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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2610261126122613> Додано: Суб 08 лют, 2025 20:28 BIGor написав: stm написав: вы реально верите что лично Президент, а не факсимилье ставиться девочкой? Завидую... вы реально верите что лично Президент, а не факсимилье ставиться девочкой? Завидую...

Вибачаюсь що встрягаю. Щось Ви дуже наївні. Згадайте історію з забороною видачі паспортів ресурсу 18-60 ДП "Документ". З самого верху прийшло на них розпорядження (не знаю як описати, темник напевно), щоб за будь-яких умов не видавали паспорти. Ну і дівчата не видавали. Чи дівчата це вирішили? Чи це все було принято на ставці або Кулебою-"Справедливим"? Вибачаюсь що встрягаю. Щось Ви дуже наївні. Згадайте історію з забороною видачі паспортів ресурсу 18-60 ДП "Документ". З самого верху прийшло на них розпорядження (не знаю як описати, темник напевно), щоб за будь-яких умов не видавали паспорти. Ну і дівчата не видавали. Чи дівчата це вирішили? Чи це все було принято на ставці або Кулебою-"Справедливим"?

Понимаю, так же удивлена что с 2020 года ни один украинский гражданин не получил гражданства Германии. Ведь двойное там запрещено. Бигор, так же улыбнуло что вас потянуло к Италии ведь в Кракове так солнечнечно ) Понимаю, так же удивлена что с 2020 года ни один украинский гражданин не получил гражданства Германии. Ведь двойное там запрещено. Бигор, так же улыбнуло что вас потянуло к Италии ведь в Кракове так солнечнечно ) stm

Повідомлень: 5475 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 679 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 20:29 stm

Зеленський позбавив аж 40 осіб громадянства

https://businessua.com/suspilstvo/10318 ... viini.html

Порошенко - всього 24 тисячі

https://lb.ua/news/2018/02/23/391053_24 ... zalis.html



Наш преЗЕдент може грубо порушувати закони і не підписувати закони прийняті Верховною радою місяцями... Зеленський позбавив аж 40 осіб громадянстваПорошенко - всього 24 тисячіНаш преЗЕдент може грубо порушувати закони і не підписувати закони прийняті Верховною радою місяцями... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4938 З нами з: 29.07.22 Подякував: 799 раз. Подякували: 591 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 20:33 stm написав: BIGor написав: stm написав: вы реально верите что лично Президент, а не факсимилье ставиться девочкой? Завидую... вы реально верите что лично Президент, а не факсимилье ставиться девочкой? Завидую...

Вибачаюсь що встрягаю. Щось Ви дуже наївні. Згадайте історію з забороною видачі паспортів ресурсу 18-60 ДП "Документ". З самого верху прийшло на них розпорядження (не знаю як описати, темник напевно), щоб за будь-яких умов не видавали паспорти. Ну і дівчата не видавали. Чи дівчата це вирішили? Чи це все було принято на ставці або Кулебою-"Справедливим"? Вибачаюсь що встрягаю. Щось Ви дуже наївні. Згадайте історію з забороною видачі паспортів ресурсу 18-60 ДП "Документ". З самого верху прийшло на них розпорядження (не знаю як описати, темник напевно), щоб за будь-яких умов не видавали паспорти. Ну і дівчата не видавали. Чи дівчата це вирішили? Чи це все було принято на ставці або Кулебою-"Справедливим"?

Понимаю, так же удивлена что с 2020 года ни один украинский гражданин не получил гражданства Германии. Ведь двойное там запрещено. Бигор, так же улыбнуло что вас потянуло к Италии ведь в Кракове так солнечнечно ) Понимаю, так же удивлена что с 2020 года ни один украинский гражданин не получил гражданства Германии. Ведь двойное там запрещено. Бигор, так же улыбнуло что вас потянуло к Италии ведь в Кракове так солнечнечно )

До речі, минулий рік і початок цього - погода в Кракові дуже сонячна. Італія буде готуватись як запасний варіант, але для неї треба польське ПМЖ (як не дивно це звучить ).

ПС Щось зимовий розклад польотів з Кракова в Італію не радує https://www.flightradar24.com/data/airports/krk/routes . До речі, минулий рік і початок цього - погода в Кракові дуже сонячна. Італія буде готуватись як запасний варіант, але для неї треба польське ПМЖ (як не дивно це звучить).ПС Щось зимовий розклад польотів з Кракова в Італію не радує Востаннє редагувалось BIGor в Суб 08 лют, 2025 20:39, всього редагувалось 1 раз. BIGor

Повідомлень: 9833 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1410 раз. Подякували: 1830 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 20:35 Дюрі-бачі написав: stm

Зеленський позбавив аж 40 осіб громадянства

https://businessua.com/suspilstvo/10318 ... viini.html

Порошенко - всього 24 тисячі

https://lb.ua/news/2018/02/23/391053_24 ... zalis.html



Наш преЗЕдент може грубо порушувати закони і не підписувати закони прийняті Верховною радою місяцями... Зеленський позбавив аж 40 осіб громадянстваПорошенко - всього 24 тисячіНаш преЗЕдент може грубо порушувати закони і не підписувати закони прийняті Верховною радою місяцями...

Знаєте чого Зе може порушувати закони? Бо може. Знаєте чого Зе може порушувати закони? Бо може. BIGor

Повідомлень: 9833 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1410 раз. Подякували: 1830 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 20:48 BIGor написав: До речі, минулий рік і початок цього - погода в Кракові дуже сонячна. Італія буде готуватись як запасний варіант, але для неї треба польське ПМЖ (як не дивно це звучить ).

ПС Щось зимовий розклад польотів з Кракова в Італію не радує https://www.flightradar24.com/data/airports/krk/routes . До речі, минулий рік і початок цього - погода в Кракові дуже сонячна. Італія буде готуватись як запасний варіант, але для неї треба польське ПМЖ (як не дивно це звучить).ПС Щось зимовий розклад польотів з Кракова в Італію не радує

Запасной аэродром после ПМЖ в солнечном Кракове. Принято. Метро там не строят, а самолётов в Италию в зиму недостаточно. Тоже норм. Это я придираюсь, а Вы гордо защитили солнце Кракова от моих наглых посягательств. ))) Европа небольшая, поэтому получите водительские права, мой Вам совет. Запасной аэродром после ПМЖ в солнечном Кракове. Принято. Метро там не строят, а самолётов в Италию в зиму недостаточно. Тоже норм. Это я придираюсь, а Вы гордо защитили солнце Кракова от моих наглых посягательств. ))) Европа небольшая, поэтому получите водительские права, мой Вам совет. stm

Повідомлень: 5475 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 679 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 21:23 stm написав: BIGor написав: До речі, минулий рік і початок цього - погода в Кракові дуже сонячна. Італія буде готуватись як запасний варіант, але для неї треба польське ПМЖ (як не дивно це звучить ).

ПС Щось зимовий розклад польотів з Кракова в Італію не радує https://www.flightradar24.com/data/airports/krk/routes . До речі, минулий рік і початок цього - погода в Кракові дуже сонячна. Італія буде готуватись як запасний варіант, але для неї треба польське ПМЖ (як не дивно це звучить).ПС Щось зимовий розклад польотів з Кракова в Італію не радує

Запасной аэродром после ПМЖ в солнечном Кракове. Принято. Метро там не строят, а самолётов в Италию в зиму недостаточно. Тоже норм. Это я придираюсь, а Вы гордо защитили солнце Кракова от моих наглых посягательств. ))) Европа небольшая, поэтому получите водительские права, мой Вам совет. Запасной аэродром после ПМЖ в солнечном Кракове. Принято. Метро там не строят, а самолётов в Италию в зиму недостаточно. Тоже норм. Это я придираюсь, а Вы гордо защитили солнце Кракова от моих наглых посягательств. ))) Европа небольшая, поэтому получите водительские права, мой Вам совет.

Навіщо їхати добу на авто, замість того щоб на літаку 1,5 години максимум бути вже в Італії + ну хай буде ще 20-30 хв електричкою до пункту призначення.

У поляків зараз популярно купляти в Італії хати біля моря як дачу, можуть собі дозволити. Навіщо їхати добу на авто, замість того щоб на літаку 1,5 години максимум бути вже в Італії + ну хай буде ще 20-30 хв електричкою до пункту призначення.У поляків зараз популярно купляти в Італії хати біля моря як дачу, можуть собі дозволити. BIGor

Повідомлень: 9833 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1410 раз. Подякували: 1830 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 21:24 stm написав: Человек-родственник сказал, а вам это не нужно. У Дрю Бачи человек не занимается, а кого-то нанял и тоже. Вопросов больше не имею. Уверенна что ни один украинец не смог получить немецкого гражданства по этой же причине... Человек-родственник сказал, а вам это не нужно. У Дрю Бачи человек не занимается, а кого-то нанял и тоже. Вопросов больше не имею. Уверенна что ни один украинец не смог получить немецкого гражданства по этой же причине...





Родственнику врать незачем и немецкое гражданство пока никто не получил хотя уже обсуждается что его нужно допустить т.к.без гражданства в Германии на госслужбе работать нельзя, а учитель в школе это уже считается госслужащим Родственнику врать незачем и немецкое гражданство пока никто не получил хотя уже обсуждается что его нужно допустить т.к.без гражданства в Германии на госслужбе работать нельзя, а учитель в школе это уже считается госслужащим shapo Повідомлень: 4891 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 836 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 21:24 BIGor написав: Навіщо їхати добу на авто, замість того щоб на літаку 1,5 години максимум бути вже в Італії + ну хай буде ще 20-30 хв електричкою до пункту призначення.

У поляків зараз популярно купляти в Італії хати біля моря як дачу, можуть собі дозволити. Навіщо їхати добу на авто, замість того щоб на літаку 1,5 години максимум бути вже в Італії + ну хай буде ще 20-30 хв електричкою до пункту призначення.У поляків зараз популярно купляти в Італії хати біля моря як дачу, можуть собі дозволити.

Ок, права тоже не получайте. Ок, права тоже не получайте. stm

Повідомлень: 5475 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 679 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 21:25 shapo написав: stm написав: Человек-родственник сказал, а вам это не нужно. У Дрю Бачи человек не занимается, а кого-то нанял и тоже. Вопросов больше не имею. Уверенна что ни один украинец не смог получить немецкого гражданства по этой же причине... Человек-родственник сказал, а вам это не нужно. У Дрю Бачи человек не занимается, а кого-то нанял и тоже. Вопросов больше не имею. Уверенна что ни один украинец не смог получить немецкого гражданства по этой же причине...





Родственнику врать незачем и немецкое гражданство пока никто не получил хотя уже обсуждается что его нужно допустить т.к.без гражданства в Германии на госслужбе работать нельзя, а учитель в школе это уже считается госслужащим Родственнику врать незачем и немецкое гражданство пока никто не получил хотя уже обсуждается что его нужно допустить т.к.без гражданства в Германии на госслужбе работать нельзя, а учитель в школе это уже считается госслужащим

Смотрите какая лажа. Вначале надо получить ПМЖ другой страны, а потом можно отказываться от укр.гражданства. это было и до 2020 года... Смотрите какая лажа. Вначале надо получить ПМЖ другой страны, а потом можно отказываться от укр.гражданства. это было и до 2020 года... stm

Повідомлень: 5475 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 679 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 21:26 stm написав: Понимаю, так же удивлена что с 2020 года ни один украинский гражданин не получил гражданства Германии. Ведь двойное там запрещено. Понимаю, так же удивлена что с 2020 года ни один украинский гражданин не получил гражданства Германии. Ведь двойное там запрещено.



Не двойное,а второе гражданство Не двойное,а второе гражданство shapo Повідомлень: 4891 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 836 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2610261126122613> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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