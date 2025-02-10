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#<1 ... 2615261626172618 Додано: Пон 10 лют, 2025 15:22 es77 написав: flyman написав: https://justjoin.it/

напр. $70K+ B2B "як з куща"

https://justjoin.it/job-offer/swingdev-senior-back-end-engineer-node-js напр. $70K+ B2B "як з куща"

Cходив по тій лінці, у мене тепер скрізь контекстна реклама лізе з тим сайтом та червоною кнопкою "АпліКуй". Виглядає якось образливо.

А якщо серйозно - сам пробував -$70K+ "як з куща" ?

Бо на сараях-то багато чого пишуть, а отримати реальний офер -то трохи інше. Cходив по тій лінці, у мене тепер скрізь контекстна реклама лізе з тим сайтом та червоною кнопкою "АпліКуй". Виглядає якось образливо.А якщо серйозно - сам пробував -$70K+ "як з куща" ?Бо на сараях-то багато чого пишуть, а отримати реальний офер -то трохи інше.

Да, я рассматриваю реальные работы и зарплаты знакомых кто уже работает, а не виртуальные вакансии куда может быть 100500 желающих и конкурс в 5 этапов на пол года. То что реально знаю:



Германия, мидл, 45к.

Германия, синьер, 65к.



Испания, мидл: 35к.

Испания, синьер: 55к.



Голандия, мидл-синьер: 50к.

Голандия, синьер: 70к.



И на удаленке на американцев знаю 2 работают, у них по 110-120к где-то.



Так что 70к с того сайта выглядит как "пройди через 5 кругов собесов, победи 100500 конкурентов и может быть тебе улыбнется удача" ) Это не та вакансия где в понедельник прошел собес и в среду уже вышел на работу.



П.С. Я впринципе был не далек от истины:



Meet with one of our Recruiters - Ola. - 1

Participate in 2 technical steps. - 2 и 3

Talk with Engineering Manager. - 4

Meet on the final stage with Marcin and Alicja. - 5

and... welcome aboard! 👋



Ровно 5 собесов как я и написал выше ) Да, я рассматриваю реальные работы и зарплаты знакомых кто уже работает, а не виртуальные вакансии куда может быть 100500 желающих и конкурс в 5 этапов на пол года. То что реально знаю:Германия, мидл, 45к.Германия, синьер, 65к.Испания, мидл: 35к.Испания, синьер: 55к.Голандия, мидл-синьер: 50к.Голандия, синьер: 70к.И на удаленке на американцев знаю 2 работают, у них по 110-120к где-то.Так что 70к с того сайта выглядит как "пройди через 5 кругов собесов, победи 100500 конкурентов и может быть тебе улыбнется удача" ) Это не та вакансия где в понедельник прошел собес и в среду уже вышел на работу.П.С. Я впринципе был не далек от истины:Meet with one of our Recruiters - Ola. - 1Participate in 2 technical steps. - 2 и 3Talk with Engineering Manager. - 4Meet on the final stage with Marcin and Alicja. - 5and... welcome aboard! 👋Ровно 5 собесов как я и написал выше ) slonomag Повідомлень: 617 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 148 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2025 15:31 slonomag написав: es77 написав: flyman написав: https://justjoin.it/

напр. $70K+ B2B "як з куща"

https://justjoin.it/job-offer/swingdev-senior-back-end-engineer-node-js напр. $70K+ B2B "як з куща"

Cходив по тій лінці, у мене тепер скрізь контекстна реклама лізе з тим сайтом та червоною кнопкою "АпліКуй". Виглядає якось образливо.

А якщо серйозно - сам пробував -$70K+ "як з куща" ?

Бо на сараях-то багато чого пишуть, а отримати реальний офер -то трохи інше. Cходив по тій лінці, у мене тепер скрізь контекстна реклама лізе з тим сайтом та червоною кнопкою "АпліКуй". Виглядає якось образливо.А якщо серйозно - сам пробував -$70K+ "як з куща" ?Бо на сараях-то багато чого пишуть, а отримати реальний офер -то трохи інше.

Да, я рассматриваю реальные работы и зарплаты знакомых кто уже работает, а не виртуальные вакансии куда может быть 100500 желающих и конкурс в 5 этапов на пол года. То что реально знаю:



Германия, мидл, 45к.

Германия, синьер, 65к.



Испания, мидл: 35к.

Испания, синьер: 55к.



Голандия, мидл-синьер: 50к.

Голандия, синьер: 70к.



И на удаленке на американцев знаю 2 работают, у них по 110-120к где-то.



Так что 70к с того сайта выглядит как "пройди через 5 кругов собесов, победи 100500 конкурентов и может быть тебе улыбнется удача" ) Это не та вакансия где в понедельник прошел собес и в среду уже вышел на работу.



П.С. Я впринципе был не далек от истины:



Meet with one of our Recruiters - Ola. - 1

Participate in 2 technical steps. - 2 и 3

Talk with Engineering Manager. - 4

Meet on the final stage with Marcin and Alicja. - 5

and... welcome aboard! 👋



Ровно 5 собесов как я и написал выше ) Да, я рассматриваю реальные работы и зарплаты знакомых кто уже работает, а не виртуальные вакансии куда может быть 100500 желающих и конкурс в 5 этапов на пол года. То что реально знаю:Германия, мидл, 45к.Германия, синьер, 65к.Испания, мидл: 35к.Испания, синьер: 55к.Голандия, мидл-синьер: 50к.Голандия, синьер: 70к.И на удаленке на американцев знаю 2 работают, у них по 110-120к где-то.Так что 70к с того сайта выглядит как "пройди через 5 кругов собесов, победи 100500 конкурентов и может быть тебе улыбнется удача" ) Это не та вакансия где в понедельник прошел собес и в среду уже вышел на работу.П.С. Я впринципе был не далек от истины:Meet with one of our Recruiters - Ola. - 1Participate in 2 technical steps. - 2 и 3Talk with Engineering Manager. - 4Meet on the final stage with Marcin and Alicja. - 5and... welcome aboard! 👋Ровно 5 собесов как я и написал выше )

5 співбесід це зараз нормально. За Польщу, можу сказати що 70 брутто по тій вакансії, якось малувато для життя в Варшаві, он мінімалка в Польщі вже вища ніж в Штатах. https://www.money.pl/pieniadze/tego-jes ... 4128a.html 5 співбесід це зараз нормально. За Польщу, можу сказати що 70 брутто по тій вакансії, якось малувато для життя в Варшаві, он мінімалка в Польщі вже вища ніж в Штатах. BIGor

Повідомлень: 9836 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1410 раз. Подякували: 1830 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2025 15:42 BIGor написав: 5 співбесід це зараз нормально. За Польщу, можу сказати що 70 брутто по тій вакансії, якось малувато для життя в Варшаві, он мінімалка в Польщі вже вища ніж в Штатах. https://www.money.pl/pieniadze/tego-jes ... 4128a.html 5 співбесід це зараз нормально. За Польщу, можу сказати що 70 брутто по тій вакансії, якось малувато для життя в Варшаві, он мінімалка в Польщі вже вища ніж в Штатах.

Хз, никогда не понимал зачем себя так мучать. Вот недавно подхватил подработку - чувак написал в ТГ канале что нужен удаленщик на 15-20 часов в неделю, мой стек и проект из той ниши где я несколько лет работал раньше, написал ему что можем обсудить, скинул что делал в этом направлении, созвонились, договорились на 40евро/час, и вечером он мне уже все расшарил и я начал делать то что ему надо.



Так оно должно работать, а не поговори с 5 чуваками, которые могут быть на голову ниже твоего уровня, но зато будут строить из себя важных перцев, которых ты еще должен уболтать взять себя на работу ) Еще и будут тебя грузить какими-то дурацкими задачками с литкода, которые в реальной жизни особо и не встречаются. Хз, никогда не понимал зачем себя так мучать. Вот недавно подхватил подработку - чувак написал в ТГ канале что нужен удаленщик на 15-20 часов в неделю, мой стек и проект из той ниши где я несколько лет работал раньше, написал ему что можем обсудить, скинул что делал в этом направлении, созвонились, договорились на 40евро/час, и вечером он мне уже все расшарил и я начал делать то что ему надо.Так оно должно работать, а не поговори с 5 чуваками, которые могут быть на голову ниже твоего уровня, но зато будут строить из себя важных перцев, которых ты еще должен уболтать взять себя на работу ) Еще и будут тебя грузить какими-то дурацкими задачками с литкода, которые в реальной жизни особо и не встречаются. slonomag Повідомлень: 617 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 148 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2025 21:05 slonomag написав: BIGor написав: 5 співбесід це зараз нормально. За Польщу, можу сказати що 70 брутто по тій вакансії, якось малувато для життя в Варшаві, он мінімалка в Польщі вже вища ніж в Штатах. https://www.money.pl/pieniadze/tego-jes ... 4128a.html 5 співбесід це зараз нормально. За Польщу, можу сказати що 70 брутто по тій вакансії, якось малувато для життя в Варшаві, он мінімалка в Польщі вже вища ніж в Штатах.

Хз, никогда не понимал зачем себя так мучать. Вот недавно подхватил подработку - чувак написал в ТГ канале что нужен удаленщик на 15-20 часов в неделю, мой стек и проект из той ниши где я несколько лет работал раньше, написал ему что можем обсудить, скинул что делал в этом направлении, созвонились, договорились на 40евро/час, и вечером он мне уже все расшарил и я начал делать то что ему надо.



Так оно должно работать, а не поговори с 5 чуваками, которые могут быть на голову ниже твоего уровня, но зато будут строить из себя важных перцев, которых ты еще должен уболтать взять себя на работу ) Еще и будут тебя грузить какими-то дурацкими задачками с литкода, которые в реальной жизни особо и не встречаются. Хз, никогда не понимал зачем себя так мучать. Вот недавно подхватил подработку - чувак написал в ТГ канале что нужен удаленщик на 15-20 часов в неделю, мой стек и проект из той ниши где я несколько лет работал раньше, написал ему что можем обсудить, скинул что делал в этом направлении, созвонились, договорились на 40евро/час, и вечером он мне уже все расшарил и я начал делать то что ему надо.Так оно должно работать, а не поговори с 5 чуваками, которые могут быть на голову ниже твоего уровня, но зато будут строить из себя важных перцев, которых ты еще должен уболтать взять себя на работу ) Еще и будут тебя грузить какими-то дурацкими задачками с литкода, которые в реальной жизни особо и не встречаются.

40 євро година, це на В2В 80Кйоро на фултайм (2000 робочих годин в році) 40 євро година, це на В2В 80Кйоро на фултайм (2000 робочих годин в році) flyman

Повідомлень: 38383 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2806 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2025 21:50 Сибарит написав: rjkz написав: Из тех брендов, что есть в Украине - милка (ха-ха), тоблерон, что-то еще. Из тех брендов, что есть в Украине - милка (ха-ха), тоблерон, что-то еще.

Из тех, что когда-то у нас были, мне очень нравился Frey. Линдт и рядом не лежал.



А с перцем есть и Линдт. Это не на каждый день, но прикольно. Прикольные, чем с алкоголем.



А на коньяк и пиво я попрошу не покушаться 😁

Кстати, темное пиво прекрасно сочетается с черным шоколадом, хоть мне никто не верит. Из тех, что когда-то у нас были, мне очень нравился Frey. Линдт и рядом не лежал.А с перцем есть и Линдт. Это не на каждый день, но прикольно. Прикольные, чем с алкоголем.А на коньяк и пиво я попрошу не покушаться 😁Кстати, темное пиво прекрасно сочетается с черным шоколадом, хоть мне никто не верит.



Я образно.

Из алкоголя иногда белое сухое вино могу употребить с морепродуктами.

Пиво несколько лет не пью, не пил еще раньше, но тут одно чешское очень неплохое, некоторое время покупал.

Коньяк лет ...много как не пью, уже не помню с когда. Я образно.Из алкоголя иногда белое сухое вино могу употребить с морепродуктами.Пиво несколько лет не пью, не пил еще раньше, но тут одно чешское очень неплохое, некоторое время покупал.Коньяк лет ...много как не пью, уже не помню с когда. rjkz

Повідомлень: 17080 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8473 раз. Подякували: 5338 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2025 22:15 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: 40 євро година, це на В2В 80Кйоро на фултайм (2000 робочих годин в році) 40 євро година, це на В2В 80Кйоро на фултайм (2000 робочих годин в році)

Ну так это парт тайм - на таком всегда ставка выше так как ты вроде как должен потратить время, вникнуть в проект, поделать что надо, а на выходе тебе дадут 2.5-3к евро за месяц (30-36к/год).



Тоесть тебе одной работы явно не хватит и придется еще на 2й работать, на другом проекте, переключаться между ними и тд.



Многие такое не любят/не могут - им подавай 1 работу на 1 проекте и хватит.



Ну и фултайм это опт - ставка ниже, зато гарантированные 160-200 часов на 1м проекте без всяких смыканий. Ну так это парт тайм - на таком всегда ставка выше так как ты вроде как должен потратить время, вникнуть в проект, поделать что надо, а на выходе тебе дадут 2.5-3к евро за месяц (30-36к/год).Тоесть тебе одной работы явно не хватит и придется еще на 2й работать, на другом проекте, переключаться между ними и тд.Многие такое не любят/не могут - им подавай 1 работу на 1 проекте и хватит.Ну и фултайм это опт - ставка ниже, зато гарантированные 160-200 часов на 1м проекте без всяких смыканий. slonomag Повідомлень: 617 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 148 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2025 00:28 slonomag написав: Так оно должно работать, а не поговори с 5 чуваками, которые могут быть на голову ниже твоего уровня, но зато будут строить из себя важных перцев, которых ты еще должен уболтать взять себя на работу ) Еще и будут тебя грузить какими-то дурацкими задачками с литкода, которые в реальной жизни особо и не встречаются. Так оно должно работать, а не поговори с 5 чуваками, которые могут быть на голову ниже твоего уровня, но зато будут строить из себя важных перцев, которых ты еще должен уболтать взять себя на работу ) Еще и будут тебя грузить какими-то дурацкими задачками с литкода, которые в реальной жизни особо и не встречаются.

100%

Видел такое, требования -как с космонавта, тестовое, куча этапов интервью, все сидят с надутыми щеками и несут какую-то ересь.

В результате смотришь на их код - там какая-то мусорка с тысячами ворнингов, нард празднует круглую цифру - 50000-й номер тикета с багами.

Никогда не забуду как разбирался с определенным модулем - на первый взгляд -явная хрень, в результате код из 30 строк уместился в 2.

Такой чепухи не должно быть даже у студента 1-го курса, а там серьезная приложуха с десятками миллионов пользователей. 100%Видел такое, требования -как с космонавта, тестовое, куча этапов интервью, все сидят с надутыми щеками и несут какую-то ересь.В результате смотришь на их код - там какая-то мусорка с тысячами ворнингов, нард празднует круглую цифру - 50000-й номер тикета с багами.Никогда не забуду как разбирался с определенным модулем - на первый взгляд -явная хрень, в результате код из 30 строк уместился в 2.Такой чепухи не должно быть даже у студента 1-го курса, а там серьезная приложуха с десятками миллионов пользователей. es77 Повідомлень: 1036 З нами з: 06.12.13 Подякував: 144 раз. Подякували: 279 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2025 00:33 slonomag написав: flyman написав: 40 євро година, це на В2В 80Кйоро на фултайм (2000 робочих годин в році) 40 євро година, це на В2В 80Кйоро на фултайм (2000 робочих годин в році)

Ну так это парт тайм - на таком всегда ставка выше так как ты вроде как должен потратить время, вникнуть в проект, поделать что надо, а на выходе тебе дадут 2.5-3к евро за месяц (30-36к/год).



Тоесть тебе одной работы явно не хватит и придется еще на 2й работать, на другом проекте, переключаться между ними и тд.



Многие такое не любят/не могут - им подавай 1 работу на 1 проекте и хватит.



Ну и фултайм это опт - ставка ниже, зато гарантированные 160-200 часов на 1м проекте без всяких смыканий. Ну так это парт тайм - на таком всегда ставка выше так как ты вроде как должен потратить время, вникнуть в проект, поделать что надо, а на выходе тебе дадут 2.5-3к евро за месяц (30-36к/год).Тоесть тебе одной работы явно не хватит и придется еще на 2й работать, на другом проекте, переключаться между ними и тд.Многие такое не любят/не могут - им подавай 1 работу на 1 проекте и хватит.Ну и фултайм это опт - ставка ниже, зато гарантированные 160-200 часов на 1м проекте без всяких смыканий.

Вас послухати, то в УА виходить платять більше на В2В чим в ЄС. Вас послухати, то в УА виходить платять більше на В2В чим в ЄС. flyman

Повідомлень: 38383 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1595 раз. Подякували: 2806 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2025 00:50 flyman написав: slonomag написав: flyman написав: 40 євро година, це на В2В 80Кйоро на фултайм (2000 робочих годин в році) 40 євро година, це на В2В 80Кйоро на фултайм (2000 робочих годин в році)

Ну так это парт тайм - на таком всегда ставка выше так как ты вроде как должен потратить время, вникнуть в проект, поделать что надо, а на выходе тебе дадут 2.5-3к евро за месяц (30-36к/год).



Тоесть тебе одной работы явно не хватит и придется еще на 2й работать, на другом проекте, переключаться между ними и тд.



Многие такое не любят/не могут - им подавай 1 работу на 1 проекте и хватит.



Ну и фултайм это опт - ставка ниже, зато гарантированные 160-200 часов на 1м проекте без всяких смыканий. Ну так это парт тайм - на таком всегда ставка выше так как ты вроде как должен потратить время, вникнуть в проект, поделать что надо, а на выходе тебе дадут 2.5-3к евро за месяц (30-36к/год).Тоесть тебе одной работы явно не хватит и придется еще на 2й работать, на другом проекте, переключаться между ними и тд.Многие такое не любят/не могут - им подавай 1 работу на 1 проекте и хватит.Ну и фултайм это опт - ставка ниже, зато гарантированные 160-200 часов на 1м проекте без всяких смыканий.

Вас послухати, то в УА виходить платять більше на В2В чим в ЄС. Вас послухати, то в УА виходить платять більше на В2В чим в ЄС.

Я зарабатывал в Украине чуть меньше чем в Европе. Только там у меня было 5% налогов, а тут 30%. Мне повезло что клиент агитировал выезжать из Украины любой ценой из-за войны и взял разницу в налогах на себя (поднял ставку после переезда), так что я ничего не потерял, но вообще да, в обычных обстоятельствах переезд в Европу для ИТ это потеря заработка. Я зарабатывал в Украине чуть меньше чем в Европе. Только там у меня было 5% налогов, а тут 30%. Мне повезло что клиент агитировал выезжать из Украины любой ценой из-за войны и взял разницу в налогах на себя (поднял ставку после переезда), так что я ничего не потерял, но вообще да, в обычных обстоятельствах переезд в Европу для ИТ это потеря заработка. slonomag Повідомлень: 617 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 148 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2615261626172618 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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