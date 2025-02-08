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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 лют, 2025 11:55
FacelessЗа комуналку вже писав: більшість входять у вартість оренди, кум платить власнику по лічильнику тільки за воду і електроенергію, а той вже сам сплачує рахунки...
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 06 лют, 2025 12:46
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
а ось податки - то саме цікаве. 42%. Не платити НЕ МОЖНА.
Кум якось пробує мінімізувати через схему з податковими класами 3+5, але я так розумію, що результат буде через рік, бо в німцімв *дурна* система оподаткування. Наприклад, в них на перші 12 тис. доходу в рік 0% податку. Але замість того, щоб в січні - березні отримувати зарплату без податків, а в грудні - з максимальними податками, роботодавець прогнозує річний дохід і прогнозує податки і сплачує 1/12 цих податків. А потім, в кінці року, доводиться або доплачувати податки, або повертати переплачені...
В Испании тоже весь год 20% платишь, а перерасчет в мае-июне след года. Тоесть у меня например была налоговая скидка в 2023 году, но возврат по ней я получил аж в июле 2024 года.
Так что если в Германии перерасчет в январе-феврале за прошлый год, то это еще не плохо - бывает и хуже )
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slonomag
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Додано: Чет 06 лют, 2025 13:27
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
а ось податки - то саме цікаве. 42%. Не платити НЕ МОЖНА.
Кум якось пробує мінімізувати через схему з податковими класами 3+5, але я так розумію, що результат буде через рік, бо в німцімв *дурна* система оподаткування. Наприклад, в них на перші 12 тис. доходу в рік 0% податку. Але замість того, щоб в січні - березні отримувати зарплату без податків, а в грудні - з максимальними податками, роботодавець прогнозує річний дохід і прогнозує податки і сплачує 1/12 цих податків. А потім, в кінці року, доводиться або доплачувати податки, або повертати переплачені...
представляю, в якому він буде в шоці, коли податкова поверне переплату бо така в них "дурна" система
зате в нас можна так:
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flyman
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Додано: Чет 06 лют, 2025 14:43
Дюрі-бачі написав:
роботодавець прогнозує річний дохід і прогнозує податки і сплачує 1/12 цих податків.
Що саме прогнозує і сам працівник на весь рік цю цифру і його жінка з амазоном)) нормальна система і так в польщі теж)
flyman написав:
представляю, в якому він буде в шоці, коли податкова поверне переплату бо така в них "дурна"
тсс, бо якщо не доплатив ще може і забрати))
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BeneFuckTor
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Додано: Чет 06 лют, 2025 15:12
BeneFuckTor написав: Дюрі-бачі написав:
роботодавець прогнозує річний дохід і прогнозує податки і сплачує 1/12 цих податків.
Що саме прогнозує і сам працівник на весь рік цю цифру і його жінка з амазоном)) нормальна система і так в польщі теж)
flyman написав:
представляю, в якому він буде в шоці, коли податкова поверне переплату бо така в них "дурна"
тсс, бо якщо не доплатив ще може і забрати))
"отнять і подєілть" нас не здивуєш
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Додано: Чет 06 лют, 2025 15:22
BeneFuckTor написав: Дюрі-бачі написав:
роботодавець прогнозує річний дохід і прогнозує податки і сплачує 1/12 цих податків.
Що саме прогнозує і сам працівник на весь рік цю цифру і його жінка з амазоном)) нормальна система і так в польщі теж)
В мене завжди стрибок в якомусь місяці відбувається з однієї ставки податку на іншу. Краще б вже рівномірно розмазали.
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 13:49
Еміграція, заробітчанство
News from Poland
Ех, як час швидко плине...
- лютий 2022 року - війна!!! - хлопця 15,5 років вивозять з України;
- вересень 2023 року - вступ на навчання в Варшавську політехніку. Платно. 7 200 євро за рік. Взагалі був прийнятий в три університети Польщі: у Вроцлав, у Гданськ (там по 3000 євро на рік) та у Варшаву. Послухав автора рядків: Варшава!
- січень 2025 року - здано успішно зимову сесію вже ДРУГОГО курсу.
- січень 2025 року - підрахував, що з вересня 2023 року щомісяця отримував в Польщі, працюючи за фахом університету, в середньому 1500 доларів на місяць.
- лютий 2025 року - провідав свою дівчину, яка з батьками мешкає у Празі.
- лютий 2025 року - втомлений, але задоволений, відбув з друзями в Італію кататися на лижах.
Ех, як час швидко плине...
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akurt
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 15:36
akurt написав:
вересень 2023 року - вступ на навчання
akurt написав:
підрахував, що з вересня 2023 року
Ну що)) молодець хлопак. Я і мої одногрупники на першому курсі, був зеленіший трави, а тут працює, ще й за фахом в 17). Повага.
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BeneFuckTor
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 18:47
Я сам був здивований його успіхам.
Прямо розкрився якийсь талант.
До цього я знав тільки про один його талант: плавання в басейні.
До речі, цікавий факт: батько покинув родину, коли хлопцю було мабуть 2 роки.
Мабуть, природа компенсує хлопцеві.
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akurt
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Додано: Суб 08 лют, 2025 05:03
В Украине яйца не дорожают?
У нас тут сейчас 7 баксов за дозу (12 шт) за счастье.
есть цены в 12-18 долларов за дюжину.
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rjkz
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