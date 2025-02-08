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stm написав:вы реально верите что лично Президент, а не факсимилье ставиться девочкой? Завидую...
Вибачаюсь що встрягаю. Щось Ви дуже наївні. Згадайте історію з забороною видачі паспортів ресурсу 18-60 ДП "Документ". З самого верху прийшло на них розпорядження (не знаю як описати, темник напевно), щоб за будь-яких умов не видавали паспорти. Ну і дівчата не видавали. Чи дівчата це вирішили? Чи це все було принято на ставці або Кулебою-"Справедливим"?
Понимаю, так же удивлена что с 2020 года ни один украинский гражданин не получил гражданства Германии. Ведь двойное там запрещено. Бигор, так же улыбнуло что вас потянуло к Италии ведь в Кракове так солнечнечно )
stm написав:вы реально верите что лично Президент, а не факсимилье ставиться девочкой? Завидую...
Вибачаюсь що встрягаю. Щось Ви дуже наївні. Згадайте історію з забороною видачі паспортів ресурсу 18-60 ДП "Документ". З самого верху прийшло на них розпорядження (не знаю як описати, темник напевно), щоб за будь-яких умов не видавали паспорти. Ну і дівчата не видавали. Чи дівчата це вирішили? Чи це все було принято на ставці або Кулебою-"Справедливим"?
Понимаю, так же удивлена что с 2020 года ни один украинский гражданин не получил гражданства Германии. Ведь двойное там запрещено. Бигор, так же улыбнуло что вас потянуло к Италии ведь в Кракове так солнечнечно )
До речі, минулий рік і початок цього - погода в Кракові дуже сонячна. Італія буде готуватись як запасний варіант, але для неї треба польське ПМЖ (як не дивно це звучить ). ПС Щось зимовий розклад польотів з Кракова в Італію не радує https://www.flightradar24.com/data/airports/krk/routes.
Востаннє редагувалось BIGor в Суб 08 лют, 2025 20:39, всього редагувалось 1 раз.
BIGor написав:До речі, минулий рік і початок цього - погода в Кракові дуже сонячна. Італія буде готуватись як запасний варіант, але для неї треба польське ПМЖ (як не дивно це звучить ). ПС Щось зимовий розклад польотів з Кракова в Італію не радує https://www.flightradar24.com/data/airports/krk/routes.
Запасной аэродром после ПМЖ в солнечном Кракове. Принято. Метро там не строят, а самолётов в Италию в зиму недостаточно. Тоже норм. Это я придираюсь, а Вы гордо защитили солнце Кракова от моих наглых посягательств. ))) Европа небольшая, поэтому получите водительские права, мой Вам совет.
BIGor написав:До речі, минулий рік і початок цього - погода в Кракові дуже сонячна. Італія буде готуватись як запасний варіант, але для неї треба польське ПМЖ (як не дивно це звучить ). ПС Щось зимовий розклад польотів з Кракова в Італію не радує https://www.flightradar24.com/data/airports/krk/routes.
Запасной аэродром после ПМЖ в солнечном Кракове. Принято. Метро там не строят, а самолётов в Италию в зиму недостаточно. Тоже норм. Это я придираюсь, а Вы гордо защитили солнце Кракова от моих наглых посягательств. ))) Европа небольшая, поэтому получите водительские права, мой Вам совет.
Навіщо їхати добу на авто, замість того щоб на літаку 1,5 години максимум бути вже в Італії + ну хай буде ще 20-30 хв електричкою до пункту призначення. У поляків зараз популярно купляти в Італії хати біля моря як дачу, можуть собі дозволити.
stm написав:Человек-родственник сказал, а вам это не нужно. У Дрю Бачи человек не занимается, а кого-то нанял и тоже. Вопросов больше не имею. Уверенна что ни один украинец не смог получить немецкого гражданства по этой же причине...
Родственнику врать незачем и немецкое гражданство пока никто не получил хотя уже обсуждается что его нужно допустить т.к.без гражданства в Германии на госслужбе работать нельзя, а учитель в школе это уже считается госслужащим
BIGor написав:Навіщо їхати добу на авто, замість того щоб на літаку 1,5 години максимум бути вже в Італії + ну хай буде ще 20-30 хв електричкою до пункту призначення. У поляків зараз популярно купляти в Італії хати біля моря як дачу, можуть собі дозволити.
stm написав:Человек-родственник сказал, а вам это не нужно. У Дрю Бачи человек не занимается, а кого-то нанял и тоже. Вопросов больше не имею. Уверенна что ни один украинец не смог получить немецкого гражданства по этой же причине...
Родственнику врать незачем и немецкое гражданство пока никто не получил хотя уже обсуждается что его нужно допустить т.к.без гражданства в Германии на госслужбе работать нельзя, а учитель в школе это уже считается госслужащим
Смотрите какая лажа. Вначале надо получить ПМЖ другой страны, а потом можно отказываться от укр.гражданства. это было и до 2020 года...