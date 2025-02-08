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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 лют, 2025 21:33
stm написав: BIGor написав:
Навіщо їхати добу на авто, замість того щоб на літаку 1,5 години максимум бути вже в Італії + ну хай буде ще 20-30 хв електричкою до пункту призначення.
У поляків зараз популярно купляти в Італії хати біля моря як дачу, можуть собі дозволити.
Ок, права тоже не получайте.
Як це залежить одне від іншого?
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BIGor
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Додано: Суб 08 лют, 2025 21:36
BIGor написав: stm написав: BIGor написав:
Навіщо їхати добу на авто, замість того щоб на літаку 1,5 години максимум бути вже в Італії + ну хай буде ще 20-30 хв електричкою до пункту призначення.
У поляків зараз популярно купляти в Італії хати біля моря як дачу, можуть собі дозволити.
Ок, права тоже не получайте.
Як це залежить одне від іншого?
Не скажу, пускай будет сюрпризом )
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stm
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Додано: Суб 08 лют, 2025 21:58
Ооо, форум оживила особа яка дуже любить увагу та показати яка вона розумна)))
Добре що є формучани які в темі і все описали, додати нічого. І про паспорти згадали, і про юристів, і про те що на зебоб не виконує роботу на яку його обрали)) Єх, я додам що коли дуже хочеться додому, можна сходити в те консульсво, оп і перехочиться, осередки україни, все як в дома))
Про те що деюрі написав хотабу що можна взяти іпотеку від банку чехії без резидента, це цікаво, бо я чомусь думав що іпотека це для резидентів. Як в даному випадку гарантувати що він не візьме кредит та не поїде. В польщі українцям без карти побуту тільки один банк дає її.
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BeneFuckTor
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Додано: Суб 08 лют, 2025 22:05
BeneFuckTor написав:
Ооо, форум оживила особа яка дуже любить увагу та показати яка вона розумна)))
Добре що є формучани які в темі і все описали, додати нічого. І про паспорти згадали, і про юристів, і про те що на зебоб не виконує роботу на яку його обрали)) Єх, я додам що коли дуже хочеться додому, можна сходити в те консульсво, оп і перехочиться, осередки україни, все як в дома))
Про те що деюрі написав хотабу що можна взяти іпотеку від банку чехії без резидента, це цікаво, бо я чомусь думав що іпотека це для резидентів. Як в даному випадку гарантувати що він не візьме кредит та не поїде. В польщі українцям без карти побуту тільки один банк дає її.
Жаль, но как человеку BeneFuckTor доказывающему что паспорт загран не получить в конце удалось его оформить? )
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stm
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Додано: Суб 08 лют, 2025 22:11
stm
мадам, ви голосувaли 6 років тoму "za Ze und 95'cirсus in "POHUY" brend"???
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барабашов
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Додано: Суб 08 лют, 2025 22:25
барабашов написав:stm
мадам, ви голосувaли 6 років тoму "za Ze und 95'cirсus in "POHUY" brend"???
Нет, мусье. Но к моему сожалению я не верю что Зе начал войну. Или По привел к войне в 2014...
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stm
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Додано: Суб 08 лют, 2025 22:28
BeneFuckTor написав:
бо я чомусь думав що іпотека це для резидентів. Як в даному випадку гарантувати що він не візьме кредит та не поїде.
Ипотека - это кредит на недвижимость под залог самой недвижимости. На руки деньги давать не принято.
Заёмщик уехать может, а вывезти недвижимость может быть несколько проблематично. Естественно, банк уделит, в этом случае, особое внимание ликвидности залога; первоначальный взнос будет существенным.
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Сибарит
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Додано: Суб 08 лют, 2025 22:37
Вже писав тут, що один із знайомих взяв в іпотеку будинок в селі біля Брно в 2022. І якщо в ті часи чехи брали іпотеку під 2-3%, то йому дали під 6% (можу трохи помилятись в точних числах, давно то було, а пошук не працює)...
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 08 лют, 2025 22:42
Дюрі-бачі написав:
Вже писав тут, що один із знайомих взяв в іпотеку будинок в селі біля Брно в 2022. І якщо в ті часи чехи брали іпотеку під 2-3%, то йому дали під 6% (можу трохи помилятись в точних числах, давно то було, а пошук не працює)...
В Польщі іпотеку дають під однаковий процент, Ви або можете взяти - або не можете.
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BIGor
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