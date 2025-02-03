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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2599260026012602 Додано: Вів 04 лют, 2025 01:03 slonomag написав: В Испании кефир тоже рандомный - в некоторых магазинах как в Украине впринципе, только жирнее, а в других вообще почти как сметана - можно ложкой есть ) В Испании кефир тоже рандомный - в некоторых магазинах как в Украине впринципе, только жирнее, а в других вообще почти как сметана - можно ложкой есть )

В Канаде молочки всякой -валом -я большую часть даже не пробовал и не знаю что это.

Кефир покупаем под названием Kefir - ведерками где-то по 2,5 кг -офигенно вкусный -ложка в нем просто стоит, вылить в чашку слабо реально -надо именно есть ложками.

Сметана - аналогично -ее можно перевернуть дном вниз и она не сразу прийдет в движение.

Молоко берем канистрами по 4л. - на вкус -как хорошее украинское молоко.

Что характерно, никаких упаковок "на дурачка" как в Украине типа молока в 750 гр. упаковках, сметаны по 330 гр. и т.п. здесь нет.

"Дикі люди" - не поняли еще как делать бизнес. В Канаде молочки всякой -валом -я большую часть даже не пробовал и не знаю что это.Кефир покупаем под названием Kefir - ведерками где-то по 2,5 кг -офигенно вкусный -ложка в нем просто стоит, вылить в чашку слабо реально -надо именно есть ложками.Сметана - аналогично -ее можно перевернуть дном вниз и она не сразу прийдет в движение.Молоко берем канистрами по 4л. - на вкус -как хорошее украинское молоко.Что характерно, никаких упаковок "на дурачка" как в Украине типа молока в 750 гр. упаковках, сметаны по 330 гр. и т.п. здесь нет."Дикі люди" - не поняли еще как делать бизнес. es77 Повідомлень: 1030 З нами з: 06.12.13 Подякував: 144 раз. Подякували: 269 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2025 01:41 Мизантрóп написав: 10 марта 2022 г. Недавно мы приостановили работу рекламных сервисов Google в России, поэтому сейчас пользователи из этой страны не могут создавать новые аккаунты AdSense, AdMob и Google Менеджера рекламы. 10 марта 2022 г. Недавно мы приостановили работу рекламных сервисов Google в России, поэтому сейчас пользователи из этой страны не могут создавать новые аккаунты AdSense, AdMob и Google Менеджера рекламы.

Вони вставляють рекламні інтеграції в свої відео і таким чином заробляють гроші з яких потім в тому числі платять податки раші.

Як-би ці канали не приносили їм прибутку їх-би ніхто не вів.

Треба розуміти що там не просто одна кучерява голова в кадрі, там ще купа людей за кадром - сценаристи, оператори, монтажери, логісти та інші з бюджетами як не сотні то десятки тисяч доларів на місяць.

"Если солнце светит-значит это кому-то нужно" (с) Вони вставляють рекламні інтеграції в свої відео і таким чином заробляють гроші з яких потім в тому числі платять податки раші.Як-би ці канали не приносили їм прибутку їх-би ніхто не вів.Треба розуміти що там не просто одна кучерява голова в кадрі, там ще купа людей за кадром - сценаристи, оператори, монтажери, логісти та інші з бюджетами як не сотні то десятки тисяч доларів на місяць."Если солнце светит-значит это кому-то нужно" (с) es77 Повідомлень: 1030 З нами з: 06.12.13 Подякував: 144 раз. Подякували: 269 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2025 01:48 slonomag написав: В Испании кефир тоже рандомный - в некоторых магазинах как в Украине впринципе, только жирнее, а в других вообще почти как сметана - можно ложкой есть ) Простого обычного кефира с жирностью 1-2.5% как мы в Украине все время покупали тут нет.

Да и творог так себе - настоящего чтобы кусками был тут нет. Тут он как паста какая-то, можно на хлеб намазывать )

В общем с молочкой в Испании не срослось. Ну или по крайней мере для нас она кажется странной после Украины. В Испании кефир тоже рандомный - в некоторых магазинах как в Украине впринципе, только жирнее, а в других вообще почти как сметана - можно ложкой есть ) Простого обычного кефира с жирностью 1-2.5% как мы в Украине все время покупали тут нет.Да и творог так себе - настоящего чтобы кусками был тут нет. Тут он как паста какая-то, можно на хлеб намазывать )В общем с молочкой в Испании не срослось. Ну или по крайней мере для нас она кажется странной после Украины.



Тут делают все.

И кефир и ряженку и настоящие йогурты.

Творога нормального нет. Жена сама делает.

Кстати, марлю достать - проблема.

Молоко вполне приемлемое.

Как-то покупал фермерское - даже не гомогенизированное.

Потом аптека, где продавалось - закрылась.

Недавно забрели в магазин маленький, севернее, увидели это молоко.

Есть молоко, которое мы не покупали...вернее покупали маленькую бутылку, другого не было, а надо было хоть немного... говорят, намного вкуснее, я не помню вкус. Там за стеклянную бутылку залог 3 доллара. Не знаю сколько за больщую будет. Та бутылка стоит до сих пор. Столько сколько мы потребляем молока, не напасешься на тару. Тут делают все.И кефир и ряженку и настоящие йогурты.Творога нормального нет. Жена сама делает.Кстати, марлю достать - проблема.Молоко вполне приемлемое.Как-то покупал фермерское - даже не гомогенизированное.Потом аптека, где продавалось - закрылась.Недавно забрели в магазин маленький, севернее, увидели это молоко.Есть молоко, которое мы не покупали...вернее покупали маленькую бутылку, другого не было, а надо было хоть немного... говорят, намного вкуснее, я не помню вкус. Там за стеклянную бутылку залог 3 доллара. Не знаю сколько за больщую будет. Та бутылка стоит до сих пор. Столько сколько мы потребляем молока, не напасешься на тару. rjkz

Повідомлень: 17060 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8466 раз. Подякували: 5335 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2025 02:00 Bobua написав:

Пропала Канада.

Ех...





Польща наступна.

Здавна так повелося:

https://www.facebook.com/story.php?stor ... 5379758653

Поляки ще й дивні.

Щецин 2000 https://www.numbeo.com/cost-of-living/i ... rrency=USD

Лодзь 18хх https://www.numbeo.com/cost-of-living/i ... rrency=USD

То якось несерйозно. Вони ніби не знають що наступні... 😂





Отже, куди валити, якщо щось...? 🤔





От перелік міст за вартістю життя: https://www.numbeo.com/cost-of-living/r ... urrent.jsp

Львів на 337 місці. 24,2

Був. У листопаді. Зара міст чомусь дуже поменшало...

В IF трохи дешевше, але його приховують. 😁



Дешевші (і навіть дорожчі) міста -- у якихось надто мутних країнах.



Європейські, більш-менш зрозумілі ментально, і гори десь там є:

276 Skopje, North Macedonia 32.

267 Sibiu, Romania 33.

260 Plovdiv, Bulgaria 34.

235 Szczecin, Poland 37.



І вже й вони дорожчі мало не в півтора рази... 😒 Хоч і надто близькі до московії...

І мова чужа...

Може без винайму житла зростання не буде таке суттєве, але тут питання, які ціни на житло, хоч би у малих містечках? Чи є там щось “не за всі гроші світу”. От якщо тут продати сирець по 500$/м2, то чи там буде хоч за тисячу? 🤔 І бажано аби була змога здавати, коли влітку піти в гори. І чи можна спокійно йти в гори, хай і без вогнищ, аби за це не вимагали грошей чи штрафів? 🤔

І як там з англ.мовою?



142 Belfast, United Kingdom, 56

Англ.мова? Але там і досі заворушення, ніби. 😬



От Ірландія цікава...

ВВП на особу більше аніж у Штатів.

Ірланд.мови вже ніби й нема...

Але ні.

Велике ввп -- дорога нерухомість. От проклацав навіть малі міста подалі від центрів -- 2500€/м2. Скажені.



Для Х`юстону писали укр.мовні сайти щось типу 1600, хоча то для будинків, майже як опт.ціна, квартири дорожчі показує ніби, по 2тис: https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Houston

Цинцинаті дивна. У переліку як дешевша, а м2 аж 2900.

І то з Штати. Там не приймають, а таки випихають...

А якщо спочатку в Канаду? Її окупують і будем у Штатах? 😁 Хоча... Є підозри, що все-одно випхають. 😒





Львів з 1000/м2 вже не має такий нахабний вигляд https://www.numbeo.com/cost-of-living/i ... rrency=USD 😁

Хоча в ІФ рази у 1.5 таки дешевше.





А може таки в Індії рвонути? 🤔

Всього 500/м2.

Молоко за 2/3$

І ходити там як білі сахіби. 😂

https://www.numbeo.com/cost-of-living/i ... rrency=USD





Вав.

Александрія. Єгипет.

364$/м2... 😳🙀😱

https://www.numbeo.com/cost-of-living/i ... rrency=USD



От цей липень в Александрії: https://www.accuweather.com/uk/eg/alexa ... ?year=2024

Цікаво би порівняти з Україною. 😂



Отже план такий.

Купити там по 364$

На літо здавати любителям хлюпатись в калюжах-морях.

І рвонути в гори, в холод.

От лише точать мене невиразні сумніви, що там гір нема... 😒





Але особливо цікаве у порівнянні цін -- що молоко-сир там у них закордонами у ту ж ціну, чи не надто дорожче.

Жити ніби й норм, якщо розумно, і якщо знайти житло за помірковану ціну. ПропалаЕх...наступна.Здавна так повелося:Поляки ще й дивні.Щецин 2000Лодзь 18ххТо якось несерйозно. Вони ніби не знають що наступні... 😂Отже, куди валити, якщо щось...? 🤔От перелік міст за вартістю життя:Львів на 337 місці. 24,2Був. У листопаді. Зара міст чомусь дуже поменшало...В IF трохи дешевше, але його приховують. 😁Дешевші (і навіть дорожчі) міста -- у якихось надто мутних країнах.Європейські, більш-менш зрозумілі ментально, і гори десь там є:276 Skopje, North Macedonia 32.267 Sibiu, Romania 33.260 Plovdiv, Bulgaria 34.235 Szczecin, Poland 37.І вже й вони дорожчі мало не в півтора рази... 😒 Хоч і надто близькі до московії...І мова чужа...Може без винайму житла зростання не буде таке суттєве, але тут питання, які ціни на житло, хоч би у малих містечках? Чи є там щось “не за всі гроші світу”. От якщо тут продати сирець по 500$/м2, то чи там буде хоч за тисячу? 🤔 І бажано аби була змога здавати, коли влітку піти в гори. І чи можна спокійно йти в гори, хай і без вогнищ, аби за це не вимагали грошей чи штрафів? 🤔І як там з англ.мовою?142 Belfast,, 56Англ.мова? Але там і досі заворушення, ніби. 😬Отцікава...ВВП на особу більше аніж у Штатів.Ірланд.мови вже ніби й нема...Але ні.Велике ввп -- дорога нерухомість. От проклацав навіть малі міста подалі від центрів -- 2500€/м2. Скажені.Для Х`юстону писали укр.мовні сайти щось типу 1600, хоча то для будинків, майже як опт.ціна, квартири дорожчі показує ніби, по 2тис:Цинцинаті дивна. У переліку як дешевша, а м2 аж 2900.І то з. Там не приймають, а таки випихають...А якщо спочатку в? Її окупують і будем у Штатах? 😁 Хоча... Є підозри, що все-одно випхають. 😒Львів з 1000/м2 вже не має такий нахабний виглядХоча в ІФ рази у 1.5 таки дешевше.А може таки врвонути? 🤔Всього 500/м2.Молоко за 2/3$І ходити там як білі сахіби. 😂Вав.Александрія.364$/м2... 😳🙀😱От цей липень в Александрії:Цікаво би порівняти з Україною. 😂Отже план такий.Купити там по 364$На літо здавати любителям хлюпатись в калюжах-морях.І рвонути в гори, в холод.От лишеАле особливо цікаве у порівнянні цін -- щоЖити ніби й норм, якщо розумно, і якщо знайти житло за помірковану ціну.



В США есть очень дешевые локации. Правда, работы там нет особо.

Если надо дешево и горы, то - Монтана.

Если не горы, то во Флориде есть неплохие места с относительно недорогой недвигой. В Майами уже очень дорого, а зарплаты все еще не дотягивают до нйских, но есть маленькие городки, где непритязательные сарайчики на берегу Мексиканского, пардон, теперь - Американского залива.

В неближнем НДж, есть городки с вполне демократичными ценами, но там с работой никак и школы могут быть далеко и не очень.

Есть и в НЙ варианты с относительно недорогой недвигой. Только жить там опасно. В США есть очень дешевые локации. Правда, работы там нет особо.Если надо дешево и горы, то - Монтана.Если не горы, то во Флориде есть неплохие места с относительно недорогой недвигой. В Майами уже очень дорого, а зарплаты все еще не дотягивают до нйских, но есть маленькие городки, где непритязательные сарайчики на берегу Мексиканского, пардон, теперь - Американского залива.В неближнем НДж, есть городки с вполне демократичными ценами, но там с работой никак и школы могут быть далеко и не очень.Есть и в НЙ варианты с относительно недорогой недвигой. Только жить там опасно. rjkz

Повідомлень: 17060 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8466 раз. Подякували: 5335 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2025 02:22 rjkz написав: В США есть очень дешевые локации. Правда, работы там нет особо.

Если надо дешево и горы, то - Монтана.

В США есть очень дешевые локации. Правда, работы там нет особо.Если надо дешево и горы, то - Монтана.

Бачив декілька відео де якісь безбашені люди купують землю (щось типу акру чи двох) в Канаді за приблизно 10к КАД в якійсь дупі посеред лісу але за декілька десятків км. від чималенького міста і самотужки будують там якийсь курятник з гімна та палок. Як вони збираються отримувати документи на те будівництво та підводити комунікації - покрито туманом.

А так порожній лот землі на вулиці по якій я постійно ходжу -300к, правда стоїть на продажу вже більше року - видно що бажаючі не збиваються до черги. Бачив декілька відео де якісь безбашені люди купують землю (щось типу акру чи двох) в Канаді за приблизно 10к КАД в якійсь дупі посеред лісу але за декілька десятків км. від чималенького міста і самотужки будують там якийсь курятник з гімна та палок. Як вони збираються отримувати документи на те будівництво та підводити комунікації - покрито туманом.А так порожній лот землі на вулиці по якій я постійно ходжу -300к, правда стоїть на продажу вже більше року - видно що бажаючі не збиваються до черги. es77 Повідомлень: 1030 З нами з: 06.12.13 Подякував: 144 раз. Подякували: 269 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2599260026012602 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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