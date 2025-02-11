Кум в Україні, працюючи на німецьку фірму мав 12*4_000$, після переїзду та ж фірма на тій же посаді узгодила 14*4_000Є
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Додано: Вів 11 лют, 2025 17:50
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 11 лют, 2025 17:55
Re: Еміграція, заробітчанство
А ще в Німеччині можуть бути штрафи за відмову від офера після погодження. У колеги в одній конторі все сильно затягнулося, але були більш привабливі умови; в другій погодилися швидше. І ніби спочатку прийняла пропозицію від другої, аж таки перша розчехлилася, але за відмову в другій треба було сплатити кілька тисяч євро штрафу. І таке буває.
Додано: Вів 11 лют, 2025 17:58
Re: Еміграція, заробітчанство
Ще там же в Німеччині цілком процвітають схеми з "випробувальним періодом" в півроку, протягом якого жодного негативного фідбеку, але в результаті викатують "ви нам не підходите". Причому їм чимось це вигідно, чи якісь відрахування менше в ций період чи щось таке
Додано: Вів 11 лют, 2025 19:13
Додано: Вів 11 лют, 2025 21:12
Ну ось прийшли до цікавої точки на Земній кулі.
ІТ-ником бути не так вже й погано.
А ще 2 місяці тому панство доводило, що та сфера діяльності зникає остаточно і мабуть треба йти в соціологи чи в залізничники.
Не можу себе не нахвалити: практично один я радив учасникам форуму не брати дурного в голову та важкого у руки та спрямовувати дітей своїх саме на таку підготовку.
А тут ще і Трамп підлив масла у вогонь, заявивши, що грін-карту будуть видавати всім іноземцям, які закінчили університети в США та отримали “MD”.
Проста арифметика:
- продав бабушатник біля метро Лісова - забезпечив навчання сина в університеті в США. Вкладені гроші повернулися до батька через 2 роки: святкує та пробує віскі “Queen Margo” oak aged 8 years.
- як варіант - якщо немає такого бабушатника: приятель виставив квартиру 1+1 в Аланіі за 70 000$, у Забудовника ціна - так він говорить - 108 000$.
Додано: Вів 11 лют, 2025 22:14
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 11 лют, 2025 22:38
Re: Еміграція, заробітчанство
Нова коаліція у Австрії (з 2 партій) планує жорстко нагнути українців на тимчасовому захисті. Зокрема припиняють з березня виплати допомоги на дітей (200-270 євро в залежності від віку). Це було передбачено давно, але звичайно всі очікували продовження. Але це лише квіточки. Фактично мета, наскільки я розумію, - викинути всіх, хто не працює. І більше. Побачимо, що стане законом, але враховуючи любов австрійців з нової влади до росіян, дуже реальний сценарій.
Додано: Сер 12 лют, 2025 00:02
Мабуть, ви маєте рацію.
В мене є приятель, ІТ-ник, який знайшов себе в Таїланді. Каже, що йому та жінці там добре.
Питав його, скільки грошей він отримує?
Сказав, що десь 1500$ на місяць.
От так воно і є:
«Дешевенька рибка - та погана юшка».
З іншого боку: по грошах і життя.
Цікаво, що прилетів з Таїланду в Німеччину до друзів - не сподобалося.
З Німеччини полетів на Анталію, де має заздалегідь куплену квартиру за 50 000$ - знаєте заради чого?
Щоби лікувати зуби.
Ну це того варто: це турки вміють робити…
Я раптом подумав, що маршрут протилежний запропонованому флайманом: замість «з болот на кордоні з Білорусією, куди можна було раніше дістатися з Києва на ШРТ, - до малорослих дівчат Філіппін» - маємо «Враховуючі рівень зарплатні - з омріяної Анталії, де в 2021 році за 50 000$ купив той легінь квартиру - в Таїланд, де за 1500$ отримуваноі зарплатні можна все ж жити…»
Чистий прагматизм: в Анталії в наші часи при доході в 1500$ на місяць можна прожити.
Мабуть.
Але хотілося б більше.
Але де зараз в світі легко? Часи такі, непередбачувані.
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