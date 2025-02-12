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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 лют, 2025 17:04
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Важко там нашим.
Зараз в місті Едмонтон мінус 26.
В місті Калгарі - з якого я 2 тижня поспіль в 2023 році здійснював вояжі по багатьох містах Канади - мінус 22.
У місті Вінніпег - де тренується в залі із штангою колишній мешканець Анталії - мінус 27.
Там, де я пишу ці рядки, плюс 12.
От як цим українцям повертатися додому?
Родина племінниці отримала від Уряду Іспанії компʼютерний стіл та компʼютер з таким великим монітором, що в мене ніколи такого не було.
Сказала: прибрали кут кімнати, прибрали коробки із безкоштовним харчуванням від Уряду Канади та створили для старшого сина 12 років - місце отримання додаткових знань.
Ну я не знаю реально, як вони будуть повертатися…
Двоє синів ходять в канадську школу. Викладання англійською. Безкоштовне харчування на протязі дня.
Це вам не ті 5 000€, які платять і учасники форуму, і мої приятелі за ліцеї, де якісно викладають теорему Піфагора. Та в голос вчаться читати вірші Лесі Українки.
Всього за 5000 € на рік.
Чому в Україні так люблять євро та долари?
Он в київській мерії просто в коридорі виявили випадково готівкою 6 000 000 доларів.
Прямо цирк якийсь…
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akurt
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Додано: Сер 12 лют, 2025 18:52
Про особливості життя емігранта в Казахстані.
Сьогодні друг купив онлайн квитки на потяг Чоп-Прага і літак Прага-Астана і зворотні для мами, щоб вона приїхала в на травневі до нього в гості. Через кілька годин дзвінок: "зайдіть в КНБ на допит сьогодні о 17.00".
А на допиті одразу запитання від товарища майора:
"Ви квиток Астана-Прага купили, а у Вас на травень нема відрядження. Куди Ви зібрались?"
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 12 лют, 2025 19:03
Дюрі-бачі написав:Про особливості життя емігранта в Казахстані.
Сьогодні друг купив онлайн квитки на потяг Чоп-Прага і літак Прага-Астана і зворотні для мами, щоб вона приїхала в на травневі до нього в гості. Через кілька годин дзвінок: "зайдіть в КНБ на допит сьогодні о 17.00".
А на допиті одразу запитання від товарища майора:
"Ви квиток Астана-Прага купили, а у Вас на травень нема відрядження. Куди Ви зібрались?"
А працює не в держструктурі? Я так розумію КНБ це щось типу як СБУ ?
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Faceless
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Додано: Сер 12 лют, 2025 19:06
Faceless написав:
А працює не в держструктурі? Я так розумію КНБ це щось типу як СБУ ?
Працює в університеті + пиляє гранит від їх міністерства. КНБ це перейменоване КГБ, працює "по старому" і бізнес не кошмарить.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 19:09
akurt написав:
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Важко там нашим.
Зараз в місті Едмонтон мінус 26.
В місті Калгарі - з якого я 2 тижня поспіль в 2023 році здійснював вояжі по багатьох містах Канади - мінус 22.
У місті Вінніпег - де тренується в залі із штангою колишній мешканець Анталії - мінус 27.
Там, де я пишу ці рядки, плюс 12.
От як цим українцям повертатися додому?
Родина племінниці отримала від Уряду Іспанії компʼютерний стіл та компʼютер з таким великим монітором, що в мене ніколи такого не було.
Сказала: прибрали кут кімнати, прибрали коробки із безкоштовним харчуванням від Уряду Канади та створили для старшого сина 12 років - місце отримання додаткових знань.
Ну я не знаю реально, як вони будуть повертатися…
Двоє синів ходять в канадську школу. Викладання англійською. Безкоштовне харчування на протязі дня.
Впевнений, платники податків в Канаді сцуть кип'ятком від таких щедрот власного уряду хз кому та хз за що за їхній рахунок. За скромні 37-46% з доходу що вони платять щоб діти колишніх мешканців Анталії, дуже постраждалих від війни в Україні, ні в чому собі не відмовляли і почувалися набагато краще ніж вдома.
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