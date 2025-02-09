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#<1 ... 2613261426152616 Додано: Нед 09 лют, 2025 12:33 rjkz написав: Дюрі-бачі написав: Ох і бомбануло в біженців в Чехії. Там вже викотили законопроетк, що ВНЖ дадуть тільки тим, хто за рік заробив більше певної суми і сплатив податки.

Для однієї людини 440 тис. крон (17.5 тис. Є), для сімейної пари 550 тис. крон (22 Є) і по + 110 за кожну дитину (4.5 Є).

При тому, що більшість мігрантів заробляють 300 - 360 тис., а мінімалка - 250 тис.

Тобто залишитись зможуть тільки сім'ї без дітей, або з 1 дитиною.

Одиноким людям і багатодітним родинам не залишили шансів. Ох і бомбануло в біженців в Чехії. Там вже викотили законопроетк, що ВНЖ дадуть тільки тим, хто за рік заробив більше певної суми і сплатив податки.Для однієї людини, для сімейної пари 550 тис. крон (22 Є) і по + 110 за кожну дитину (4.5 Є).При тому, що більшість мігрантів заробляють 300 - 360 тис., а мінімалка - 250 тис.Тобто залишитись зможуть тільки сім'ї без дітей, або з 1 дитиною.Одиноким людям і багатодітним родинам не залишили шансів.



В США тоже Ю4Ю и ТПС в мрачном настроении.

У ТПС вроде чуть больше времени осталось, но то, что не продлят, мало кто сомневается.

Так что скоро будет большой выезд.

В этом плане Канада гуманнее, она хоть путь к ПР дает.

В США, в эмиграционном плане, это тупиковые программы. Вопрос только сколько удастся продержаться. В США тоже Ю4Ю и ТПС в мрачном настроении.У ТПС вроде чуть больше времени осталось, но то, что не продлят, мало кто сомневается.Так что скоро будет большой выезд.В этом плане Канада гуманнее, она хоть путь к ПР дает.В США, в эмиграционном плане, это тупиковые программы. Вопрос только сколько удастся продержаться.

що будуть намистисузавати? серйозно? в найдемократичнішій демократії світу, яка слідкує що та сама демократія не порушувалася різними Кадафі та Хусейнами?

Байка що будуть намистисузавати? серйозно? в найдемократичнішій демократії світу, яка слідкує що та сама демократія не порушувалася різними Кадафі та Хусейнами?Байка flyman

Повідомлень: 38368 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2806 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2025 17:41 flyman написав: що будуть намистисузавати? серйозно? в найдемократичнішій демократії світу, яка слідкує що та сама демократія не порушувалася різними Кадафі та Хусейнами?

Байка що будуть намистисузавати? серйозно? в найдемократичнішій демократії світу, яка слідкує що та сама демократія не порушувалася різними Кадафі та Хусейнами?Байка

Можна безкінечно дивуватися трьом речам:

- тому що пише незрозумілою мовою цей уродженець Тернопіля, який позиціонує себе як мешканець Києва, хоча до Києва йому - «як до Києва рачки». Цікаво, до для росіян пише в своєму блозі вишуканою російською мовою, бо знає, що росіяни без жартів за паплюження мови путіна бʼють по «морді» або по «харі» - як писав Чехов - боляче.

- широті діапазону дурниць, які збирає по всьому світові - в основному з російських пабліків.

- швидкості продажу праці головного його життя: тритомне наукове дослідження «Інфляція в тих 197 країнах світу, де я ніколи в житті не був і вже ніколи в житті не зможу перебувати».



На цю тему цікавинка: в Болгарії - це та країна, де автор тритомника агітував всіх придбати нерухомість - звісно, що сам нічого не придбав - бо «аби язиком ляпати» - на 13 лютого призначена загальнонаціональна акція:

«13 лютого ніхто і нічого не купує в жодному магазині/супермаркеті Болгаріі».

Ціни зросли так, що бідні болгари вже не знають куди ховатися.

Я теж трохи «попав на гроші»: коли в січні був в Софії, то купив 3 банки пива болгарського пива, щоби випити ввечері після поселення в готель в Бєлграді (Сербія). 2 банки собі і 1 банку - жінці.

Тільки в готелі додивився, що кожна банка пива коштувала майже 2€.

І це був LIDl….



Як вам текст від колишнього мешканця Тернополя?

Ото ж…

ШРТ, голодування та безгрошівʼя довело до «цугундера»… Можна безкінечно дивуватися трьом речам:- тому що пише незрозумілою мовою цей уродженець Тернопіля, який позиціонує себе як мешканець Києва, хоча до Києва йому - «як до Києва рачки». Цікаво, до для росіян пише в своєму блозі вишуканою російською мовою, бо знає, що росіяни без жартів за паплюження мови путіна бʼють по «морді» або по «харі» - як писав Чехов - боляче.- широті діапазону дурниць, які збирає по всьому світові - в основному з російських пабліків.- швидкості продажу праці головного його життя: тритомне наукове дослідження «Інфляція в тих 197 країнах світу, де я ніколи в житті не був і вже ніколи в житті не зможу перебувати».На цю тему цікавинка: в Болгарії - це та країна, де автор тритомника агітував всіх придбати нерухомість - звісно, що сам нічого не придбав - бо «аби язиком ляпати» - на 13 лютого призначена загальнонаціональна акція:«13 лютого ніхто і нічого не купує в жодному магазині/супермаркеті Болгаріі».Ціни зросли так, що бідні болгари вже не знають куди ховатися.Я теж трохи «попав на гроші»: коли в січні був в Софії, то купив 3 банки пива болгарського пива, щоби випити ввечері після поселення в готель в Бєлграді (Сербія). 2 банки собі і 1 банку - жінці.Тільки в готелі додивився, що кожна банка пива коштувала майже 2€.І це був LIDl….Як вам текст від колишнього мешканця Тернополя?Ото ж…ШРТ, голодування та безгрошівʼя довело до «цугундера»… akurt

Повідомлень: 10530 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3917 раз. Подякували: 1372 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2025 17:57 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Панове тут обговорювало жахливу подію: пожежі в Каліфорніі.

Жах жахливий.



Але лендлорди протирають долоні.

З одного боку:

«Місце роботи змінити не можна».

З іншого боку:

«Не буває некрасивих жінок -

буває мало горілки!»

Всіх мешканців «Силіконової/Кремнієвої» долини орендодавці попередили, що з 1 березня не продовжують діючі Договори оренди на «старих» умовах.

- Що ті 3 500$ за квартиру/будинок в місяць?

- В наш час це копійки!

- Ото ж! akurt

Повідомлень: 10530 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3917 раз. Подякували: 1372 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2025 20:01 stm написав: rjkz написав: stm написав: Смотрите, узнайте для меня. У сына вашего друга в загранпаспорте Украины стоит штамп ПМЖ? Сын вашего друга снялся с регистрации в Украине на сегодня или где-то прописан?

После штампа ПМЖ и снятия с регистрации по адресу он стал на учёт в консульстве Украины в США, с этого момента кстати считается доходы в Украине как нерезидент.

Штамп ПМЖ ставит ДМС, а не консульство... Смотрите, узнайте для меня. У сына вашего друга в загранпаспорте Украины стоит штамп ПМЖ? Сын вашего друга снялся с регистрации в Украине на сегодня или где-то прописан?После штампа ПМЖ и снятия с регистрации по адресу он стал на учёт в консульстве Украины в США, с этого момента кстати считается доходы в Украине как нерезидент.Штамп ПМЖ ставит ДМС, а не консульство...



Попробую.

Только он в Германии.

Я писал про него.

Закончил школу в Киеве.

Поступил в универ в Германии, закончил, работает.

Хоть Вишня и утверждала, что это гон, но его отец говорит, что немецкое гражданство у него есть. Попробую.Только он в Германии.Я писал про него.Закончил школу в Киеве.Поступил в универ в Германии, закончил, работает.Хоть Вишня и утверждала, что это гон, но его отец говорит, что немецкое гражданство у него есть.

Я не припомню ни одной страны которая при подаче на гражданство требует документ подтверждающий выход из украинского. ) Я не припомню ни одной страны которая при подаче на гражданство требует документ подтверждающий выход из украинского. )



А я этого и не говорил.

Я говорю, что человек много лет как не может выйти из украинского гражданства.

Мало того, я специально не интересовался, но знаю точно, что многие ныне граждане США даже не пытались выйти из украинского гражданства.

И Украина все еще "видит" их как своих граждан, хотя они в США по 25-30 лет. А я этого и не говорил.Я говорю, что человек много лет как не может выйти из украинского гражданства.Мало того, я специально не интересовался, но знаю точно, что многие ныне граждане США даже не пытались выйти из украинского гражданства.И Украина все еще "видит" их как своих граждан, хотя они в США по 25-30 лет. rjkz

Повідомлень: 17077 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8473 раз. Подякували: 5338 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2025 20:10 akurt

ШРТ, голодування та безгрошівʼя





11-й рік мрійливого філіппінського целібату.. 11-й рік мрійливого філіппінського целібату.. Hotab Повідомлень: 14341 З нами з: 15.02.09 Подякував: 376 раз. Подякували: 2315 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2025 20:11 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: И Украина все еще "видит" их как своих граждан, хотя они в США по 25-30 лет. И Украина все еще "видит" их как своих граждан, хотя они в США по 25-30 лет.

У мене родич так живе в Латвії із 90-х років. З громадянства України не виходив дуже довго, але перед пенсією таки вирішив вийти і оформити латвійське і не зміг, бо з українського не випускають... У мене родич так живе в Латвії із 90-х років. З громадянства України не виходив дуже довго, але перед пенсією таки вирішив вийти і оформити латвійське і не зміг, бо з українського не випускають... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4941 З нами з: 29.07.22 Подякував: 800 раз. Подякували: 591 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2025 21:01 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: И Украина все еще "видит" их как своих граждан, хотя они в США по 25-30 лет. И Украина все еще "видит" их как своих граждан, хотя они в США по 25-30 лет.

У мене родич так живе в Латвії із 90-х років. З громадянства України не виходив дуже довго, але перед пенсією таки вирішив вийти і оформити латвійське і не зміг, бо з українського не випускають... У мене родич так живе в Латвії із 90-х років. З громадянства України не виходив дуже довго, але перед пенсією таки вирішив вийти і оформити латвійське і не зміг, бо з українського не випускають...

Если только хотеть - этого мало. Надо приехать обратно на родину, тут уже М18-60 отпадают, пойти в Держ.мит.службу для штампа ПМЖ - только очно или за решалово, пойти в ЦНАП для выписки со всех адресов, сдать военный билет, вернуться в страну нового резиденства (М18-60 это невозможно или за решалово), стать на учёт в консульство и только после подавать заявление.

А так да, только 24тыщи справились при Порошенко и 40 при Зеленском. Война и страх - решающий фактор.

PS: как я не ждала внимания от Бенефактора как же он получил загран, так и не дождалась... ))) там просто один скользкий момент есть, поэтому мои домагания бесполезны... Ну, может бесплатно детей в лучшую школу Польши устроит, языковые курсы высшего уровня за 0 злотых тоже весьма вероятны ) Если только хотеть - этого мало. Надо приехать обратно на родину, тут уже М18-60 отпадают, пойти в Держ.мит.службу для штампа ПМЖ - только очно или за решалово, пойти в ЦНАП для выписки со всех адресов, сдать военный билет, вернуться в страну нового резиденства (М18-60 это невозможно или за решалово), стать на учёт в консульство и только после подавать заявление.А так да, только 24тыщи справились при Порошенко и 40 при Зеленском. Война и страх - решающий фактор.PS: как я не ждала внимания от Бенефактора как же он получил загран, так и не дождалась... ))) там просто один скользкий момент есть, поэтому мои домагания бесполезны... Ну, может бесплатно детей в лучшую школу Польши устроит, языковые курсы высшего уровня за 0 злотых тоже весьма вероятны ) stm

Повідомлень: 5489 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 679 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 09 лют, 2025 21:22 Faceless написав: rjkz написав: Сибарит написав: Таких экологичных, что не знали даже холодильника? Или без электричества только для себя?

Кстати, на авто они на свою ферму пускают или надо приезжать на лошади? Таких экологичных, что не знали даже холодильника? Или без электричества только для себя?Кстати, на авто они на свою ферму пускают или надо приезжать на лошади?



Честно? НЕ знаю как они там без холодильников и прочей электричности обходятся.

Я на фермах бывал, но не у амишей. Только байки про них слышал да немного видео на ютубе.

Это можно ну раз съездить ну два в год.

А так заморачиваться...

Меня устраивает то, что США и ЮК в каком-то там году были на 1-м месте по безопасности продуктов питания (Украина на 63-м тогда была).

Меня устраивает, тут мясо птицы законодательно запрещено выращивать на гормонах, антибиотики разрешены. Мы раз в пару недель покупаем органик без антибиотиков на гриле.

Меня устраивает то, что местные сосиски реально из мяса и того, что там написано (некоторая претензия к количеству соли непосредственно у изобретателей хот-дога - Натанс). В Украине я не помню говяжьих сосисок (покупали Ятрань), тут почти нет сосисок из свинины - говядина, индюшатина и немного куриных.

Собственно, кур мы в Украине и не ели. А, ну тут мясо не обкалывают, чтобы оно больше весило.

Что меня НЕ устраивает, так то, что всюду где только можно они добавляют сахар.

В кондитерские изделия - черезчур много.

Поэтому покупаем БКК пирожные (эклеры) и торты. Тоже можно было-бы чуть меньше сахара, но это хоть можно есть. Это речь о массмаркете.

Жена иногда покупает пирожные в маленькой кондитерской, они сами делают, намного лучше, но небольшая коробочка стоит около 30 долларов. Там особо есть нечего. Честно? НЕ знаю как они там без холодильников и прочей электричности обходятся.Я на фермах бывал, но не у амишей. Только байки про них слышал да немного видео на ютубе.Это можно ну раз съездить ну два в год.А так заморачиваться...Меня устраивает то, что США и ЮК в каком-то там году были на 1-м месте по безопасности продуктов питания (Украина на 63-м тогда была).Меня устраивает, тут мясо птицы законодательно запрещено выращивать на гормонах, антибиотики разрешены. Мы раз в пару недель покупаем органик без антибиотиков на гриле.Меня устраивает то, что местные сосиски реально из мяса и того, что там написано (некоторая претензия к количеству соли непосредственно у изобретателей хот-дога - Натанс). В Украине я не помню говяжьих сосисок (покупали Ятрань), тут почти нет сосисок из свинины - говядина, индюшатина и немного куриных.Собственно, кур мы в Украине и не ели. А, ну тут мясо не обкалывают, чтобы оно больше весило.Что меня НЕ устраивает, так то, что всюду где только можно они добавляют сахар.В кондитерские изделия - черезчур много.Поэтому покупаем БКК пирожные (эклеры) и торты. Тоже можно было-бы чуть меньше сахара, но это хоть можно есть. Это речь о массмаркете.Жена иногда покупает пирожные в маленькой кондитерской, они сами делают, намного лучше, но небольшая коробочка стоит около 30 долларов. Там особо есть нечего. Цікаво, наскільки складно у вас знайти продукти взагалі без цукру, мальтодекстрину, декстрози, фруктози і т п. Не типу "для діабетиків" з замінниками і підсолоджувачами, а просто звичайні продукти без цих складників.

В Україні в принципі можна знайти. І сосиски, і ковбаси, і шоколад без цукру (ми останнім часом беремо взагалі кероб).

А так в масмаркеті цукор буде абсолютно всюди, від хліба до м'ясних напівфабрикатів і кетчупу з майонезом Цікаво, наскільки складно у вас знайти продукти взагалі без цукру, мальтодекстрину, декстрози, фруктози і т п. Не типу "для діабетиків" з замінниками і підсолоджувачами, а просто звичайні продукти без цих складників.В Україні в принципі можна знайти. І сосиски, і ковбаси, і шоколад без цукру (ми останнім часом беремо взагалі кероб).А так в масмаркеті цукор буде абсолютно всюди, від хліба до м'ясних напівфабрикатів і кетчупу з майонезом



Это есть.

Всякой химии меньше добавляют многие производители, но надо читать состав.

Так и с сахаром.

Вначале мы очень много времени потратили на то, чтобы разобраться что к чему.

Сейчас покупаем те продукты, на которых остановили свой выбор.

Хлеб покупаем питу из цельнозерновой пшеницы.

Майонез очень редко берем, жена его только в "шубу" добавляет немного, вместо него используем сметану.

Есть кетчупы без сахара и заменителей, но кетчуп у нас только младший ест и ему этот без сахара не заходит.

Очень трудно хоть какой-то соус найти без сахара. Учитывая их безумное разнообразие, хочется разного попробовать, но начинаешь читать состав и...ставишь на полку обратно. Как-то нашли очень классный соус на кефире с хорошим составом, но он пропал из продажи. Как-то попался нормальный хрен, типа винницкого, набрали, а мы его особо не едим. Стоят банки в холодильнике больше 2-х лет, думаем, что уже надо выбросить.

Шоколад именно американский - это еще в приезды в качестве туристов мы поставили в разряд несъедобного.

Но навалом Линдта и немецкого. В том числе без сахара. Я вообще отказался (почти) от сладкого в пользу орехов - пекан, лещина, миндаль и тп.

Не знаю почему, но в Украине ел, но не очень финики и апельсины, а тут по приезду, начал на них налегать. Еще и сок тут из цельных апельсинов (в магазинах в холодильниках стоит, не на полках).

Казалось - "это-ж полезно".

И начал быстро набирать вес.

Пока понял в чем дело, дошел до 228 паундов.

Пришлось отказаться от много чего. Сейчас примерно 210.

Ну вот, уже проще в паундах говорить, чем в кг.

Хотя переход от метров в фиты и с цельсия на фарингейты пока не произошел.

С детьми сложно, они "подсели" на американские завтраки -сириалс, молоком заливаются. Донатсы, и прочие углеводности.

Ну и фастфуд, пиццы - за милую душу. Пока, правда, без признаков лишнего веса. Это есть.Всякой химии меньше добавляют многие производители, но надо читать состав.Так и с сахаром.Вначале мы очень много времени потратили на то, чтобы разобраться что к чему.Сейчас покупаем те продукты, на которых остановили свой выбор.Хлеб покупаем питу из цельнозерновой пшеницы.Майонез очень редко берем, жена его только в "шубу" добавляет немного, вместо него используем сметану.Есть кетчупы без сахара и заменителей, но кетчуп у нас только младший ест и ему этот без сахара не заходит.Очень трудно хоть какой-то соус найти без сахара. Учитывая их безумное разнообразие, хочется разного попробовать, но начинаешь читать состав и...ставишь на полку обратно. Как-то нашли очень классный соус на кефире с хорошим составом, но он пропал из продажи. Как-то попался нормальный хрен, типа винницкого, набрали, а мы его особо не едим. Стоят банки в холодильнике больше 2-х лет, думаем, что уже надо выбросить.Шоколад именно американский - это еще в приезды в качестве туристов мы поставили в разряд несъедобного.Но навалом Линдта и немецкого. В том числе без сахара. Я вообще отказался (почти) от сладкого в пользу орехов - пекан, лещина, миндаль и тп.Не знаю почему, но в Украине ел, но не очень финики и апельсины, а тут по приезду, начал на них налегать. Еще и сок тут из цельных апельсинов (в магазинах в холодильниках стоит, не на полках).Казалось - "это-ж полезно".И начал быстро набирать вес.Пока понял в чем дело, дошел до 228 паундов.Пришлось отказаться от много чего. Сейчас примерно 210.Ну вот, уже проще в паундах говорить, чем в кг.Хотя переход от метров в фиты и с цельсия на фарингейты пока не произошел.С детьми сложно, они "подсели" на американские завтраки -сириалс, молоком заливаются. Донатсы, и прочие углеводности.Ну и фастфуд, пиццы - за милую душу. Пока, правда, без признаков лишнего веса. rjkz

Повідомлень: 17077 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8473 раз. Подякували: 5338 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2613261426152616 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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