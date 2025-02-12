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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2618261926202621
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 17:04

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Важко там нашим.
Зараз в місті Едмонтон мінус 26.
В місті Калгарі - з якого я 2 тижня поспіль в 2023 році здійснював вояжі по багатьох містах Канади - мінус 22.
У місті Вінніпег - де тренується в залі із штангою колишній мешканець Анталії - мінус 27.
Там, де я пишу ці рядки, плюс 12.

От як цим українцям повертатися додому?
Родина племінниці отримала від Уряду Іспанії компʼютерний стіл та компʼютер з таким великим монітором, що в мене ніколи такого не було.
Сказала: прибрали кут кімнати, прибрали коробки із безкоштовним харчуванням від Уряду Канади та створили для старшого сина 12 років - місце отримання додаткових знань.
Ну я не знаю реально, як вони будуть повертатися…
Двоє синів ходять в канадську школу. Викладання англійською. Безкоштовне харчування на протязі дня.
Це вам не ті 5 000€, які платять і учасники форуму, і мої приятелі за ліцеї, де якісно викладають теорему Піфагора. Та в голос вчаться читати вірші Лесі Українки.
Всього за 5000 € на рік.
Чому в Україні так люблять євро та долари?
Он в київській мерії просто в коридорі виявили випадково готівкою 6 000 000 доларів.
Прямо цирк якийсь…
akurt
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  #<1 ... 2618261926202621
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