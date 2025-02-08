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#<1 ... 2607260826092610> Додано: Суб 08 лют, 2025 13:05 Hotab написав: Дюрі-бачі написав: Ох і бомбануло в біженців в Чехії. Там вже викотили законопроетк, що ВНЖ дадуть тільки тим, хто за рік заробив більше певної суми і сплатив податки.

Для однієї людини 440 тис. крон (17.5 тис. Є), для сімейної пари 550 тис. крон (22 Є) і по + 110 за кожну дитину (4.5 Є).

При тому, що більшість мігрантів заробляють 300 - 360 тис., а мінімалка - 250 тис.

Тобто залишитись зможуть тільки сім'ї без дітей, або з 1 дитиною.

Одиноким людям і багатодітним родинам не залишили шансів. Ох і бомбануло в біженців в Чехії. Там вже викотили законопроетк, що ВНЖ дадуть тільки тим, хто за рік заробив більше певної суми і сплатив податки.Для однієї людини, для сімейної пари 550 тис. крон (22 Є) і по + 110 за кожну дитину (4.5 Є).При тому, що більшість мігрантів заробляють 300 - 360 тис., а мінімалка - 250 тис.Тобто залишитись зможуть тільки сім'ї без дітей, або з 1 дитиною.Одиноким людям і багатодітним родинам не залишили шансів.

Питання в якості саморозвитку.. (барабашов, Чехія це ще одна країна куди я не їду!! )

Якщо я працюватиму на авіакомпанію України, в Україні ж плачу податки, а живу ну хай в Чехії, хоча мабуть принцип однаковим у всіх країнах .. То:

1. Чи світлі мої доходи для країни перебування?

2. Чи можу я брати імпотеку в країні перебування?

3. Чи треба платити якусь різницю в оподаткуванні?

4. Чи будуть питання, якщо я з світлими поточними доходами України дістану пару кирпичин кешу з кишені і куплю об’єкт нерухомості?

Мова звичайно про цивілізовану Європу, а не про умовну Албанію Питання в якості саморозвитку.. (барабашов, Чехія це ще одна країна куди я не їду!!Якщо я працюватиму на авіакомпанію України, в Україні ж плачу податки, а живу ну хай в Чехії, хоча мабуть принцип однаковим у всіх країнах .. То:1. Чи світлі мої доходи для країни перебування?2. Чи можу я брати імпотеку в країні перебування?3. Чи треба платити якусь різницю в оподаткуванні?4. Чи будуть питання, якщо я з світлими поточними доходами України дістану пару кирпичин кешу з кишені і куплю об’єкт нерухомості?Мова звичайно про цивілізовану Європу, а не про умовну Албанію

В Албанії теж все йде семимильними кроками. Скоро і там запитають де взяв ті декілька кірпічів. 😎

https://youtube.com/shorts/ZeSj6g1rTIc? ... FPqZWUOONp В Албанії теж все йде семимильними кроками. Скоро і там запитають де взяв ті декілька кірпічів. 😎 Bolt Повідомлень: 3342 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 255 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 13:10 BeneFuckTor написав: Дюрі-бачі написав: Ох і бомбануло в біженців в Чехії. Там вже викотили законопроетк, що ВНЖ дадуть тільки тим, хто за рік заробив більше певної суми і сплатив податки.

Для однієї людини 440 тис. крон (17.5 тис. Є), для сімейної пари 550 тис. крон (22 Є) і по + 110 за кожну дитину (4.5 Є). Ох і бомбануло в біженців в Чехії. Там вже викотили законопроетк, що ВНЖ дадуть тільки тим, хто за рік заробив більше певної суми і сплатив податки.Для однієї людини 440 тис. крон (17.5 тис. Є), для сімейної пари 550 тис. крон (22 Є) і по + 110 за кожну дитину (4.5 Є).



постанову, яка деталізує умови переходу українських біженців зі статусу тимчасового захисту на спеціальний дозвіл на довгострокове перебування











барабашов написав: Це ви так переймаєтесь цією проблемою бо ваш син вже там? Це ви так переймаєтесь цією проблемою бо ваш син вже там?

а ти хорош))) а ти хорош)))

Так Слуги Народу вони ж такі

"В едином патриотическом порыве будем биться до последней капли крови и вздоха за Ялту, за Бахмут, за наш Донбасс.."

Вишиванка та мотанка та з Чікаги "пісенька-визволянка" Так Слуги Народу вони ж такі"В едином патриотическом порыве будем биться до последней капли крови и вздоха за Ялту, за Бахмут, за наш Донбасс.."Вишиванка та мотанка та з Чікаги "пісенька-визволянка" барабашов

Повідомлень: 4842 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 13:16 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: Якщо я працюватиму на авіакомпанію України, в Україні ж плачу податки, а живу ну хай в Чехії Якщо я працюватиму на авіакомпанію України, в Україні ж плачу податки, а живу ну хай в Чехії



Є таке поняття як резидент. І воно є відповіддю на Ваші запитання і про доходи для чехії по новому закону, і не можливістю не тільки проживання а і легалізації по старих Є таке поняття як резидент. І воно є відповіддю на Ваші запитання і про доходи для чехії по новому закону, і не можливістю не тільки проживання а і легалізації по старих BeneFuckTor Повідомлень: 279 З нами з: 21.11.19 Подякував: 241 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 13:16 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: 1. Чи світлі мої доходи для країни перебування?

2. Чи можу я брати імпотеку в країні перебування?

3. Чи треба платити якусь різницю в оподаткуванні?

4. Чи будуть питання, якщо я з світлими поточними доходами України дістану пару кирпичин кешу з кишені і куплю об’єкт нерухомості? 1. Чи світлі мої доходи для країни перебування?2. Чи можу я брати імпотеку в країні перебування?3. Чи треба платити якусь різницю в оподаткуванні?4. Чи будуть питання, якщо я з світлими поточними доходами України дістану пару кирпичин кешу з кишені і куплю об’єкт нерухомості?

З досвіду знайомого, звісно не пілот, але ІТшник:

1. Доходи світлі.

2. Можете, але умови гірші (% та перший внесок вищі) ніж для резидента Чехії.

3. Якщо живете менше 180 днів в році в Чехії, то не треба доплачувати.

4. Залежить від розміру пачки і чи була вона задекларована на кордоні. За кеш не купите нічого, треба гроші прогнати через банк...

Інший знайомий, який в США нелегально гроші заробив і кешем привіз, купив машину через схему розстрочки, бо просто за пачку кешу продати не хотіли, адже машина коштує більше 15 тис. Є. З досвіду знайомого, звісно не пілот, але ІТшник:1. Доходи світлі.2. Можете, але умови гірші (% та перший внесок вищі) ніж для резидента Чехії.3. Якщо живете менше 180 днів в році в Чехії, то не треба доплачувати.4. Залежить від розміру пачки і чи була вона задекларована на кордоні. За кеш не купите нічого, треба гроші прогнати через банк...Інший знайомий, який в США нелегально гроші заробив і кешем привіз, купив машину через схему розстрочки, бо просто за пачку кешу продати не хотіли, адже машина коштує більше 15 тис. Є. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4933 З нами з: 29.07.22 Подякував: 798 раз. Подякували: 588 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 13:25 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: flyman написав: Bolt написав: [quote="5821899:rjkz"]В Украине яйца не дорожают?

У нас тут сейчас 7 баксов за дозу (12 шт) за счастье.

есть цены в 12-18 долларов за дюжину. [quote="5821899:rjkz"]В Украине яйца не дорожают?У нас тут сейчас 7 баксов за дозу (12 шт) за счастье.есть цены в 12-18 долларов за дюжину.

В АТБ лотками по 3.80 шт, отборные упаковками по 10 шт 60-70 грн. В АТБ лотками по 3.80 шт, отборные упаковками по 10 шт 60-70 грн.

був період що по 7 грн., але попустило був період що по 7 грн., але попустило

Символічно, що нормальні люди рахують яйця десятками і дюжинами (бо так і купують їх) , а Флайман по одному [/quote]Заради справедливості - цінники для яєць поштучно вказують якраз за шт, вони дешевші за такі самі фасовані і можна вибрати, тож тут ви Флая дарма шпиняєте. Я сам такі купую Символічно, що нормальні люди рахують яйця десятками і дюжинами (бо так і купують їх) , а Флайман по одному[/quote]Заради справедливості - цінники для яєць поштучно вказують якраз за шт, вони дешевші за такі самі фасовані і можна вибрати, тож тут ви Флая дарма шпиняєте. Я сам такі купую Faceless

Модератор Повідомлень: 35792 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1468 раз. Подякували: 8132 раз. Профіль 4 9 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 13:29 Hotab написав: Дюрі-бачі написав: Ох і бомбануло в біженців в Чехії. Там вже викотили законопроетк, що ВНЖ дадуть тільки тим, хто за рік заробив більше певної суми і сплатив податки.

Для однієї людини 440 тис. крон (17.5 тис. Є), для сімейної пари 550 тис. крон (22 Є) і по + 110 за кожну дитину (4.5 Є).

При тому, що більшість мігрантів заробляють 300 - 360 тис., а мінімалка - 250 тис.

Тобто залишитись зможуть тільки сім'ї без дітей, або з 1 дитиною.

Одиноким людям і багатодітним родинам не залишили шансів. Ох і бомбануло в біженців в Чехії. Там вже викотили законопроетк, що ВНЖ дадуть тільки тим, хто за рік заробив більше певної суми і сплатив податки.Для однієї людини, для сімейної пари 550 тис. крон (22 Є) і по + 110 за кожну дитину (4.5 Є).При тому, що більшість мігрантів заробляють 300 - 360 тис., а мінімалка - 250 тис.Тобто залишитись зможуть тільки сім'ї без дітей, або з 1 дитиною.Одиноким людям і багатодітним родинам не залишили шансів.

Питання в якості саморозвитку.. (барабашов, Чехія це ще одна країна куди я не їду!! )

Якщо я працюватиму на авіакомпанію України, в Україні ж плачу податки, а живу ну хай в Чехії, хоча мабуть принцип однаковим у всіх країнах .. То:

1. Чи світлі мої доходи для країни перебування?

2. Чи можу я брати імпотеку в країні перебування?

3. Чи треба платити якусь різницю в оподаткуванні?

4. Чи будуть питання, якщо я з світлими поточними доходами України дістану пару кирпичин кешу з кишені і куплю об’єкт нерухомості?

Мова звичайно про цивілізовану Європу, а не про умовну Албанію Питання в якості саморозвитку.. (барабашов, Чехія це ще одна країна куди я не їду!!Якщо я працюватиму на авіакомпанію України, в Україні ж плачу податки, а живу ну хай в Чехії, хоча мабуть принцип однаковим у всіх країнах .. То:1. Чи світлі мої доходи для країни перебування?2. Чи можу я брати імпотеку в країні перебування?3. Чи треба платити якусь різницю в оподаткуванні?4. Чи будуть питання, якщо я з світлими поточними доходами України дістану пару кирпичин кешу з кишені і куплю об’єкт нерухомості?Мова звичайно про цивілізовану Європу, а не про умовну Албанію

На мою думку

1. Світлі якщо будете їх декларувати і платити з них податки в всіх країнах резиденства (Україна, Чехія)

2. Скоріше всього не зможете.

3. Скоріше всього так.

4. Якщо в п.1 ваші гроші будуть задекларовані і з них сплачені всі податки в країнах резиденства (Україна, Чехія) - то чому б ні. На мою думку1. Світлі якщо будете їх декларувати і платити з них податки в всіх країнах резиденства (Україна, Чехія)2. Скоріше всього не зможете.3. Скоріше всього так.4. Якщо в п.1 ваші гроші будуть задекларовані і з них сплачені всі податки в країнах резиденства (Україна, Чехія) - то чому б ні. BIGor

Повідомлень: 9826 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1407 раз. Подякували: 1829 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 13:30 Faceless

Щоразу плануючи шпиняти чи не шпиняти Флая приходжу до думки краще шпиняти!!, а то раптом треба було!! ))



Для мене не важливо як написано цінник, за 1, 10 , чи 15, математичні дії там не складні))

Я беру і пачки, і з лотка, і з лотком (двома, щоб накрити зверху) на 30) Hotab Повідомлень: 14323 З нами з: 15.02.09 Подякував: 376 раз. Подякували: 2314 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 13:32 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: в всіх країнах резиденства (Україна, Чехія) в всіх країнах резиденства (Україна, Чехія)

Так резидентсво тільки в одній країні. Подвійна сплата податків хіба в громадян США.

До мене Казахстан приколупався, що не заплатив податки за дохід, який отримав від університету як опонент на захисті PhD (36$).

Надав довідку, що я подактовий резидент України і відстали. А наша податкова попросила виписку з рахунку ФОП де цей дохід є. Так резидентсво тільки в одній країні. Подвійна сплата податків хіба в громадян США.До мене Казахстан приколупався, що не заплатив податки за дохід, який отримав від університету як опонент на захисті PhD (36$).Надав довідку, що я подактовий резидент України і відстали. А наша податкова попросила виписку з рахунку ФОП де цей дохід є. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 08 лют, 2025 13:50, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4933 З нами з: 29.07.22 Подякував: 798 раз. Подякували: 588 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 13:33 Hotab написав: Символічно, що нормальні люди рахують яйця десятками і дюжинами (бо так і купують їх) , а Флайман по одному Символічно, що нормальні люди рахують яйця десятками і дюжинами (бо так і купують їх) , а Флайман по одному

в мачо їх чи то десяток чи то дюжина в мачо їх чи то десяток чи то дюжина flyman

Повідомлень: 38348 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2806 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 13:50 rjkz написав: В Украине яйца не дорожают?

У нас тут сейчас 7 баксов за дозу (12 шт) за счастье.

есть цены в 12-18 долларов за дюжину. В Украине яйца не дорожают?У нас тут сейчас 7 баксов за дозу (12 шт) за счастье.есть цены в 12-18 долларов за дюжину.

У вас на яйцах указывают способ содержания курей? У нас цены от 2 (клетка) до 3 (вольер) дол. за десяток. Из клетки не берём принципиально. Курица хоть и глупая, но все равно живая. Жалко. У вас на яйцах указывают способ содержания курей? У нас цены от 2 (клетка) до 3 (вольер) дол. за десяток. Из клетки не берём принципиально. Курица хоть и глупая, но все равно живая. Жалко. Gastarbaiter Повідомлень: 3573 З нами з: 26.02.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 588 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2607260826092610> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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