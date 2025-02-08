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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лют, 2025 05:20
Bolt написав: rjkz написав:
В Украине яйца не дорожают?
У нас тут сейчас 7 баксов за дозу (12 шт) за счастье.
есть цены в 12-18 долларов за дюжину.
В АТБ лотками по 3.80 шт, отборные упаковками по 10 шт 60-70 грн.
То есть, если в дозен переводить, то около 2 долларов.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 05:24
Дюрі-бачі написав:
Ох і бомбануло в біженців в Чехії. Там вже викотили законопроетк, що ВНЖ дадуть тільки тим, хто за рік заробив більше певної суми і сплатив податки.
Для однієї людини 440 тис. крон (17.5 тис. Є)
, для сімейної пари 550 тис. крон (22 Є) і по + 110 за кожну дитину (4.5 Є).
При тому, що більшість мігрантів заробляють 300 - 360 тис., а мінімалка - 250 тис.
Тобто залишитись зможуть тільки сім'ї без дітей, або з 1 дитиною.
Одиноким людям і багатодітним родинам не залишили шансів.
В США тоже Ю4Ю и ТПС в мрачном настроении.
У ТПС вроде чуть больше времени осталось, но то, что не продлят, мало кто сомневается.
Так что скоро будет большой выезд.
В этом плане Канада гуманнее, она хоть путь к ПР дает.
В США, в эмиграционном плане, это тупиковые программы. Вопрос только сколько удастся продержаться.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 05:35
Gastarbaiter написав: rjkz написав:
В Украине яйца не дорожают?
У нас тут сейчас 7 баксов за дозу (12 шт) за счастье.
есть цены в 12-18 долларов за дюжину.
У вас на яйцах указывают способ содержания курей? У нас цены от 2 (клетка) до 3 (вольер) дол. за десяток. Из клетки не берём принципиально. Курица хоть и глупая, но все равно живая. Жалко.
Да, указывают.
Если на яцах ничего не написано, то понятно.
Пишут например, кейдж фри, то есть, содержали не в клетке.
Грасс фид - кормили травой (не той, что Вы подумали...хотя...кто его знает
).
Ну и типа органик, то там все должно быть.
Мы не паримся.
А народ заморачивается, полдня тратит, чтобы поехать к амишам на ферму и там купить самых при самых экологичных.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 05:37
BIGor написав: Дюрі-бачі написав:
Так резидентсво тільки в одній країні.
Україна завжди буде Вас рахувати своїм резидентом аж до смерті. Хіба що все позакриваєте, нерухомість продасте ітд.
И даже это не поможет.
Процедура выхода из гражданства.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 05:44
rjkz написав:
А народ заморачивается, полдня тратит, чтобы поехать к амишам на ферму и там купить самых при самых экологичных.
Таких экологичных, что не знали даже холодильника? Или без электричества только для себя?
Кстати, на авто они на свою ферму пускают или надо приезжать на лошади?
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Додано: Нед 09 лют, 2025 06:01
rjkz написав: Gastarbaiter написав: rjkz написав:
В Украине яйца не дорожают?
У нас тут сейчас 7 баксов за дозу (12 шт) за счастье.
есть цены в 12-18 долларов за дюжину.
У вас на яйцах указывают способ содержания курей? У нас цены от 2 (клетка) до 3 (вольер) дол. за десяток. Из клетки не берём принципиально. Курица хоть и глупая, но все равно живая. Жалко.
Да, указывают.
Если на яцах ничего не написано, то понятно.
Пишут например, кейдж фри, то есть, содержали не в клетке.
Грасс фид - кормили травой (не той, что Вы подумали...хотя...кто его знает
).
Ну и типа органик, то там все должно быть.
Мы не паримся.
А народ заморачивается, полдня тратит, чтобы поехать к амишам на ферму и там купить самых при самых экологичных.
И сколько у амишей яйца стоят? Не будут же они ценить свой труд дешевле мексов на кукурузных плантациях канзаса?
Да и другие цены на суперорганик узнать бы, стейк там почём, тушка индейки и прочее типа сливок и масла
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