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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 лют, 2025 05:25
es77 написав: rjkz написав:
В США есть очень дешевые локации. Правда, работы там нет особо.
Если надо дешево и горы, то - Монтана.
Бачив декілька відео де якісь безбашені люди купують землю (щось типу акру чи двох) в Канаді за приблизно 10к КАД в якійсь дупі посеред лісу але за декілька десятків км. від чималенького міста і самотужки будують там якийсь курятник з гімна та палок. Як вони збираються отримувати документи на те будівництво та підводити комунікації - покрито туманом.
А так порожній лот землі на вулиці по якій я постійно ходжу -300к, правда стоїть на продажу вже більше року - видно що бажаючі не збиваються до черги.
Земли тут дофига в некоторых локациях. Только надо или очень хорошую чуйку иметь, чтобы там купить, а потом рынок вырос или потом головняк с этой землей иметь.
А в тех локациях, которые "ХОТ", народ аукционы на повыщение на сарай за поллимона устраивает, чтобы потом его снести и что-то новое построить.
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Додано: Вів 04 лют, 2025 06:18
В Киеве никогда молочку в магазинах не покупал,только у проверенных бабок с пола. С ним ничто не сравнится ни в Израиле,ни в Австралии. В Израиле долго не мог привыкнуть к вкусу огурцов и помидоров,сейчас помидоры ещё могу ,а огурцы до сих пор нет. Молочку как и мясные беру в "русских" магазинах,хотя бы вкус близкий к украинскому. Продукции полно с всего СНГ ,от России и Украины до Балтии и Молдовы.
Выбор мяса небольшой и невкусный как и рыбы. В этом отношении с Австралией и рядом не стояло,там огромный и цены намного меньше. Только фрукты в Австралии дороже чем в Израиле.
Основные фрукты в Израиле круглый год хотя есть периоды когда продают новые,а когда старые. Но клубника продается только с ноября по март,причем к концу цены падают вдвое, малина очень дорогая и мало продается. А вот мандарины,яблоки цены киевские,груши подороже, авокадо дешевле,арбузы тоже по сезону с весны до начала лета.
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