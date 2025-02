Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2616261726182619 Додано: Вів 11 лют, 2025 10:33 slonomag написав: Да, я рассматриваю реальные работы и зарплаты знакомых кто уже работает, а не виртуальные вакансии куда может быть 100500 желающих и конкурс в 5 этапов на пол года. То что реально знаю:



Германия, мидл, 45к.

Германия, синьер, 65к.



Испания, мидл: 35к.

Испания, синьер: 55к.



Голандия, мидл-синьер: 50к.

Голандия, синьер: 70к.



И на удаленке на американцев знаю 2 работают, у них по 110-120к где-то.



Так что 70к с того сайта выглядит как "пройди через 5 кругов собесов, победи 100500 конкурентов и может быть тебе улыбнется удача" ) Это не та вакансия где в понедельник прошел собес и в среду уже вышел на работу.



П.С. Я впринципе был не далек от истины:



Meet with one of our Recruiters - Ola. - 1

Participate in 2 technical steps. - 2 и 3

Talk with Engineering Manager. - 4

Meet on the final stage with Marcin and Alicja. - 5

and... welcome aboard! 👋



Ровно 5 собесов как я и написал выше ) Да, я рассматриваю реальные работы и зарплаты знакомых кто уже работает, а не виртуальные вакансии куда может быть 100500 желающих и конкурс в 5 этапов на пол года. То что реально знаю:Германия, мидл, 45к.Германия, синьер, 65к.Испания, мидл: 35к.Испания, синьер: 55к.Голандия, мидл-синьер: 50к.Голандия, синьер: 70к.И на удаленке на американцев знаю 2 работают, у них по 110-120к где-то.Так что 70к с того сайта выглядит как "пройди через 5 кругов собесов, победи 100500 конкурентов и может быть тебе улыбнется удача" ) Это не та вакансия где в понедельник прошел собес и в среду уже вышел на работу.П.С. Я впринципе был не далек от истины:Meet with one of our Recruiters - Ola. - 1Participate in 2 technical steps. - 2 и 3Talk with Engineering Manager. - 4Meet on the final stage with Marcin and Alicja. - 5and... welcome aboard! 👋Ровно 5 собесов как я и написал выше )

Все правильно про співбесіди. Зі свого досвіду потім ця робота нічим не відрізняється від тої де ти пройшов нормально одну співбесіду і тобі не мурижили голову по декілька місяців. Навпаки, часто такі компанії дуже забюрократизовані і зомбують співробітників різною корпоративною фігнею, типу яка це честь працювати в них, бо тільки у них командний дух і тд, і тп, а підвищення зарплати... цитую: "мотивує працювати тільки перші пару місяців" :D



Колись на початку кар'єри так проходив 5 рівнів співбесід у Прокредитбанк в корпоративний відділ. Скажу наперед - відсіяли десь на 4му) Потім я влаштувався в корпоративний відділ іншого банку (не з іноземним капіталом) всього за одну співбесіду. А однокурсник пройшов усі 5 рівнів, то розповідав що було стільки пафосу, типу як вам повезло, ви обрані, будете працювати в банку з іноземним капіталом.



І що ви думаєте? В моєму банку я зміг працювати зразу з великими юр. особами. А в Прокредиті однокурснику роздали листівки і відправили шукати фопів на ринках) Він офігів, казав і нащо були ті 5 рівнів співбесід (від бухгалтерії до матаналізу) якщо у підсумку поставили продажником ще й зп залежала від виконання плану залучення нових клієнтів Все правильно про співбесіди. Зі свого досвіду потім ця робота нічим не відрізняється від тої де ти пройшов нормально одну співбесіду і тобі не мурижили голову по декілька місяців. Навпаки, часто такі компанії дуже забюрократизовані і зомбують співробітників різною корпоративною фігнею, типу яка це честь працювати в них, бо тільки у них командний дух і тд, і тп, а підвищення зарплати... цитую: "мотивує працювати тільки перші пару місяців" :DКолись на початку кар'єри так проходив 5 рівнів співбесід у Прокредитбанк в корпоративний відділ. Скажу наперед - відсіяли десь на 4му) Потім я влаштувався в корпоративний відділ іншого банку (не з іноземним капіталом) всього за одну співбесіду. А однокурсник пройшов усі 5 рівнів, то розповідав що було стільки пафосу, типу як вам повезло, ви обрані, будете працювати в банку з іноземним капіталом.І що ви думаєте? В моєму банку я зміг працювати зразу з великими юр. особами. А в Прокредиті однокурснику роздали листівки і відправили шукати фопів на ринках) Він офігів, казав і нащо були ті 5 рівнів співбесід (від бухгалтерії до матаналізу) якщо у підсумку поставили продажником ще й зп залежала від виконання плану залучення нових клієнтів The_Rebel

Повідомлень: 628 З нами з: 01.06.19 Подякував: 70 раз. Подякували: 162 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2025 10:36 Re: Еміграція, заробітчанство П.с. Slonomag, дякую що поділився особистою статистикою. А те що вказано по Німеччині, Іспанії та Голландії - це я так розумію брутто? The_Rebel

Повідомлень: 628 З нами з: 01.06.19 Подякував: 70 раз. Подякували: 162 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2025 11:11 slonomag написав: Я зарабатывал в Украине чуть меньше чем в Европе. Только там у меня было 5% налогов, а тут 30%. Мне повезло что клиент агитировал выезжать из Украины любой ценой из-за войны и взял разницу в налогах на себя (поднял ставку после переезда), так что я ничего не потерял, но вообще да, в обычных обстоятельствах переезд в Европу для ИТ это потеря заработка. Я зарабатывал в Украине чуть меньше чем в Европе. Только там у меня было 5% налогов, а тут 30%. Мне повезло что клиент агитировал выезжать из Украины любой ценой из-за войны и взял разницу в налогах на себя (поднял ставку после переезда), так что я ничего не потерял, но вообще да, в обычных обстоятельствах переезд в Европу для ИТ это потеря заработка.

Спитав про це у племінника, який справжній ІТ-ник, працює саме ІТ-ником та має досвід роботи і в Україні, і в Польщі.

Відповів так:

"Повністю згоден. Я втратив десь 25%. Так сталось, що ринок айті в Украіні був дорожче, чим в тій же Польші, але Польша для життя вже дорожча за Україну і податки десь 12-15% де в Украіні лише 6.5%. Якщо казати за Західну і Центральну Європу, то податки, сервіси і житло там ще вище, ніж у Польщі і тому хоч і ЗП вищі - то взагалі не компенсує.

Тому айтішнику краще знаходитись в дешевій країні з низькими податками бо ЗП айтішника більш глобалізована."



Гадаю, що остання фраза одночасно і справедлива, і містить певне протиріччя, тому що велика частина ІТ-ників все ж намагається жити не в "дешевій країні" а в "цивілізованій розвиненій" країні. Спитав про це у племінника, який справжній ІТ-ник, працює саме ІТ-ником та має досвід роботи і в Україні, і в Польщі.Відповів так:"Повністю згоден. Я втратив десь 25%. Так сталось, що ринок айті в Украіні був дорожче, чим в тій же Польші, але Польша для життя вже дорожча за Україну і податки десь 12-15% де в Украіні лишеЯкщо казати за Західну і Центральну Європу, то податки, сервіси і житло там ще вище, ніж у Польщі і тому хоч і ЗП вищі - то взагалі не компенсує.Томубо ЗП айтішника більш глобалізована."Гадаю, що остання фраза одночасно і справедлива, і містить певне протиріччя, тому що велика частина ІТ-ників все ж намагається жити не в "дешевій країні" а в "цивілізованій розвиненій" країні. akurt

Повідомлень: 10530 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3918 раз. Подякували: 1372 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2025 11:45 The_Rebel написав: П.с. Slonomag, дякую що поділився особистою статистикою. А те що вказано по Німеччині, Іспанії та Голландії - це я так розумію брутто? П.с. Slonomag, дякую що поділився особистою статистикою. А те що вказано по Німеччині, Іспанії та Голландії - це я так розумію брутто?

Да, конечно. Тут чистыми никто не считает так как налоги у всех разные (дети/жены/регион где живешь и тд). Тоесть на одной и той же работе у меня с 80к может оставаться 60к (25% налогов так как 2 детей и безработная жена), а у другого 50к если это какой-то 40 летний мужик одиночка. Таким тут максимально невыгодно, разница выходит где-то в 10-15% по налогам по сравнению с семейными. Да, конечно. Тут чистыми никто не считает так как налоги у всех разные (дети/жены/регион где живешь и тд). Тоесть на одной и той же работе у меня с 80к может оставаться 60к (25% налогов так как 2 детей и безработная жена), а у другого 50к если это какой-то 40 летний мужик одиночка. Таким тут максимально невыгодно, разница выходит где-то в 10-15% по налогам по сравнению с семейными. slonomag Повідомлень: 618 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 149 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2616261726182619 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор