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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2600260126022603 Додано: Вів 04 лют, 2025 05:25 es77 написав: rjkz написав: В США есть очень дешевые локации. Правда, работы там нет особо.

Если надо дешево и горы, то - Монтана.

В США есть очень дешевые локации. Правда, работы там нет особо.Если надо дешево и горы, то - Монтана.

Бачив декілька відео де якісь безбашені люди купують землю (щось типу акру чи двох) в Канаді за приблизно 10к КАД в якійсь дупі посеред лісу але за декілька десятків км. від чималенького міста і самотужки будують там якийсь курятник з гімна та палок. Як вони збираються отримувати документи на те будівництво та підводити комунікації - покрито туманом.

А так порожній лот землі на вулиці по якій я постійно ходжу -300к, правда стоїть на продажу вже більше року - видно що бажаючі не збиваються до черги. Бачив декілька відео де якісь безбашені люди купують землю (щось типу акру чи двох) в Канаді за приблизно 10к КАД в якійсь дупі посеред лісу але за декілька десятків км. від чималенького міста і самотужки будують там якийсь курятник з гімна та палок. Як вони збираються отримувати документи на те будівництво та підводити комунікації - покрито туманом.А так порожній лот землі на вулиці по якій я постійно ходжу -300к, правда стоїть на продажу вже більше року - видно що бажаючі не збиваються до черги.



Земли тут дофига в некоторых локациях. Только надо или очень хорошую чуйку иметь, чтобы там купить, а потом рынок вырос или потом головняк с этой землей иметь.

А в тех локациях, которые "ХОТ", народ аукционы на повыщение на сарай за поллимона устраивает, чтобы потом его снести и что-то новое построить. Земли тут дофига в некоторых локациях. Только надо или очень хорошую чуйку иметь, чтобы там купить, а потом рынок вырос или потом головняк с этой землей иметь.А в тех локациях, которые "ХОТ", народ аукционы на повыщение на сарай за поллимона устраивает, чтобы потом его снести и что-то новое построить. rjkz

Повідомлень: 17063 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8468 раз. Подякували: 5335 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2025 06:18 В Киеве никогда молочку в магазинах не покупал,только у проверенных бабок с пола. С ним ничто не сравнится ни в Израиле,ни в Австралии. В Израиле долго не мог привыкнуть к вкусу огурцов и помидоров,сейчас помидоры ещё могу ,а огурцы до сих пор нет. Молочку как и мясные беру в "русских" магазинах,хотя бы вкус близкий к украинскому. Продукции полно с всего СНГ ,от России и Украины до Балтии и Молдовы.

Выбор мяса небольшой и невкусный как и рыбы. В этом отношении с Австралией и рядом не стояло,там огромный и цены намного меньше. Только фрукты в Австралии дороже чем в Израиле.

Основные фрукты в Израиле круглый год хотя есть периоды когда продают новые,а когда старые. Но клубника продается только с ноября по март,причем к концу цены падают вдвое, малина очень дорогая и мало продается. А вот мандарины,яблоки цены киевские,груши подороже, авокадо дешевле,арбузы тоже по сезону с весны до начала лета. shapo Повідомлень: 4864 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 829 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2600260126022603 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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