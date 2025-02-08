RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2610261126122613
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 21:33

  stm написав:
  BIGor написав:Навіщо їхати добу на авто, замість того щоб на літаку 1,5 години максимум бути вже в Італії + ну хай буде ще 20-30 хв електричкою до пункту призначення.
У поляків зараз популярно купляти в Італії хати біля моря як дачу, можуть собі дозволити.

Ок, права тоже не получайте.

Як це залежить одне від іншого?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9833
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1410 раз.
Подякували: 1830 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 21:36

  BIGor написав:
  stm написав:
  BIGor написав:Навіщо їхати добу на авто, замість того щоб на літаку 1,5 години максимум бути вже в Італії + ну хай буде ще 20-30 хв електричкою до пункту призначення.
У поляків зараз популярно купляти в Італії хати біля моря як дачу, можуть собі дозволити.

Ок, права тоже не получайте.

Як це залежить одне від іншого?

Не скажу, пускай будет сюрпризом )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5475
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 21:58

Re: Еміграція, заробітчанство

Ооо, форум оживила особа яка дуже любить увагу та показати яка вона розумна)))

Добре що є формучани які в темі і все описали, додати нічого. І про паспорти згадали, і про юристів, і про те що на зебоб не виконує роботу на яку його обрали)) Єх, я додам що коли дуже хочеться додому, можна сходити в те консульсво, оп і перехочиться, осередки україни, все як в дома))

Про те що деюрі написав хотабу що можна взяти іпотеку від банку чехії без резидента, це цікаво, бо я чомусь думав що іпотека це для резидентів. Як в даному випадку гарантувати що він не візьме кредит та не поїде. В польщі українцям без карти побуту тільки один банк дає її.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 280
З нами з: 21.11.19
Подякував: 241 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 22:05

  BeneFuckTor написав:Ооо, форум оживила особа яка дуже любить увагу та показати яка вона розумна)))

Добре що є формучани які в темі і все описали, додати нічого. І про паспорти згадали, і про юристів, і про те що на зебоб не виконує роботу на яку його обрали)) Єх, я додам що коли дуже хочеться додому, можна сходити в те консульсво, оп і перехочиться, осередки україни, все як в дома))

Про те що деюрі написав хотабу що можна взяти іпотеку від банку чехії без резидента, це цікаво, бо я чомусь думав що іпотека це для резидентів. Як в даному випадку гарантувати що він не візьме кредит та не поїде. В польщі українцям без карти побуту тільки один банк дає її.

Жаль, но как человеку BeneFuckTor доказывающему что паспорт загран не получить в конце удалось его оформить? )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5475
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 22:11

stm
мадам, ви голосувaли 6 років тoму "za Ze und 95'cirсus in "POHUY" brend"???
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4843
З нами з: 16.06.15
Подякував: 288 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 22:25

  барабашов написав:stm
мадам, ви голосувaли 6 років тoму "za Ze und 95'cirсus in "POHUY" brend"???

Нет, мусье. Но к моему сожалению я не верю что Зе начал войну. Или По привел к войне в 2014...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5475
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 22:28

  BeneFuckTor написав:бо я чомусь думав що іпотека це для резидентів. Як в даному випадку гарантувати що він не візьме кредит та не поїде.

Ипотека - это кредит на недвижимость под залог самой недвижимости. На руки деньги давать не принято.
Заёмщик уехать может, а вывезти недвижимость может быть несколько проблематично. Естественно, банк уделит, в этом случае, особое внимание ликвидности залога; первоначальный взнос будет существенным.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7769
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6406 раз.
Подякували: 21404 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 22:37

Re: Еміграція, заробітчанство

Вже писав тут, що один із знайомих взяв в іпотеку будинок в селі біля Брно в 2022. І якщо в ті часи чехи брали іпотеку під 2-3%, то йому дали під 6% (можу трохи помилятись в точних числах, давно то було, а пошук не працює)...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4938
З нами з: 29.07.22
Подякував: 799 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 22:42

  Дюрі-бачі написав:Вже писав тут, що один із знайомих взяв в іпотеку будинок в селі біля Брно в 2022. І якщо в ті часи чехи брали іпотеку під 2-3%, то йому дали під 6% (можу трохи помилятись в точних числах, давно то було, а пошук не працює)...

В Польщі іпотеку дають під однаковий процент, Ви або можете взяти - або не можете.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9833
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1410 раз.
Подякували: 1830 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 2610261126122613
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2547)
08.02.2025 22:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.