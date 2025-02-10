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Cходив по тій лінці, у мене тепер скрізь контекстна реклама лізе з тим сайтом та червоною кнопкою "АпліКуй". Виглядає якось образливо. А якщо серйозно - сам пробував -$70K+ "як з куща" ? Бо на сараях-то багато чого пишуть, а отримати реальний офер -то трохи інше.
Да, я рассматриваю реальные работы и зарплаты знакомых кто уже работает, а не виртуальные вакансии куда может быть 100500 желающих и конкурс в 5 этапов на пол года. То что реально знаю:
И на удаленке на американцев знаю 2 работают, у них по 110-120к где-то.
Так что 70к с того сайта выглядит как "пройди через 5 кругов собесов, победи 100500 конкурентов и может быть тебе улыбнется удача" ) Это не та вакансия где в понедельник прошел собес и в среду уже вышел на работу.
П.С. Я впринципе был не далек от истины:
Meet with one of our Recruiters - Ola. - 1 Participate in 2 technical steps. - 2 и 3 Talk with Engineering Manager. - 4 Meet on the final stage with Marcin and Alicja. - 5 and... welcome aboard! 👋
Cходив по тій лінці, у мене тепер скрізь контекстна реклама лізе з тим сайтом та червоною кнопкою "АпліКуй". Виглядає якось образливо. А якщо серйозно - сам пробував -$70K+ "як з куща" ? Бо на сараях-то багато чого пишуть, а отримати реальний офер -то трохи інше.
Да, я рассматриваю реальные работы и зарплаты знакомых кто уже работает, а не виртуальные вакансии куда может быть 100500 желающих и конкурс в 5 этапов на пол года. То что реально знаю:
И на удаленке на американцев знаю 2 работают, у них по 110-120к где-то.
Так что 70к с того сайта выглядит как "пройди через 5 кругов собесов, победи 100500 конкурентов и может быть тебе улыбнется удача" ) Это не та вакансия где в понедельник прошел собес и в среду уже вышел на работу.
П.С. Я впринципе был не далек от истины:
Meet with one of our Recruiters - Ola. - 1 Participate in 2 technical steps. - 2 и 3 Talk with Engineering Manager. - 4 Meet on the final stage with Marcin and Alicja. - 5 and... welcome aboard! 👋
Хз, никогда не понимал зачем себя так мучать. Вот недавно подхватил подработку - чувак написал в ТГ канале что нужен удаленщик на 15-20 часов в неделю, мой стек и проект из той ниши где я несколько лет работал раньше, написал ему что можем обсудить, скинул что делал в этом направлении, созвонились, договорились на 40евро/час, и вечером он мне уже все расшарил и я начал делать то что ему надо.
Так оно должно работать, а не поговори с 5 чуваками, которые могут быть на голову ниже твоего уровня, но зато будут строить из себя важных перцев, которых ты еще должен уболтать взять себя на работу ) Еще и будут тебя грузить какими-то дурацкими задачками с литкода, которые в реальной жизни особо и не встречаются.
Хз, никогда не понимал зачем себя так мучать. Вот недавно подхватил подработку - чувак написал в ТГ канале что нужен удаленщик на 15-20 часов в неделю, мой стек и проект из той ниши где я несколько лет работал раньше, написал ему что можем обсудить, скинул что делал в этом направлении, созвонились, договорились на 40евро/час, и вечером он мне уже все расшарил и я начал делать то что ему надо.
Так оно должно работать, а не поговори с 5 чуваками, которые могут быть на голову ниже твоего уровня, но зато будут строить из себя важных перцев, которых ты еще должен уболтать взять себя на работу ) Еще и будут тебя грузить какими-то дурацкими задачками с литкода, которые в реальной жизни особо и не встречаются.
40 євро година, це на В2В 80Кйоро на фултайм (2000 робочих годин в році)
rjkz написав:Из тех брендов, что есть в Украине - милка (ха-ха), тоблерон, что-то еще.
Из тех, что когда-то у нас были, мне очень нравился Frey. Линдт и рядом не лежал.
А с перцем есть и Линдт. Это не на каждый день, но прикольно. Прикольные, чем с алкоголем.
А на коньяк и пиво я попрошу не покушаться 😁 Кстати, темное пиво прекрасно сочетается с черным шоколадом, хоть мне никто не верит.
Я образно. Из алкоголя иногда белое сухое вино могу употребить с морепродуктами. Пиво несколько лет не пью, не пил еще раньше, но тут одно чешское очень неплохое, некоторое время покупал. Коньяк лет ...много как не пью, уже не помню с когда.