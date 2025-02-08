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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2611261226132614 Додано: Нед 09 лют, 2025 05:20 Bolt написав: rjkz написав: В Украине яйца не дорожают?

У нас тут сейчас 7 баксов за дозу (12 шт) за счастье.

есть цены в 12-18 долларов за дюжину. В Украине яйца не дорожают?У нас тут сейчас 7 баксов за дозу (12 шт) за счастье.есть цены в 12-18 долларов за дюжину.

В АТБ лотками по 3.80 шт, отборные упаковками по 10 шт 60-70 грн. В АТБ лотками по 3.80 шт, отборные упаковками по 10 шт 60-70 грн.



То есть, если в дозен переводить, то около 2 долларов. То есть, если в дозен переводить, то около 2 долларов. rjkz

Повідомлень: 17071 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8472 раз. Подякували: 5337 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2025 05:24 Дюрі-бачі написав: Ох і бомбануло в біженців в Чехії. Там вже викотили законопроетк, що ВНЖ дадуть тільки тим, хто за рік заробив більше певної суми і сплатив податки.

Для однієї людини 440 тис. крон (17.5 тис. Є), для сімейної пари 550 тис. крон (22 Є) і по + 110 за кожну дитину (4.5 Є).

При тому, що більшість мігрантів заробляють 300 - 360 тис., а мінімалка - 250 тис.

Тобто залишитись зможуть тільки сім'ї без дітей, або з 1 дитиною.

Одиноким людям і багатодітним родинам не залишили шансів. Ох і бомбануло в біженців в Чехії. Там вже викотили законопроетк, що ВНЖ дадуть тільки тим, хто за рік заробив більше певної суми і сплатив податки.Для однієї людини, для сімейної пари 550 тис. крон (22 Є) і по + 110 за кожну дитину (4.5 Є).При тому, що більшість мігрантів заробляють 300 - 360 тис., а мінімалка - 250 тис.Тобто залишитись зможуть тільки сім'ї без дітей, або з 1 дитиною.Одиноким людям і багатодітним родинам не залишили шансів.



В США тоже Ю4Ю и ТПС в мрачном настроении.

У ТПС вроде чуть больше времени осталось, но то, что не продлят, мало кто сомневается.

Так что скоро будет большой выезд.

В этом плане Канада гуманнее, она хоть путь к ПР дает.

В США, в эмиграционном плане, это тупиковые программы. Вопрос только сколько удастся продержаться. В США тоже Ю4Ю и ТПС в мрачном настроении.У ТПС вроде чуть больше времени осталось, но то, что не продлят, мало кто сомневается.Так что скоро будет большой выезд.В этом плане Канада гуманнее, она хоть путь к ПР дает.В США, в эмиграционном плане, это тупиковые программы. Вопрос только сколько удастся продержаться. rjkz

Повідомлень: 17071 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8472 раз. Подякували: 5337 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2025 05:35 Gastarbaiter написав: rjkz написав: В Украине яйца не дорожают?

У нас тут сейчас 7 баксов за дозу (12 шт) за счастье.

есть цены в 12-18 долларов за дюжину. В Украине яйца не дорожают?У нас тут сейчас 7 баксов за дозу (12 шт) за счастье.есть цены в 12-18 долларов за дюжину.

У вас на яйцах указывают способ содержания курей? У нас цены от 2 (клетка) до 3 (вольер) дол. за десяток. Из клетки не берём принципиально. Курица хоть и глупая, но все равно живая. Жалко. У вас на яйцах указывают способ содержания курей? У нас цены от 2 (клетка) до 3 (вольер) дол. за десяток. Из клетки не берём принципиально. Курица хоть и глупая, но все равно живая. Жалко.



Да, указывают.

Если на яцах ничего не написано, то понятно.

Пишут например, кейдж фри, то есть, содержали не в клетке.

Грасс фид - кормили травой (не той, что Вы подумали...хотя...кто его знает ).

Ну и типа органик, то там все должно быть.

Мы не паримся.

А народ заморачивается, полдня тратит, чтобы поехать к амишам на ферму и там купить самых при самых экологичных. Да, указывают.Если на яцах ничего не написано, то понятно.Пишут например, кейдж фри, то есть, содержали не в клетке.Грасс фид - кормили травой (не той, что Вы подумали...хотя...кто его знает).Ну и типа органик, то там все должно быть.Мы не паримся.А народ заморачивается, полдня тратит, чтобы поехать к амишам на ферму и там купить самых при самых экологичных. rjkz

Повідомлень: 17071 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8472 раз. Подякували: 5337 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2025 05:37 BIGor написав: Дюрі-бачі написав: Так резидентсво тільки в одній країні. Так резидентсво тільки в одній країні.

Україна завжди буде Вас рахувати своїм резидентом аж до смерті. Хіба що все позакриваєте, нерухомість продасте ітд. Україна завжди буде Вас рахувати своїм резидентом аж до смерті. Хіба що все позакриваєте, нерухомість продасте ітд.



И даже это не поможет.

Процедура выхода из гражданства. И даже это не поможет.Процедура выхода из гражданства. rjkz

Повідомлень: 17071 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8472 раз. Подякували: 5337 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2025 05:44 rjkz написав: А народ заморачивается, полдня тратит, чтобы поехать к амишам на ферму и там купить самых при самых экологичных. А народ заморачивается, полдня тратит, чтобы поехать к амишам на ферму и там купить самых при самых экологичных.

Таких экологичных, что не знали даже холодильника? Или без электричества только для себя?

Кстати, на авто они на свою ферму пускают или надо приезжать на лошади? Таких экологичных, что не знали даже холодильника? Или без электричества только для себя?Кстати, на авто они на свою ферму пускают или надо приезжать на лошади? Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7772 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6406 раз. Подякували: 21404 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2025 06:01 rjkz написав: Gastarbaiter написав: rjkz написав: В Украине яйца не дорожают?

У нас тут сейчас 7 баксов за дозу (12 шт) за счастье.

есть цены в 12-18 долларов за дюжину. В Украине яйца не дорожают?У нас тут сейчас 7 баксов за дозу (12 шт) за счастье.есть цены в 12-18 долларов за дюжину.

У вас на яйцах указывают способ содержания курей? У нас цены от 2 (клетка) до 3 (вольер) дол. за десяток. Из клетки не берём принципиально. Курица хоть и глупая, но все равно живая. Жалко. У вас на яйцах указывают способ содержания курей? У нас цены от 2 (клетка) до 3 (вольер) дол. за десяток. Из клетки не берём принципиально. Курица хоть и глупая, но все равно живая. Жалко.



Да, указывают.

Если на яцах ничего не написано, то понятно.

Пишут например, кейдж фри, то есть, содержали не в клетке.

Грасс фид - кормили травой (не той, что Вы подумали...хотя...кто его знает ).

Ну и типа органик, то там все должно быть.

Мы не паримся.

А народ заморачивается, полдня тратит, чтобы поехать к амишам на ферму и там купить самых при самых экологичных. Да, указывают.Если на яцах ничего не написано, то понятно.Пишут например, кейдж фри, то есть, содержали не в клетке.Грасс фид - кормили травой (не той, что Вы подумали...хотя...кто его знает).Ну и типа органик, то там все должно быть.Мы не паримся.А народ заморачивается, полдня тратит, чтобы поехать к амишам на ферму и там купить самых при самых экологичных.

И сколько у амишей яйца стоят? Не будут же они ценить свой труд дешевле мексов на кукурузных плантациях канзаса?

Да и другие цены на суперорганик узнать бы, стейк там почём, тушка индейки и прочее типа сливок и масла И сколько у амишей яйца стоят? Не будут же они ценить свой труд дешевле мексов на кукурузных плантациях канзаса?Да и другие цены на суперорганик узнать бы, стейк там почём, тушка индейки и прочее типа сливок и масла барабашов

Повідомлень: 4848 З нами з: 16.06.15 Подякував: 288 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2611261226132614 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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