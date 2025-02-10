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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2615261626172618
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 15:22

  es77 написав:
  flyman написав:https://justjoin.it/
напр. $70K+ B2B "як з куща"
https://justjoin.it/job-offer/swingdev-senior-back-end-engineer-node-js

Cходив по тій лінці, у мене тепер скрізь контекстна реклама лізе з тим сайтом та червоною кнопкою "АпліКуй". Виглядає якось образливо.
А якщо серйозно - сам пробував -$70K+ "як з куща" ?
Бо на сараях-то багато чого пишуть, а отримати реальний офер -то трохи інше.

Да, я рассматриваю реальные работы и зарплаты знакомых кто уже работает, а не виртуальные вакансии куда может быть 100500 желающих и конкурс в 5 этапов на пол года. То что реально знаю:

Германия, мидл, 45к.
Германия, синьер, 65к.

Испания, мидл: 35к.
Испания, синьер: 55к.

Голандия, мидл-синьер: 50к.
Голандия, синьер: 70к.

И на удаленке на американцев знаю 2 работают, у них по 110-120к где-то.

Так что 70к с того сайта выглядит как "пройди через 5 кругов собесов, победи 100500 конкурентов и может быть тебе улыбнется удача" ) Это не та вакансия где в понедельник прошел собес и в среду уже вышел на работу.

П.С. Я впринципе был не далек от истины:

Meet with one of our Recruiters - Ola. - 1
Participate in 2 technical steps. - 2 и 3
Talk with Engineering Manager. - 4
Meet on the final stage with Marcin and Alicja. - 5
and... welcome aboard! 👋

Ровно 5 собесов как я и написал выше )
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 15:31

  slonomag написав:
  es77 написав:
  flyman написав:https://justjoin.it/
напр. $70K+ B2B "як з куща"
https://justjoin.it/job-offer/swingdev-senior-back-end-engineer-node-js

Cходив по тій лінці, у мене тепер скрізь контекстна реклама лізе з тим сайтом та червоною кнопкою "АпліКуй". Виглядає якось образливо.
А якщо серйозно - сам пробував -$70K+ "як з куща" ?
Бо на сараях-то багато чого пишуть, а отримати реальний офер -то трохи інше.

Да, я рассматриваю реальные работы и зарплаты знакомых кто уже работает, а не виртуальные вакансии куда может быть 100500 желающих и конкурс в 5 этапов на пол года. То что реально знаю:

Германия, мидл, 45к.
Германия, синьер, 65к.

Испания, мидл: 35к.
Испания, синьер: 55к.

Голандия, мидл-синьер: 50к.
Голандия, синьер: 70к.

И на удаленке на американцев знаю 2 работают, у них по 110-120к где-то.

Так что 70к с того сайта выглядит как "пройди через 5 кругов собесов, победи 100500 конкурентов и может быть тебе улыбнется удача" ) Это не та вакансия где в понедельник прошел собес и в среду уже вышел на работу.

П.С. Я впринципе был не далек от истины:

Meet with one of our Recruiters - Ola. - 1
Participate in 2 technical steps. - 2 и 3
Talk with Engineering Manager. - 4
Meet on the final stage with Marcin and Alicja. - 5
and... welcome aboard! 👋

Ровно 5 собесов как я и написал выше )

5 співбесід це зараз нормально. За Польщу, можу сказати що 70 брутто по тій вакансії, якось малувато для життя в Варшаві, он мінімалка в Польщі вже вища ніж в Штатах. :lol: https://www.money.pl/pieniadze/tego-jes ... 4128a.html
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 15:42

  BIGor написав:5 співбесід це зараз нормально. За Польщу, можу сказати що 70 брутто по тій вакансії, якось малувато для життя в Варшаві, он мінімалка в Польщі вже вища ніж в Штатах. :lol: https://www.money.pl/pieniadze/tego-jes ... 4128a.html

Хз, никогда не понимал зачем себя так мучать. Вот недавно подхватил подработку - чувак написал в ТГ канале что нужен удаленщик на 15-20 часов в неделю, мой стек и проект из той ниши где я несколько лет работал раньше, написал ему что можем обсудить, скинул что делал в этом направлении, созвонились, договорились на 40евро/час, и вечером он мне уже все расшарил и я начал делать то что ему надо.

Так оно должно работать, а не поговори с 5 чуваками, которые могут быть на голову ниже твоего уровня, но зато будут строить из себя важных перцев, которых ты еще должен уболтать взять себя на работу ) Еще и будут тебя грузить какими-то дурацкими задачками с литкода, которые в реальной жизни особо и не встречаются.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 21:05

  slonomag написав:
  BIGor написав:5 співбесід це зараз нормально. За Польщу, можу сказати що 70 брутто по тій вакансії, якось малувато для життя в Варшаві, он мінімалка в Польщі вже вища ніж в Штатах. :lol: https://www.money.pl/pieniadze/tego-jes ... 4128a.html

Хз, никогда не понимал зачем себя так мучать. Вот недавно подхватил подработку - чувак написал в ТГ канале что нужен удаленщик на 15-20 часов в неделю, мой стек и проект из той ниши где я несколько лет работал раньше, написал ему что можем обсудить, скинул что делал в этом направлении, созвонились, договорились на 40евро/час, и вечером он мне уже все расшарил и я начал делать то что ему надо.

Так оно должно работать, а не поговори с 5 чуваками, которые могут быть на голову ниже твоего уровня, но зато будут строить из себя важных перцев, которых ты еще должен уболтать взять себя на работу ) Еще и будут тебя грузить какими-то дурацкими задачками с литкода, которые в реальной жизни особо и не встречаются.

40 євро година, це на В2В 80Кйоро на фултайм (2000 робочих годин в році)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 21:50

  Сибарит написав:
  rjkz написав:Из тех брендов, что есть в Украине - милка (ха-ха), тоблерон, что-то еще.

Из тех, что когда-то у нас были, мне очень нравился Frey. Линдт и рядом не лежал.

А с перцем есть и Линдт. Это не на каждый день, но прикольно. Прикольные, чем с алкоголем.

А на коньяк и пиво я попрошу не покушаться 😁
Кстати, темное пиво прекрасно сочетается с черным шоколадом, хоть мне никто не верит.


Я образно.
Из алкоголя иногда белое сухое вино могу употребить с морепродуктами.
Пиво несколько лет не пью, не пил еще раньше, но тут одно чешское очень неплохое, некоторое время покупал.
Коньяк лет ...много как не пью, уже не помню с когда.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 22:15

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:40 євро година, це на В2В 80Кйоро на фултайм (2000 робочих годин в році)

Ну так это парт тайм - на таком всегда ставка выше так как ты вроде как должен потратить время, вникнуть в проект, поделать что надо, а на выходе тебе дадут 2.5-3к евро за месяц (30-36к/год).

Тоесть тебе одной работы явно не хватит и придется еще на 2й работать, на другом проекте, переключаться между ними и тд.

Многие такое не любят/не могут - им подавай 1 работу на 1 проекте и хватит.

Ну и фултайм это опт - ставка ниже, зато гарантированные 160-200 часов на 1м проекте без всяких смыканий.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 00:28

  slonomag написав:Так оно должно работать, а не поговори с 5 чуваками, которые могут быть на голову ниже твоего уровня, но зато будут строить из себя важных перцев, которых ты еще должен уболтать взять себя на работу ) Еще и будут тебя грузить какими-то дурацкими задачками с литкода, которые в реальной жизни особо и не встречаются.

100%
Видел такое, требования -как с космонавта, тестовое, куча этапов интервью, все сидят с надутыми щеками и несут какую-то ересь.
В результате смотришь на их код - там какая-то мусорка с тысячами ворнингов, нард празднует круглую цифру - 50000-й номер тикета с багами.
Никогда не забуду как разбирался с определенным модулем - на первый взгляд -явная хрень, в результате код из 30 строк уместился в 2.
Такой чепухи не должно быть даже у студента 1-го курса, а там серьезная приложуха с десятками миллионов пользователей.
es77
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 00:33

  slonomag написав:
  flyman написав:40 євро година, це на В2В 80Кйоро на фултайм (2000 робочих годин в році)

Ну так это парт тайм - на таком всегда ставка выше так как ты вроде как должен потратить время, вникнуть в проект, поделать что надо, а на выходе тебе дадут 2.5-3к евро за месяц (30-36к/год).

Тоесть тебе одной работы явно не хватит и придется еще на 2й работать, на другом проекте, переключаться между ними и тд.

Многие такое не любят/не могут - им подавай 1 работу на 1 проекте и хватит.

Ну и фултайм это опт - ставка ниже, зато гарантированные 160-200 часов на 1м проекте без всяких смыканий.

Вас послухати, то в УА виходить платять більше на В2В чим в ЄС.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 00:50

  flyman написав:
  slonomag написав:
  flyman написав:40 євро година, це на В2В 80Кйоро на фултайм (2000 робочих годин в році)

Ну так это парт тайм - на таком всегда ставка выше так как ты вроде как должен потратить время, вникнуть в проект, поделать что надо, а на выходе тебе дадут 2.5-3к евро за месяц (30-36к/год).

Тоесть тебе одной работы явно не хватит и придется еще на 2й работать, на другом проекте, переключаться между ними и тд.

Многие такое не любят/не могут - им подавай 1 работу на 1 проекте и хватит.

Ну и фултайм это опт - ставка ниже, зато гарантированные 160-200 часов на 1м проекте без всяких смыканий.

Вас послухати, то в УА виходить платять більше на В2В чим в ЄС.

Я зарабатывал в Украине чуть меньше чем в Европе. Только там у меня было 5% налогов, а тут 30%. Мне повезло что клиент агитировал выезжать из Украины любой ценой из-за войны и взял разницу в налогах на себя (поднял ставку после переезда), так что я ничего не потерял, но вообще да, в обычных обстоятельствах переезд в Европу для ИТ это потеря заработка.
slonomag
 
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