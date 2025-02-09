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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2613261426152616
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 12:33

  rjkz написав:
  Дюрі-бачі написав:Ох і бомбануло в біженців в Чехії. Там вже викотили законопроетк, що ВНЖ дадуть тільки тим, хто за рік заробив більше певної суми і сплатив податки.
Для однієї людини 440 тис. крон (17.5 тис. Є), для сімейної пари 550 тис. крон (22 Є) і по + 110 за кожну дитину (4.5 Є).
При тому, що більшість мігрантів заробляють 300 - 360 тис., а мінімалка - 250 тис.
Тобто залишитись зможуть тільки сім'ї без дітей, або з 1 дитиною.
Одиноким людям і багатодітним родинам не залишили шансів.


В США тоже Ю4Ю и ТПС в мрачном настроении.
У ТПС вроде чуть больше времени осталось, но то, что не продлят, мало кто сомневается.
Так что скоро будет большой выезд.
В этом плане Канада гуманнее, она хоть путь к ПР дает.
В США, в эмиграционном плане, это тупиковые программы. Вопрос только сколько удастся продержаться.

що будуть намистисузавати? серйозно? в найдемократичнішій демократії світу, яка слідкує що та сама демократія не порушувалася різними Кадафі та Хусейнами?
Байка
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:41

  flyman написав:що будуть намистисузавати? серйозно? в найдемократичнішій демократії світу, яка слідкує що та сама демократія не порушувалася різними Кадафі та Хусейнами?
Байка

Можна безкінечно дивуватися трьом речам:
- тому що пише незрозумілою мовою цей уродженець Тернопіля, який позиціонує себе як мешканець Києва, хоча до Києва йому - «як до Києва рачки». Цікаво, до для росіян пише в своєму блозі вишуканою російською мовою, бо знає, що росіяни без жартів за паплюження мови путіна бʼють по «морді» або по «харі» - як писав Чехов - боляче.
- широті діапазону дурниць, які збирає по всьому світові - в основному з російських пабліків.
- швидкості продажу праці головного його життя: тритомне наукове дослідження «Інфляція в тих 197 країнах світу, де я ніколи в житті не був і вже ніколи в житті не зможу перебувати».

На цю тему цікавинка: в Болгарії - це та країна, де автор тритомника агітував всіх придбати нерухомість - звісно, що сам нічого не придбав - бо «аби язиком ляпати» - на 13 лютого призначена загальнонаціональна акція:
«13 лютого ніхто і нічого не купує в жодному магазині/супермаркеті Болгаріі».
Ціни зросли так, що бідні болгари вже не знають куди ховатися.
Я теж трохи «попав на гроші»: коли в січні був в Софії, то купив 3 банки пива болгарського пива, щоби випити ввечері після поселення в готель в Бєлграді (Сербія). 2 банки собі і 1 банку - жінці.
Тільки в готелі додивився, що кожна банка пива коштувала майже 2€.
І це був LIDl….

Як вам текст від колишнього мешканця Тернополя?
Ото ж…
ШРТ, голодування та безгрошівʼя довело до «цугундера»…
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:57

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Панове тут обговорювало жахливу подію: пожежі в Каліфорніі.
Жах жахливий.

Але лендлорди протирають долоні.
З одного боку:
«Місце роботи змінити не можна».
З іншого боку:
«Не буває некрасивих жінок -
буває мало горілки!»
Всіх мешканців «Силіконової/Кремнієвої» долини орендодавці попередили, що з 1 березня не продовжують діючі Договори оренди на «старих» умовах.
- Що ті 3 500$ за квартиру/будинок в місяць?
- В наш час це копійки!
- Ото ж!
akurt
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