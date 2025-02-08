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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2605260626072608> Додано: Чет 06 лют, 2025 11:55 FacelessЗа комуналку вже писав: більшість входять у вартість оренди, кум платить власнику по лічильнику тільки за воду і електроенергію, а той вже сам сплачує рахунки... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4922 З нами з: 29.07.22 Подякував: 796 раз. Подякували: 586 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2025 12:46 Дюрі-бачі написав: akurt написав: а ось податки - то саме цікаве. 42%. Не платити НЕ МОЖНА. а ось податки - то саме цікаве. 42%. Не платити НЕ МОЖНА.

Кум якось пробує мінімізувати через схему з податковими класами 3+5, але я так розумію, що результат буде через рік, бо в німцімв *дурна* система оподаткування. Наприклад, в них на перші 12 тис. доходу в рік 0% податку. Але замість того, щоб в січні - березні отримувати зарплату без податків, а в грудні - з максимальними податками, роботодавець прогнозує річний дохід і прогнозує податки і сплачує 1/12 цих податків. А потім, в кінці року, доводиться або доплачувати податки, або повертати переплачені... Кум якось пробує мінімізувати через схему з податковими класами 3+5, але я так розумію, що результат буде через рік, бо в німцімв *дурна* система оподаткування. Наприклад, в них на перші 12 тис. доходу в рік 0% податку. Але замість того, щоб в січні - березні отримувати зарплату без податків, а в грудні - з максимальними податками, роботодавець прогнозує річний дохід і прогнозує податки і сплачує 1/12 цих податків. А потім, в кінці року, доводиться або доплачувати податки, або повертати переплачені...

В Испании тоже весь год 20% платишь, а перерасчет в мае-июне след года. Тоесть у меня например была налоговая скидка в 2023 году, но возврат по ней я получил аж в июле 2024 года.

Так что если в Германии перерасчет в январе-феврале за прошлый год, то это еще не плохо - бывает и хуже ) В Испании тоже весь год 20% платишь, а перерасчет в мае-июне след года. Тоесть у меня например была налоговая скидка в 2023 году, но возврат по ней я получил аж в июле 2024 года.Так что если в Германии перерасчет в январе-феврале за прошлый год, то это еще не плохо - бывает и хуже ) slonomag Повідомлень: 608 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 147 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2025 13:27 Дюрі-бачі написав: akurt написав: а ось податки - то саме цікаве. 42%. Не платити НЕ МОЖНА. а ось податки - то саме цікаве. 42%. Не платити НЕ МОЖНА.

Кум якось пробує мінімізувати через схему з податковими класами 3+5, але я так розумію, що результат буде через рік, бо в німцімв *дурна* система оподаткування. Наприклад, в них на перші 12 тис. доходу в рік 0% податку. Але замість того, щоб в січні - березні отримувати зарплату без податків, а в грудні - з максимальними податками, роботодавець прогнозує річний дохід і прогнозує податки і сплачує 1/12 цих податків. А потім, в кінці року, доводиться або доплачувати податки, або повертати переплачені... Кум якось пробує мінімізувати через схему з податковими класами 3+5, але я так розумію, що результат буде через рік, бо в німцімв *дурна* система оподаткування. Наприклад, в них на перші 12 тис. доходу в рік 0% податку. Але замість того, щоб в січні - березні отримувати зарплату без податків, а в грудні - з максимальними податками, роботодавець прогнозує річний дохід і прогнозує податки і сплачує 1/12 цих податків. А потім, в кінці року, доводиться або доплачувати податки, або повертати переплачені...

представляю, в якому він буде в шоці, коли податкова поверне переплату бо така в них "дурна" система



зате в нас можна так:

представляю, в якому він буде в шоці, коли податкова поверне переплату бо така в них "дурна" системазате в нас можна так: flyman

Повідомлень: 38337 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2806 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2025 14:43 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: роботодавець прогнозує річний дохід і прогнозує податки і сплачує 1/12 цих податків. роботодавець прогнозує річний дохід і прогнозує податки і сплачує 1/12 цих податків.



Що саме прогнозує і сам працівник на весь рік цю цифру і його жінка з амазоном)) нормальна система і так в польщі теж)



flyman написав: представляю, в якому він буде в шоці, коли податкова поверне переплату бо така в них "дурна" представляю, в якому він буде в шоці, коли податкова поверне переплату бо така в них "дурна"



тсс, бо якщо не доплатив ще може і забрати)) Що саме прогнозує і сам працівник на весь рік цю цифру і його жінка з амазоном)) нормальна система і так в польщі теж)тсс, бо якщо не доплатив ще може і забрати)) BeneFuckTor Повідомлень: 277 З нами з: 21.11.19 Подякував: 241 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2025 15:12 BeneFuckTor написав: Дюрі-бачі написав: роботодавець прогнозує річний дохід і прогнозує податки і сплачує 1/12 цих податків. роботодавець прогнозує річний дохід і прогнозує податки і сплачує 1/12 цих податків.



Що саме прогнозує і сам працівник на весь рік цю цифру і його жінка з амазоном)) нормальна система і так в польщі теж)



flyman написав: представляю, в якому він буде в шоці, коли податкова поверне переплату бо така в них "дурна" представляю, в якому він буде в шоці, коли податкова поверне переплату бо така в них "дурна"



тсс, бо якщо не доплатив ще може і забрати)) Що саме прогнозує і сам працівник на весь рік цю цифру і його жінка з амазоном)) нормальна система і так в польщі теж)тсс, бо якщо не доплатив ще може і забрати))

"отнять і подєілть" нас не здивуєш "отнять і подєілть" нас не здивуєш flyman

Повідомлень: 38337 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2806 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 лют, 2025 15:22 BeneFuckTor написав: Дюрі-бачі написав: роботодавець прогнозує річний дохід і прогнозує податки і сплачує 1/12 цих податків. роботодавець прогнозує річний дохід і прогнозує податки і сплачує 1/12 цих податків.



Що саме прогнозує і сам працівник на весь рік цю цифру і його жінка з амазоном)) нормальна система і так в польщі теж) Що саме прогнозує і сам працівник на весь рік цю цифру і його жінка з амазоном)) нормальна система і так в польщі теж)

В мене завжди стрибок в якомусь місяці відбувається з однієї ставки податку на іншу. Краще б вже рівномірно розмазали. В мене завжди стрибок в якомусь місяці відбувається з однієї ставки податку на іншу. Краще б вже рівномірно розмазали. Gastarbaiter Повідомлень: 3572 З нами з: 26.02.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 588 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2025 13:49 Еміграція, заробітчанство



News from Poland



Ех, як час швидко плине...

- лютий 2022 року - війна!!! - хлопця 15,5 років вивозять з України;

- вересень 2023 року - вступ на навчання в Варшавську політехніку. Платно. 7 200 євро за рік. Взагалі був прийнятий в три університети Польщі: у Вроцлав, у Гданськ (там по 3000 євро на рік) та у Варшаву. Послухав автора рядків: Варшава!

- січень 2025 року - здано успішно зимову сесію вже ДРУГОГО курсу.

- січень 2025 року - підрахував, що з вересня 2023 року щомісяця отримував в Польщі, працюючи за фахом університету, в середньому 1500 доларів на місяць.

- лютий 2025 року - провідав свою дівчину, яка з батьками мешкає у Празі.

- лютий 2025 року - втомлений, але задоволений, відбув з друзями в Італію кататися на лижах.



Ех, як час швидко плине... akurt

Повідомлень: 10528 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3917 раз. Подякували: 1372 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2025 15:36 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: вересень 2023 року - вступ на навчання вересень 2023 року - вступ на навчання

akurt написав: підрахував, що з вересня 2023 року підрахував, що з вересня 2023 року



Ну що)) молодець хлопак. Я і мої одногрупники на першому курсі, був зеленіший трави, а тут працює, ще й за фахом в 17). Повага. Ну що)) молодець хлопак. Я і мої одногрупники на першому курсі, був зеленіший трави, а тут працює, ще й за фахом в 17). Повага. BeneFuckTor Повідомлень: 277 З нами з: 21.11.19 Подякував: 241 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 07 лют, 2025 18:47 Я сам був здивований його успіхам.

Прямо розкрився якийсь талант.

До цього я знав тільки про один його талант: плавання в басейні.

До речі, цікавий факт: батько покинув родину, коли хлопцю було мабуть 2 роки.



Мабуть, природа компенсує хлопцеві. akurt

Повідомлень: 10528 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3917 раз. Подякували: 1372 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 05:03 Re: Еміграція, заробітчанство В Украине яйца не дорожают?

У нас тут сейчас 7 баксов за дозу (12 шт) за счастье.

есть цены в 12-18 долларов за дюжину. rjkz

Повідомлень: 17067 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8471 раз. Подякували: 5337 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2605260626072608> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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