#<1 ... 2610261126122613 Додано: Суб 08 лют, 2025 21:33 stm написав: BIGor написав: Навіщо їхати добу на авто, замість того щоб на літаку 1,5 години максимум бути вже в Італії + ну хай буде ще 20-30 хв електричкою до пункту призначення.

У поляків зараз популярно купляти в Італії хати біля моря як дачу, можуть собі дозволити.

У поляків зараз популярно купляти в Італії хати біля моря як дачу, можуть собі дозволити. Навіщо їхати добу на авто, замість того щоб на літаку 1,5 години максимум бути вже в Італії + ну хай буде ще 20-30 хв електричкою до пункту призначення.У поляків зараз популярно купляти в Італії хати біля моря як дачу, можуть собі дозволити.

Ок, права тоже не получайте. Ок, права тоже не получайте.

Як це залежить одне від іншого? Як це залежить одне від іншого? BIGor

Додано: Суб 08 лют, 2025 21:36 BIGor написав: stm написав: BIGor написав: Навіщо їхати добу на авто, замість того щоб на літаку 1,5 години максимум бути вже в Італії + ну хай буде ще 20-30 хв електричкою до пункту призначення.

У поляків зараз популярно купляти в Італії хати біля моря як дачу, можуть собі дозволити.

Ок, права тоже не получайте.

Як це залежить одне від іншого?

Не скажу, пускай будет сюрпризом )

У поляків зараз популярно купляти в Італії хати біля моря як дачу, можуть собі дозволити. Навіщо їхати добу на авто, замість того щоб на літаку 1,5 години максимум бути вже в Італії + ну хай буде ще 20-30 хв електричкою до пункту призначення.У поляків зараз популярно купляти в Італії хати біля моря як дачу, можуть собі дозволити.

Ок, права тоже не получайте. Ок, права тоже не получайте.

Як це залежить одне від іншого? Як це залежить одне від іншого?

Не скажу, пускай будет сюрпризом ) Не скажу, пускай будет сюрпризом ) stm

Повідомлень: 5475 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 679 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 21:58 Re: Еміграція, заробітчанство Ооо, форум оживила особа яка дуже любить увагу та показати яка вона розумна)))



Добре що є формучани які в темі і все описали, додати нічого. І про паспорти згадали, і про юристів, і про те що на зебоб не виконує роботу на яку його обрали)) Єх, я додам що коли дуже хочеться додому, можна сходити в те консульсво, оп і перехочиться, осередки україни, все як в дома))



Про те що деюрі написав хотабу що можна взяти іпотеку від банку чехії без резидента, це цікаво, бо я чомусь думав що іпотека це для резидентів. Як в даному випадку гарантувати що він не візьме кредит та не поїде. В польщі українцям без карти побуту тільки один банк дає її. BeneFuckTor Повідомлень: 280 З нами з: 21.11.19 Подякував: 241 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 22:05 BeneFuckTor написав: Ооо, форум оживила особа яка дуже любить увагу та показати яка вона розумна)))



Добре що є формучани які в темі і все описали, додати нічого. І про паспорти згадали, і про юристів, і про те що на зебоб не виконує роботу на яку його обрали)) Єх, я додам що коли дуже хочеться додому, можна сходити в те консульсво, оп і перехочиться, осередки україни, все як в дома))



Про те що деюрі написав хотабу що можна взяти іпотеку від банку чехії без резидента, це цікаво, бо я чомусь думав що іпотека це для резидентів. Як в даному випадку гарантувати що він не візьме кредит та не поїде. В польщі українцям без карти побуту тільки один банк дає її. Ооо, форум оживила особа яка дуже любить увагу та показати яка вона розумна)))Добре що є формучани які в темі і все описали, додати нічого. І про паспорти згадали, і про юристів, і про те що на зебоб не виконує роботу на яку його обрали)) Єх, я додам що коли дуже хочеться додому, можна сходити в те консульсво, оп і перехочиться, осередки україни, все як в дома))Про те що деюрі написав хотабу що можна взяти іпотеку від банку чехії без резидента, це цікаво, бо я чомусь думав що іпотека це для резидентів. Як в даному випадку гарантувати що він не візьме кредит та не поїде. В польщі українцям без карти побуту тільки один банк дає її.

Жаль, но как человеку BeneFuckTor доказывающему что паспорт загран не получить в конце удалось его оформить? ) Жаль, но как человеку BeneFuckTor доказывающему что паспорт загран не получить в конце удалось его оформить? ) stm

Додано: Суб 08 лют, 2025 22:11 stm

мадам, ви голосувaли 6 років тoму "za Ze und 95'cirсus in "POHUY" brend"???

мадам, ви голосувaли 6 років тoму "za Ze und 95'cirсus in "POHUY" brend"??? барабашов

Додано: Суб 08 лют, 2025 22:25 барабашов написав: stm

мадам, ви голосувaли 6 років тoму "za Ze und 95'cirсus in "POHUY" brend"???

Нет, мусье. Но к моему сожалению я не верю что Зе начал войну. Или По привел к войне в 2014...

мадам, ви голосувaли 6 років тoму "za Ze und 95'cirсus in "POHUY" brend"??? мадам, ви голосувaли 6 років тoму "za Ze und 95'cirсus in "POHUY" brend"???

Нет, мусье. Но к моему сожалению я не верю что Зе начал войну. Или По привел к войне в 2014... Нет, мусье. Но к моему сожалению я не верю что Зе начал войну. Или По привел к войне в 2014... stm

Додано: Суб 08 лют, 2025 22:28 BeneFuckTor написав: бо я чомусь думав що іпотека це для резидентів. Як в даному випадку гарантувати що він не візьме кредит та не поїде.

Ипотека - это кредит на недвижимость под залог самой недвижимости. На руки деньги давать не принято.

Заёмщик уехать может, а вывезти недвижимость может быть несколько проблематично. Естественно, банк уделит, в этом случае, особое внимание ликвидности залога; первоначальный взнос будет существенным.

Ипотека - это кредит на недвижимость под залог самой недвижимости. На руки деньги давать не принято.

Заёмщик уехать может, а вывезти недвижимость может быть несколько проблематично. Естественно, банк уделит, в этом случае, особое внимание ликвидности залога; первоначальный взнос будет существенным. Ипотека - это кредит на недвижимость под залог самой недвижимости. На руки деньги давать не принято.Заёмщик уехать может, а вывезти недвижимость может быть несколько проблематично. Естественно, банк уделит, в этом случае, особое внимание ликвидности залога; первоначальный взнос будет существенным. Сибарит

Додано: Суб 08 лют, 2025 22:37 Re: Еміграція, заробітчанство Вже писав тут, що один із знайомих взяв в іпотеку будинок в селі біля Брно в 2022. І якщо в ті часи чехи брали іпотеку під 2-3%, то йому дали під 6% (можу трохи помилятись в точних числах, давно то було, а пошук не працює)...

Повідомлень: 4938 З нами з: 29.07.22 Подякував: 799 раз. Подякували: 591 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 22:42 Дюрі-бачі написав: Вже писав тут, що один із знайомих взяв в іпотеку будинок в селі біля Брно в 2022. І якщо в ті часи чехи брали іпотеку під 2-3%, то йому дали під 6% (можу трохи помилятись в точних числах, давно то було, а пошук не працює)... Вже писав тут, що один із знайомих взяв в іпотеку будинок в селі біля Брно в 2022. І якщо в ті часи чехи брали іпотеку під 2-3%, то йому дали під 6% (можу трохи помилятись в точних числах, давно то було, а пошук не працює)...

В Польщі іпотеку дають під однаковий процент, Ви або можете взяти - або не можете. В Польщі іпотеку дають під однаковий процент, Ви або можете взяти - або не можете. BIGor

