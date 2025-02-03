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slonomag написав:В Испании кефир тоже рандомный - в некоторых магазинах как в Украине впринципе, только жирнее, а в других вообще почти как сметана - можно ложкой есть )
В Канаде молочки всякой -валом -я большую часть даже не пробовал и не знаю что это. Кефир покупаем под названием Kefir - ведерками где-то по 2,5 кг -офигенно вкусный -ложка в нем просто стоит, вылить в чашку слабо реально -надо именно есть ложками. Сметана - аналогично -ее можно перевернуть дном вниз и она не сразу прийдет в движение. Молоко берем канистрами по 4л. - на вкус -как хорошее украинское молоко. Что характерно, никаких упаковок "на дурачка" как в Украине типа молока в 750 гр. упаковках, сметаны по 330 гр. и т.п. здесь нет. "Дикі люди" - не поняли еще как делать бизнес.
Мизантрóп написав:10 марта 2022 г. Недавно мы приостановили работу рекламных сервисов Google в России, поэтому сейчас пользователи из этой страны не могут создавать новые аккаунты AdSense, AdMob и Google Менеджера рекламы.
Вони вставляють рекламні інтеграції в свої відео і таким чином заробляють гроші з яких потім в тому числі платять податки раші. Як-би ці канали не приносили їм прибутку їх-би ніхто не вів. Треба розуміти що там не просто одна кучерява голова в кадрі, там ще купа людей за кадром - сценаристи, оператори, монтажери, логісти та інші з бюджетами як не сотні то десятки тисяч доларів на місяць. "Если солнце светит-значит это кому-то нужно" (с)
slonomag написав:В Испании кефир тоже рандомный - в некоторых магазинах как в Украине впринципе, только жирнее, а в других вообще почти как сметана - можно ложкой есть ) Простого обычного кефира с жирностью 1-2.5% как мы в Украине все время покупали тут нет. Да и творог так себе - настоящего чтобы кусками был тут нет. Тут он как паста какая-то, можно на хлеб намазывать ) В общем с молочкой в Испании не срослось. Ну или по крайней мере для нас она кажется странной после Украины.
Тут делают все. И кефир и ряженку и настоящие йогурты. Творога нормального нет. Жена сама делает. Кстати, марлю достать - проблема. Молоко вполне приемлемое. Как-то покупал фермерское - даже не гомогенизированное. Потом аптека, где продавалось - закрылась. Недавно забрели в магазин маленький, севернее, увидели это молоко. Есть молоко, которое мы не покупали...вернее покупали маленькую бутылку, другого не было, а надо было хоть немного... говорят, намного вкуснее, я не помню вкус. Там за стеклянную бутылку залог 3 доллара. Не знаю сколько за больщую будет. Та бутылка стоит до сих пор. Столько сколько мы потребляем молока, не напасешься на тару.
Дешевші (і навіть дорожчі) міста -- у якихось надто мутних країнах.
Європейські, більш-менш зрозумілі ментально, і гори десь там є: 276 Skopje, North Macedonia 32. 267 Sibiu, Romania 33. 260 Plovdiv, Bulgaria 34. 235 Szczecin, Poland 37.
І вже й вони дорожчі мало не в півтора рази... 😒 Хоч і надто близькі до московії... І мова чужа... Може без винайму житла зростання не буде таке суттєве, але тут питання, які ціни на житло, хоч би у малих містечках? Чи є там щось “не за всі гроші світу”. От якщо тут продати сирець по 500$/м2, то чи там буде хоч за тисячу? 🤔 І бажано аби була змога здавати, коли влітку піти в гори. І чи можна спокійно йти в гори, хай і без вогнищ, аби за це не вимагали грошей чи штрафів? 🤔 І як там з англ.мовою?
142 Belfast, United Kingdom, 56 Англ.мова? Але там і досі заворушення, ніби. 😬
От Ірландія цікава... ВВП на особу більше аніж у Штатів. Ірланд.мови вже ніби й нема... Але ні. Велике ввп -- дорога нерухомість. От проклацав навіть малі міста подалі від центрів -- 2500€/м2. Скажені.
Для Х`юстону писали укр.мовні сайти щось типу 1600, хоча то для будинків, майже як опт.ціна, квартири дорожчі показує ніби, по 2тис: https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Houston Цинцинаті дивна. У переліку як дешевша, а м2 аж 2900. І то з Штати. Там не приймають, а таки випихають... А якщо спочатку в Канаду? Її окупують і будем у Штатах? 😁 Хоча... Є підозри, що все-одно випхають. 😒
Отже план такий. Купити там по 364$ На літо здавати любителям хлюпатись в калюжах-морях. І рвонути в гори, в холод. От лише точать мене невиразні сумніви, що там гір нема... 😒
Але особливо цікаве у порівнянні цін -- що молоко-сир там у них закордонами у ту ж ціну, чи не надто дорожче. Жити ніби й норм, якщо розумно, і якщо знайти житло за помірковану ціну.
В США есть очень дешевые локации. Правда, работы там нет особо. Если надо дешево и горы, то - Монтана. Если не горы, то во Флориде есть неплохие места с относительно недорогой недвигой. В Майами уже очень дорого, а зарплаты все еще не дотягивают до нйских, но есть маленькие городки, где непритязательные сарайчики на берегу Мексиканского, пардон, теперь - Американского залива. В неближнем НДж, есть городки с вполне демократичными ценами, но там с работой никак и школы могут быть далеко и не очень. Есть и в НЙ варианты с относительно недорогой недвигой. Только жить там опасно.
rjkz написав:В США есть очень дешевые локации. Правда, работы там нет особо. Если надо дешево и горы, то - Монтана.
Бачив декілька відео де якісь безбашені люди купують землю (щось типу акру чи двох) в Канаді за приблизно 10к КАД в якійсь дупі посеред лісу але за декілька десятків км. від чималенького міста і самотужки будують там якийсь курятник з гімна та палок. Як вони збираються отримувати документи на те будівництво та підводити комунікації - покрито туманом. А так порожній лот землі на вулиці по якій я постійно ходжу -300к, правда стоїть на продажу вже більше року - видно що бажаючі не збиваються до черги.