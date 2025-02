Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

slonomag написав: adeges написав: На жаль, у вас абсолютно хибне уявлення. Я дуже плідно поспілкувався с чат гпт ( Треба буде доплатитм різницю і ще соціальний внесок.



Якщо по прибутковому порядку, це залежить від різниці податкових ставок і суми доходу, і чим більше дохід, тим більше у %% треба буде доплатити.



Але опа з соцвнесеом. Наприклад, соцвнесок буде 39+% у Австрії. Від грос в Україні. З 1 дня перебування, без жодних 183 днів. Це якщо чисто по закону



Або 0%, якщо працюєш офіційно на роботодавця в Україні, і подаєш форму А1, але тоді втратиш місцеве медичне страхування

Ну в Испании например так: с 60к первые 2 года выходит около 10к налогов по прогресивной шкале + 1к соц взносы (в год). Если ты работаешь официально в Украине и платишь полные 18% или сколько там сейчас, то они полностью покрывают те 10к, а 1к доплатить соц взносов это и есть то что я назвал мелочью.

После 2х лет соц взносы уже будут больше, но опять же это будет пускай 3-4к в год. Остальное все равно закроется налогами что были уплачены в Украине.

Тоесть да, доплачивать надо, но не х2 налогов, а на уровне нескольких % от общей суммы.

П.С. Это по Испании, в других странах может быть иначе, но я думаю что все равно бОльшая часть должна закрываться, а не так что заплатил 10к налогов в Украине и еще столько же во 2й стране.

Если проживаешь (являешься налоговым резидентом) в одной стране ЕС, а работаешь дистанционно в другой, то соц. взносы оплачиваются только в одной стране (стране резидентства). Если работодатель из страны, не входящей в ЕС, то нужно смотреть на договор о социальном обеспечении между странами. У Украины с Испанией он, вроде, есть, но как технически это реализуется - не знаю.

А що там у вас в ЄС?

Джинні пише, що з.п. ІТ сенйорів-помідорів в січні в наймах дали +$500, але все ж це нижче чим у 2023 ($5К5)
А що там у вас в ЄС?
В Польщі ніби потрохи ростуть.

Именно в Испании 60к это максимальный максимум. Реально 45-50к для синьера.



В Германии говорят реально около 60к можно иметь. 90к если будешь прям вообще топ синьер со свободным немецким + работать только в офисе.



Я с голандцами работаю, впринципе 80-90к дают, но это их максимум. Так с улицы больше 70к не дадут.



Вообще тут есть прослойка ИТ (синьеры с 10к+ опыта), которые работают на Америку и живут в Европе так как дешевле. Если почитать ТГ канал ДОУ Испания, в среднем около 120к на удаленке дают. За 60к тебе там только посмеются в лицо ) Но это специфическая категория людей, которые уже оттарабанили свои 15 лет в ИТ и могут себе позволить жить на вилле где-то на Тенерифе и периодически чето там кодить по 25-30 часов в неделю.



Так що если резюмировать, то работать чисто в Европе по месту жительства так себе - после налогов останется меньше чем если ты с Украины будешь работать на тех же американцев. Европа это не про заработок денег.

порівнюєм порівнюване, ФОП і В2В, а не ФОП та найманого працівника

https://justjoin.it/

напр. $70K+ B2B "як з куща"

порівнюєм порівнюване, ФОП і В2В, а не ФОП та найманого працівника
https://justjoin.it/
напр. $70K+ B2B "як з куща"
https://justjoin.it/job-offer/swingdev-senior-back-end-engineer-node-js

Повідомлень: 38381 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2806 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2025 14:54 flyman написав: https://justjoin.it/

напр. $70K+ B2B "як з куща"

https://justjoin.it/job-offer/swingdev-senior-back-end-engineer-node-js напр. $70K+ B2B "як з куща"

Cходив по тій лінці, у мене тепер скрізь контекстна реклама лізе з тим сайтом та червоною кнопкою "АпліКуй". Виглядає якось образливо.

А якщо серйозно - сам пробував -$70K+ "як з куща" ?

Cходив по тій лінці, у мене тепер скрізь контекстна реклама лізе з тим сайтом та червоною кнопкою "АпліКуй". Виглядає якось образливо.
А якщо серйозно - сам пробував -$70K+ "як з куща" ?
Бо на сараях-то багато чого пишуть, а отримати реальний офер -то трохи інше.

напр. $70K+ B2B "як з куща"

https://justjoin.it/job-offer/swingdev-senior-back-end-engineer-node-js напр. $70K+ B2B "як з куща"

Cходив по тій лінці, у мене тепер скрізь контекстна реклама лізе з тим сайтом та червоною кнопкою "АпліКуй". Виглядає якось образливо.

А якщо серйозно - сам пробував -$70K+ "як з куща" ?

Бо на сараях-то багато чого пишуть, а отримати реальний офер -то трохи інше. Cходив по тій лінці, у мене тепер скрізь контекстна реклама лізе з тим сайтом та червоною кнопкою "АпліКуй". Виглядає якось образливо.А якщо серйозно - сам пробував -$70K+ "як з куща" ?Бо на сараях-то багато чого пишуть, а отримати реальний офер -то трохи інше.

Да, я рассматриваю реальные работы и зарплаты знакомых кто уже работает, а не виртуальные вакансии куда может быть 100500 желающих и конкурс в 5 этапов на пол года. То что реально знаю:



Германия, мидл, 45к.

Германия, синьер, 65к.



Испания, мидл: 35к.

Испания, синьер: 55к.



Голандия, мидл-синьер: 50к.

Голандия, синьер: 70к.



И на удаленке на американцев знаю 2 работают, у них по 110-120к где-то.



Так что 70к с того сайта выглядит как "пройди через 5 кругов собесов, победи 100500 конкурентов и может быть тебе улыбнется удача" ) Это не та вакансия где в понедельник прошел собес и в среду уже вышел на работу.



П.С. Я впринципе был не далек от истины:



Meet with one of our Recruiters - Ola. - 1

Participate in 2 technical steps. - 2 и 3

Talk with Engineering Manager. - 4

Meet on the final stage with Marcin and Alicja. - 5

and... welcome aboard! 👋



Ровно 5 собесов как я и написал выше )

напр. $70K+ B2B "як з куща"

https://justjoin.it/job-offer/swingdev-senior-back-end-engineer-node-js напр. $70K+ B2B "як з куща"

Cходив по тій лінці, у мене тепер скрізь контекстна реклама лізе з тим сайтом та червоною кнопкою "АпліКуй". Виглядає якось образливо.

А якщо серйозно - сам пробував -$70K+ "як з куща" ?

Бо на сараях-то багато чого пишуть, а отримати реальний офер -то трохи інше. Cходив по тій лінці, у мене тепер скрізь контекстна реклама лізе з тим сайтом та червоною кнопкою "АпліКуй". Виглядає якось образливо.А якщо серйозно - сам пробував -$70K+ "як з куща" ?Бо на сараях-то багато чого пишуть, а отримати реальний офер -то трохи інше.

Да, я рассматриваю реальные работы и зарплаты знакомых кто уже работает, а не виртуальные вакансии куда может быть 100500 желающих и конкурс в 5 этапов на пол года. То что реально знаю:



Германия, мидл, 45к.

Германия, синьер, 65к.



Испания, мидл: 35к.

Испания, синьер: 55к.



Голандия, мидл-синьер: 50к.

Голандия, синьер: 70к.



И на удаленке на американцев знаю 2 работают, у них по 110-120к где-то.



Так что 70к с того сайта выглядит как "пройди через 5 кругов собесов, победи 100500 конкурентов и может быть тебе улыбнется удача" ) Это не та вакансия где в понедельник прошел собес и в среду уже вышел на работу.



П.С. Я впринципе был не далек от истины:



Meet with one of our Recruiters - Ola. - 1

Participate in 2 technical steps. - 2 и 3

Talk with Engineering Manager. - 4

Meet on the final stage with Marcin and Alicja. - 5

and... welcome aboard! 👋



Ровно 5 собесов как я и написал выше ) Да, я рассматриваю реальные работы и зарплаты знакомых кто уже работает, а не виртуальные вакансии куда может быть 100500 желающих и конкурс в 5 этапов на пол года. То что реально знаю:Германия, мидл, 45к.Германия, синьер, 65к.Испания, мидл: 35к.Испания, синьер: 55к.Голандия, мидл-синьер: 50к.Голандия, синьер: 70к.И на удаленке на американцев знаю 2 работают, у них по 110-120к где-то.Так что 70к с того сайта выглядит как "пройди через 5 кругов собесов, победи 100500 конкурентов и может быть тебе улыбнется удача" ) Это не та вакансия где в понедельник прошел собес и в среду уже вышел на работу.П.С. Я впринципе был не далек от истины:Meet with one of our Recruiters - Ola. - 1Participate in 2 technical steps. - 2 и 3Talk with Engineering Manager. - 4Meet on the final stage with Marcin and Alicja. - 5and... welcome aboard! 👋Ровно 5 собесов как я и написал выше )

5 співбесід це зараз нормально. За Польщу, можу сказати що 70 брутто по тій вакансії, якось малувато для життя в Варшаві, он мінімалка в Польщі вже вища ніж в Штатах. https://www.money.pl/pieniadze/tego-jes ... 4128a.html

Повідомлень: 9836 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1410 раз. Подякували: 1830 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2025 15:42 BIGor написав: 5 співбесід це зараз нормально. За Польщу, можу сказати що 70 брутто по тій вакансії, якось малувато для життя в Варшаві, он мінімалка в Польщі вже вища ніж в Штатах. https://www.money.pl/pieniadze/tego-jes ... 4128a.html 5 співбесід це зараз нормально. За Польщу, можу сказати що 70 брутто по тій вакансії, якось малувато для життя в Варшаві, он мінімалка в Польщі вже вища ніж в Штатах.

Хз, никогда не понимал зачем себя так мучать. Вот недавно подхватил подработку - чувак написал в ТГ канале что нужен удаленщик на 15-20 часов в неделю, мой стек и проект из той ниши где я несколько лет работал раньше, написал ему что можем обсудить, скинул что делал в этом направлении, созвонились, договорились на 40евро/час, и вечером он мне уже все расшарил и я начал делать то что ему надо.



Так оно должно работать, а не поговори с 5 чуваками, которые могут быть на голову ниже твоего уровня, но зато будут строить из себя важных перцев, которых ты еще должен уболтать взять себя на работу ) Еще и будут тебя грузить какими-то дурацкими задачками с литкода, которые в реальной жизни особо и не встречаются.

