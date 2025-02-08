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Дюрі-бачі написав:Ох і бомбануло в біженців в Чехії. Там вже викотили законопроетк, що ВНЖ дадуть тільки тим, хто за рік заробив більше певної суми і сплатив податки. Для однієї людини 440 тис. крон (17.5 тис. Є), для сімейної пари 550 тис. крон (22 Є) і по + 110 за кожну дитину (4.5 Є). При тому, що більшість мігрантів заробляють 300 - 360 тис., а мінімалка - 250 тис. Тобто залишитись зможуть тільки сім'ї без дітей, або з 1 дитиною. Одиноким людям і багатодітним родинам не залишили шансів.
Питання в якості саморозвитку.. (барабашов, Чехія це ще одна країна куди я не їду!! ) Якщо я працюватиму на авіакомпанію України, в Україні ж плачу податки, а живу ну хай в Чехії, хоча мабуть принцип однаковим у всіх країнах .. То: 1. Чи світлі мої доходи для країни перебування? 2. Чи можу я брати імпотеку в країні перебування? 3. Чи треба платити якусь різницю в оподаткуванні? 4. Чи будуть питання, якщо я з світлими поточними доходами України дістану пару кирпичин кешу з кишені і куплю об’єкт нерухомості? Мова звичайно про цивілізовану Європу, а не про умовну Албанію
Дюрі-бачі написав:Ох і бомбануло в біженців в Чехії. Там вже викотили законопроетк, що ВНЖ дадуть тільки тим, хто за рік заробив більше певної суми і сплатив податки. Для однієї людини 440 тис. крон (17.5 тис. Є), для сімейної пари 550 тис. крон (22 Є) і по + 110 за кожну дитину (4.5 Є).
постанову, яка деталізує умови переходу українських біженців зі статусу тимчасового захисту на спеціальний дозвіл на довгострокове перебування
барабашов написав:Це ви так переймаєтесь цією проблемою бо ваш син вже там?
а ти хорош)))
Так Слуги Народу вони ж такі "В едином патриотическом порыве будем биться до последней капли крови и вздоха за Ялту, за Бахмут, за наш Донбасс.." Вишиванка та мотанка та з Чікаги "пісенька-визволянка"
Hotab написав:1. Чи світлі мої доходи для країни перебування? 2. Чи можу я брати імпотеку в країні перебування? 3. Чи треба платити якусь різницю в оподаткуванні? 4. Чи будуть питання, якщо я з світлими поточними доходами України дістану пару кирпичин кешу з кишені і куплю об’єкт нерухомості?
З досвіду знайомого, звісно не пілот, але ІТшник: 1. Доходи світлі. 2. Можете, але умови гірші (% та перший внесок вищі) ніж для резидента Чехії. 3. Якщо живете менше 180 днів в році в Чехії, то не треба доплачувати. 4. Залежить від розміру пачки і чи була вона задекларована на кордоні. За кеш не купите нічого, треба гроші прогнати через банк... Інший знайомий, який в США нелегально гроші заробив і кешем привіз, купив машину через схему розстрочки, бо просто за пачку кешу продати не хотіли, адже машина коштує більше 15 тис. Є.
Bolt написав:[quote="5821899:rjkz"]В Украине яйца не дорожают? У нас тут сейчас 7 баксов за дозу (12 шт) за счастье. есть цены в 12-18 долларов за дюжину.
В АТБ лотками по 3.80 шт, отборные упаковками по 10 шт 60-70 грн.
був період що по 7 грн., але попустило
Символічно, що нормальні люди рахують яйця десятками і дюжинами (бо так і купують їх) , а Флайман по одному [/quote]Заради справедливості - цінники для яєць поштучно вказують якраз за шт, вони дешевші за такі самі фасовані і можна вибрати, тож тут ви Флая дарма шпиняєте. Я сам такі купую
Дюрі-бачі написав:Ох і бомбануло в біженців в Чехії. Там вже викотили законопроетк, що ВНЖ дадуть тільки тим, хто за рік заробив більше певної суми і сплатив податки. Для однієї людини 440 тис. крон (17.5 тис. Є), для сімейної пари 550 тис. крон (22 Є) і по + 110 за кожну дитину (4.5 Є). При тому, що більшість мігрантів заробляють 300 - 360 тис., а мінімалка - 250 тис. Тобто залишитись зможуть тільки сім'ї без дітей, або з 1 дитиною. Одиноким людям і багатодітним родинам не залишили шансів.
Питання в якості саморозвитку.. (барабашов, Чехія це ще одна країна куди я не їду!! ) Якщо я працюватиму на авіакомпанію України, в Україні ж плачу податки, а живу ну хай в Чехії, хоча мабуть принцип однаковим у всіх країнах .. То: 1. Чи світлі мої доходи для країни перебування? 2. Чи можу я брати імпотеку в країні перебування? 3. Чи треба платити якусь різницю в оподаткуванні? 4. Чи будуть питання, якщо я з світлими поточними доходами України дістану пару кирпичин кешу з кишені і куплю об’єкт нерухомості? Мова звичайно про цивілізовану Європу, а не про умовну Албанію
На мою думку 1. Світлі якщо будете їх декларувати і платити з них податки в всіх країнах резиденства (Україна, Чехія) 2. Скоріше всього не зможете. 3. Скоріше всього так. 4. Якщо в п.1 ваші гроші будуть задекларовані і з них сплачені всі податки в країнах резиденства (Україна, Чехія) - то чому б ні.
BIGor написав:в всіх країнах резиденства (Україна, Чехія)
Так резидентсво тільки в одній країні. Подвійна сплата податків хіба в громадян США. До мене Казахстан приколупався, що не заплатив податки за дохід, який отримав від університету як опонент на захисті PhD (36$). Надав довідку, що я подактовий резидент України і відстали. А наша податкова попросила виписку з рахунку ФОП де цей дохід є.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 08 лют, 2025 13:50, всього редагувалось 2 разів.