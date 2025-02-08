Порошенко в 201* роки підписував по 10-20 тис. заяв на вихід з громадянства в рік. Скільки підписав преЗЕдент з моменту початку активної фази війни? Звісно, всі спеціалісти різко стали поганими.
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Додано: Суб 08 лют, 2025 17:07
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Суб 08 лют, 2025 17:36
Ок. Так же как ваш друг спрашивает у немцев как не платить налоги. Не ищет фин.консультанта или сам гребёт немецкие параграфы. А обижается что система его не приняла. Способы достижения цели всегда зависят от выбора. Выбор - это индивидуально.
ПС: вы реально верите что лично Президент, а не факсимилье ставиться девочкой? Завидую...
Додано: Суб 08 лют, 2025 17:47
Re: Еміграція, заробітчанство
Так, тут виник промах і ментальний розрив і в кума і в мене, що існують люди, які не хочуть уникнути сплати податків.
Коли були китайські колеги в Україні, то вони досить настойчиво питали нас "як не платити ПДВ в кожному чеку"?
Чехи теж без проблем діляться "лайфхаками", що можна 60% доходу списати як витрати за спрощеною процедурою і податкова не буде їх перевіряти. Відповідно платиться лише 40% податку на прибуток. Тільки німці агресивно реагують на всі розмови на цю тему.
Я завжди думав, що він особисто підписує довжелезний список на кілька тисяч прізвищ...
Додано: Суб 08 лют, 2025 18:08
Злые языки говорят что он "продает людей"- ну в смысле отправляет на фронт,получая и тыря при этом материальную допомогу.
но мы то знаем что это все ИПСО, и выход с гражданства не подписывают так как нужно защищать страну ради будущего,которое обязательно наступит, нужно только подождать.
Додано: Суб 08 лют, 2025 19:32
От гражданства Украины нельзя отказаться с 2020 года
Додано: Суб 08 лют, 2025 19:42
Что было предпринято с 2020 года, можно поинтересоваться?
Додано: Суб 08 лют, 2025 19:51
Мне это не нужно. Инфа от родственника работавшего в консульстве в Германии 6 лет до конца 2021 года когда вернулся в Украине. Там их основная работа была подготовка документов на выход из гражданства,т к. Германия наряду с Австрией,Норвегией и ещё какими-то странами не допускают второго гражданства. В Израиле оно допускается кроме некоторых категорий военных и высокого статуса госслужащих
Додано: Суб 08 лют, 2025 20:15
Человек-родственник сказал, а вам это не нужно. У Дрю Бачи человек не занимается, а кого-то нанял и тоже. Вопросов больше не имею. Уверенна что ни один украинец не смог получить немецкого гражданства по этой же причине...
Додано: Суб 08 лют, 2025 20:24
Re: Еміграція, заробітчанство
Вибачаюсь що встрягаю. Щось Ви дуже наївні. Згадайте історію з забороною видачі паспортів ресурсу 18-60 ДП "Документ". З самого верху прийшло на них розпорядження (не знаю як описати, темник напевно), щоб за будь-яких умов не видавали паспорти. Ну і дівчата не видавали. Чи дівчата це вирішили? Чи це все було принято на ставці або Кулебою-"Справедливим"?
Додано: Суб 08 лют, 2025 20:28
Не плутаю, якщо навіть у Вас буде ФОП з 0 приходу, або 0,25% батьківсьої хати в селі - держава Україна про Вас ніколи не забуде.
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