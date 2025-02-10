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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2615261626172618
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 12:09

  slonomag написав:
  adeges написав:На жаль, у вас абсолютно хибне уявлення. Я дуже плідно поспілкувався с чат гпт ( Треба буде доплатитм різницю і ще соціальний внесок.

Якщо по прибутковому порядку, це залежить від різниці податкових ставок і суми доходу, і чим більше дохід, тим більше у %% треба буде доплатити.

Але опа з соцвнесеом. Наприклад, соцвнесок буде 39+% у Австрії. Від грос в Україні. З 1 дня перебування, без жодних 183 днів. Це якщо чисто по закону

Або 0%, якщо працюєш офіційно на роботодавця в Україні, і подаєш форму А1, але тоді втратиш місцеве медичне страхування

Ну в Испании например так: с 60к первые 2 года выходит около 10к налогов по прогресивной шкале + 1к соц взносы (в год). Если ты работаешь официально в Украине и платишь полные 18% или сколько там сейчас, то они полностью покрывают те 10к, а 1к доплатить соц взносов это и есть то что я назвал мелочью.
После 2х лет соц взносы уже будут больше, но опять же это будет пускай 3-4к в год. Остальное все равно закроется налогами что были уплачены в Украине.
Тоесть да, доплачивать надо, но не х2 налогов, а на уровне нескольких % от общей суммы.
П.С. Это по Испании, в других странах может быть иначе, но я думаю что все равно бОльшая часть должна закрываться, а не так что заплатил 10к налогов в Украине и еще столько же во 2й стране.

Если проживаешь (являешься налоговым резидентом) в одной стране ЕС, а работаешь дистанционно в другой, то соц. взносы оплачиваются только в одной стране (стране резидентства). Если работодатель из страны, не входящей в ЕС, то нужно смотреть на договор о социальном обеспечении между странами. У Украины с Испанией он, вроде, есть, но как технически это реализуется - не знаю.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 13:13

  slonomag написав:
  flyman написав:Джинні пише, що з.п. ІТ сенйорів-помідорів в січні в наймах дали +$500, але все ж це нижче чим у 2023 ($5К5)
А що там у вас в ЄС?
В Польщі ніби потрохи ростуть.

Именно в Испании 60к это максимальный максимум. Реально 45-50к для синьера.

В Германии говорят реально около 60к можно иметь. 90к если будешь прям вообще топ синьер со свободным немецким + работать только в офисе.

Я с голандцами работаю, впринципе 80-90к дают, но это их максимум. Так с улицы больше 70к не дадут.

Вообще тут есть прослойка ИТ (синьеры с 10к+ опыта), которые работают на Америку и живут в Европе так как дешевле. Если почитать ТГ канал ДОУ Испания, в среднем около 120к на удаленке дают. За 60к тебе там только посмеются в лицо ) Но это специфическая категория людей, которые уже оттарабанили свои 15 лет в ИТ и могут себе позволить жить на вилле где-то на Тенерифе и периодически чето там кодить по 25-30 часов в неделю.

Так что если резюмировать, то работать чисто в Европе по месту жительства так себе - после налогов останется меньше чем если ты с Украины будешь работать на тех же американцев. Европа это не про заработок денег.

порівнюєм порівнюване, ФОП і В2В, а не ФОП та найманого працівника
https://justjoin.it/
напр. $70K+ B2B "як з куща"
https://justjoin.it/job-offer/swingdev-senior-back-end-engineer-node-js
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 14:54

  flyman написав:https://justjoin.it/
напр. $70K+ B2B "як з куща"
https://justjoin.it/job-offer/swingdev-senior-back-end-engineer-node-js

Cходив по тій лінці, у мене тепер скрізь контекстна реклама лізе з тим сайтом та червоною кнопкою "АпліКуй". Виглядає якось образливо.
А якщо серйозно - сам пробував -$70K+ "як з куща" ?
Бо на сараях-то багато чого пишуть, а отримати реальний офер -то трохи інше.
es77
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 15:22

  es77 написав:
  flyman написав:https://justjoin.it/
напр. $70K+ B2B "як з куща"
https://justjoin.it/job-offer/swingdev-senior-back-end-engineer-node-js

Cходив по тій лінці, у мене тепер скрізь контекстна реклама лізе з тим сайтом та червоною кнопкою "АпліКуй". Виглядає якось образливо.
А якщо серйозно - сам пробував -$70K+ "як з куща" ?
Бо на сараях-то багато чого пишуть, а отримати реальний офер -то трохи інше.

Да, я рассматриваю реальные работы и зарплаты знакомых кто уже работает, а не виртуальные вакансии куда может быть 100500 желающих и конкурс в 5 этапов на пол года. То что реально знаю:

Германия, мидл, 45к.
Германия, синьер, 65к.

Испания, мидл: 35к.
Испания, синьер: 55к.

Голандия, мидл-синьер: 50к.
Голандия, синьер: 70к.

И на удаленке на американцев знаю 2 работают, у них по 110-120к где-то.

Так что 70к с того сайта выглядит как "пройди через 5 кругов собесов, победи 100500 конкурентов и может быть тебе улыбнется удача" ) Это не та вакансия где в понедельник прошел собес и в среду уже вышел на работу.

П.С. Я впринципе был не далек от истины:

Meet with one of our Recruiters - Ola. - 1
Participate in 2 technical steps. - 2 и 3
Talk with Engineering Manager. - 4
Meet on the final stage with Marcin and Alicja. - 5
and... welcome aboard! 👋

Ровно 5 собесов как я и написал выше )
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 15:31

  slonomag написав:
  es77 написав:
  flyman написав:https://justjoin.it/
напр. $70K+ B2B "як з куща"
https://justjoin.it/job-offer/swingdev-senior-back-end-engineer-node-js

Cходив по тій лінці, у мене тепер скрізь контекстна реклама лізе з тим сайтом та червоною кнопкою "АпліКуй". Виглядає якось образливо.
А якщо серйозно - сам пробував -$70K+ "як з куща" ?
Бо на сараях-то багато чого пишуть, а отримати реальний офер -то трохи інше.

Да, я рассматриваю реальные работы и зарплаты знакомых кто уже работает, а не виртуальные вакансии куда может быть 100500 желающих и конкурс в 5 этапов на пол года. То что реально знаю:

Германия, мидл, 45к.
Германия, синьер, 65к.

Испания, мидл: 35к.
Испания, синьер: 55к.

Голандия, мидл-синьер: 50к.
Голандия, синьер: 70к.

И на удаленке на американцев знаю 2 работают, у них по 110-120к где-то.

Так что 70к с того сайта выглядит как "пройди через 5 кругов собесов, победи 100500 конкурентов и может быть тебе улыбнется удача" ) Это не та вакансия где в понедельник прошел собес и в среду уже вышел на работу.

П.С. Я впринципе был не далек от истины:

Meet with one of our Recruiters - Ola. - 1
Participate in 2 technical steps. - 2 и 3
Talk with Engineering Manager. - 4
Meet on the final stage with Marcin and Alicja. - 5
and... welcome aboard! 👋

Ровно 5 собесов как я и написал выше )

5 співбесід це зараз нормально. За Польщу, можу сказати що 70 брутто по тій вакансії, якось малувато для життя в Варшаві, он мінімалка в Польщі вже вища ніж в Штатах. :lol: https://www.money.pl/pieniadze/tego-jes ... 4128a.html
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 15:42

  BIGor написав:5 співбесід це зараз нормально. За Польщу, можу сказати що 70 брутто по тій вакансії, якось малувато для життя в Варшаві, он мінімалка в Польщі вже вища ніж в Штатах. :lol: https://www.money.pl/pieniadze/tego-jes ... 4128a.html

Хз, никогда не понимал зачем себя так мучать. Вот недавно подхватил подработку - чувак написал в ТГ канале что нужен удаленщик на 15-20 часов в неделю, мой стек и проект из той ниши где я несколько лет работал раньше, написал ему что можем обсудить, скинул что делал в этом направлении, созвонились, договорились на 40евро/час, и вечером он мне уже все расшарил и я начал делать то что ему надо.

Так оно должно работать, а не поговори с 5 чуваками, которые могут быть на голову ниже твоего уровня, но зато будут строить из себя важных перцев, которых ты еще должен уболтать взять себя на работу ) Еще и будут тебя грузить какими-то дурацкими задачками с литкода, которые в реальной жизни особо и не встречаются.
slonomag
 
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