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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2607260826092610>
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 13:05

  Hotab написав:
  Дюрі-бачі написав:Ох і бомбануло в біженців в Чехії. Там вже викотили законопроетк, що ВНЖ дадуть тільки тим, хто за рік заробив більше певної суми і сплатив податки.
Для однієї людини 440 тис. крон (17.5 тис. Є), для сімейної пари 550 тис. крон (22 Є) і по + 110 за кожну дитину (4.5 Є).
При тому, що більшість мігрантів заробляють 300 - 360 тис., а мінімалка - 250 тис.
Тобто залишитись зможуть тільки сім'ї без дітей, або з 1 дитиною.
Одиноким людям і багатодітним родинам не залишили шансів.

Питання в якості саморозвитку.. (барабашов, Чехія це ще одна країна куди я не їду!! :mrgreen: )
Якщо я працюватиму на авіакомпанію України, в Україні ж плачу податки, а живу ну хай в Чехії, хоча мабуть принцип однаковим у всіх країнах .. То:
1. Чи світлі мої доходи для країни перебування?
2. Чи можу я брати імпотеку в країні перебування?
3. Чи треба платити якусь різницю в оподаткуванні?
4. Чи будуть питання, якщо я з світлими поточними доходами України дістану пару кирпичин кешу з кишені і куплю об’єкт нерухомості?
Мова звичайно про цивілізовану Європу, а не про умовну Албанію

В Албанії теж все йде семимильними кроками. Скоро і там запитають де взяв ті декілька кірпічів. 😎
https://youtube.com/shorts/ZeSj6g1rTIc? ... FPqZWUOONp
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 13:10

  BeneFuckTor написав:
  Дюрі-бачі написав:Ох і бомбануло в біженців в Чехії. Там вже викотили законопроетк, що ВНЖ дадуть тільки тим, хто за рік заробив більше певної суми і сплатив податки.
Для однієї людини 440 тис. крон (17.5 тис. Є), для сімейної пари 550 тис. крон (22 Є) і по + 110 за кожну дитину (4.5 Є).


постанову, яка деталізує умови переходу українських біженців зі статусу тимчасового захисту на спеціальний дозвіл на довгострокове перебування





  барабашов написав:Це ви так переймаєтесь цією проблемою бо ваш син вже там?

а ти хорош)))

Так Слуги Народу вони ж такі
"В едином патриотическом порыве будем биться до последней капли крови и вздоха за Ялту, за Бахмут, за наш Донбасс.."
Вишиванка та мотанка та з Чікаги "пісенька-визволянка"
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 13:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  Hotab написав:Якщо я працюватиму на авіакомпанію України, в Україні ж плачу податки, а живу ну хай в Чехії


Є таке поняття як резидент. І воно є відповіддю на Ваші запитання і про доходи для чехії по новому закону, і не можливістю не тільки проживання а і легалізації по старих
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 13:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  Hotab написав:1. Чи світлі мої доходи для країни перебування?
2. Чи можу я брати імпотеку в країні перебування?
3. Чи треба платити якусь різницю в оподаткуванні?
4. Чи будуть питання, якщо я з світлими поточними доходами України дістану пару кирпичин кешу з кишені і куплю об’єкт нерухомості?

З досвіду знайомого, звісно не пілот, але ІТшник:
1. Доходи світлі.
2. Можете, але умови гірші (% та перший внесок вищі) ніж для резидента Чехії.
3. Якщо живете менше 180 днів в році в Чехії, то не треба доплачувати.
4. Залежить від розміру пачки і чи була вона задекларована на кордоні. За кеш не купите нічого, треба гроші прогнати через банк...
Інший знайомий, який в США нелегально гроші заробив і кешем привіз, купив машину через схему розстрочки, бо просто за пачку кешу продати не хотіли, адже машина коштує більше 15 тис. Є.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 13:25

Re: Еміграція, заробітчанство

Hotab написав:
  flyman написав:
  Bolt написав:[quote="5821899:rjkz"]В Украине яйца не дорожают?
У нас тут сейчас 7 баксов за дозу (12 шт) за счастье.
есть цены в 12-18 долларов за дюжину.

В АТБ лотками по 3.80 шт, отборные упаковками по 10 шт 60-70 грн.

був період що по 7 грн., але попустило

Символічно, що нормальні люди рахують яйця десятками і дюжинами (бо так і купують їх) , а Флайман по одному :mrgreen: :lol:[/quote]Заради справедливості - цінники для яєць поштучно вказують якраз за шт, вони дешевші за такі самі фасовані і можна вибрати, тож тут ви Флая дарма шпиняєте. Я сам такі купую
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 13:29

  Hotab написав:
  Дюрі-бачі написав:Ох і бомбануло в біженців в Чехії. Там вже викотили законопроетк, що ВНЖ дадуть тільки тим, хто за рік заробив більше певної суми і сплатив податки.
Для однієї людини 440 тис. крон (17.5 тис. Є), для сімейної пари 550 тис. крон (22 Є) і по + 110 за кожну дитину (4.5 Є).
При тому, що більшість мігрантів заробляють 300 - 360 тис., а мінімалка - 250 тис.
Тобто залишитись зможуть тільки сім'ї без дітей, або з 1 дитиною.
Одиноким людям і багатодітним родинам не залишили шансів.

Питання в якості саморозвитку.. (барабашов, Чехія це ще одна країна куди я не їду!! :mrgreen: )
Якщо я працюватиму на авіакомпанію України, в Україні ж плачу податки, а живу ну хай в Чехії, хоча мабуть принцип однаковим у всіх країнах .. То:
1. Чи світлі мої доходи для країни перебування?
2. Чи можу я брати імпотеку в країні перебування?
3. Чи треба платити якусь різницю в оподаткуванні?
4. Чи будуть питання, якщо я з світлими поточними доходами України дістану пару кирпичин кешу з кишені і куплю об’єкт нерухомості?
Мова звичайно про цивілізовану Європу, а не про умовну Албанію

На мою думку
1. Світлі якщо будете їх декларувати і платити з них податки в всіх країнах резиденства (Україна, Чехія)
2. Скоріше всього не зможете.
3. Скоріше всього так.
4. Якщо в п.1 ваші гроші будуть задекларовані і з них сплачені всі податки в країнах резиденства (Україна, Чехія) - то чому б ні.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 13:30

Faceless
Щоразу плануючи шпиняти чи не шпиняти Флая приходжу до думки краще шпиняти!!, а то раптом треба було!! ))

Для мене не важливо як написано цінник, за 1, 10 , чи 15, математичні дії там не складні))
Я беру і пачки, і з лотка, і з лотком (двома, щоб накрити зверху) на 30)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 13:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:в всіх країнах резиденства (Україна, Чехія)

Так резидентсво тільки в одній країні. Подвійна сплата податків хіба в громадян США.
До мене Казахстан приколупався, що не заплатив податки за дохід, який отримав від університету як опонент на захисті PhD (36$).
Надав довідку, що я подактовий резидент України і відстали. А наша податкова попросила виписку з рахунку ФОП де цей дохід є.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 08 лют, 2025 13:50, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 13:33

  Hotab написав:Символічно, що нормальні люди рахують яйця десятками і дюжинами (бо так і купують їх) , а Флайман по одному :mrgreen: :lol:

в мачо їх чи то десяток чи то дюжина
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 13:50

  rjkz написав:В Украине яйца не дорожают?
У нас тут сейчас 7 баксов за дозу (12 шт) за счастье.
есть цены в 12-18 долларов за дюжину.

У вас на яйцах указывают способ содержания курей? У нас цены от 2 (клетка) до 3 (вольер) дол. за десяток. Из клетки не берём принципиально. Курица хоть и глупая, но все равно живая. Жалко.
Gastarbaiter
 
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