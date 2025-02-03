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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2599260026012602>
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 16:38

  fox767676 написав:2587715

Вы что забыли на украинском форуме ?
Это у вас в лаптестане одно безкальтернативное направление - глобальный йух

Короткий точний хук. Це медаль через тиждень!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 17:07

Faceless
Чего так
Пудель очень неплохо описывает своё отечество(раньше описывал,при нефти 140 и долларе 30)
Расея и тогда за МКАДом была адски трешмогильно прекрасна
Не забуду очерк его в ЖЖ об Омске, где трамвай идёт весной по центровой улице города по грязелуже длиной метров 500 и глубиной по колено среди сгнивших изб с вкраплениями элитных ЖК типа пресловутого эйровского Г13 с красного кирпича.
Забайкалье вообще выглядело местом испытания хим-бактер-оружия с нейтронными бомбами
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 20:02

  Faceless написав:
  BIGor написав:
  Bobua написав:Вав.
Александрія. Єгипет.
364$/м2... 😳🙀😱
https://www.numbeo.com/cost-of-living/i ... rrency=USD

От цей липень в Александрії: https://www.accuweather.com/uk/eg/alexa ... ?year=2024
Цікаво би порівняти з Україною. 😂

Oлександрія дуже переоцінена, приємного перегляду

аби ото кацапню рекламувати

Ви ж підсвітили, теж кацапню рекламуєте. Ну ладно, де наші щирі блогери в вишиванках які щирою українською мовою розповідають що там коїться і як живуть люди в Олександрії?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 20:32

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав: Ну ладно, де наші щирі блогери в вишиванках які щирою українською мовою розповідають що там коїться і як живуть люди в Олександрії?


Як не українські, так англійські огляди точно мають бути, а перегляди кацапам робити, з яких вони потім в бюджет рашки платять - не варто
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 21:31

  Faceless написав:
BIGor написав: Ну ладно, де наші щирі блогери в вишиванках які щирою українською мовою розповідають що там коїться і як живуть люди в Олександрії?


Як не українські, так англійські огляди точно мають бути, а перегляди кацапам робити, з яких вони потім в бюджет рашки платять - не варто

12 августа 2024 г. Новости о монетизации в России. Из-за последних событий в России мы деактивируем все аккаунты AdSense и AdSense для YouTube в этой стране. Это означет, что авторы, у которых в аккаунтах AdSense для YouTube в качестве страны проживания указана Россия, не смогут монетизировать контент на своих каналах.
10 марта 2022 г. Недавно мы приостановили работу рекламных сервисов Google в России, поэтому сейчас пользователи из этой страны не могут создавать новые аккаунты AdSense, AdMob и Google Менеджера рекламы. Кроме того, объявления рекламодателей из России теперь не показываются в сервисах и сетях Google по всему миру, а авторы из России не могут вступить в Партнерскую программу YouTube©https://support.google.com/youtube/
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 21:34

Re: Еміграція, заробітчанство

Мизантрóп написав:
  Faceless написав:
Як не українські, так англійські огляди точно мають бути, а перегляди кацапам робити, з яких вони потім в бюджет рашки платять - не варто

12 августа 2024 г. Новости о монетизации в России. Из-за последних событий в России мы деактивируем все аккаунты AdSense и AdSense для YouTube в этой стране. Это означет, что авторы, у которых в аккаунтах AdSense для YouTube в качестве страны проживания указана Россия, не смогут монетизировать контент на своих каналах.
10 марта 2022 г. Недавно мы приостановили работу рекламных сервисов Google в России, поэтому сейчас пользователи из этой страны не могут создавать новые аккаунты AdSense, AdMob и Google Менеджера рекламы. Кроме того, объявления рекламодателей из России теперь не показываются в сервисах и сетях Google по всему миру, а авторы из России не могут вступить в Партнерскую программу YouTubehttps://support.google.com/youtube/
Ви ж не знаєте, яку країну вони могли там собі проставити і як ще викрутитися
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:01

  Hotab написав:
  rjkz написав:
  fox767676 написав:Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема.
Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру ))
В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))


Есть тут навалом разного кефира.
Американского производства.
И даже с надписью kefir, но обычно он продается под названием buttermilk.
Мы сам кефир не пьем, но покупаем 2 галлона молока, сливаем в огромную кастрюлю, добавляем пакет баттермилка и через несколько дней имеем несколько кг обалденного творога. Вот творог нормальный тут не продается.



А молоко яке використовуєте?
Я в плані суперпастеризація, чи фермерське. Мій досвід маніпуляцій з молоком і бактеріями (закваскою) не завжди позитивний. Інколи в молоці тривалого зберігання (як правило рік термін зберігання при будь якій Т) є антибіотик і закваска не здатна його перемогти.
А так то да, в країнах де нема наших традиційних звичних молочних продуктів закваски рішають.


Молоко скисает примерно за 10-12 дней в холодильнике.
Не суперпастеризованное, думаю, просто пасстеризованное.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:25

  барабашов написав:Faceless
Чего так
Пудель очень неплохо описывает своё отечество(раньше описывал,при нефти 140 и долларе 30)
Расея и тогда за МКАДом была адски трешмогильно прекрасна
Не забуду очерк его в ЖЖ об Омске, где трамвай идёт весной по центровой улице города по грязелуже длиной метров 500 и глубиной по колено среди сгнивших изб с вкраплениями элитных ЖК типа пресловутого эйровского Г13 с красного кирпича.
Забайкалье вообще выглядело местом испытания хим-бактер-оружия с нейтронными бомбами

А за МКАДом нарід нічего не решает , я ездил в гости к родсвенникам в СПитер в 1996 из москвы , даже разница дорог в городе впечатлила.
А заехав в Тверскую губегнию по пути к родственникам , там дети тут родители ,мы просто охудивились уровню жизни , на столе небыло мяса совсем , только картошка , а при совке наоборот они привозили вкусняшки нам в Днепр
Востаннє редагувалось Vadim_ в Пон 03 лют, 2025 22:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 22:50

Re: Еміграція, заробітчанство

Hotab написав:
  rjkz написав:
  fox767676 написав:Я ось дізнався що в Болгарії кефіру нема.
Хоча у Чорногрії та Албанії ,був та смачний і якась реклама у фейсбуці писала що Болгарія - батьківщина кефіру. Навів довідки - то не Болгарія, а російська кабардино-Балкарія бітькіщина кефіру ))
В Америці у гіпермаркеті - перед Кефіром була інструкція - що це і про шо, дуже екзотичний продукт там ))


Есть тут навалом разного кефира.
Американского производства.
И даже с надписью kefir, но обычно он продается под названием buttermilk.
Мы сам кефир не пьем, но покупаем 2 галлона молока, сливаем в огромную кастрюлю, добавляем пакет баттермилка и через несколько дней имеем несколько кг обалденного творога. Вот творог нормальный тут не продается.



А молоко яке використовуєте?
Я в плані суперпастеризація, чи фермерське. Мій досвід маніпуляцій з молоком і бактеріями (закваскою) не завжди позитивний. Інколи в молоці тривалого зберігання (як правило рік термін зберігання при будь якій Т) є антибіотик і закваска не здатна його перемогти.
А так то да, в країнах де нема наших традиційних звичних молочних продуктів закваски рішають.
Я періодично роблю йогурт з закваски і звичайного пастеризованого (не ультра пастеризованого тривалого зберігання) молока. Невдачі більше залежать від якості і свіжості закваски, також варто дотримуватись стерильності посуду. Для кефіру думаю те саме, тільки трохи інша закваска і інший час.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 00:52

  Bobua написав:
Хау?! 😳🙀😱

До речі, цікаво чи там діє “правило 100 винаймів”?
Але порахувати важко бо прощу житла не вказують...

Якщо ви широко розплющите очі то побачите що я писав про Едмонтон а не про Оттаву - там дійсно мабуть на 30% дорожче.

У Едмонтоні рівень цін такий:
кімната -600-700
1б аппартемент 1000-1500
2б аппартемент 1200-1800
3б аппартемент 1500-1900
кондо та будинки - від 1700

Все сильно залежить від стану та району, якщо гарний новий будинок з бассейном та спортзалом в нормальному районі то може бути овер 2000.
Якщо район поганий - то особисто бачив будинки з забитими ОСБ вікнами/дверями - схоже що ніхто не бажає орендувати нерухомість ні за які гроші коли в тебе на ганку сплять обколоті бомжі.
Востаннє редагувалось es77 в Вів 04 лют, 2025 01:44, всього редагувалось 1 раз.
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