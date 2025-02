Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2617261826192620 Додано: Вів 11 лют, 2025 17:50 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: Германия, мидл, 45к.

Германия, синьер, 65к. Германия, мидл, 45к.Германия, синьер, 65к.

Кум в Україні, працюючи на німецьку фірму мав 12*4_000$, після переїзду та ж фірма на тій же посаді узгодила 14*4_000Є Кум в Україні, працюючи на німецьку фірму мав 12*4_000$, після переїзду та ж фірма на тій же посаді узгодила*4_000Є Дюрі-бачі

Повідомлень: 4947 З нами з: 29.07.22 Подякував: 800 раз. Подякували: 591 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2025 17:55 Re: Еміграція, заробітчанство utestcom2 написав: The_Rebel написав: slonomag написав: Да, я рассматриваю реальные работы и зарплаты знакомых кто уже работает, а не виртуальные вакансии куда может быть 100500 желающих и конкурс в 5 этапов на пол года. То что реально знаю:



Германия, мидл, 45к.

Германия, синьер, 65к.



Испания, мидл: 35к.

Испания, синьер: 55к.



Голандия, мидл-синьер: 50к.

Голандия, синьер: 70к.



И на удаленке на американцев знаю 2 работают, у них по 110-120к где-то.



Так что 70к с того сайта выглядит как "пройди через 5 кругов собесов, победи 100500 конкурентов и может быть тебе улыбнется удача" ) Это не та вакансия где в понедельник прошел собес и в среду уже вышел на работу.



П.С. Я впринципе был не далек от истины:



Meet with one of our Recruiters - Ola. - 1

Participate in 2 technical steps. - 2 и 3

Talk with Engineering Manager. - 4

Meet on the final stage with Marcin and Alicja. - 5

and... welcome aboard!



Ровно 5 собесов как я и написал выше ) Да, я рассматриваю реальные работы и зарплаты знакомых кто уже работает, а не виртуальные вакансии куда может быть 100500 желающих и конкурс в 5 этапов на пол года. То что реально знаю:Германия, мидл, 45к.Германия, синьер, 65к.Испания, мидл: 35к.Испания, синьер: 55к.Голандия, мидл-синьер: 50к.Голандия, синьер: 70к.И на удаленке на американцев знаю 2 работают, у них по 110-120к где-то.Так что 70к с того сайта выглядит как "пройди через 5 кругов собесов, победи 100500 конкурентов и может быть тебе улыбнется удача" ) Это не та вакансия где в понедельник прошел собес и в среду уже вышел на работу.П.С. Я впринципе был не далек от истины:Meet with one of our Recruiters - Ola. - 1Participate in 2 technical steps. - 2 и 3Talk with Engineering Manager. - 4Meet on the final stage with Marcin and Alicja. - 5and... welcome aboard!Ровно 5 собесов как я и написал выше )

Все правильно про співбесіди. Зі свого досвіду потім ця робота нічим не відрізняється від тої де ти пройшов нормально одну співбесіду і тобі не мурижили голову по декілька місяців. Навпаки, часто такі компанії дуже забюрократизовані і зомбують співробітників різною корпоративною фігнею, типу яка це честь працювати в них, бо тільки у них командний дух і тд, і тп, а підвищення зарплати... цитую: "мотивує працювати тільки перші пару місяців"



Колись на початку кар'єри так проходив 5 рівнів співбесід у Прокредитбанк в корпоративний відділ. Скажу наперед - відсіяли десь на 4му) Потім я влаштувався в корпоративний відділ іншого банку (не з іноземним капіталом) всього за одну співбесіду. А однокурсник пройшов усі 5 рівнів, то розповідав що було стільки пафосу, типу як вам повезло, ви обрані, будете працювати в банку з іноземним капіталом.



І що ви думаєте? В моєму банку я зміг працювати зразу з великими юр. особами. А в Прокредиті однокурснику роздали листівки і відправили шукати фопів на ринках) Він офігів, казав і нащо були ті 5 рівнів співбесід (від бухгалтерії до матаналізу) якщо у підсумку поставили продажником ще й зп залежала від виконання плану залучення нових клієнтів Все правильно про співбесіди. Зі свого досвіду потім ця робота нічим не відрізняється від тої де ти пройшов нормально одну співбесіду і тобі не мурижили голову по декілька місяців. Навпаки, часто такі компанії дуже забюрократизовані і зомбують співробітників різною корпоративною фігнею, типу яка це честь працювати в них, бо тільки у них командний дух і тд, і тп, а підвищення зарплати... цитую: "мотивує працювати тільки перші пару місяців"Колись на початку кар'єри так проходив 5 рівнів співбесід у Прокредитбанк в корпоративний відділ. Скажу наперед - відсіяли десь на 4му) Потім я влаштувався в корпоративний відділ іншого банку (не з іноземним капіталом) всього за одну співбесіду. А однокурсник пройшов усі 5 рівнів, то розповідав що було стільки пафосу, типу як вам повезло, ви обрані, будете працювати в банку з іноземним капіталом.І що ви думаєте? В моєму банку я зміг працювати зразу з великими юр. особами. А в Прокредиті однокурснику роздали листівки і відправили шукати фопів на ринках) Він офігів, казав і нащо були ті 5 рівнів співбесід (від бухгалтерії до матаналізу) якщо у підсумку поставили продажником ще й зп залежала від виконання плану залучення нових клієнтів

Проходил собеседования в Deutsche Bank в Германии, начал раньше, чем в другой конторе, в итоге получил уже оффер от второй компании (там тоже был не 1 этап), а в банке все еще назначали новые этапы собесов, хотя неофициально сказали, что я прошел. Проходил собеседования в Deutsche Bank в Германии, начал раньше, чем в другой конторе, в итоге получил уже оффер от второй компании (там тоже был не 1 этап), а в банке все еще назначали новые этапы собесов, хотя неофициально сказали, что я прошел. А ще в Німеччині можуть бути штрафи за відмову від офера після погодження. У колеги в одній конторі все сильно затягнулося, але були більш привабливі умови; в другій погодилися швидше. І ніби спочатку прийняла пропозицію від другої, аж таки перша розчехлилася, але за відмову в другій треба було сплатити кілька тисяч євро штрафу. І таке буває. А ще в Німеччині можуть бути штрафи за відмову від офера після погодження. У колеги в одній конторі все сильно затягнулося, але були більш привабливі умови; в другій погодилися швидше. І ніби спочатку прийняла пропозицію від другої, аж таки перша розчехлилася, але за відмову в другій треба було сплатити кілька тисяч євро штрафу. І таке буває. Faceless

Модератор Повідомлень: 35825 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1468 раз. Подякували: 8134 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2025 17:58 Re: Еміграція, заробітчанство Ще там же в Німеччині цілком процвітають схеми з "випробувальним періодом" в півроку, протягом якого жодного негативного фідбеку, але в результаті викатують "ви нам не підходите". Причому їм чимось це вигідно, чи якісь відрахування менше в ций період чи щось таке Faceless

Модератор Повідомлень: 35825 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1468 раз. Подякували: 8134 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2025 19:13 Дюрі-бачі написав: slonomag написав: Германия, мидл, 45к.

Германия, синьер, 65к. Германия, мидл, 45к.Германия, синьер, 65к.

Кум в Україні, працюючи на німецьку фірму мав 12*4_000$, після переїзду та ж фірма на тій же посаді узгодила 14*4_000Є Кум в Україні, працюючи на німецьку фірму мав 12*4_000$, після переїзду та ж фірма на тій же посаді узгодила*4_000Є

Ну вот 56к попадают как раз в тот диапазон что и мне говорили. Ну вот 56к попадают как раз в тот диапазон что и мне говорили. slonomag Повідомлень: 620 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 152 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2025 21:12 Ну ось прийшли до цікавої точки на Земній кулі.

ІТ-ником бути не так вже й погано.

А ще 2 місяці тому панство доводило, що та сфера діяльності зникає остаточно і мабуть треба йти в соціологи чи в залізничники.

Не можу себе не нахвалити: практично один я радив учасникам форуму не брати дурного в голову та важкого у руки та спрямовувати дітей своїх саме на таку підготовку.



А тут ще і Трамп підлив масла у вогонь, заявивши, що грін-карту будуть видавати всім іноземцям, які закінчили університети в США та отримали “MD”.

Проста арифметика:

- продав бабушатник біля метро Лісова - забезпечив навчання сина в університеті в США. Вкладені гроші повернулися до батька через 2 роки: святкує та пробує віскі “Queen Margo” oak aged 8 years.

- як варіант - якщо немає такого бабушатника: приятель виставив квартиру 1+1 в Аланіі за 70 000$, у Забудовника ціна - так він говорить - 108 000$. akurt

Повідомлень: 10531 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3918 раз. Подякували: 1372 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 лют, 2025 22:14 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Тому айтішнику краще знаходитись в дешевій країні з низькими податками бо ЗП айтішника більш глобалізована." Тому айтішнику краще знаходитись вбо ЗП айтішника більш глобалізована."

Як кажуть "дешева риба - погана юшка". Як кажуть BIGor

Повідомлень: 9837 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1411 раз. Подякували: 1830 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2617261826192620 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Faceless