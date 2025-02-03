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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2599260026012602
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 01:03

  slonomag написав:В Испании кефир тоже рандомный - в некоторых магазинах как в Украине впринципе, только жирнее, а в других вообще почти как сметана - можно ложкой есть )

В Канаде молочки всякой -валом -я большую часть даже не пробовал и не знаю что это.
Кефир покупаем под названием Kefir - ведерками где-то по 2,5 кг -офигенно вкусный -ложка в нем просто стоит, вылить в чашку слабо реально -надо именно есть ложками.
Сметана - аналогично -ее можно перевернуть дном вниз и она не сразу прийдет в движение.
Молоко берем канистрами по 4л. - на вкус -как хорошее украинское молоко.
Что характерно, никаких упаковок "на дурачка" как в Украине типа молока в 750 гр. упаковках, сметаны по 330 гр. и т.п. здесь нет.
"Дикі люди" - не поняли еще как делать бизнес.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 01:41

  Мизантрóп написав:10 марта 2022 г. Недавно мы приостановили работу рекламных сервисов Google в России, поэтому сейчас пользователи из этой страны не могут создавать новые аккаунты AdSense, AdMob и Google Менеджера рекламы.

Вони вставляють рекламні інтеграції в свої відео і таким чином заробляють гроші з яких потім в тому числі платять податки раші.
Як-би ці канали не приносили їм прибутку їх-би ніхто не вів.
Треба розуміти що там не просто одна кучерява голова в кадрі, там ще купа людей за кадром - сценаристи, оператори, монтажери, логісти та інші з бюджетами як не сотні то десятки тисяч доларів на місяць.
"Если солнце светит-значит это кому-то нужно" (с)
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 01:48

  slonomag написав:В Испании кефир тоже рандомный - в некоторых магазинах как в Украине впринципе, только жирнее, а в других вообще почти как сметана - можно ложкой есть ) Простого обычного кефира с жирностью 1-2.5% как мы в Украине все время покупали тут нет.
Да и творог так себе - настоящего чтобы кусками был тут нет. Тут он как паста какая-то, можно на хлеб намазывать )
В общем с молочкой в Испании не срослось. Ну или по крайней мере для нас она кажется странной после Украины.


Тут делают все.
И кефир и ряженку и настоящие йогурты.
Творога нормального нет. Жена сама делает.
Кстати, марлю достать - проблема.
Молоко вполне приемлемое.
Как-то покупал фермерское - даже не гомогенизированное.
Потом аптека, где продавалось - закрылась.
Недавно забрели в магазин маленький, севернее, увидели это молоко.
Есть молоко, которое мы не покупали...вернее покупали маленькую бутылку, другого не было, а надо было хоть немного... говорят, намного вкуснее, я не помню вкус. Там за стеклянную бутылку залог 3 доллара. Не знаю сколько за больщую будет. Та бутылка стоит до сих пор. Столько сколько мы потребляем молока, не напасешься на тару.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 02:00

  Bobua написав:Зображення
Пропала Канада.
Ех...


Польща наступна.
Здавна так повелося:
https://www.facebook.com/story.php?stor ... 5379758653
Поляки ще й дивні.
Щецин 2000 https://www.numbeo.com/cost-of-living/i ... rrency=USD
Лодзь 18хх https://www.numbeo.com/cost-of-living/i ... rrency=USD
То якось несерйозно. Вони ніби не знають що наступні... 😂


Отже, куди валити, якщо щось...? 🤔


От перелік міст за вартістю життя: https://www.numbeo.com/cost-of-living/r ... urrent.jsp
Львів на 337 місці. 24,2
Був. У листопаді. Зара міст чомусь дуже поменшало...
В IF трохи дешевше, але його приховують. 😁

Дешевші (і навіть дорожчі) міста -- у якихось надто мутних країнах.

Європейські, більш-менш зрозумілі ментально, і гори десь там є:
276 Skopje, North Macedonia 32.
267 Sibiu, Romania 33.
260 Plovdiv, Bulgaria 34.
235 Szczecin, Poland 37.

І вже й вони дорожчі мало не в півтора рази... 😒 Хоч і надто близькі до московії...
І мова чужа...
Може без винайму житла зростання не буде таке суттєве, але тут питання, які ціни на житло, хоч би у малих містечках? Чи є там щось “не за всі гроші світу”. От якщо тут продати сирець по 500$/м2, то чи там буде хоч за тисячу? 🤔 І бажано аби була змога здавати, коли влітку піти в гори. І чи можна спокійно йти в гори, хай і без вогнищ, аби за це не вимагали грошей чи штрафів? 🤔
І як там з англ.мовою?

142 Belfast, United Kingdom, 56
Англ.мова? Але там і досі заворушення, ніби. 😬

От Ірландія цікава...
ВВП на особу більше аніж у Штатів.
Ірланд.мови вже ніби й нема...
Але ні.
Велике ввп -- дорога нерухомість. От проклацав навіть малі міста подалі від центрів -- 2500€/м2. Скажені.

Для Х`юстону писали укр.мовні сайти щось типу 1600, хоча то для будинків, майже як опт.ціна, квартири дорожчі показує ніби, по 2тис: https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Houston
Цинцинаті дивна. У переліку як дешевша, а м2 аж 2900.
І то з Штати. Там не приймають, а таки випихають...
А якщо спочатку в Канаду? Її окупують і будем у Штатах? 😁 Хоча... Є підозри, що все-одно випхають. 😒


Львів з 1000/м2 вже не має такий нахабний вигляд https://www.numbeo.com/cost-of-living/i ... rrency=USD 😁
Хоча в ІФ рази у 1.5 таки дешевше.


А може таки в Індії рвонути? 🤔
Всього 500/м2.
Молоко за 2/3$
І ходити там як білі сахіби. 😂
https://www.numbeo.com/cost-of-living/i ... rrency=USD


Вав.
Александрія. Єгипет.
364$/м2... 😳🙀😱
https://www.numbeo.com/cost-of-living/i ... rrency=USD

От цей липень в Александрії: https://www.accuweather.com/uk/eg/alexa ... ?year=2024
Цікаво би порівняти з Україною. 😂

Отже план такий.
Купити там по 364$
На літо здавати любителям хлюпатись в калюжах-морях.
І рвонути в гори, в холод.
От лише точать мене невиразні сумніви, що там гір нема... 😒


Але особливо цікаве у порівнянні цін -- що молоко-сир там у них закордонами у ту ж ціну, чи не надто дорожче.
Жити ніби й норм, якщо розумно, і якщо знайти житло за помірковану ціну.


В США есть очень дешевые локации. Правда, работы там нет особо.
Если надо дешево и горы, то - Монтана.
Если не горы, то во Флориде есть неплохие места с относительно недорогой недвигой. В Майами уже очень дорого, а зарплаты все еще не дотягивают до нйских, но есть маленькие городки, где непритязательные сарайчики на берегу Мексиканского, пардон, теперь - Американского залива.
В неближнем НДж, есть городки с вполне демократичными ценами, но там с работой никак и школы могут быть далеко и не очень.
Есть и в НЙ варианты с относительно недорогой недвигой. Только жить там опасно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2025 02:22

  rjkz написав:В США есть очень дешевые локации. Правда, работы там нет особо.
Если надо дешево и горы, то - Монтана.

Бачив декілька відео де якісь безбашені люди купують землю (щось типу акру чи двох) в Канаді за приблизно 10к КАД в якійсь дупі посеред лісу але за декілька десятків км. від чималенького міста і самотужки будують там якийсь курятник з гімна та палок. Як вони збираються отримувати документи на те будівництво та підводити комунікації - покрито туманом.
А так порожній лот землі на вулиці по якій я постійно ходжу -300к, правда стоїть на продажу вже більше року - видно що бажаючі не збиваються до черги.
es77
 
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