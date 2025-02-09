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#<1 ... 2614261526162617 Додано: Нед 09 лют, 2025 23:46 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: 40 при Зеленском 40 при Зеленском

Ну Ви сьогодні мене РАДУЄТЕ. Бо справді синів у мосейчук не так і багато.

Доречі, а що там у бені забрали вже громадянство чи ні, бо начебто писали що забрали, а тут ніби судять, то повернули вже для кращих умов тюрми в Україні, хто зна?



stm написав: внимания от Бенефактора как же он получил загран, так и не дождалась... ))) там просто один скользкий момент есть, поэтому мои домагания бесполезны... Ну, может внимания от Бенефактора как же он получил загран, так и не дождалась... ))) там просто один скользкий момент есть, поэтому мои домагания бесполезны... Ну, может

Ви її любите, провокативні питання які її підбурюють також) Хоча хто не любить)



Я вже писав раніше, дякуйте модератом які відключили історію повідомлень.

В мене була кафедра за 11к (косив від армії по закону), пощастило що тоді вже вносили в базу і код генерується. Забрав з НЕЗАКОННОЮ вимогою показавши його. І поки що він ще світиться, подивимось що буде далі.

Мені тут про слизьке не потрібно, я все робив як потрібно, навіть на консульський облік ставав і виїздив офіційно. Зараз я туди свій паспорт не відправлю, хай звиняють. Ну Ви сьогодні мене РАДУЄТЕ. Бо справді синів у мосейчук не так і багато.Доречі, а що там у бені забрали вже громадянство чи ні, бо начебто писали що забрали, а тут ніби судять, то повернули вже для кращих умов тюрми в Україні, хто зна?Ви її любите, провокативні питання які її підбурюють також) Хоча хто не любить)Я вже писав раніше, дякуйте модератом які відключили історію повідомлень.В мене була кафедра за 11к (косив від армії по закону), пощастило що тоді вже вносили в базу і код генерується. Забрав з НЕЗАКОННОЮ вимогою показавши його. І поки що він ще світиться, подивимось що буде далі.Мені тут про слизьке не потрібно, я все робив як потрібно, навіть на консульський облік ставав і виїздив офіційно. Зараз я туди свій паспорт не відправлю, хай звиняють. BeneFuckTor Повідомлень: 281 З нами з: 21.11.19 Подякував: 242 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2025 00:11 slonomag написав: Hotab написав: Дюрі-бачі написав: Ох і бомбануло в біженців в Чехії. Там вже викотили законопроетк, що ВНЖ дадуть тільки тим, хто за рік заробив більше певної суми і сплатив податки.

Для однієї людини 440 тис. крон (17.5 тис. Є), для сімейної пари 550 тис. крон (22 Є) і по + 110 за кожну дитину (4.5 Є).

При тому, що більшість мігрантів заробляють 300 - 360 тис., а мінімалка - 250 тис.

Тобто залишитись зможуть тільки сім'ї без дітей, або з 1 дитиною.

Одиноким людям і багатодітним родинам не залишили шансів. Ох і бомбануло в біженців в Чехії. Там вже викотили законопроетк, що ВНЖ дадуть тільки тим, хто за рік заробив більше певної суми і сплатив податки.Для однієї людини, для сімейної пари 550 тис. крон (22 Є) і по + 110 за кожну дитину (4.5 Є).При тому, що більшість мігрантів заробляють 300 - 360 тис., а мінімалка - 250 тис.Тобто залишитись зможуть тільки сім'ї без дітей, або з 1 дитиною.Одиноким людям і багатодітним родинам не залишили шансів.

Питання в якості саморозвитку.. (барабашов, Чехія це ще одна країна куди я не їду!! )

Якщо я працюватиму на авіакомпанію України, в Україні ж плачу податки, а живу ну хай в Чехії, хоча мабуть принцип однаковим у всіх країнах .. То:

1. Чи світлі мої доходи для країни перебування?

2. Чи можу я брати імпотеку в країні перебування?

3. Чи треба платити якусь різницю в оподаткуванні?

4. Чи будуть питання, якщо я з світлими поточними доходами України дістану пару кирпичин кешу з кишені і куплю об’єкт нерухомості?

Мова звичайно про цивілізовану Європу, а не про умовну Албанію Питання в якості саморозвитку.. (барабашов, Чехія це ще одна країна куди я не їду!!Якщо я працюватиму на авіакомпанію України, в Україні ж плачу податки, а живу ну хай в Чехії, хоча мабуть принцип однаковим у всіх країнах .. То:1. Чи світлі мої доходи для країни перебування?2. Чи можу я брати імпотеку в країні перебування?3. Чи треба платити якусь різницю в оподаткуванні?4. Чи будуть питання, якщо я з світлими поточними доходами України дістану пару кирпичин кешу з кишені і куплю об’єкт нерухомості?Мова звичайно про цивілізовану Європу, а не про умовну Албанію

1 и 3. Почти со всеми странами Европы есть договор об избежании двойного налогооблажения. Если вы работаете официально, то показываете сумму уплаченых налогов и на 90% этого будет достаточно. Может что-то и надо будет доплатить, но там уже будут копейки.

1 и 3. Почти со всеми странами Европы есть договор об избежании двойного налогооблажения. Если вы работаете официально, то показываете сумму уплаченых налогов и на 90% этого будет достаточно. Может что-то и надо будет доплатить, но там уже будут копейки.



На жаль, у вас абсолютно хибне уявлення. Я дуже плідно поспілкувався с чат гпт ( Треба буде доплатитм різницю і ще соціальний внесок.



Якщо по прибутковому порядку, це залежить від різниці податкових ставок і суми доходу, і чим більше дохід, тим більше у %% треба буде доплатити.



Але опа з соцвнесеом. Наприклад, соцвнесок буде 39+% у Австрії. Від грос в Україні. З 1 дня перебування, без жодних 183 днів. Це якщо чисто по закону



Або 0%, якщо працюєш офіційно на роботодавця в Україні, і подаєш форму А1, але тоді втратиш місцеве медичне страхування На жаль, у вас абсолютно хибне уявлення. Я дуже плідно поспілкувався с чат гпт ( Треба буде доплатитм різницю і ще соціальний внесок.Якщо по прибутковому порядку, це залежить від різниці податкових ставок і суми доходу, і чим більше дохід, тим більше у %% треба буде доплатити.Але опа з соцвнесеом. Наприклад, соцвнесок буде 39+% у Австрії. Від грос в Україні. З 1 дня перебування, без жодних 183 днів. Це якщо чисто по законуАбо 0%, якщо працюєш офіційно на роботодавця в Україні, і подаєш форму А1, але тоді втратиш місцеве медичне страхування adeges Повідомлень: 4573 З нами з: 14.03.06 Подякував: 433 раз. Подякували: 1065 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2025 01:45 rjkz написав: Честно говоря, учитывая как тут народ судится с кем попало по любому поводу, и производители легко линяют на миллионы - проще выпускать продукцию без лишней информации, чтобы потом не платить по судебным искам.

Особенно легко суды даются малоимущим, они имеют право на бесплатную юридическую помощь. А производителям придется платить адвокатам.

И, не знаю как насчет травки, но многие надписи на упаковках ставятся не с потолка, а после сертификации. Если что-то идет не так, то из сетей (по всей стране, а это космические объемы) изымаются партии товаров. Это многомиллионные убытки и потеря репутации и рынков. Честно говоря, учитывая как тут народ судится с кем попало по любому поводу, и производители легко линяют на миллионы - проще выпускать продукцию без лишней информации, чтобы потом не платить по судебным искам.Особенно легко суды даются малоимущим, они имеют право на бесплатную юридическую помощь. А производителям придется платить адвокатам.И, не знаю как насчет травки, но многие надписи на упаковках ставятся не с потолка, а после сертификации. Если что-то идет не так, то из сетей (по всей стране, а это космические объемы) изымаются партии товаров. Это многомиллионные убытки и потеря репутации и рынков.

Так оно и в Украине так. Только судятся не "обманутые пенсионеры", а недремлющие конкуренты катают жалобы. Так оно и в Украине так. Только судятся не "обманутые пенсионеры", а недремлющие конкуренты катают жалобы. Gastarbaiter Повідомлень: 3574 З нами з: 26.02.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 588 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2025 02:30 stm написав: З самого верху прийшло на них розпорядження (не знаю як описати, темник напевно) З самого верху прийшло на них розпорядження (не знаю як описати, темник напевно)



Именно. Технологии уже лет под сто наверное - писали что когда умер Сталин и пытались определить сколько людей расстреляли по его приказу, то так и не смогли определить потому что он писал не резолюции на документах а пометки карандашом на клочках бумажек которые прикалывал к документам скрепками и со временем следов уже было не найти, и все, он типа не при чем. Именно. Технологии уже лет под сто наверное - писали что когда умер Сталин и пытались определить сколько людей расстреляли по его приказу, то так и не смогли определить потому что он писал не резолюции на документах а пометки карандашом на клочках бумажек которые прикалывал к документам скрепками и со временем следов уже было не найти, и все, он типа не при чем. katso

Повідомлень: 1336 З нами з: 16.05.12 Подякував: 117 раз. Подякували: 245 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2614261526162617 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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