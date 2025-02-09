rjkz написав:Дюрі-бачі написав:Ох і бомбануло в біженців в Чехії. Там вже викотили законопроетк, що ВНЖ дадуть тільки тим, хто за рік заробив більше певної суми і сплатив податки.
Для однієї людини 440 тис. крон (17.5 тис. Є), для сімейної пари 550 тис. крон (22 Є) і по + 110 за кожну дитину (4.5 Є).
При тому, що більшість мігрантів заробляють 300 - 360 тис., а мінімалка - 250 тис.
Тобто залишитись зможуть тільки сім'ї без дітей, або з 1 дитиною.
Одиноким людям і багатодітним родинам не залишили шансів.
В США тоже Ю4Ю и ТПС в мрачном настроении.
У ТПС вроде чуть больше времени осталось, но то, что не продлят, мало кто сомневается.
Так что скоро будет большой выезд.
В этом плане Канада гуманнее, она хоть путь к ПР дает.
В США, в эмиграционном плане, это тупиковые программы. Вопрос только сколько удастся продержаться.
що будуть намистисузавати? серйозно? в найдемократичнішій демократії світу, яка слідкує що та сама демократія не порушувалася різними Кадафі та Хусейнами?
Байка