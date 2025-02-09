Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2613261426152616> Додано: Нед 09 лют, 2025 10:37 stm написав: rjkz написав: Сын моего друга еще до большой войны подал на выход из украинского гражданства и на момент прошлого лета не было рассмотрено. Сын моего друга еще до большой войны подал на выход из украинского гражданства и на момент прошлого лета не было рассмотрено.

Смотрите, узнайте для меня. У сына вашего друга в загранпаспорте Украины стоит штамп ПМЖ? Сын вашего друга снялся с регистрации в Украине на сегодня или где-то прописан?

После штампа ПМЖ и снятия с регистрации по адресу он стал на учёт в консульстве Украины в США, с этого момента кстати считается доходы в Украине как нерезидент.

Штамп ПМЖ ставит ДМС, а не консульство... Смотрите, узнайте для меня. У сына вашего друга в загранпаспорте Украины стоит штамп ПМЖ? Сын вашего друга снялся с регистрации в Украине на сегодня или где-то прописан?После штампа ПМЖ и снятия с регистрации по адресу он стал на учёт в консульстве Украины в США, с этого момента кстати считается доходы в Украине как нерезидент.Штамп ПМЖ ставит ДМС, а не консульство...



Попробую.

Только он в Германии.

Я писал про него.

Закончил школу в Киеве.

Поступил в универ в Германии, закончил, работает.

Хоть Вишня и утверждала, что это гон, но его отец говорит, что немецкое гражданство у него есть. Попробую.Только он в Германии.Я писал про него.Закончил школу в Киеве.Поступил в универ в Германии, закончил, работает.Хоть Вишня и утверждала, что это гон, но его отец говорит, что немецкое гражданство у него есть. rjkz

Повідомлень: 17075 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8473 раз. Подякували: 5338 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2025 10:46 rjkz написав: stm написав: rjkz написав: Сын моего друга еще до большой войны подал на выход из украинского гражданства и на момент прошлого лета не было рассмотрено. Сын моего друга еще до большой войны подал на выход из украинского гражданства и на момент прошлого лета не было рассмотрено.

Смотрите, узнайте для меня. У сына вашего друга в загранпаспорте Украины стоит штамп ПМЖ? Сын вашего друга снялся с регистрации в Украине на сегодня или где-то прописан?

После штампа ПМЖ и снятия с регистрации по адресу он стал на учёт в консульстве Украины в США, с этого момента кстати считается доходы в Украине как нерезидент.

Штамп ПМЖ ставит ДМС, а не консульство... Смотрите, узнайте для меня. У сына вашего друга в загранпаспорте Украины стоит штамп ПМЖ? Сын вашего друга снялся с регистрации в Украине на сегодня или где-то прописан?После штампа ПМЖ и снятия с регистрации по адресу он стал на учёт в консульстве Украины в США, с этого момента кстати считается доходы в Украине как нерезидент.Штамп ПМЖ ставит ДМС, а не консульство...



Попробую.

Только он в Германии.

Я писал про него.

Закончил школу в Киеве.

Поступил в универ в Германии, закончил, работает.

Хоть Вишня и утверждала, что это гон, но его отец говорит, что немецкое гражданство у него есть. Попробую.Только он в Германии.Я писал про него.Закончил школу в Киеве.Поступил в универ в Германии, закончил, работает.Хоть Вишня и утверждала, что это гон, но его отец говорит, что немецкое гражданство у него есть.

Я не припомню ни одной страны которая при подаче на гражданство требует документ подтверждающий выход из украинского. ) Я не припомню ни одной страны которая при подаче на гражданство требует документ подтверждающий выход из украинского. ) stm

Повідомлень: 5479 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 679 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2025 10:51 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: Я не припомню ни одной страны которая при подаче на гражданство требует документ подтверждающий выход из украинского. ) Я не припомню ни одной страны которая при подаче на гражданство требует документ подтверждающий выход из украинского. )

З того, що 100% знаю від родичів: Латвія і Австрія. Також 100% впевнений, що Китай вимагає.

Німеччина теж в цілому вимагає відмови, але є певні вийнятки, як можна мати громадянство в іншій крані ЄС. З того, що 100% знаю від родичів: Латвія і Австрія. Також 100% впевнений, що Китай вимагає.Німеччина теж в цілому вимагає відмови, але є певні вийнятки, як можна мати громадянство в іншій крані ЄС. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4940 З нами з: 29.07.22 Подякував: 800 раз. Подякували: 591 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2025 11:02 Дюрі-бачі написав: stm написав: Я не припомню ни одной страны которая при подаче на гражданство требует документ подтверждающий выход из украинского. ) Я не припомню ни одной страны которая при подаче на гражданство требует документ подтверждающий выход из украинского. )

З того, що 100% знаю від родичів: Латвія і Австрія. Також 100% впевнений, що Китай вимагає.

Німеччина теж в цілому вимагає відмови, але є певні вийнятки, як можна мати громадянство в іншій крані ЄС. З того, що 100% знаю від родичів: Латвія і Австрія. Також 100% впевнений, що Китай вимагає.Німеччина теж в цілому вимагає відмови, але є певні вийнятки, як можна мати громадянство в іншій крані ЄС.

Давайте конкретнее, есть перечень документов которые требуют. Вы очень любите обходить, но это глупо, идёте по перечню и всё ок.

Белорусы вон получили гражданство в Штудгарте, и всё ещё белорусы, ничего не обходили. В перечне доков есть их загранпаспорт и документы подтверждающие что бабушка-немка. Потом сдача экзамена по языку и истории Германии и паспорт немецкий по натурализации. Всё. Давайте конкретнее, есть перечень документов которые требуют. Вы очень любите обходить, но это глупо, идёте по перечню и всё ок.Белорусы вон получили гражданство в Штудгарте, и всё ещё белорусы, ничего не обходили. В перечне доков есть их загранпаспорт и документы подтверждающие что бабушка-немка. Потом сдача экзамена по языку и истории Германии и паспорт немецкий по натурализации. Всё. stm

Повідомлень: 5479 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 679 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2025 11:16 Дюрі-бачі написав: Ох і бомбануло в біженців в Чехії. Там вже викотили законопроетк, що ВНЖ дадуть тільки тим, хто за рік заробив більше певної суми і сплатив податки.

Для однієї людини 440 тис. крон (17.5 тис. Є), для сімейної пари 550 тис. крон (22 Є) і по + 110 за кожну дитину (4.5 Є).

При тому, що більшість мігрантів заробляють 300 - 360 тис., а мінімалка - 250 тис.

Тобто залишитись зможуть тільки сім'ї без дітей, або з 1 дитиною.

Одиноким людям і багатодітним родинам не залишили шансів. Ох і бомбануло в біженців в Чехії. Там вже викотили законопроетк, що ВНЖ дадуть тільки тим, хто за рік заробив більше певної суми і сплатив податки.Для однієї людини, для сімейної пари 550 тис. крон (22 Є) і по + 110 за кожну дитину (4.5 Є).При тому, що більшість мігрантів заробляють 300 - 360 тис., а мінімалка - 250 тис.Тобто залишитись зможуть тільки сім'ї без дітей, або з 1 дитиною.Одиноким людям і багатодітним родинам не залишили шансів.

В Испании тоже пока самый реальный вариант это номад с доходом 2600 на главного + 800 на жену/мужа + по 400 на ребенка вроде, тоесть суммарно около 4200 на семью с 2 детьми. Минус 20% налогов и аренду у тебя останется около 2к евро на жизнь - примерно столько оно и выходит.



Тоесть сумма не с потолка - люди, которые ставили этот лимит, все нормально посчитали. Думаю в Чехии +/- так же кто-то уже посчитал сколько надо денег в среднем в месяц чтобы потом не клянчили всякие пособия, могли позволить своим детям всякие кружки, отдых 1-2 раза в году и тд. А нафига им нищеброды на минималке, которые потом будут ходить и ныть 24/7 как все плохо?



П.С. Вообще прикольно что в Чехии сделали такой переход, у нас главный затык номада что надо подаваться из другой страны. Тоесть ты должен как дебил выезжать куда-то на 3 месяца, подаваться на номада, получать его, и только потом возвращаться обратно. Может и у нас так сделают, чтобы все кто платит налоги автоматически получали ВНЖ или номада - было бы круто... В Испании тоже пока самый реальный вариант это номад с доходом 2600 на главного + 800 на жену/мужа + по 400 на ребенка вроде, тоесть суммарно около 4200 на семью с 2 детьми. Минус 20% налогов и аренду у тебя останется около 2к евро на жизнь - примерно столько оно и выходит.Тоесть сумма не с потолка - люди, которые ставили этот лимит, все нормально посчитали. Думаю в Чехии +/- так же кто-то уже посчитал сколько надо денег в среднем в месяц чтобы потом не клянчили всякие пособия, могли позволить своим детям всякие кружки, отдых 1-2 раза в году и тд. А нафига им нищеброды на минималке, которые потом будут ходить и ныть 24/7 как все плохо?П.С. Вообще прикольно что в Чехии сделали такой переход, у нас главный затык номада что надо подаваться из другой страны. Тоесть ты должен как дебил выезжать куда-то на 3 месяца, подаваться на номада, получать его, и только потом возвращаться обратно. Может и у нас так сделают, чтобы все кто платит налоги автоматически получали ВНЖ или номада - было бы круто... slonomag Повідомлень: 611 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 147 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2025 11:19 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Сибарит написав: rjkz написав: А народ заморачивается, полдня тратит, чтобы поехать к амишам на ферму и там купить самых при самых экологичных. А народ заморачивается, полдня тратит, чтобы поехать к амишам на ферму и там купить самых при самых экологичных.

Таких экологичных, что не знали даже холодильника? Или без электричества только для себя?

Кстати, на авто они на свою ферму пускают или надо приезжать на лошади? Таких экологичных, что не знали даже холодильника? Или без электричества только для себя?Кстати, на авто они на свою ферму пускают или надо приезжать на лошади?



Честно? НЕ знаю как они там без холодильников и прочей электричности обходятся.

Я на фермах бывал, но не у амишей. Только байки про них слышал да немного видео на ютубе.

Это можно ну раз съездить ну два в год.

А так заморачиваться...

Меня устраивает то, что США и ЮК в каком-то там году были на 1-м месте по безопасности продуктов питания (Украина на 63-м тогда была).

Меня устраивает, тут мясо птицы законодательно запрещено выращивать на гормонах, антибиотики разрешены. Мы раз в пару недель покупаем органик без антибиотиков на гриле.

Меня устраивает то, что местные сосиски реально из мяса и того, что там написано (некоторая претензия к количеству соли непосредственно у изобретателей хот-дога - Натанс). В Украине я не помню говяжьих сосисок (покупали Ятрань), тут почти нет сосисок из свинины - говядина, индюшатина и немного куриных.

Собственно, кур мы в Украине и не ели. А, ну тут мясо не обкалывают, чтобы оно больше весило.

Что меня НЕ устраивает, так то, что всюду где только можно они добавляют сахар.

В кондитерские изделия - черезчур много.

Поэтому покупаем БКК пирожные (эклеры) и торты. Тоже можно было-бы чуть меньше сахара, но это хоть можно есть. Это речь о массмаркете.

Жена иногда покупает пирожные в маленькой кондитерской, они сами делают, намного лучше, но небольшая коробочка стоит около 30 долларов. Там особо есть нечего. Честно? НЕ знаю как они там без холодильников и прочей электричности обходятся.Я на фермах бывал, но не у амишей. Только байки про них слышал да немного видео на ютубе.Это можно ну раз съездить ну два в год.А так заморачиваться...Меня устраивает то, что США и ЮК в каком-то там году были на 1-м месте по безопасности продуктов питания (Украина на 63-м тогда была).Меня устраивает, тут мясо птицы законодательно запрещено выращивать на гормонах, антибиотики разрешены. Мы раз в пару недель покупаем органик без антибиотиков на гриле.Меня устраивает то, что местные сосиски реально из мяса и того, что там написано (некоторая претензия к количеству соли непосредственно у изобретателей хот-дога - Натанс). В Украине я не помню говяжьих сосисок (покупали Ятрань), тут почти нет сосисок из свинины - говядина, индюшатина и немного куриных.Собственно, кур мы в Украине и не ели. А, ну тут мясо не обкалывают, чтобы оно больше весило.Что меня НЕ устраивает, так то, что всюду где только можно они добавляют сахар.В кондитерские изделия - черезчур много.Поэтому покупаем БКК пирожные (эклеры) и торты. Тоже можно было-бы чуть меньше сахара, но это хоть можно есть. Это речь о массмаркете.Жена иногда покупает пирожные в маленькой кондитерской, они сами делают, намного лучше, но небольшая коробочка стоит около 30 долларов. Там особо есть нечего. Цікаво, наскільки складно у вас знайти продукти взагалі без цукру, мальтодекстрину, декстрози, фруктози і т п. Не типу "для діабетиків" з замінниками і підсолоджувачами, а просто звичайні продукти без цих складників.

В Україні в принципі можна знайти. І сосиски, і ковбаси, і шоколад без цукру (ми останнім часом беремо взагалі кероб).

А так в масмаркеті цукор буде абсолютно всюди, від хліба до м'ясних напівфабрикатів і кетчупу з майонезом Цікаво, наскільки складно у вас знайти продукти взагалі без цукру, мальтодекстрину, декстрози, фруктози і т п. Не типу "для діабетиків" з замінниками і підсолоджувачами, а просто звичайні продукти без цих складників.В Україні в принципі можна знайти. І сосиски, і ковбаси, і шоколад без цукру (ми останнім часом беремо взагалі кероб).А так в масмаркеті цукор буде абсолютно всюди, від хліба до м'ясних напівфабрикатів і кетчупу з майонезом Faceless

Модератор Повідомлень: 35801 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1468 раз. Подякували: 8133 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2025 11:26 Hotab написав: Дюрі-бачі написав: Ох і бомбануло в біженців в Чехії. Там вже викотили законопроетк, що ВНЖ дадуть тільки тим, хто за рік заробив більше певної суми і сплатив податки.

Для однієї людини 440 тис. крон (17.5 тис. Є), для сімейної пари 550 тис. крон (22 Є) і по + 110 за кожну дитину (4.5 Є).

При тому, що більшість мігрантів заробляють 300 - 360 тис., а мінімалка - 250 тис.

Тобто залишитись зможуть тільки сім'ї без дітей, або з 1 дитиною.

Одиноким людям і багатодітним родинам не залишили шансів. Ох і бомбануло в біженців в Чехії. Там вже викотили законопроетк, що ВНЖ дадуть тільки тим, хто за рік заробив більше певної суми і сплатив податки.Для однієї людини, для сімейної пари 550 тис. крон (22 Є) і по + 110 за кожну дитину (4.5 Є).При тому, що більшість мігрантів заробляють 300 - 360 тис., а мінімалка - 250 тис.Тобто залишитись зможуть тільки сім'ї без дітей, або з 1 дитиною.Одиноким людям і багатодітним родинам не залишили шансів.

Питання в якості саморозвитку.. (барабашов, Чехія це ще одна країна куди я не їду!! )

Якщо я працюватиму на авіакомпанію України, в Україні ж плачу податки, а живу ну хай в Чехії, хоча мабуть принцип однаковим у всіх країнах .. То:

1. Чи світлі мої доходи для країни перебування?

2. Чи можу я брати імпотеку в країні перебування?

3. Чи треба платити якусь різницю в оподаткуванні?

4. Чи будуть питання, якщо я з світлими поточними доходами України дістану пару кирпичин кешу з кишені і куплю об’єкт нерухомості?

Мова звичайно про цивілізовану Європу, а не про умовну Албанію Питання в якості саморозвитку.. (барабашов, Чехія це ще одна країна куди я не їду!!Якщо я працюватиму на авіакомпанію України, в Україні ж плачу податки, а живу ну хай в Чехії, хоча мабуть принцип однаковим у всіх країнах .. То:1. Чи світлі мої доходи для країни перебування?2. Чи можу я брати імпотеку в країні перебування?3. Чи треба платити якусь різницю в оподаткуванні?4. Чи будуть питання, якщо я з світлими поточними доходами України дістану пару кирпичин кешу з кишені і куплю об’єкт нерухомості?Мова звичайно про цивілізовану Європу, а не про умовну Албанію

1 и 3. Почти со всеми странами Европы есть договор об избежании двойного налогооблажения. Если вы работаете официально, то показываете сумму уплаченых налогов и на 90% этого будет достаточно. Может что-то и надо будет доплатить, но там уже будут копейки.

2. Не факт. В Испании например посылают в страну где работаете. У меня в урбанизации куча немцев/англичан и те кто с ипотекой - брали ее в своей стране. Это кстати вообще не проблема по Европе - ты спокойно можешь прийти в немецкий банк например (если ты немец), и взять там ипотеку для покупки недвиги в Испании. У меня сосед именно так дом и купил буквально в прошлом году.

4. Как повезет. В Испании например это будет крайне проблематично так как они очень скептически относятся ко всяким бумажкам из Украины. В 90% случаев (и я так делал) все просто живут со старых запасов, а новую зп собирают на 1й взнос. Да, это откладывает покупку на 1-1.5 года, но это самый 100% вариант. Иначе как повезет. 1 и 3. Почти со всеми странами Европы есть договор об избежании двойного налогооблажения. Если вы работаете официально, то показываете сумму уплаченых налогов и на 90% этого будет достаточно. Может что-то и надо будет доплатить, но там уже будут копейки.2. Не факт. В Испании например посылают в страну где работаете. У меня в урбанизации куча немцев/англичан и те кто с ипотекой - брали ее в своей стране. Это кстати вообще не проблема по Европе - ты спокойно можешь прийти в немецкий банк например (если ты немец), и взять там ипотеку для покупки недвиги в Испании. У меня сосед именно так дом и купил буквально в прошлом году.4. Как повезет. В Испании например это будет крайне проблематично так как они очень скептически относятся ко всяким бумажкам из Украины. В 90% случаев (и я так делал) все просто живут со старых запасов, а новую зп собирают на 1й взнос. Да, это откладывает покупку на 1-1.5 года, но это самый 100% вариант. Иначе как повезет. slonomag Повідомлень: 611 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 147 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2025 11:31 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Грасс фид - кормили травой Грасс фид - кормили травой

Намальована трава на вітчизняній упаковці зовсім не означає, що годували травою, а просто елемент декору. А годують зокрема кістковим борошном вже забитих курей. По цінам, то практично ПКС, а може навіть по реально домашнім перевага за Україною у можливостях придбати більше штук за середню зарплату. Намальована трава на вітчизняній упаковці зовсім не означає, що годували травою, а просто елемент декору. А годують зокрема кістковим борошном вже забитих курей. По цінам, то практично ПКС, а може навіть по реально домашнім перевага за Україною у можливостях придбати більше штук за середню зарплату. Ой+

Повідомлень: 7098 З нами з: 19.04.12 Подякував: 105 раз. Подякували: 1084 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2025 12:02 Re: Еміграція, заробітчанство Кстати прикол по поводу избежания двойного налогооблажения - я раньше думал что это как бы по дефолту практически у всех стран есть. А нет. Соседка переехала по номаду с Киргизстана, и говорит у ее страны нет с Испанией такого договора. И в результате она реально платит налоги 2 раза - с 5к сначала 1к отлистывает у себя в стране, а потом еще 800 в Испании - реально все 40% выходит )



Это конечно вообще бинго, я бы на таких условиях 10 раз подумал перед тем как переезжать - это очень уж надо хотеть переехать чтобы на такие условия согласиться... slonomag Повідомлень: 611 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 147 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2025 12:12 Re: Еміграція, заробітчанство

ИМХО сплаті податків і методів їх оптимізації потрібно дітей ще в школі вчити.

Бо є люди, які і до пенсії нічого не знають.

slonomag написав: мал что это как бы по дефолту практически у всех стран есть мал что это как бы по дефолту практически у всех стран есть

Проблема в тому, що по дефолту треба плати подвійні податки і позиція більшості (якщо не всіх) податкових світу, що ти маєш доказувати, що можеш не платити податки. Мені поки не зустрічалась жодна податкова, яка б намагалась допомогти мінімізувати оподаткування людини.



І ще потрібно стежити за змінами цих міжнародних договорів. Бо можна потім отримати неочікуваний результат.

Вже писав, що знайомий в Казахстані довго бігав по посольствах щоб довести що його дружина і діти - його, а не якісь нелегали. В 2023 була угода про визнання відповідних свідоцтв про шлюб і народження, а в 2024 - вже не було цієї угоди. Чесно кажучи я років до 28 (коли відкрив ФОП) взагалі нічого не знав про сплату податків. Та й досі відкриваю багато дивних речей.ИМХО сплаті податків і методів їх оптимізації потрібно дітей ще в школі вчити.Бо є люди, які і до пенсії нічого не знають.Проблема в тому, що по дефолту треба плати подвійні податки і позиція більшості (якщо не всіх) податкових світу, що ти маєш доказувати, що можеш не платити податки. Мені поки не зустрічалась жодна податкова, яка б намагалась допомогти мінімізувати оподаткування людини.І ще потрібно стежити за змінами цих міжнародних договорів. Бо можна потім отримати неочікуваний результат.Вже писав, що знайомий в Казахстані довго бігав по посольствах щоб довести що його дружина і діти - його, а не якісь нелегали. В 2023 була угода про визнання відповідних свідоцтв про шлюб і народження, а в 2024 - вже не було цієї угоди. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4940 З нами з: 29.07.22 Подякував: 800 раз. Подякували: 591 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2613261426152616> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: flyman і 3 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор