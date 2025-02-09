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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лют, 2025 05:20
Bolt написав: rjkz написав:
В Украине яйца не дорожают?
У нас тут сейчас 7 баксов за дозу (12 шт) за счастье.
есть цены в 12-18 долларов за дюжину.
В АТБ лотками по 3.80 шт, отборные упаковками по 10 шт 60-70 грн.
То есть, если в дозен переводить, то около 2 долларов.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 05:24
Дюрі-бачі написав:
Ох і бомбануло в біженців в Чехії. Там вже викотили законопроетк, що ВНЖ дадуть тільки тим, хто за рік заробив більше певної суми і сплатив податки.
Для однієї людини 440 тис. крон (17.5 тис. Є)
, для сімейної пари 550 тис. крон (22 Є) і по + 110 за кожну дитину (4.5 Є).
При тому, що більшість мігрантів заробляють 300 - 360 тис., а мінімалка - 250 тис.
Тобто залишитись зможуть тільки сім'ї без дітей, або з 1 дитиною.
Одиноким людям і багатодітним родинам не залишили шансів.
В США тоже Ю4Ю и ТПС в мрачном настроении.
У ТПС вроде чуть больше времени осталось, но то, что не продлят, мало кто сомневается.
Так что скоро будет большой выезд.
В этом плане Канада гуманнее, она хоть путь к ПР дает.
В США, в эмиграционном плане, это тупиковые программы. Вопрос только сколько удастся продержаться.
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rjkz
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Додано: Нед 09 лют, 2025 05:35
Gastarbaiter написав: rjkz написав:
В Украине яйца не дорожают?
У нас тут сейчас 7 баксов за дозу (12 шт) за счастье.
есть цены в 12-18 долларов за дюжину.
У вас на яйцах указывают способ содержания курей? У нас цены от 2 (клетка) до 3 (вольер) дол. за десяток. Из клетки не берём принципиально. Курица хоть и глупая, но все равно живая. Жалко.
Да, указывают.
Если на яцах ничего не написано, то понятно.
Пишут например, кейдж фри, то есть, содержали не в клетке.
Грасс фид - кормили травой (не той, что Вы подумали...хотя...кто его знает
).
Ну и типа органик, то там все должно быть.
Мы не паримся.
А народ заморачивается, полдня тратит, чтобы поехать к амишам на ферму и там купить самых при самых экологичных.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 05:37
BIGor написав: Дюрі-бачі написав:
Так резидентсво тільки в одній країні.
Україна завжди буде Вас рахувати своїм резидентом аж до смерті. Хіба що все позакриваєте, нерухомість продасте ітд.
И даже это не поможет.
Процедура выхода из гражданства.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 05:44
rjkz написав:
А народ заморачивается, полдня тратит, чтобы поехать к амишам на ферму и там купить самых при самых экологичных.
Таких экологичных, что не знали даже холодильника? Или без электричества только для себя?
Кстати, на авто они на свою ферму пускают или надо приезжать на лошади?
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Сибарит
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Додано: Нед 09 лют, 2025 06:01
rjkz написав: Gastarbaiter написав: rjkz написав:
В Украине яйца не дорожают?
У нас тут сейчас 7 баксов за дозу (12 шт) за счастье.
есть цены в 12-18 долларов за дюжину.
У вас на яйцах указывают способ содержания курей? У нас цены от 2 (клетка) до 3 (вольер) дол. за десяток. Из клетки не берём принципиально. Курица хоть и глупая, но все равно живая. Жалко.
Да, указывают.
Если на яцах ничего не написано, то понятно.
Пишут например, кейдж фри, то есть, содержали не в клетке.
Грасс фид - кормили травой (не той, что Вы подумали...хотя...кто его знает
).
Ну и типа органик, то там все должно быть.
Мы не паримся.
А народ заморачивается, полдня тратит, чтобы поехать к амишам на ферму и там купить самых при самых экологичных.
И сколько у амишей яйца стоят? Не будут же они ценить свой труд дешевле мексов на кукурузных плантациях канзаса?
Да и другие цены на суперорганик узнать бы, стейк там почём, тушка индейки и прочее типа сливок и масла
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барабашов
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Додано: Нед 09 лют, 2025 10:09
stm написав: shapo написав: stm написав:
Что было предпринято с 2020 года, можно поинтересоваться?
Мне это не нужно. Инфа от родственника работавшего в консульстве в Германии 6 лет до конца 2021 года когда вернулся в Украине. Там их основная работа была подготовка документов на выход из гражданства,т к. Германия наряду с Австрией,Норвегией и ещё какими-то странами не допускают второго гражданства. В Израиле оно допускается кроме некоторых категорий военных и высокого статуса госслужащих
Человек-родственник сказал, а вам это не нужно. У Дрю Бачи человек не занимается, а кого-то нанял и тоже. Вопросов больше не имею. Уверенна что ни один украинец не смог получить немецкого гражданства по этой же причине...
Сын моего друга еще до большой войны подал на выход из украинского гражданства и на момент прошлого лета не было рассмотрено.
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rjkz
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Додано: Нед 09 лют, 2025 10:23
rjkz написав:
Сын моего друга еще до большой войны подал на выход из украинского гражданства и на момент прошлого лета не было рассмотрено.
Смотрите, узнайте для меня. У сына вашего друга в загранпаспорте Украины стоит штамп ПМЖ? Сын вашего друга снялся с регистрации в Украине на сегодня или где-то прописан?
После штампа ПМЖ и снятия с регистрации по адресу он стал на учёт в консульстве Украины в США, с этого момента кстати считается доходы в Украине как нерезидент.
Штамп ПМЖ ставит ДМС, а не консульство...
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stm
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Додано: Нед 09 лют, 2025 10:31
Сибарит написав: rjkz написав:
А народ заморачивается, полдня тратит, чтобы поехать к амишам на ферму и там купить самых при самых экологичных.
Таких экологичных, что не знали даже холодильника? Или без электричества только для себя?
Кстати, на авто они на свою ферму пускают или надо приезжать на лошади?
Честно? НЕ знаю как они там без холодильников и прочей электричности обходятся.
Я на фермах бывал, но не у амишей. Только байки про них слышал да немного видео на ютубе.
Это можно ну раз съездить ну два в год.
А так заморачиваться...
Меня устраивает то, что США и ЮК в каком-то там году были на 1-м месте по безопасности продуктов питания (Украина на 63-м тогда была).
Меня устраивает, тут мясо птицы законодательно запрещено выращивать на гормонах, антибиотики разрешены. Мы раз в пару недель покупаем органик без антибиотиков на гриле.
Меня устраивает то, что местные сосиски реально из мяса и того, что там написано (некоторая претензия к количеству соли непосредственно у изобретателей хот-дога - Натанс). В Украине я не помню говяжьих сосисок (покупали Ятрань), тут почти нет сосисок из свинины - говядина, индюшатина и немного куриных.
Собственно, кур мы в Украине и не ели. А, ну тут мясо не обкалывают, чтобы оно больше весило.
Что меня НЕ устраивает, так то, что всюду где только можно они добавляют сахар.
В кондитерские изделия - черезчур много.
Поэтому покупаем БКК пирожные (эклеры) и торты. Тоже можно было-бы чуть меньше сахара, но это хоть можно есть. Это речь о массмаркете.
Жена иногда покупает пирожные в маленькой кондитерской, они сами делают, намного лучше, но небольшая коробочка стоит около 30 долларов. Там особо есть нечего.
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Додано: Нед 09 лют, 2025 10:33
барабашов написав: rjkz написав: Gastarbaiter написав:
У вас на яйцах указывают способ содержания курей? У нас цены от 2 (клетка) до 3 (вольер) дол. за десяток. Из клетки не берём принципиально. Курица хоть и глупая, но все равно живая. Жалко.
Да, указывают.
Если на яцах ничего не написано, то понятно.
Пишут например, кейдж фри, то есть, содержали не в клетке.
Грасс фид - кормили травой (не той, что Вы подумали...хотя...кто его знает
).
Ну и типа органик, то там все должно быть.
Мы не паримся.
А народ заморачивается, полдня тратит, чтобы поехать к амишам на ферму и там купить самых при самых экологичных.
И сколько у амишей яйца стоят? Не будут же они ценить свой труд дешевле мексов на кукурузных плантациях канзаса?
Да и другие цены на суперорганик узнать бы, стейк там почём, тушка индейки и прочее типа сливок и масла
У амишей - не знаю.
Не был.
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rjkz
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