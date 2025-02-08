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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 лют, 2025 13:59
Gastarbaiter написав: rjkz написав:
В Украине яйца не дорожают?
У нас тут сейчас 7 баксов за дозу (12 шт) за счастье.
есть цены в 12-18 долларов за дюжину.
У вас на яйцах указывают способ содержания курей? У нас цены от 2 (клетка) до 3 (вольер) дол. за десяток. Из клетки не берём принципиально. Курица хоть и глупая, но все равно живая. Жалко.
маю можливіть брати по магазинній ціні яйця від курей на вільному вигулі
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Додано: Суб 08 лют, 2025 14:18
Дюрі-бачі написав:
Так резидентсво тільки в одній країні.
Україна завжди буде Вас рахувати своїм резидентом аж до смерті. Хіба що все позакриваєте, нерухомість продасте ітд.
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Додано: Суб 08 лют, 2025 14:33
BIGor написав: Дюрі-бачі написав:
Так резидентсво тільки в одній країні.
Україна завжди буде Вас рахувати своїм резидентом аж до смерті. Хіба що все позакриваєте, нерухомість продасте ітд.
Не путайте гражданство и резидентство.
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Додано: Суб 08 лют, 2025 14:36
Gastarbaiter написав: rjkz написав:
В Украине яйца не дорожают?
У нас тут сейчас 7 баксов за дозу (12 шт) за счастье.
есть цены в 12-18 долларов за дюжину.
У вас на яйцах указывают способ содержания курей? У нас цены от 2 (клетка) до 3 (вольер) дол. за десяток. Из клетки не берём принципиально. Курица хоть и глупая, но все равно живая. Жалко.
Ваш вчинок хороший, але колись бачив як живуть курки які несуть яйця в цих клітках, і кури яких вирощують на м'ясо. Так курки в клітках живуть просто найкраще своє життя в порівнянні з бройлерними (ті що на убой).
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Додано: Суб 08 лют, 2025 14:44
BIGor написав:
Україна завжди буде Вас рахувати своїм резидентом аж до смерті. Хіба що все позакриваєте, нерухомість продасте ітд.
Знову ж на реальних прикладах:
Знайомий в Чехії з 2022, вже давно резидент Чехії, але в Україні ще трохи працює в університеті.
Як з нерезидента України з його ЗП стягують 18% ПДФО. Він з нашої податкової виписку дає чеській податковій і там нічого доплачувати не треба, бо в Чехії податок менше - 15%...
Про шефа вже писав: в Казахстані з зарплати в Українському університеті доплатив 2% + штраф за недекларування доходів (невеликий, менше 50$), бо там ПДФО 20%, а в нас - 18% і навпаки: із зарплати в казахському університеті, за перші пів року, поки ще був резидентом України, в Україні доплатив 1.5% військового...
P.S. Запитав знайому в Іспанії. Каже, що ЗП з України треба вносити в податкову декларацію як доход і, відповідно там по шкалі визначають податок, в її кейсі 37% при доході від 35 до 60 тис. Євро в рік. А сплачені ПДФО і військовий збір - як вже сплачені податки, і на таку суму менша загальна сума сплати податків. ЄСВ ніде ніяк не порахували
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 08 лют, 2025 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 лют, 2025 15:08
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Україна завжди буде Вас рахувати своїм резидентом аж до смерті. Хіба що все позакриваєте, нерухомість продасте ітд.
Знову ж на реальних прикладах:
Знайомий в Чехії з 2022, вже давно резидент Чехії, але в Україні ще трохи працює в університеті.
Як з нерезидента України з його ЗП стягують 18% ПДФО. Він з нашої податкової виписку дає чеській податковій і там нічого доплачувати не треба, бо в Чехії податок менше - 15%...
Про шефа вже писав: в Казахстані з зарплати в Українському університеті доплатив 2% + штраф за недекларування доходів (невеликий, менше 50$), бо там ПДФО 20%, а в нас - 18% і навпаки: із зарплати в казахському університеті, за перші пів року, поки ще був резидентом України, в Україні доплатив 1.5% військового...
P.S. Запитав знайому в Іспанії. Каже, що ЗП з України треба вносити в податкову декларацію як доход. А сплачені ПДФО і військовий збір - як вже сплачені податки.
Есть ли у знайомого из Чехии заказное с уведомлением письмо Наказ МВС Украини 16.08.2012 #715 Форма 39? Пока я чую много соплей и никто не отправлял эту маленькую форму 39 с полными условиями отказа от гражданства...
Пока мне известен 1 пример: женщина получила гражданство Израиля и отказалась от гражданства Украины. При этом она сдала украинский паспорт очно и в паспорте зарубежном был круглый штамп и пометка об отказе от гражданства.
Востаннє редагувалось stm
в Суб 08 лют, 2025 15:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 лют, 2025 15:16
stm написав:
Есть ли у знайомого из Чехии заказное с уведомлением письмо Наказ МВС Украини 16.08.2012 #715 Форма 39? Пока я чую много соплей и никто не отправлял эту маленькую форму 39 с полными условиями отказа от гражданства...
Не можу сказати про форму 39, але однокурсник, який вже має громадянство Чехії із 2019 року, влітку 2022 оформив листа з усіма документами для виходу із громадянства України (наймав юриста). Досі його заява лежить без розгляду, бо якась комісія не засідає. А далі буде лежати поки преЗЕдент не підпише, або йому відмовлять, бо нема виписки з Резерва+...
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Додано: Суб 08 лют, 2025 15:35
Дюрі-бачі написав: stm написав:
Есть ли у знайомого из Чехии заказное с уведомлением письмо Наказ МВС Украини 16.08.2012 #715 Форма 39? Пока я чую много соплей и никто не отправлял эту маленькую форму 39 с полными условиями отказа от гражданства...
Не можу сказати про форму 39, але однокурсник, який вже має громадянство Чехії із 2019 року, влітку 2022 оформив листа з усіма документами для виходу із громадянства України (наймав юриста). Досі його заява лежить без розгляду, бо якась комісія не засідає. А далі буде лежати поки преЗЕдент не підпише, або йому відмовлять, бо нема виписки з Резерва+...
Т.е. основы неизвестны, но дальше пошли предположения про Резерв+. Я обычно даже не сомневаюсь что человек который не сделает правильно первый шаг, будет винить звёзды или Президента, но не читать Законы той страны, на которую обижается.
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Додано: Суб 08 лют, 2025 15:43
stm Я не був свідком і документи не перевіряв. Скоріш за все і він не знає точно що там було, він найняв юриста за гроші, потім їхав в Прагу. Відповідно, цей юрист і має відповідати за правильність подачі документів.
Щодо Резерву, то припущення зробив на основі того свавілля, що чинить наша влада не видаючи без Резерву паспорти тим, хто подав заявки до набуття чинності закону в травні 2024.
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