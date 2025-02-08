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#<1 ... 26092610261126122613> Додано: Суб 08 лют, 2025 17:07 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: наняв херового спеца винить Президента. наняв херового спеца винить Президента.

Порошенко в 201* роки підписував по 10-20 тис. заяв на вихід з громадянства в рік. Скільки підписав преЗЕдент з моменту початку активної фази війни? Звісно, всі спеціалісти різко стали поганими. Порошенко в 201* роки підписував по 10-20 тис. заяв на вихід з громадянства в рік. Скільки підписав преЗЕдент з моменту початку активної фази війни? Звісно, всі спеціалісти різко стали поганими. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4938 З нами з: 29.07.22 Подякував: 799 раз. Подякували: 591 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 17:36 Дюрі-бачі написав: stm написав: наняв херового спеца винить Президента. наняв херового спеца винить Президента.

Порошенко в 201* роки підписував по 10-20 тис. заяв на вихід з громадянства в рік. Скільки підписав преЗЕдент з моменту початку активної фази війни? Звісно, всі спеціалісти різко стали поганими. Порошенко в 201* роки підписував по 10-20 тис. заяв на вихід з громадянства в рік. Скільки підписав преЗЕдент з моменту початку активної фази війни? Звісно, всі спеціалісти різко стали поганими.

Ок. Так же как ваш друг спрашивает у немцев как не платить налоги. Не ищет фин.консультанта или сам гребёт немецкие параграфы. А обижается что система его не приняла. Способы достижения цели всегда зависят от выбора. Выбор - это индивидуально.

ПС: вы реально верите что лично Президент, а не факсимилье ставиться девочкой? Завидую... Ок. Так же как ваш друг спрашивает у немцев как не платить налоги. Не ищет фин.консультанта или сам гребёт немецкие параграфы. А обижается что система его не приняла. Способы достижения цели всегда зависят от выбора. Выбор - это индивидуально.ПС: вы реально верите что лично Президент, а не факсимилье ставиться девочкой? Завидую... stm

Повідомлень: 5475 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 679 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 17:47 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: Так же как ваш друг спрашивает у немцев как не платить налоги. Так же как ваш друг спрашивает у немцев как не платить налоги.

Так, тут виник промах і ментальний розрив і в кума і в мене, що існують люди, які не хочуть уникнути сплати податків.

Коли були китайські колеги в Україні, то вони досить настойчиво питали нас "як не платити ПДВ в кожному чеку"?

Чехи теж без проблем діляться "лайфхаками", що можна 60% доходу списати як витрати за спрощеною процедурою і податкова не буде їх перевіряти. Відповідно платиться лише 40% податку на прибуток. Тільки німці агресивно реагують на всі розмови на цю тему.



stm написав: ПС: вы реально верите что лично Президент, а не факсимилье ставиться девочкой? Завидую... ПС: вы реально верите что лично Президент, а не факсимилье ставиться девочкой? Завидую...

Я завжди думав, що він особисто підписує довжелезний список на кілька тисяч прізвищ... Так, тут виник промах і ментальний розрив і в кума і в мене, що існують люди, які не хочуть уникнути сплати податків.Коли були китайські колеги в Україні, то вони досить настойчиво питали нас "як не платити ПДВ в кожному чеку"?Чехи теж без проблем діляться "лайфхаками", що можна 60% доходу списати як витрати за спрощеною процедурою і податкова не буде їх перевіряти. Відповідно платиться лише 40% податку на прибуток. Тільки німці агресивно реагують на всі розмови на цю тему.Я завжди думав, що він особисто підписує довжелезний список на кілька тисяч прізвищ... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4938 З нами з: 29.07.22 Подякував: 799 раз. Подякували: 591 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 18:08 Дюрі-бачі написав: stm написав: наняв херового спеца винить Президента. наняв херового спеца винить Президента.

Порошенко в 201* роки підписував по 10-20 тис. заяв на вихід з громадянства в рік. Скільки підписав преЗЕдент з моменту початку активної фази війни? Звісно, всі спеціалісти різко стали поганими. Порошенко в 201* роки підписував по 10-20 тис. заяв на вихід з громадянства в рік. Скільки підписав преЗЕдент з моменту початку активної фази війни? Звісно, всі спеціалісти різко стали поганими.



Злые языки говорят что он "продает людей"- ну в смысле отправляет на фронт,получая и тыря при этом материальную допомогу.

но мы то знаем что это все ИПСО, и выход с гражданства не подписывают так как нужно защищать страну ради будущего,которое обязательно наступит, нужно только подождать. Злые языки говорят что он "продает людей"- ну в смысле отправляет на фронт,получая и тыря при этом материальную допомогу.но мы то знаем что это все ИПСО, и выход с гражданства не подписывают так как нужно защищать страну ради будущего,которое обязательно наступит, нужно только подождать. Господар Вельзевула

Повідомлень: 494 З нами з: 11.09.24 Подякував: 6 раз. Подякували: 20 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 19:32 Дюрі-бачі написав: stm написав: наняв херового спеца винить Президента. наняв херового спеца винить Президента.

Порошенко в 201* роки підписував по 10-20 тис. заяв на вихід з громадянства в рік. Скільки підписав преЗЕдент з моменту початку активної фази війни? Звісно, всі спеціалісти різко стали поганими. Порошенко в 201* роки підписував по 10-20 тис. заяв на вихід з громадянства в рік. Скільки підписав преЗЕдент з моменту початку активної фази війни? Звісно, всі спеціалісти різко стали поганими.



От гражданства Украины нельзя отказаться с 2020 года От гражданства Украины нельзя отказаться с 2020 года shapo Повідомлень: 4891 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 836 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 19:42 shapo написав: Дюрі-бачі написав: stm написав: наняв херового спеца винить Президента. наняв херового спеца винить Президента.

Порошенко в 201* роки підписував по 10-20 тис. заяв на вихід з громадянства в рік. Скільки підписав преЗЕдент з моменту початку активної фази війни? Звісно, всі спеціалісти різко стали поганими. Порошенко в 201* роки підписував по 10-20 тис. заяв на вихід з громадянства в рік. Скільки підписав преЗЕдент з моменту початку активної фази війни? Звісно, всі спеціалісти різко стали поганими.



От гражданства Украины нельзя отказаться с 2020 года От гражданства Украины нельзя отказаться с 2020 года

Что было предпринято с 2020 года, можно поинтересоваться? Что было предпринято с 2020 года, можно поинтересоваться? stm

Повідомлень: 5475 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 679 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 19:51 stm написав: shapo написав:

От гражданства Украины нельзя отказаться с 2020 года От гражданства Украины нельзя отказаться с 2020 года

Что было предпринято с 2020 года, можно поинтересоваться? Что было предпринято с 2020 года, можно поинтересоваться?



Мне это не нужно. Инфа от родственника работавшего в консульстве в Германии 6 лет до конца 2021 года когда вернулся в Украине. Там их основная работа была подготовка документов на выход из гражданства,т к. Германия наряду с Австрией,Норвегией и ещё какими-то странами не допускают второго гражданства. В Израиле оно допускается кроме некоторых категорий военных и высокого статуса госслужащих Мне это не нужно. Инфа от родственника работавшего в консульстве в Германии 6 лет до конца 2021 года когда вернулся в Украине. Там их основная работа была подготовка документов на выход из гражданства,т к. Германия наряду с Австрией,Норвегией и ещё какими-то странами не допускают второго гражданства. В Израиле оно допускается кроме некоторых категорий военных и высокого статуса госслужащих shapo Повідомлень: 4891 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 836 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 20:15 shapo написав: stm написав: shapo написав:

От гражданства Украины нельзя отказаться с 2020 года От гражданства Украины нельзя отказаться с 2020 года

Что было предпринято с 2020 года, можно поинтересоваться? Что было предпринято с 2020 года, можно поинтересоваться?



Мне это не нужно. Инфа от родственника работавшего в консульстве в Германии 6 лет до конца 2021 года когда вернулся в Украине. Там их основная работа была подготовка документов на выход из гражданства,т к. Германия наряду с Австрией,Норвегией и ещё какими-то странами не допускают второго гражданства. В Израиле оно допускается кроме некоторых категорий военных и высокого статуса госслужащих Мне это не нужно. Инфа от родственника работавшего в консульстве в Германии 6 лет до конца 2021 года когда вернулся в Украине. Там их основная работа была подготовка документов на выход из гражданства,т к. Германия наряду с Австрией,Норвегией и ещё какими-то странами не допускают второго гражданства. В Израиле оно допускается кроме некоторых категорий военных и высокого статуса госслужащих

Человек-родственник сказал, а вам это не нужно. У Дрю Бачи человек не занимается, а кого-то нанял и тоже. Вопросов больше не имею. Уверенна что ни один украинец не смог получить немецкого гражданства по этой же причине... Человек-родственник сказал, а вам это не нужно. У Дрю Бачи человек не занимается, а кого-то нанял и тоже. Вопросов больше не имею. Уверенна что ни один украинец не смог получить немецкого гражданства по этой же причине... stm

Повідомлень: 5475 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 679 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 20:24 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: вы реально верите что лично Президент, а не факсимилье ставиться девочкой? Завидую... вы реально верите что лично Президент, а не факсимилье ставиться девочкой? Завидую...

Вибачаюсь що встрягаю. Щось Ви дуже наївні. Згадайте історію з забороною видачі паспортів ресурсу 18-60 ДП "Документ". З самого верху прийшло на них розпорядження (не знаю як описати, темник напевно), щоб за будь-яких умов не видавали паспорти. Ну і дівчата не видавали. Чи дівчата це вирішили? Чи це все було принято на ставці або Кулебою-"Справедливим"? Вибачаюсь що встрягаю. Щось Ви дуже наївні. Згадайте історію з забороною видачі паспортів ресурсу 18-60 ДП "Документ". З самого верху прийшло на них розпорядження (не знаю як описати, темник напевно), щоб за будь-яких умов не видавали паспорти. Ну і дівчата не видавали. Чи дівчата це вирішили? Чи це все було принято на ставці або Кулебою-"Справедливим"? BIGor

Повідомлень: 9833 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1410 раз. Подякували: 1830 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 20:28 Сибарит написав: BIGor написав: Дюрі-бачі написав: Так резидентсво тільки в одній країні. Так резидентсво тільки в одній країні.

Україна завжди буде Вас рахувати своїм резидентом аж до смерті. Хіба що все позакриваєте, нерухомість продасте ітд. Україна завжди буде Вас рахувати своїм резидентом аж до смерті. Хіба що все позакриваєте, нерухомість продасте ітд.

Не путайте гражданство и резидентство. Не путайте гражданство и резидентство.

Не плутаю, якщо навіть у Вас буде ФОП з 0 приходу, або 0,25% батьківсьої хати в селі - держава Україна про Вас ніколи не забуде. Не плутаю, якщо навіть у Вас буде ФОП з 0 приходу, або 0,25% батьківсьої хати в селі - держава Україна про Вас ніколи не забуде. BIGor

Повідомлень: 9833 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1410 раз. Подякували: 1830 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 26092610261126122613> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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