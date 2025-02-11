|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 лют, 2025 17:50
slonomag написав:
Германия, мидл, 45к.
Германия, синьер, 65к.
Кум в Україні, працюючи на німецьку фірму мав 12*4_000$, після переїзду та ж фірма на тій же посаді узгодила 14
*4_000Є
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4947
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 800 раз.
- Подякували: 591 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 11 лют, 2025 17:55
utestcom2 написав: The_Rebel написав: slonomag написав:
Да, я рассматриваю реальные работы и зарплаты знакомых кто уже работает, а не виртуальные вакансии куда может быть 100500 желающих и конкурс в 5 этапов на пол года. То что реально знаю:
Германия, мидл, 45к.
Германия, синьер, 65к.
Испания, мидл: 35к.
Испания, синьер: 55к.
Голандия, мидл-синьер: 50к.
Голандия, синьер: 70к.
И на удаленке на американцев знаю 2 работают, у них по 110-120к где-то.
Так что 70к с того сайта выглядит как "пройди через 5 кругов собесов, победи 100500 конкурентов и может быть тебе улыбнется удача" ) Это не та вакансия где в понедельник прошел собес и в среду уже вышел на работу.
П.С. Я впринципе был не далек от истины:
Meet with one of our Recruiters - Ola. - 1
Participate in 2 technical steps. - 2 и 3
Talk with Engineering Manager. - 4
Meet on the final stage with Marcin and Alicja. - 5
and... welcome aboard!
Ровно 5 собесов как я и написал выше )
Все правильно про співбесіди. Зі свого досвіду потім ця робота нічим не відрізняється від тої де ти пройшов нормально одну співбесіду і тобі не мурижили голову по декілька місяців. Навпаки, часто такі компанії дуже забюрократизовані і зомбують співробітників різною корпоративною фігнею, типу яка це честь працювати в них, бо тільки у них командний дух і тд, і тп, а підвищення зарплати... цитую: "мотивує працювати тільки перші пару місяців"
Колись на початку кар'єри так проходив 5 рівнів співбесід у Прокредитбанк в корпоративний відділ. Скажу наперед - відсіяли десь на 4му) Потім я влаштувався в корпоративний відділ іншого банку (не з іноземним капіталом) всього за одну співбесіду. А однокурсник пройшов усі 5 рівнів, то розповідав що було стільки пафосу, типу як вам повезло, ви обрані, будете працювати в банку з іноземним капіталом.
І що ви думаєте? В моєму банку я зміг працювати зразу з великими юр. особами. А в Прокредиті однокурснику роздали листівки і відправили шукати фопів на ринках) Він офігів, казав і нащо були ті 5 рівнів співбесід (від бухгалтерії до матаналізу) якщо у підсумку поставили продажником ще й зп залежала від виконання плану залучення нових клієнтів
Проходил собеседования в Deutsche Bank в Германии, начал раньше, чем в другой конторе, в итоге получил уже оффер от второй компании (там тоже был не 1 этап), а в банке все еще назначали новые этапы собесов, хотя неофициально сказали, что я прошел.
А ще в Німеччині можуть бути штрафи за відмову від офера після погодження. У колеги в одній конторі все сильно затягнулося, але були більш привабливі умови; в другій погодилися швидше. І ніби спочатку прийняла пропозицію від другої, аж таки перша розчехлилася, але за відмову в другій треба було сплатити кілька тисяч євро штрафу. І таке буває.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35825
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1468 раз.
- Подякували: 8134 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Вів 11 лют, 2025 17:58
Ще там же в Німеччині цілком процвітають схеми з "випробувальним періодом" в півроку, протягом якого жодного негативного фідбеку, але в результаті викатують "ви нам не підходите". Причому їм чимось це вигідно, чи якісь відрахування менше в ций період чи щось таке
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35825
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1468 раз.
- Подякували: 8134 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Вів 11 лют, 2025 19:13
Дюрі-бачі написав: slonomag написав:
Германия, мидл, 45к.
Германия, синьер, 65к.
Кум в Україні, працюючи на німецьку фірму мав 12*4_000$, після переїзду та ж фірма на тій же посаді узгодила 14
*4_000Є
Ну вот 56к попадают как раз в тот диапазон что и мне говорили.
-
slonomag
-
-
- Повідомлень: 620
- З нами з: 23.11.17
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 11 лют, 2025 21:12
Ну ось прийшли до цікавої точки на Земній кулі.
ІТ-ником бути не так вже й погано.
А ще 2 місяці тому панство доводило, що та сфера діяльності зникає остаточно і мабуть треба йти в соціологи чи в залізничники.
Не можу себе не нахвалити: практично один я радив учасникам форуму не брати дурного в голову та важкого у руки та спрямовувати дітей своїх саме на таку підготовку.
А тут ще і Трамп підлив масла у вогонь, заявивши, що грін-карту будуть видавати всім іноземцям, які закінчили університети в США та отримали “MD”.
Проста арифметика:
- продав бабушатник біля метро Лісова - забезпечив навчання сина в університеті в США. Вкладені гроші повернулися до батька через 2 роки: святкує та пробує віскі “Queen Margo” oak aged 8 years.
- як варіант - якщо немає такого бабушатника: приятель виставив квартиру 1+1 в Аланіі за 70 000$, у Забудовника ціна - так він говорить - 108 000$.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 10532
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3918 раз.
- Подякували: 1372 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 11 лют, 2025 22:14
akurt написав:
Тому айтішнику краще знаходитись в дешевій країні з низькими податками
бо ЗП айтішника більш глобалізована."
Як кажуть "дешева риба - погана юшка"
.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9838
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1411 раз.
- Подякували: 1830 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 11 лют, 2025 22:38
Нова коаліція у Австрії (з 2 партій) планує жорстко нагнути українців на тимчасовому захисті. Зокрема припиняють з березня виплати допомоги на дітей (200-270 євро в залежності від віку). Це було передбачено давно, але звичайно всі очікували продовження. Але це лише квіточки. Фактично мета, наскільки я розумію, - викинути всіх, хто не працює. І більше. Побачимо, що стане законом, але враховуючи любов австрійців з нової влади до росіян, дуже реальний сценарій.
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4575
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 433 раз.
- Подякували: 1065 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 12 лют, 2025 00:02
BIGor написав: akurt написав:
Тому айтішнику краще знаходитись в дешевій країні з низькими податками
бо ЗП айтішника більш глобалізована."
Як кажуть "дешева риба - погана юшка"
.
Мабуть, ви маєте рацію.
В мене ж приятель, ІТ/ник, який знайшов сете в Таїланді. Каже, що йому та жінці там добре.
Питав його, скільки грошей він отримує?
Сказав, що Лесь 1500$ на місяць.
От так воно і є:
«Дешевенька рибка - та погана юшка».
Цікаво, що прилетів з Таїланду в Німеччину до друзів - не сподобалося.
З Німеччини полетів на Анталію, де має заздалегідь куплену квартиру за 50 000$ - знаєте заради чого?
Щоби лікувати зуби.
Ну це того варто: це турки вміють робити…
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 10532
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3918 раз.
- Подякували: 1372 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|