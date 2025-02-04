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slonomag написав:В Испании кефир тоже рандомный - в некоторых магазинах как в Украине впринципе, только жирнее, а в других вообще почти как сметана - можно ложкой есть )
В Канаде молочки всякой -валом -я большую часть даже не пробовал и не знаю что это. Кефир покупаем под названием Kefir - ведерками где-то по 2,5 кг -офигенно вкусный -ложка в нем просто стоит, вылить в чашку слабо реально -надо именно есть ложками. Сметана - аналогично -ее можно перевернуть дном вниз и она не сразу прийдет в движение. Молоко берем канистрами по 4л. - на вкус -как хорошее украинское молоко. Что характерно, никаких упаковок "на дурачка" как в Украине типа молока в 750 гр. упаковках, сметаны по 330 гр. и т.п. здесь нет. "Дикі люди" - не поняли еще как делать бизнес.
Мизантрóп написав:10 марта 2022 г. Недавно мы приостановили работу рекламных сервисов Google в России, поэтому сейчас пользователи из этой страны не могут создавать новые аккаунты AdSense, AdMob и Google Менеджера рекламы.
Вони вставляють рекламні інтеграції в свої відео і таким чином заробляють гроші з яких потім в тому числі платять податки раші. Як-би ці канали не приносили їм прибутку їх-би ніхто не вів. Треба розуміти що там не просто одна кучерява голова в кадрі, там ще купа людей за кадром - сценаристи, оператори, монтажери, логісти та інші з бюджетами як не сотні то десятки тисяч доларів на місяць. "Если солнце светит-значит это кому-то нужно" (с)
slonomag написав:В Испании кефир тоже рандомный - в некоторых магазинах как в Украине впринципе, только жирнее, а в других вообще почти как сметана - можно ложкой есть ) Простого обычного кефира с жирностью 1-2.5% как мы в Украине все время покупали тут нет. Да и творог так себе - настоящего чтобы кусками был тут нет. Тут он как паста какая-то, можно на хлеб намазывать ) В общем с молочкой в Испании не срослось. Ну или по крайней мере для нас она кажется странной после Украины.
Тут делают все. И кефир и ряженку и настоящие йогурты. Творога нормального нет. Жена сама делает. Кстати, марлю достать - проблема. Молоко вполне приемлемое. Как-то покупал фермерское - даже не гомогенизированное. Потом аптека, где продавалось - закрылась. Недавно забрели в магазин маленький, севернее, увидели это молоко. Есть молоко, которое мы не покупали...вернее покупали маленькую бутылку, другого не было, а надо было хоть немного... говорят, намного вкуснее, я не помню вкус. Там за стеклянную бутылку залог 3 доллара. Не знаю сколько за больщую будет. Та бутылка стоит до сих пор. Столько сколько мы потребляем молока, не напасешься на тару.
Дешевші (і навіть дорожчі) міста -- у якихось надто мутних країнах.
Європейські, більш-менш зрозумілі ментально, і гори десь там є: 276 Skopje, North Macedonia 32. 267 Sibiu, Romania 33. 260 Plovdiv, Bulgaria 34. 235 Szczecin, Poland 37.
І вже й вони дорожчі мало не в півтора рази... 😒 Хоч і надто близькі до московії... І мова чужа... Може без винайму житла зростання не буде таке суттєве, але тут питання, які ціни на житло, хоч би у малих містечках? Чи є там щось “не за всі гроші світу”. От якщо тут продати сирець по 500$/м2, то чи там буде хоч за тисячу? 🤔 І бажано аби була змога здавати, коли влітку піти в гори. І чи можна спокійно йти в гори, хай і без вогнищ, аби за це не вимагали грошей чи штрафів? 🤔 І як там з англ.мовою?
142 Belfast, United Kingdom, 56 Англ.мова? Але там і досі заворушення, ніби. 😬
От Ірландія цікава... ВВП на особу більше аніж у Штатів. Ірланд.мови вже ніби й нема... Але ні. Велике ввп -- дорога нерухомість. От проклацав навіть малі міста подалі від центрів -- 2500€/м2. Скажені.
Для Х`юстону писали укр.мовні сайти щось типу 1600, хоча то для будинків, майже як опт.ціна, квартири дорожчі показує ніби, по 2тис: https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Houston Цинцинаті дивна. У переліку як дешевша, а м2 аж 2900. І то з Штати. Там не приймають, а таки випихають... А якщо спочатку в Канаду? Її окупують і будем у Штатах? 😁 Хоча... Є підозри, що все-одно випхають. 😒
Отже план такий. Купити там по 364$ На літо здавати любителям хлюпатись в калюжах-морях. І рвонути в гори, в холод. От лише точать мене невиразні сумніви, що там гір нема... 😒
Але особливо цікаве у порівнянні цін -- що молоко-сир там у них закордонами у ту ж ціну, чи не надто дорожче. Жити ніби й норм, якщо розумно, і якщо знайти житло за помірковану ціну.
В США есть очень дешевые локации. Правда, работы там нет особо. Если надо дешево и горы, то - Монтана. Если не горы, то во Флориде есть неплохие места с относительно недорогой недвигой. В Майами уже очень дорого, а зарплаты все еще не дотягивают до нйских, но есть маленькие городки, где непритязательные сарайчики на берегу Мексиканского, пардон, теперь - Американского залива. В неближнем НДж, есть городки с вполне демократичными ценами, но там с работой никак и школы могут быть далеко и не очень. Есть и в НЙ варианты с относительно недорогой недвигой. Только жить там опасно.
rjkz написав:В США есть очень дешевые локации. Правда, работы там нет особо. Если надо дешево и горы, то - Монтана.
Бачив декілька відео де якісь безбашені люди купують землю (щось типу акру чи двох) в Канаді за приблизно 10к КАД в якійсь дупі посеред лісу але за декілька десятків км. від чималенького міста і самотужки будують там якийсь курятник з гімна та палок. Як вони збираються отримувати документи на те будівництво та підводити комунікації - покрито туманом. А так порожній лот землі на вулиці по якій я постійно ходжу -300к, правда стоїть на продажу вже більше року - видно що бажаючі не збиваються до черги.
es77 написав: Уж Едмонтоні рівень цін такий: кімната -600-700
Вы имели в виду студию, или канадцы склонны пускать в свое жилье квартирантов?
Как правило, люди снимают 2b эппартмент на двоих. У каждого своя комната, ливинг рум и кухня -общие. Кто-то съезжает -ищут нового на подселение. Для студентов и молодых и одиноких профессионалов-за счастье. Насколько я знаю, могут сдавать и канадцы. Сдавать например бейсмент а самому жить наверху или наоборот -вообще распостраненное явление.
rjkz написав: Есть тут навалом разного кефира. Американского производства. И даже с надписью kefir, но обычно он продается под названием buttermilk. Мы сам кефир не пьем, но покупаем 2 галлона молока, сливаем в огромную кастрюлю, добавляем пакет баттермилка и через несколько дней имеем несколько кг обалденного творога. Вот творог нормальный тут не продается.
А молоко яке використовуєте? Я в плані суперпастеризація, чи фермерське. Мій досвід маніпуляцій з молоком і бактеріями (закваскою) не завжди позитивний. Інколи в молоці тривалого зберігання (як правило рік термін зберігання при будь якій Т) є антибіотик і закваска не здатна його перемогти. А так то да, в країнах де нема наших традиційних звичних молочних продуктів закваски рішають.
Я періодично роблю йогурт з закваски і звичайного пастеризованого (не ультра пастеризованого тривалого зберігання) молока. Невдачі більше залежать від якості і свіжості закваски, також варто дотримуватись стерильності посуду. Для кефіру думаю те саме, тільки трохи інша закваска і інший час.
Да, у нас в Киеве тоже была йогуртница, делали разные йогурты. Тут йогурт хоуммейд покупаем, жена на нем окрошку летом делает. Молоко мне тут намного больше нравится чем украинские (я уже забывать начал что мы там покупали, помню Селянское и Яготинское), а творог в Украине покупали Словяночку и яготинский. Так тут вынуждены были научиться делать сами, но результат намного лучше, чем украинский творог, который мы покупали. В целом, зависит от магазина. Есть мелкие магазы, в которых зайти и выйти. Ничего путного нет. Как ларек где-то на трассе. Но есть магазины в которых очень качественные продукты. Например, когда-то приходилось ездить в Южный Квинс. В целом, это бедный и небезопасный район. Ассортимент там очень фиговый. Очень тоскливо. Но цены раза в 2 выше, чем в моей локации. И магазинов там почти нет. Может из-за отсутствия конкуренции.
slonomag написав:В Испании кефир тоже рандомный - в некоторых магазинах как в Украине впринципе, только жирнее, а в других вообще почти как сметана - можно ложкой есть )
В Канаде молочки всякой -валом -я большую часть даже не пробовал и не знаю что это. Кефир покупаем под названием Kefir - ведерками где-то по 2,5 кг -офигенно вкусный -ложка в нем просто стоит, вылить в чашку слабо реально -надо именно есть ложками. Сметана - аналогично -ее можно перевернуть дном вниз и она не сразу прийдет в движение. Молоко берем канистрами по 4л. - на вкус -как хорошее украинское молоко. Что характерно, никаких упаковок "на дурачка" как в Украине типа молока в 750 гр. упаковках, сметаны по 330 гр. и т.п. здесь нет. "Дикі люди" - не поняли еще как делать бизнес.
У нас тут одно время в продаже появилось СЕлянське Люсдорф. Я как увидел клетчатые пакеты, чуть не прослезился. Но не пошло. Сейчас его нет. Тоже покупаем галлоновыми канистрами. Это чуть меньше 4л. Кстати, в продаже появилось сливочное масло Рошен (сделано в США). Так что порох не зевает. Сметана, когда приехал, думал будет проблемой. Ни фига. Отличная сметана. Намного лучше украинской. Именно кефир не покупаем, уже писал, но под названием баттермилк берем вместо закваски на творог. Почему-то друзья с которыми продолжали общаться, не могли поверить, что в США продукты лучше, чем украинские. Кстати, украинского подсолнечного масла тут валом, но его почти никто не берет. Оно самое дешевое. Для салатов берут или оливковое или из виноградных косточек, жарят на авокадовом, у него температура горения в 2 раза выше подсолнечного, поэтому намного полезней. Честно говоря, знаю только одну семью, которые берут подсолнечное. Они только года 1,5-2 тут. Мы только первые полгода еще покупали, пока нас не просветили. До этого про авокадовое не слышали даже.