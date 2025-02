Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

News from Canada



Важко там нашим.

Зараз в місті Едмонтон мінус 26.

В місті Калгарі - з якого я 2 тижня поспіль в 2023 році здійснював вояжі по багатьох містах Канади - мінус 22.

У місті Вінніпег - де тренується в залі із штангою колишній мешканець Анталії - мінус 27.

Там, де я пишу ці рядки, плюс 12.



От як цим українцям повертатися додому?

Родина племінниці отримала від Уряду Іспанії компʼютерний стіл та компʼютер з таким великим монітором, що в мене ніколи такого не було.

Сказала: прибрали кут кімнати, прибрали коробки із безкоштовним харчуванням від Уряду Канади та створили для старшого сина 12 років - місце отримання додаткових знань.

Ну я не знаю реально, як вони будуть повертатися…

Двоє синів ходять в канадську школу. Викладання англійською. Безкоштовне харчування на протязі дня.

Це вам не ті 5 000€, які платять і учасники форуму, і мої приятелі за ліцеї, де якісно викладають теорему Піфагора. Та в голос вчаться читати вірші Лесі Українки.

Всього за 5000 € на рік.

Чому в Україні так люблять євро та долари?

Он в київській мерії просто в коридорі виявили випадково готівкою 6 000 000 доларів.

akurt

Повідомлень: 10534 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3918 раз. Подякували: 1373 раз.

Сьогодні друг купив онлайн квитки на потяг Чоп-Прага і літак Прага-Астана і зворотні для мами, щоб вона приїхала в на травневі до нього в гості. Через кілька годин дзвінок: "зайдіть в КНБ на допит сьогодні о 17.00".

А на допиті одразу запитання від товарища майора:

Дюрі-бачі

Повідомлень: 4965 З нами з: 29.07.22 Подякував: 800 раз. Подякували: 591 раз.

Сьогодні друг купив онлайн квитки на потяг Чоп-Прага і літак Прага-Астана і зворотні для мами, щоб вона приїхала в на травневі до нього в гості. Через кілька годин дзвінок: "зайдіть в КНБ на допит сьогодні о 17.00".

А на допиті одразу запитання від товарища майора:

Faceless

Модератор Повідомлень: 35361 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1468 раз. Подякували: 8134 раз.

Модератор Повідомлень: 35361 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1468 раз. Подякували: 8134 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лют, 2025 19:06 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: А працює не в держструктурі? Я так розумію КНБ це щось типу як СБУ ? А працює не в держструктурі? Я так розумію КНБ це щось типу як СБУ ?

Дюрі-бачі

Повідомлень: 4965 З нами з: 29.07.22 Подякував: 800 раз. Подякували: 591 раз.

Повідомлень: 4965 З нами з: 29.07.22 Подякував: 800 раз. Подякували: 591 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 лют, 2025 19:09 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Важко там нашим.

Зараз в місті Едмонтон мінус 26.

В місті Калгарі - з якого я 2 тижня поспіль в 2023 році здійснював вояжі по багатьох містах Канади - мінус 22.

У місті Вінніпег - де тренується в залі із штангою колишній мешканець Анталії - мінус 27.

Там, де я пишу ці рядки, плюс 12.



От як цим українцям повертатися додому?

Родина племінниці отримала від Уряду Іспанії компʼютерний стіл та компʼютер з таким великим монітором, що в мене ніколи такого не було.

Сказала: прибрали кут кімнати, прибрали коробки із безкоштовним харчуванням від Уряду Канади та створили для старшого сина 12 років - місце отримання додаткових знань.

Ну я не знаю реально, як вони будуть повертатися…

Двоє синів ходять в канадську школу. Викладання англійською. Безкоштовне харчування на протязі дня.

Впевнений, платники податків в Канаді сцуть кип'ятком від таких щедрот власного уряду хз кому та хз за що за їхній рахунок. За скромні 37-46% з доходу що вони платять щоб діти колишніх мешканців Анталії, дуже постраждалих від війни в Україні, ні в чому собі не відмовляли і почувалися набагато краще ніж вдома. airmax78

