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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2617261826192620
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 17:50

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:Германия, мидл, 45к.
Германия, синьер, 65к.

Кум в Україні, працюючи на німецьку фірму мав 12*4_000$, після переїзду та ж фірма на тій же посаді узгодила 14*4_000Є
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 17:55

Re: Еміграція, заробітчанство

utestcom2 написав:
  The_Rebel написав:
  slonomag написав:Да, я рассматриваю реальные работы и зарплаты знакомых кто уже работает, а не виртуальные вакансии куда может быть 100500 желающих и конкурс в 5 этапов на пол года. То что реально знаю:

Германия, мидл, 45к.
Германия, синьер, 65к.

Испания, мидл: 35к.
Испания, синьер: 55к.

Голандия, мидл-синьер: 50к.
Голандия, синьер: 70к.

И на удаленке на американцев знаю 2 работают, у них по 110-120к где-то.

Так что 70к с того сайта выглядит как "пройди через 5 кругов собесов, победи 100500 конкурентов и может быть тебе улыбнется удача" ) Это не та вакансия где в понедельник прошел собес и в среду уже вышел на работу.

П.С. Я впринципе был не далек от истины:

Meet with one of our Recruiters - Ola. - 1
Participate in 2 technical steps. - 2 и 3
Talk with Engineering Manager. - 4
Meet on the final stage with Marcin and Alicja. - 5
and... welcome aboard!

Ровно 5 собесов как я и написал выше )

Все правильно про співбесіди. Зі свого досвіду потім ця робота нічим не відрізняється від тої де ти пройшов нормально одну співбесіду і тобі не мурижили голову по декілька місяців. Навпаки, часто такі компанії дуже забюрократизовані і зомбують співробітників різною корпоративною фігнею, типу яка це честь працювати в них, бо тільки у них командний дух і тд, і тп, а підвищення зарплати... цитую: "мотивує працювати тільки перші пару місяців" :D

Колись на початку кар'єри так проходив 5 рівнів співбесід у Прокредитбанк в корпоративний відділ. Скажу наперед - відсіяли десь на 4му) Потім я влаштувався в корпоративний відділ іншого банку (не з іноземним капіталом) всього за одну співбесіду. А однокурсник пройшов усі 5 рівнів, то розповідав що було стільки пафосу, типу як вам повезло, ви обрані, будете працювати в банку з іноземним капіталом.

І що ви думаєте? В моєму банку я зміг працювати зразу з великими юр. особами. А в Прокредиті однокурснику роздали листівки і відправили шукати фопів на ринках) Він офігів, казав і нащо були ті 5 рівнів співбесід (від бухгалтерії до матаналізу) якщо у підсумку поставили продажником ще й зп залежала від виконання плану залучення нових клієнтів

Проходил собеседования в Deutsche Bank в Германии, начал раньше, чем в другой конторе, в итоге получил уже оффер от второй компании (там тоже был не 1 этап), а в банке все еще назначали новые этапы собесов, хотя неофициально сказали, что я прошел.
А ще в Німеччині можуть бути штрафи за відмову від офера після погодження. У колеги в одній конторі все сильно затягнулося, але були більш привабливі умови; в другій погодилися швидше. І ніби спочатку прийняла пропозицію від другої, аж таки перша розчехлилася, але за відмову в другій треба було сплатити кілька тисяч євро штрафу. І таке буває.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 17:58

Re: Еміграція, заробітчанство

Ще там же в Німеччині цілком процвітають схеми з "випробувальним періодом" в півроку, протягом якого жодного негативного фідбеку, але в результаті викатують "ви нам не підходите". Причому їм чимось це вигідно, чи якісь відрахування менше в ций період чи щось таке
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