России, поэтому сейчас пользователи из этой страны не могут создавать новые аккаунты AdSense, AdMob и Google Менеджера рекламы. Кроме того, объявления рекламодателей из России теперь не показываются в сервисах и сетях Google по всему миру, а авторы из России не могут вступить в Партнерскую программу YouTubehttps://support.google.com/youtube/ Ви ж не знаєте, яку країну вони могли там собі проставити і як ще викрутитися Ви ж не знаєте, яку країну вони могли там собі проставити і як ще викрутитися Faceless

Модератор Повідомлень: 35760 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1465 раз. Подякували: 8130 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 22:01 Hotab написав: rjkz написав: fox767676 написав: Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема.

Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру ))

В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))

Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема.Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру ))В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))



Есть тут навалом разного кефира.

Американского производства.

И даже с надписью kefir, но обычно он продается под названием buttermilk.

Мы сам кефир не пьем, но покупаем 2 галлона молока, сливаем в огромную кастрюлю, добавляем пакет баттермилка и через несколько дней имеем несколько кг обалденного творога. Вот творог нормальный тут не продается. Есть тут навалом разного кефира.Американского производства.И даже с надписью kefir, но обычно он продается под названием buttermilk.Мы сам кефир не пьем, но покупаем 2 галлона молока, сливаем в огромную кастрюлю, добавляем пакет баттермилка и через несколько дней имеем несколько кг обалденного творога. Вот творог нормальный тут не продается.





А молоко яке використовуєте?

Я в плані суперпастеризація, чи фермерське. Мій досвід маніпуляцій з молоком і бактеріями (закваскою) не завжди позитивний. Інколи в молоці тривалого зберігання (як правило рік термін зберігання при будь якій Т) є антибіотик і закваска не здатна його перемогти.

А так то да, в країнах де нема наших традиційних звичних молочних продуктів закваски рішають. А молоко яке використовуєте?Я в плані суперпастеризація, чи фермерське. Мій досвід маніпуляцій з молоком і бактеріями (закваскою) не завжди позитивний. Інколи в молоці тривалого зберігання (як правило рік термін зберігання при будь якій Т) є антибіотик і закваска не здатна його перемогти.А так то да, в країнах де нема наших традиційних звичних молочних продуктів закваски рішають.



Молоко скисает примерно за 10-12 дней в холодильнике.

Не суперпастеризованное, думаю, просто пасстеризованное. Молоко скисает примерно за 10-12 дней в холодильнике.Не суперпастеризованное, думаю, просто пасстеризованное. rjkz

Повідомлень: 17058 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8466 раз. Подякували: 5335 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 22:25 барабашов написав: Faceless

Чего так

Пудель очень неплохо описывает своё отечество(раньше описывал,при нефти 140 и долларе 30)

Расея и тогда за МКАДом была адски трешмогильно прекрасна

Не забуду очерк его в ЖЖ об Омске, где трамвай идёт весной по центровой улице города по грязелуже длиной метров 500 и глубиной по колено среди сгнивших изб с вкраплениями элитных ЖК типа пресловутого эйровского Г13 с красного кирпича.

Забайкалье вообще выглядело местом испытания хим-бактер-оружия с нейтронными бомбами Чего такПудель очень неплохо описывает своё отечество(раньше описывал,при нефти 140 и долларе 30)Расея и тогдабыла адски трешмогильно прекраснаНе забуду очерк его в ЖЖ об Омске, где трамвай идёт весной по центровой улице города по грязелуже длиной метров 500 и глубиной по колено среди сгнивших изб с вкраплениями элитных ЖК типа пресловутого эйровского Г13 с красного кирпича.Забайкалье вообще выглядело местом испытания хим-бактер-оружия с нейтронными бомбами

А за МКАДом нарід нічего не решает , я ездил в гости к родсвенникам в СПитер в 1996 из москвы , даже разница дорог в городе впечатлила.

А заехав в Тверскую губегнию по пути к родственникам , там дети тут родители ,мы просто охудивились уровню жизни , на столе небыло мяса совсем , только картошка , а при совке наоборот они привозили вкусняшки нам в Днепр А за МКАДом нарід нічего не решает , я ездил в гости к родсвенникам в СПитер в 1996 из москвы , даже разница дорог в городе впечатлила.А заехав в Тверскую губегнию по пути к родственникам , там дети тут родители ,мы просто охудивились уровню жизни , на столе небыло мяса совсем , только картошка , а при совке наоборот они привозили вкусняшки нам в Днепр Востаннє редагувалось Vadim_ в Пон 03 лют, 2025 22:37, всього редагувалось 1 раз. Vadim_

Повідомлень: 3674 З нами з: 23.05.14 Подякував: 611 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 22:50 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: rjkz написав: fox767676 написав: Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема.

Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру ))

В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))

Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема.Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру ))В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))



Есть тут навалом разного кефира.

Американского производства.

И даже с надписью kefir, но обычно он продается под названием buttermilk.

Мы сам кефир не пьем, но покупаем 2 галлона молока, сливаем в огромную кастрюлю, добавляем пакет баттермилка и через несколько дней имеем несколько кг обалденного творога. Вот творог нормальный тут не продается. Есть тут навалом разного кефира.Американского производства.И даже с надписью kefir, но обычно он продается под названием buttermilk.Мы сам кефир не пьем, но покупаем 2 галлона молока, сливаем в огромную кастрюлю, добавляем пакет баттермилка и через несколько дней имеем несколько кг обалденного творога. Вот творог нормальный тут не продается.





А молоко яке використовуєте?

Я в плані суперпастеризація, чи фермерське. Мій досвід маніпуляцій з молоком і бактеріями (закваскою) не завжди позитивний. Інколи в молоці тривалого зберігання (як правило рік термін зберігання при будь якій Т) є антибіотик і закваска не здатна його перемогти.

А так то да, в країнах де нема наших традиційних звичних молочних продуктів закваски рішають. А молоко яке використовуєте?Я в плані суперпастеризація, чи фермерське. Мій досвід маніпуляцій з молоком і бактеріями (закваскою) не завжди позитивний. Інколи в молоці тривалого зберігання (як правило рік термін зберігання при будь якій Т) є антибіотик і закваска не здатна його перемогти.А так то да, в країнах де нема наших традиційних звичних молочних продуктів закваски рішають. Я періодично роблю йогурт з закваски і звичайного пастеризованого (не ультра пастеризованого тривалого зберігання) молока. Невдачі більше залежать від якості і свіжості закваски, також варто дотримуватись стерильності посуду. Для кефіру думаю те саме, тільки трохи інша закваска і інший час. Я періодично роблю йогурт з закваски і звичайного пастеризованого (не ультра пастеризованого тривалого зберігання) молока. Невдачі більше залежать від якості і свіжості закваски, також варто дотримуватись стерильності посуду. Для кефіру думаю те саме, тільки трохи інша закваска і інший час. Faceless

Модератор Повідомлень: 35760 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1465 раз. Подякували: 8130 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2598259926002601 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Ana asti і 2 гостейМодератори: Faceless