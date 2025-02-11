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Cходив по тій лінці, у мене тепер скрізь контекстна реклама лізе з тим сайтом та червоною кнопкою "АпліКуй". Виглядає якось образливо. А якщо серйозно - сам пробував -$70K+ "як з куща" ? Бо на сараях-то багато чого пишуть, а отримати реальний офер -то трохи інше.
Да, я рассматриваю реальные работы и зарплаты знакомых кто уже работает, а не виртуальные вакансии куда может быть 100500 желающих и конкурс в 5 этапов на пол года. То что реально знаю:
И на удаленке на американцев знаю 2 работают, у них по 110-120к где-то.
Так что 70к с того сайта выглядит как "пройди через 5 кругов собесов, победи 100500 конкурентов и может быть тебе улыбнется удача" ) Это не та вакансия где в понедельник прошел собес и в среду уже вышел на работу.
П.С. Я впринципе был не далек от истины:
Meet with one of our Recruiters - Ola. - 1 Participate in 2 technical steps. - 2 и 3 Talk with Engineering Manager. - 4 Meet on the final stage with Marcin and Alicja. - 5 and... welcome aboard! 👋
Cходив по тій лінці, у мене тепер скрізь контекстна реклама лізе з тим сайтом та червоною кнопкою "АпліКуй". Виглядає якось образливо. А якщо серйозно - сам пробував -$70K+ "як з куща" ? Бо на сараях-то багато чого пишуть, а отримати реальний офер -то трохи інше.
Да, я рассматриваю реальные работы и зарплаты знакомых кто уже работает, а не виртуальные вакансии куда может быть 100500 желающих и конкурс в 5 этапов на пол года. То что реально знаю:
И на удаленке на американцев знаю 2 работают, у них по 110-120к где-то.
Так что 70к с того сайта выглядит как "пройди через 5 кругов собесов, победи 100500 конкурентов и может быть тебе улыбнется удача" ) Это не та вакансия где в понедельник прошел собес и в среду уже вышел на работу.
П.С. Я впринципе был не далек от истины:
Meet with one of our Recruiters - Ola. - 1 Participate in 2 technical steps. - 2 и 3 Talk with Engineering Manager. - 4 Meet on the final stage with Marcin and Alicja. - 5 and... welcome aboard! 👋
Хз, никогда не понимал зачем себя так мучать. Вот недавно подхватил подработку - чувак написал в ТГ канале что нужен удаленщик на 15-20 часов в неделю, мой стек и проект из той ниши где я несколько лет работал раньше, написал ему что можем обсудить, скинул что делал в этом направлении, созвонились, договорились на 40евро/час, и вечером он мне уже все расшарил и я начал делать то что ему надо.
Так оно должно работать, а не поговори с 5 чуваками, которые могут быть на голову ниже твоего уровня, но зато будут строить из себя важных перцев, которых ты еще должен уболтать взять себя на работу ) Еще и будут тебя грузить какими-то дурацкими задачками с литкода, которые в реальной жизни особо и не встречаются.
Хз, никогда не понимал зачем себя так мучать. Вот недавно подхватил подработку - чувак написал в ТГ канале что нужен удаленщик на 15-20 часов в неделю, мой стек и проект из той ниши где я несколько лет работал раньше, написал ему что можем обсудить, скинул что делал в этом направлении, созвонились, договорились на 40евро/час, и вечером он мне уже все расшарил и я начал делать то что ему надо.
Так оно должно работать, а не поговори с 5 чуваками, которые могут быть на голову ниже твоего уровня, но зато будут строить из себя важных перцев, которых ты еще должен уболтать взять себя на работу ) Еще и будут тебя грузить какими-то дурацкими задачками с литкода, которые в реальной жизни особо и не встречаются.
40 євро година, це на В2В 80Кйоро на фултайм (2000 робочих годин в році)
rjkz написав:Из тех брендов, что есть в Украине - милка (ха-ха), тоблерон, что-то еще.
Из тех, что когда-то у нас были, мне очень нравился Frey. Линдт и рядом не лежал.
А с перцем есть и Линдт. Это не на каждый день, но прикольно. Прикольные, чем с алкоголем.
А на коньяк и пиво я попрошу не покушаться 😁 Кстати, темное пиво прекрасно сочетается с черным шоколадом, хоть мне никто не верит.
Я образно. Из алкоголя иногда белое сухое вино могу употребить с морепродуктами. Пиво несколько лет не пью, не пил еще раньше, но тут одно чешское очень неплохое, некоторое время покупал. Коньяк лет ...много как не пью, уже не помню с когда.
slonomag написав:Так оно должно работать, а не поговори с 5 чуваками, которые могут быть на голову ниже твоего уровня, но зато будут строить из себя важных перцев, которых ты еще должен уболтать взять себя на работу ) Еще и будут тебя грузить какими-то дурацкими задачками с литкода, которые в реальной жизни особо и не встречаются.
100% Видел такое, требования -как с космонавта, тестовое, куча этапов интервью, все сидят с надутыми щеками и несут какую-то ересь. В результате смотришь на их код - там какая-то мусорка с тысячами ворнингов, народ празднует круглую цифру - 50000-й номер тикета с багами. Никогда не забуду как разбирался с определенным модулем - на первый взгляд -явная хрень, в результате код из 30 строк уместился в 2. Такой чепухи не должно быть даже у студента 1-го курса, а там серьезная приложуха с десятками миллионов пользователей.
Востаннє редагувалось es77 в Вів 11 лют, 2025 02:18, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:40 євро година, це на В2В 80Кйоро на фултайм (2000 робочих годин в році)
Ну так это парт тайм - на таком всегда ставка выше так как ты вроде как должен потратить время, вникнуть в проект, поделать что надо, а на выходе тебе дадут 2.5-3к евро за месяц (30-36к/год).
Тоесть тебе одной работы явно не хватит и придется еще на 2й работать, на другом проекте, переключаться между ними и тд.
Многие такое не любят/не могут - им подавай 1 работу на 1 проекте и хватит.
Ну и фултайм это опт - ставка ниже, зато гарантированные 160-200 часов на 1м проекте без всяких смыканий.
Вас послухати, то в УА виходить платять більше на В2В чим в ЄС.
Я зарабатывал в Украине чуть меньше чем в Европе. Только там у меня было 5% налогов, а тут 30%. Мне повезло что клиент агитировал выезжать из Украины любой ценой из-за войны и взял разницу в налогах на себя (поднял ставку после переезда), так что я ничего не потерял, но вообще да, в обычных обстоятельствах переезд в Европу для ИТ это потеря заработка.
slonomag написав:Я зарабатывал в Украине чуть меньше чем в Европе. Только там у меня было 5% налогов, а тут 30%. Мне повезло что клиент агитировал выезжать из Украины любой ценой из-за войны и взял разницу в налогах на себя (поднял ставку после переезда), так что я ничего не потерял, но вообще да, в обычных обстоятельствах переезд в Европу для ИТ это потеря заработка.
БЬІЛО! в УА. А не Є. Ти порівшнюєш те що було 3 роки тому тут, з тим що є наразі там.