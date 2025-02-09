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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 лют, 2025 23:46
stm написав:
40 при Зеленском
Ну Ви сьогодні мене РАДУЄТЕ. Бо справді синів у мосейчук не так і багато.
Доречі, а що там у бені забрали вже громадянство чи ні, бо начебто писали що забрали, а тут ніби судять, то повернули вже для кращих умов тюрми в Україні, хто зна?
stm написав:
внимания от Бенефактора как же он получил загран, так и не дождалась... ))) там просто один скользкий момент есть, поэтому мои домагания бесполезны... Ну, может
Ви її любите, провокативні питання які її підбурюють також) Хоча хто не любить)
Я вже писав раніше, дякуйте модератом які відключили історію повідомлень.
В мене була кафедра за 11к (косив від армії по закону), пощастило що тоді вже вносили в базу і код генерується. Забрав з НЕЗАКОННОЮ вимогою показавши його. І поки що він ще світиться, подивимось що буде далі.
Мені тут про слизьке не потрібно, я все робив як потрібно, навіть на консульський облік ставав і виїздив офіційно. Зараз я туди свій паспорт не відправлю, хай звиняють.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 00:11
slonomag написав: Hotab написав: Дюрі-бачі написав:
Ох і бомбануло в біженців в Чехії. Там вже викотили законопроетк, що ВНЖ дадуть тільки тим, хто за рік заробив більше певної суми і сплатив податки.
Для однієї людини 440 тис. крон (17.5 тис. Є)
, для сімейної пари 550 тис. крон (22 Є) і по + 110 за кожну дитину (4.5 Є).
При тому, що більшість мігрантів заробляють 300 - 360 тис., а мінімалка - 250 тис.
Тобто залишитись зможуть тільки сім'ї без дітей, або з 1 дитиною.
Одиноким людям і багатодітним родинам не залишили шансів.
Питання в якості саморозвитку.. (барабашов, Чехія це ще одна країна куди я не їду!!
)
Якщо я працюватиму на авіакомпанію України, в Україні ж плачу податки, а живу ну хай в Чехії, хоча мабуть принцип однаковим у всіх країнах .. То:
1. Чи світлі мої доходи для країни перебування?
2. Чи можу я брати імпотеку в країні перебування?
3. Чи треба платити якусь різницю в оподаткуванні?
4. Чи будуть питання, якщо я з світлими поточними доходами України дістану пару кирпичин кешу з кишені і куплю об’єкт нерухомості?
Мова звичайно про цивілізовану Європу, а не про умовну Албанію
1 и 3. Почти со всеми странами Европы есть договор об избежании двойного налогооблажения. Если вы работаете официально, то показываете сумму уплаченых налогов и на 90% этого будет достаточно. Может что-то и надо будет доплатить, но там уже будут копейки.
На жаль, у вас абсолютно хибне уявлення. Я дуже плідно поспілкувався с чат гпт ( Треба буде доплатитм різницю і ще соціальний внесок.
Якщо по прибутковому порядку, це залежить від різниці податкових ставок і суми доходу, і чим більше дохід, тим більше у %% треба буде доплатити.
Але опа з соцвнесеом. Наприклад, соцвнесок буде 39+% у Австрії. Від грос в Україні. З 1 дня перебування, без жодних 183 днів. Це якщо чисто по закону
Або 0%, якщо працюєш офіційно на роботодавця в Україні, і подаєш форму А1, але тоді втратиш місцеве медичне страхування
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Додано: Пон 10 лют, 2025 01:45
rjkz написав:
Честно говоря, учитывая как тут народ судится с кем попало по любому поводу, и производители легко линяют на миллионы - проще выпускать продукцию без лишней информации, чтобы потом не платить по судебным искам.
Особенно легко суды даются малоимущим, они имеют право на бесплатную юридическую помощь. А производителям придется платить адвокатам.
И, не знаю как насчет травки, но многие надписи на упаковках ставятся не с потолка, а после сертификации. Если что-то идет не так, то из сетей (по всей стране, а это космические объемы) изымаются партии товаров. Это многомиллионные убытки и потеря репутации и рынков.
Так оно и в Украине так. Только судятся не "обманутые пенсионеры", а недремлющие конкуренты катают жалобы.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 02:30
stm написав:
З самого верху прийшло на них розпорядження (не знаю як описати, темник напевно)
Именно. Технологии уже лет под сто наверное - писали что когда умер Сталин и пытались определить сколько людей расстреляли по его приказу, то так и не смогли определить потому что он писал не резолюции на документах а пометки карандашом на клочках бумажек которые прикалывал к документам скрепками и со временем следов уже было не найти, и все, он типа не при чем.
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