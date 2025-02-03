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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 лют, 2025 16:38
fox767676 написав:2587715
Вы что забыли на украинском форуме ?
Это у вас в лаптестане одно безкальтернативное направление - глобальный йух
Короткий точний хук. Це медаль через тиждень!!
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Додано: Пон 03 лют, 2025 17:07
Faceless
Чего так
Пудель очень неплохо описывает своё отечество(раньше описывал,при нефти 140 и долларе 30)
Расея и тогда за МКАДом была адски трешмогильно прекрасна
Не забуду очерк его в ЖЖ об Омске, где трамвай идёт весной по центровой улице города по грязелуже длиной метров 500 и глубиной по колено среди сгнивших изб с вкраплениями элитных ЖК типа пресловутого эйровского Г13 с красного кирпича.
Забайкалье вообще выглядело местом испытания хим-бактер-оружия с нейтронными бомбами
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барабашов
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Додано: Пон 03 лют, 2025 20:02
Faceless написав: BIGor написав:
Oлександрія дуже переоцінена, приємного перегляду
аби ото кацапню рекламувати
Ви ж підсвітили, теж кацапню рекламуєте. Ну ладно, де наші щирі блогери в вишиванках які щирою українською мовою розповідають що там коїться і як живуть люди в Олександрії?
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Додано: Пон 03 лют, 2025 20:32
BIGor написав: Ну ладно, де наші щирі блогери в вишиванках які щирою українською мовою розповідають що там коїться і як живуть люди в Олександрії?
Як не українські, так англійські огляди точно мають бути, а перегляди кацапам робити, з яких вони потім в бюджет рашки платять - не варто
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Faceless
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Додано: Пон 03 лют, 2025 21:31
Faceless написав:
BIGor написав: Ну ладно, де наші щирі блогери в вишиванках які щирою українською мовою розповідають що там коїться і як живуть люди в Олександрії?
Як не українські, так англійські огляди точно мають бути, а перегляди кацапам робити, з яких вони потім в бюджет рашки платять - не варто
12 августа 2024 г. Новости о монетизации в России. Из-за последних событий в России мы деактивируем все аккаунты AdSense и AdSense для YouTube в этой стране. Это означет, что авторы, у которых в аккаунтах AdSense для YouTube в качестве страны проживания указана Россия, не смогут монетизировать контент на своих каналах.
10 марта 2022 г. Недавно мы приостановили работу рекламных сервисов Google в России, поэтому сейчас пользователи из этой страны не могут создавать новые аккаунты AdSense, AdMob и Google Менеджера рекламы. Кроме того, объявления рекламодателей из России теперь не показываются в сервисах и сетях Google по всему миру, а авторы из России не могут вступить в Партнерскую программу YouTube©https://support.google.com/youtube/
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Додано: Пон 03 лют, 2025 21:34
Мизантрóп написав: Faceless написав:
Як не українські, так англійські огляди точно мають бути, а перегляди кацапам робити, з яких вони потім в бюджет рашки платять - не варто
12 августа 2024 г. Новости о монетизации в России. Из-за последних событий в России мы деактивируем все аккаунты AdSense и AdSense для YouTube в этой стране. Это означет, что авторы, у которых в аккаунтах AdSense для YouTube в качестве страны проживания указана Россия, не смогут монетизировать контент на своих каналах.
10 марта 2022 г. Недавно мы приостановили работу рекламных сервисов Google в России, поэтому сейчас пользователи из этой страны не могут создавать новые аккаунты AdSense, AdMob и Google Менеджера рекламы. Кроме того, объявления рекламодателей из России теперь не показываются в сервисах и сетях Google по всему миру, а авторы из России не могут вступить в Партнерскую программу YouTube
https://support.google.com/youtube/
Ви ж не знаєте, яку країну вони могли там собі проставити і як ще викрутитися
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Додано: Пон 03 лют, 2025 22:01
Hotab написав: rjkz написав: fox767676 написав:
Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема.
Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру ))
В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))
Есть тут навалом разного кефира.
Американского производства.
И даже с надписью kefir, но обычно он продается под названием buttermilk.
Мы сам кефир не пьем, но покупаем 2 галлона молока, сливаем в огромную кастрюлю, добавляем пакет баттермилка и через несколько дней имеем несколько кг обалденного творога. Вот творог нормальный тут не продается.
А молоко яке використовуєте?
Я в плані суперпастеризація, чи фермерське. Мій досвід маніпуляцій з молоком і бактеріями (закваскою) не завжди позитивний. Інколи в молоці тривалого зберігання (як правило рік термін зберігання при будь якій Т) є антибіотик і закваска не здатна його перемогти.
А так то да, в країнах де нема наших традиційних звичних молочних продуктів закваски рішають.
Молоко скисает примерно за 10-12 дней в холодильнике.
Не суперпастеризованное, думаю, просто пасстеризованное.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 22:25
барабашов написав:Faceless
Чего так
Пудель очень неплохо описывает своё отечество(раньше описывал,при нефти 140 и долларе 30)
Расея и тогда за МКАДом
была адски трешмогильно прекрасна
Не забуду очерк его в ЖЖ об Омске, где трамвай идёт весной по центровой улице города по грязелуже длиной метров 500 и глубиной по колено среди сгнивших изб с вкраплениями элитных ЖК типа пресловутого эйровского Г13 с красного кирпича.
Забайкалье вообще выглядело местом испытания хим-бактер-оружия с нейтронными бомбами
А за МКАДом нарід нічего не решает , я ездил в гости к родсвенникам в СПитер в 1996 из москвы , даже разница дорог в городе впечатлила.
А заехав в Тверскую губегнию по пути к родственникам , там дети тут родители ,мы просто охудивились уровню жизни , на столе небыло мяса совсем , только картошка , а при совке наоборот они привозили вкусняшки нам в Днепр
Востаннє редагувалось Vadim_
в Пон 03 лют, 2025 22:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 лют, 2025 22:50
Hotab написав: rjkz написав: fox767676 написав:
Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема.
Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру ))
В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))
Есть тут навалом разного кефира.
Американского производства.
И даже с надписью kefir, но обычно он продается под названием buttermilk.
Мы сам кефир не пьем, но покупаем 2 галлона молока, сливаем в огромную кастрюлю, добавляем пакет баттермилка и через несколько дней имеем несколько кг обалденного творога. Вот творог нормальный тут не продается.
А молоко яке використовуєте?
Я в плані суперпастеризація, чи фермерське. Мій досвід маніпуляцій з молоком і бактеріями (закваскою) не завжди позитивний. Інколи в молоці тривалого зберігання (як правило рік термін зберігання при будь якій Т) є антибіотик і закваска не здатна його перемогти.
А так то да, в країнах де нема наших традиційних звичних молочних продуктів закваски рішають.
Я періодично роблю йогурт з закваски і звичайного пастеризованого (не ультра пастеризованого тривалого зберігання) молока. Невдачі більше залежать від якості і свіжості закваски, також варто дотримуватись стерильності посуду. Для кефіру думаю те саме, тільки трохи інша закваска і інший час.
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Faceless
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