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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2616261726182619
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:33

  slonomag написав:Да, я рассматриваю реальные работы и зарплаты знакомых кто уже работает, а не виртуальные вакансии куда может быть 100500 желающих и конкурс в 5 этапов на пол года. То что реально знаю:

Германия, мидл, 45к.
Германия, синьер, 65к.

Испания, мидл: 35к.
Испания, синьер: 55к.

Голандия, мидл-синьер: 50к.
Голандия, синьер: 70к.

И на удаленке на американцев знаю 2 работают, у них по 110-120к где-то.

Так что 70к с того сайта выглядит как "пройди через 5 кругов собесов, победи 100500 конкурентов и может быть тебе улыбнется удача" ) Это не та вакансия где в понедельник прошел собес и в среду уже вышел на работу.

П.С. Я впринципе был не далек от истины:

Meet with one of our Recruiters - Ola. - 1
Participate in 2 technical steps. - 2 и 3
Talk with Engineering Manager. - 4
Meet on the final stage with Marcin and Alicja. - 5
and... welcome aboard! 👋

Ровно 5 собесов как я и написал выше )

Все правильно про співбесіди. Зі свого досвіду потім ця робота нічим не відрізняється від тої де ти пройшов нормально одну співбесіду і тобі не мурижили голову по декілька місяців. Навпаки, часто такі компанії дуже забюрократизовані і зомбують співробітників різною корпоративною фігнею, типу яка це честь працювати в них, бо тільки у них командний дух і тд, і тп, а підвищення зарплати... цитую: "мотивує працювати тільки перші пару місяців" :D

Колись на початку кар'єри так проходив 5 рівнів співбесід у Прокредитбанк в корпоративний відділ. Скажу наперед - відсіяли десь на 4му) Потім я влаштувався в корпоративний відділ іншого банку (не з іноземним капіталом) всього за одну співбесіду. А однокурсник пройшов усі 5 рівнів, то розповідав що було стільки пафосу, типу як вам повезло, ви обрані, будете працювати в банку з іноземним капіталом.

І що ви думаєте? В моєму банку я зміг працювати зразу з великими юр. особами. А в Прокредиті однокурснику роздали листівки і відправили шукати фопів на ринках) Він офігів, казав і нащо були ті 5 рівнів співбесід (від бухгалтерії до матаналізу) якщо у підсумку поставили продажником ще й зп залежала від виконання плану залучення нових клієнтів
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 10:36

Re: Еміграція, заробітчанство

П.с. Slonomag, дякую що поділився особистою статистикою. А те що вказано по Німеччині, Іспанії та Голландії - це я так розумію брутто?
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:11

  slonomag написав:Я зарабатывал в Украине чуть меньше чем в Европе. Только там у меня было 5% налогов, а тут 30%. Мне повезло что клиент агитировал выезжать из Украины любой ценой из-за войны и взял разницу в налогах на себя (поднял ставку после переезда), так что я ничего не потерял, но вообще да, в обычных обстоятельствах переезд в Европу для ИТ это потеря заработка.

Спитав про це у племінника, який справжній ІТ-ник, працює саме ІТ-ником та має досвід роботи і в Україні, і в Польщі.
Відповів так:
"Повністю згоден. Я втратив десь 25%. Так сталось, що ринок айті в Украіні був дорожче, чим в тій же Польші, але Польша для життя вже дорожча за Україну і податки десь 12-15% де в Украіні лише 6.5%. Якщо казати за Західну і Центральну Європу, то податки, сервіси і житло там ще вище, ніж у Польщі і тому хоч і ЗП вищі - то взагалі не компенсує.
Тому айтішнику краще знаходитись в дешевій країні з низькими податками бо ЗП айтішника більш глобалізована."

Гадаю, що остання фраза одночасно і справедлива, і містить певне протиріччя, тому що велика частина ІТ-ників все ж намагається жити не в "дешевій країні" а в "цивілізованій розвиненій" країні.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 11:45

  The_Rebel написав:П.с. Slonomag, дякую що поділився особистою статистикою. А те що вказано по Німеччині, Іспанії та Голландії - це я так розумію брутто?

Да, конечно. Тут чистыми никто не считает так как налоги у всех разные (дети/жены/регион где живешь и тд). Тоесть на одной и той же работе у меня с 80к может оставаться 60к (25% налогов так как 2 детей и безработная жена), а у другого 50к если это какой-то 40 летний мужик одиночка. Таким тут максимально невыгодно, разница выходит где-то в 10-15% по налогам по сравнению с семейными.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:30

  akurt написав:
  slonomag написав:Я зарабатывал в Украине чуть меньше чем в Европе. Только там у меня было 5% налогов, а тут 30%. Мне повезло что клиент агитировал выезжать из Украины любой ценой из-за войны и взял разницу в налогах на себя (поднял ставку после переезда), так что я ничего не потерял, но вообще да, в обычных обстоятельствах переезд в Европу для ИТ это потеря заработка.

Спитав про це у племінника, який справжній ІТ-ник, працює саме ІТ-ником та має досвід роботи і в Україні, і в Польщі.
Відповів так:
"Повністю згоден. Я втратив десь 25%. Так сталось, що ринок айті в Украіні був дорожче, чим в тій же Польші, але Польша для життя вже дорожча за Україну і податки десь 12-15% де в Украіні лише 6.5%. Якщо казати за Західну і Центральну Європу, то податки, сервіси і житло там ще вище, ніж у Польщі і тому хоч і ЗП вищі - то взагалі не компенсує.
Тому айтішнику краще знаходитись в дешевій країні з низькими податками бо ЗП айтішника більш глобалізована."

Гадаю, що остання фраза одночасно і справедлива, і містить певне протиріччя, тому що велика частина ІТ-ників все ж намагається жити не в "дешевій країні" а в "цивілізованій розвиненій" країні.

Ну тут что кому важнее. Я например уже забыл что такое ямы на дорогах. Даже в каком-то селе на 100 жителей (я ездил дрова для камина на зиму покупал) дорога лучше чем в центре Запорожья. Разметка, ограждения, знаки, все есть. Безопасность, контингент вокруг тебя, отсутствие быдла в магазинах, которое лезет вне очереди и еще 100500 пунктов.
Ну и по зп, на самом деле в Украине тоже есть тот самый стеклянный потолок в который я еще тогда уперся - те самые 60к/год (сейчас наверное порог еще меньше). БОльшую зп дают уже не только за опыт, а и за надежность - клиент должен быть уверен что ты никуда не денешься. Особенно сейчас, в условиях войны.
Как мне мой клиент еще в 22м сказал, через пару месяцев после моего выезда - если бы я еще затянул до зимы, они бы на 99% попрощались со мной. Так как не может ведуший програмист, от которого на 70% зависит работоспособность софта сидеть в каких-то ипенях под бимбами с риском отправиться в окоп в любой момент. И это логично.
Знаю кучу людей которые остались в Украине и потеряли работу из-за этого, или их перевели на что-то второстепенное с урезанием зп - для клиентов слишком опасно держать на ключевых позициях людей, которые в любой момент могут перестать выходить на связь.
Так что налоги-налогами, но лучше сидеть в Европе и спокойно иметь те же 60к минус налоги, чем в Украине, с риском что тебя завтра уволят.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 12:35

  slonomag написав:Я зарабатывал в Украине чуть меньше чем в Европе. Только там у меня было 5% налогов, а тут 30%. Мне повезло что клиент агитировал выезжать из Украины любой ценой из-за войны и взял разницу в налогах на себя (поднял ставку после переезда), так что я ничего не потерял, но вообще да, в обычных обстоятельствах переезд в Европу для ИТ это потеря заработка.


Це проблема саме програмистів. Для проектних менеджерів зміни в рази більш позитивні, навіть з 40% ставкою у Німеччині замість 1000 грн в Україні ) І це я говорю про однакову позицію в одній і тій самій компанії
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:12

Re: Еміграція, заробітчанство

flyman написав:
  slonomag написав:Я зарабатывал в Украине чуть меньше чем в Европе. Только там у меня было 5% налогов, а тут 30%. Мне повезло что клиент агитировал выезжать из Украины любой ценой из-за войны и взял разницу в налогах на себя (поднял ставку после переезда), так что я ничего не потерял, но вообще да, в обычных обстоятельствах переезд в Европу для ИТ это потеря заработка.

БЬІЛО!
в УА.
А не Є.
Ти порівшнюєш те що було 3 роки тому тут, з тим що є наразі там.
Тут і зараз цілком можна заробляти стільки ж, скільки 3 роки тому. Просто не всім
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:17

  adeges написав:Це проблема саме програмистів. Для проектних менеджерів зміни в рази більш позитивні, навіть з 40% ставкою у Німеччині замість 1000 грн в Україні ) І це я говорю про однакову позицію в одній і тій самій компанії

Я колись у 2017-2018 роках пропонував своїм знайомим по аудиту з України роботу у Польщі. Практично ніхто не був зацікавлений. Хоча по грошам "нетто" було десь у 2 рази більше, ніж у Києві. Навіть з вищєю вартістю життя, рівень споживання був би точно не нижчий. Але міняти звичне середовище на більш цивілізоване та перспективне без значного приросту у рівні доходів нікому не було цікаве.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 14:28

  Faceless написав:
flyman написав:
  slonomag написав:Я зарабатывал в Украине чуть меньше чем в Европе. Только там у меня было 5% налогов, а тут 30%. Мне повезло что клиент агитировал выезжать из Украины любой ценой из-за войны и взял разницу в налогах на себя (поднял ставку после переезда), так что я ничего не потерял, но вообще да, в обычных обстоятельствах переезд в Европу для ИТ это потеря заработка.

БЬІЛО!
в УА.
А не Є.
Ти порівшнюєш те що було 3 роки тому тут, з тим що є наразі там.
Тут і зараз цілком можна заробляти стільки ж, скільки 3 роки тому. Просто не всім

З форуму виходить , що з.п. там падають (хто ж притомним буде рибні місця видавати)
flyman
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