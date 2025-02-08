Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2607260826092610 Додано: Суб 08 лют, 2025 13:59 Gastarbaiter написав: rjkz написав: В Украине яйца не дорожают?

У нас тут сейчас 7 баксов за дозу (12 шт) за счастье.

есть цены в 12-18 долларов за дюжину. В Украине яйца не дорожают?У нас тут сейчас 7 баксов за дозу (12 шт) за счастье.есть цены в 12-18 долларов за дюжину.

У вас на яйцах указывают способ содержания курей? У нас цены от 2 (клетка) до 3 (вольер) дол. за десяток. Из клетки не берём принципиально. Курица хоть и глупая, но все равно живая. Жалко. У вас на яйцах указывают способ содержания курей? У нас цены от 2 (клетка) до 3 (вольер) дол. за десяток. Из клетки не берём принципиально. Курица хоть и глупая, но все равно живая. Жалко.

маю можливіть брати по магазинній ціні яйця від курей на вільному вигулі маю можливіть брати по магазинній ціні яйця від курей на вільному вигулі flyman

Повідомлень: 38348 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2806 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 14:18 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Так резидентсво тільки в одній країні. Так резидентсво тільки в одній країні.

Україна завжди буде Вас рахувати своїм резидентом аж до смерті. Хіба що все позакриваєте, нерухомість продасте ітд. Україна завжди буде Вас рахувати своїм резидентом аж до смерті. Хіба що все позакриваєте, нерухомість продасте ітд. BIGor

Повідомлень: 9826 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1407 раз. Подякували: 1829 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 14:33 BIGor написав: Дюрі-бачі написав: Так резидентсво тільки в одній країні. Так резидентсво тільки в одній країні.

Україна завжди буде Вас рахувати своїм резидентом аж до смерті. Хіба що все позакриваєте, нерухомість продасте ітд. Україна завжди буде Вас рахувати своїм резидентом аж до смерті. Хіба що все позакриваєте, нерухомість продасте ітд.

Не путайте гражданство и резидентство. Не путайте гражданство и резидентство. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7767 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6406 раз. Подякували: 21403 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 14:36 Gastarbaiter написав: rjkz написав: В Украине яйца не дорожают?

У нас тут сейчас 7 баксов за дозу (12 шт) за счастье.

есть цены в 12-18 долларов за дюжину. В Украине яйца не дорожают?У нас тут сейчас 7 баксов за дозу (12 шт) за счастье.есть цены в 12-18 долларов за дюжину.

У вас на яйцах указывают способ содержания курей? У нас цены от 2 (клетка) до 3 (вольер) дол. за десяток. Из клетки не берём принципиально. Курица хоть и глупая, но все равно живая. Жалко. У вас на яйцах указывают способ содержания курей? У нас цены от 2 (клетка) до 3 (вольер) дол. за десяток. Из клетки не берём принципиально. Курица хоть и глупая, но все равно живая. Жалко.

Ваш вчинок хороший, але колись бачив як живуть курки які несуть яйця в цих клітках, і кури яких вирощують на м'ясо. Так курки в клітках живуть просто найкраще своє життя в порівнянні з бройлерними (ті що на убой). Ваш вчинок хороший, але колись бачив як живуть курки які несуть яйця в цих клітках, і кури яких вирощують на м'ясо. Так курки в клітках живуть просто найкраще своє життя в порівнянні з бройлерними (ті що на убой). BIGor

Повідомлень: 9826 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1407 раз. Подякували: 1829 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 14:44 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Україна завжди буде Вас рахувати своїм резидентом аж до смерті. Хіба що все позакриваєте, нерухомість продасте ітд. Україна завжди буде Вас рахувати своїм резидентом аж до смерті. Хіба що все позакриваєте, нерухомість продасте ітд.

Знову ж на реальних прикладах:

Знайомий в Чехії з 2022, вже давно резидент Чехії, але в Україні ще трохи працює в університеті.

Як з нерезидента України з його ЗП стягують 18% ПДФО. Він з нашої податкової виписку дає чеській податковій і там нічого доплачувати не треба, бо в Чехії податок менше - 15%...

Про шефа вже писав: в Казахстані з зарплати в Українському університеті доплатив 2% + штраф за недекларування доходів (невеликий, менше 50$), бо там ПДФО 20%, а в нас - 18% і навпаки: із зарплати в казахському університеті, за перші пів року, поки ще був резидентом України, в Україні доплатив 1.5% військового...



P.S. Запитав знайому в Іспанії. Каже, що ЗП з України треба вносити в податкову декларацію як доход і, відповідно там по шкалі визначають податок, в її кейсі 37% при доході від 35 до 60 тис. Євро в рік. А сплачені ПДФО і військовий збір - як вже сплачені податки, і на таку суму менша загальна сума сплати податків. ЄСВ ніде ніяк не порахували Знову ж на реальних прикладах:Знайомий в Чехії з 2022, вже давно резидент Чехії, але в Україні ще трохи працює в університеті.Як з нерезидента України з його ЗП стягують 18% ПДФО. Він з нашої податкової виписку дає чеській податковій і там нічого доплачувати не треба, бо в Чехії податок менше - 15%...Про шефа вже писав: в Казахстані з зарплати в Українському університеті доплатив 2% + штраф за недекларування доходів (невеликий, менше 50$), бо там ПДФО 20%, а в нас - 18% і навпаки: із зарплати в казахському університеті, за перші пів року, поки ще був резидентом України, в Україні доплатив 1.5% військового...P.S. Запитав знайому в Іспанії. Каже, що ЗП з України треба вносити в податкову декларацію як доход і, відповідно там по шкалі визначають податок, в її кейсі 37% при доході від 35 до 60 тис. Євро в рік. А сплачені ПДФО і військовий збір - як вже сплачені податки, і на таку суму менша загальна сума сплати податків. ЄСВ ніде ніяк не порахували Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 08 лют, 2025 15:08, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4933 З нами з: 29.07.22 Подякував: 798 раз. Подякували: 588 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 15:08 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Україна завжди буде Вас рахувати своїм резидентом аж до смерті. Хіба що все позакриваєте, нерухомість продасте ітд. Україна завжди буде Вас рахувати своїм резидентом аж до смерті. Хіба що все позакриваєте, нерухомість продасте ітд.

Знову ж на реальних прикладах:

Знайомий в Чехії з 2022, вже давно резидент Чехії, але в Україні ще трохи працює в університеті.

Як з нерезидента України з його ЗП стягують 18% ПДФО. Він з нашої податкової виписку дає чеській податковій і там нічого доплачувати не треба, бо в Чехії податок менше - 15%...

Про шефа вже писав: в Казахстані з зарплати в Українському університеті доплатив 2% + штраф за недекларування доходів (невеликий, менше 50$), бо там ПДФО 20%, а в нас - 18% і навпаки: із зарплати в казахському університеті, за перші пів року, поки ще був резидентом України, в Україні доплатив 1.5% військового...



P.S. Запитав знайому в Іспанії. Каже, що ЗП з України треба вносити в податкову декларацію як доход. А сплачені ПДФО і військовий збір - як вже сплачені податки. Знову ж на реальних прикладах:Знайомий в Чехії з 2022, вже давно резидент Чехії, але в Україні ще трохи працює в університеті.Як з нерезидента України з його ЗП стягують 18% ПДФО. Він з нашої податкової виписку дає чеській податковій і там нічого доплачувати не треба, бо в Чехії податок менше - 15%...Про шефа вже писав: в Казахстані з зарплати в Українському університеті доплатив 2% + штраф за недекларування доходів (невеликий, менше 50$), бо там ПДФО 20%, а в нас - 18% і навпаки: із зарплати в казахському університеті, за перші пів року, поки ще був резидентом України, в Україні доплатив 1.5% військового...P.S. Запитав знайому в Іспанії. Каже, що ЗП з України треба вносити в податкову декларацію як доход. А сплачені ПДФО і військовий збір - як вже сплачені податки.

Есть ли у знайомого из Чехии заказное с уведомлением письмо Наказ МВС Украини 16.08.2012 #715 Форма 39? Пока я чую много соплей и никто не отправлял эту маленькую форму 39 с полными условиями отказа от гражданства...

Пока мне известен 1 пример: женщина получила гражданство Израиля и отказалась от гражданства Украины. При этом она сдала украинский паспорт очно и в паспорте зарубежном был круглый штамп и пометка об отказе от гражданства. Есть ли у знайомого из Чехии заказное с уведомлением письмо Наказ МВС Украини 16.08.2012 #715 Форма 39? Пока я чую много соплей и никто не отправлял эту маленькую форму 39 с полными условиями отказа от гражданства...Пока мне известен 1 пример: женщина получила гражданство Израиля и отказалась от гражданства Украины. При этом она сдала украинский паспорт очно и в паспорте зарубежном был круглый штамп и пометка об отказе от гражданства. Востаннє редагувалось stm в Суб 08 лют, 2025 15:17, всього редагувалось 1 раз. stm

Повідомлень: 5464 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 679 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 15:16 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: Есть ли у знайомого из Чехии заказное с уведомлением письмо Наказ МВС Украини 16.08.2012 #715 Форма 39? Пока я чую много соплей и никто не отправлял эту маленькую форму 39 с полными условиями отказа от гражданства... Есть ли у знайомого из Чехии заказное с уведомлением письмо Наказ МВС Украини 16.08.2012 #715 Форма 39? Пока я чую много соплей и никто не отправлял эту маленькую форму 39 с полными условиями отказа от гражданства...

Не можу сказати про форму 39, але однокурсник, який вже має громадянство Чехії із 2019 року, влітку 2022 оформив листа з усіма документами для виходу із громадянства України (наймав юриста). Досі його заява лежить без розгляду, бо якась комісія не засідає. А далі буде лежати поки преЗЕдент не підпише, або йому відмовлять, бо нема виписки з Резерва+... Не можу сказати про форму 39, але однокурсник, який вже має громадянство Чехії із 2019 року, влітку 2022 оформив листа з усіма документами для виходу із громадянства України (наймав юриста). Досі його заява лежить без розгляду, бо якась комісія не засідає. А далі буде лежати поки преЗЕдент не підпише, або йому відмовлять, бо нема виписки з Резерва+... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4933 З нами з: 29.07.22 Подякував: 798 раз. Подякували: 588 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 15:35 Дюрі-бачі написав: stm написав: Есть ли у знайомого из Чехии заказное с уведомлением письмо Наказ МВС Украини 16.08.2012 #715 Форма 39? Пока я чую много соплей и никто не отправлял эту маленькую форму 39 с полными условиями отказа от гражданства... Есть ли у знайомого из Чехии заказное с уведомлением письмо Наказ МВС Украини 16.08.2012 #715 Форма 39? Пока я чую много соплей и никто не отправлял эту маленькую форму 39 с полными условиями отказа от гражданства...

Не можу сказати про форму 39, але однокурсник, який вже має громадянство Чехії із 2019 року, влітку 2022 оформив листа з усіма документами для виходу із громадянства України (наймав юриста). Досі його заява лежить без розгляду, бо якась комісія не засідає. А далі буде лежати поки преЗЕдент не підпише, або йому відмовлять, бо нема виписки з Резерва+... Не можу сказати про форму 39, але однокурсник, який вже має громадянство Чехії із 2019 року, влітку 2022 оформив листа з усіма документами для виходу із громадянства України (наймав юриста). Досі його заява лежить без розгляду, бо якась комісія не засідає. А далі буде лежати поки преЗЕдент не підпише, або йому відмовлять, бо нема виписки з Резерва+...

Т.е. основы неизвестны, но дальше пошли предположения про Резерв+. Я обычно даже не сомневаюсь что человек который не сделает правильно первый шаг, будет винить звёзды или Президента, но не читать Законы той страны, на которую обижается. Т.е. основы неизвестны, но дальше пошли предположения про Резерв+. Я обычно даже не сомневаюсь что человек который не сделает правильно первый шаг, будет винить звёзды или Президента, но не читать Законы той страны, на которую обижается. stm

Повідомлень: 5464 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 679 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 15:43 stm Я не був свідком і документи не перевіряв. Скоріш за все і він не знає точно що там було, він найняв юриста за гроші, потім їхав в Прагу. Відповідно, цей юрист і має відповідати за правильність подачі документів.



Щодо Резерву, то припущення зробив на основі того свавілля, що чинить наша влада не видаючи без Резерву паспорти тим, хто подав заявки до набуття чинності закону в травні 2024. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4933 З нами з: 29.07.22 Подякував: 798 раз. Подякували: 588 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2607260826092610 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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